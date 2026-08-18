„Щит на свободата Улчи“! Тръмп с приятелски жест към Ким

В последните дни американският президент Доналд Тръмп предприе редица ходове, свързани с отношенията между САЩ и Южна Корея и дългогодишния военен съюз между двете страни. Той инструктира Пентагона „значително да намали мащаба“ на провежданите от десетилетия съвместни военни учения „Щит на свободата Улчи“, а ден по-късно заяви, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е отговорил на приятелските му жестове.

Този развой на събитията днес е основна тема в американския и британския печат.

Великобритания

С началото на ежегодните военни учения между САЩ и Южна Корея – „Щит на свободата Улчи“, Тръмп предизвика шок, като обяви, че е разпоредил „значително намаляване“ на мащаба на маневрите, позовавайки се на „много добрите му отношения“ със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, пише британският вестник „Файненшъл таймс“.

Неочакваният залп, който американският президент произведе чрез публикация в социалната си мрежа Трут соушъл, разтърси южнокорейските структури, отговарящи за сигурността, и засили опасенията в Сеул относно надеждността на най-важния ѝ партньор в областта на отбраната, посочва изданието.

Анализатори казват, че ученията „Щит на свободата Улчи“, които се провеждат от 1976 г., са крайъгълен камък на усилията на съюзниците да поддържат бойна готовност срещу Северна Корея. Тазгодишната 11-дневна програма предвижда 14 учения, които включват атаки с дронове, заглушаване на Джи Пи Ес системи, методи за водене на електронна и кибервойна и др.

Джон Лий, експерт от мозъчния тръст „Кореа риск груп“ (Korea Risk Group), каза, цитиран от „Файненшъл таймс“, че макар и Сеул и Вашингтон публично да отхвърлят възможността решението на Тръмп да има каквито и да е последици за готовността на двете съюзнически армии да реагират на заплахи от страна на Северна Корея, „хората ще започнат да задават неудобни въпроси“.

Изказванията на Тръмп „звучат така, сякаш той повтаря като папагал позицията на Пхенян“, заяви Мейсън Ричи, професор по международна политика в университета „Ханкук“ в Сеул.

Американският президент посочи, че ученията са „неуместни и враждебни“ спрямо „непредставляващата заплаха и проявяваща уважение“ Северна Корея. Освен това Тръмп заяви, че решението му е „донякъде свързано“ с отказа на Сеул да подкрепи военни действия на САЩ срещу Иран.

Виждаме „още един пример за това колко ненадежден съюзник са САЩ в момента, независимо дали става дума за съюзници в Азия или в Европа“, коментира Ричи, цитиран от „Файненшъл таймс“.

Ученията започнаха вчера, както беше планирано, но нито Вашингтон, нито Сеул не уточниха кои елементи от маневрите могат да бъдат отменени. Решението на Тръмп обаче бе поредното изпитание за съюза, който се формира още по време на Корейската война, обръща внимание „Файненшъл таймс“.

През март Пентагонът прехвърли в Близкия изток част от разположените в Южна Корея системи за противовъздушна отбрана ТААД (THAAD).

Няколко седмици по-рано Сеул изрази недоволство, че не е получил достатъчно пълна информация за американско учение с изтребители Ф-16, разположени във военновъздушната база „Осан“. Южнокорейските власти посочиха, че американските изтребители са извършили маневри близо до идентификационната зона на противовъздушната отбрана на Китай, припомня „Файненшъл таймс“.

Лий отбеляза, че съкращаването на мащаба на „Щит на свободата Улчи“ съвпада с предислоцирането на ударната група на самолетоносача „Джордж Вашингтон“ в Близкия изток. Експертът добави, че в западната част на Тихия океан за момента няма друг американски самолетоносач.

Икономическите връзки между Вашингтон и Сеул също се изостриха в последно време, посочва „Файненшъл таймс“. Администрацията на Тръмп изпитва все по-голямо разочарование от това, че Южна Корея бави да определи проектите, в които е поела ангажимента да инвестира 350 милиарда долара в замяна на намаляване на американските мита за внос на нейни стоки.

Тръмп в миналото е отменял големи военни учения на САЩ и Южна Корея във връзка с дипломатическия си подход към Ким Чен-ун, посочва в. „Гардиън“. След първата си среща на върха със севернокорейския лидер през 2018 г. Тръмп разпореди да не се провежда насроченото за същата година учение „Щит на свободата Улчи“. Тогава бе съкратена програмата и на други военни маневри, които впоследствие претърпяха промени и бяха подновени в нови форми и под други имена, припомня британският вестник.

Според Чон Сон-чан, заместник-директор на базирания в Сеул мозъчен тръст „Седжон“, ако отново се срещне с Ким, Тръмп може да стигне и по-далеч. Възможно е при подобен развой президентът на САЩ би могъл да реши да отмени всички учения или да намали числеността на американските сили, разположени в Южна Корея, без да се консултира със Сеул, смята Чон.

Лим Ъл-чъл, експерт по Северна Корея от университета „Кьоннам“ каза за „Гардиън“, че е малко вероятно Пхенян да се впечатли от изказванията на Тръмп. Северна Корея би отдала значение единствено на пълната отмяна на военните учения, посочи Лим.

Пхенян засили военните си връзки с Москва от 2024 г. когато двете страни подписаха споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство. По силата на този договор Северна Корея подпомага руската военна кампания в Украйна чрез доставката на артилерийски снаряди и балистични ракети, припомня „Гардиън“.

Над 14 000 севернокорейски войници се сражаваха на страната на руските сили в Курска област, припомня британският вестник. Украинският президент Володимир Зеленски неотдавна предупреди, че Русия се готви да приеме още 30 000 севернокорейски военнослужещи.

Скоро се очаква да бъде завършен и строежът на първия пътен мост, свързващ Русия и Северна Корея. Анализ на публикувани в открити източници данни сочи, че мостът над река Тумен, ще бъде използван по-скоро като военен логистичен коридор, отколкото като търговски път. Руските държавни медии съобщават, че се очаква съоръжението да бъде открито през септември, добавя британският вестник.

САЩ

В хода на цялата си политическа кариера Тръмп разглежда съюза с Южна Корея като неизгоден за САЩ и редовно обвинява Сеул, че не плаща своя дял от разходите за американските сили, разположени в страната, пише в. „Ню Йорк таймс“. По време на първия си мандат Тръмп едностранно отмени или намали мащабите на големи военни учения, определяйки ги като „ужасно скъпи“ и „много провокативни“. Това помогна за организирането на три срещи на върха между Тръмп и Ким, но попречи за ограничаването на севернокорейските ядрени амбиции, отбелязва американското издание.

Откакто се завърна в Белия дом през януари миналата година, Тръмп сигнализира, че е готов да поднови тази лична дипломация. През почивните дни президентът на САЩ публикува своя снимка със севернокорейския лидер от 2019 г. „Ким Чен-ун и аз се разбираме СТРАХОТНО!“, написа Тръмп под снимката.

„Даденото от Тръмп определение на Корейската народнодемократическа република като „непредставляващата заплаха“ и „проявяваща уважение“ буди тревога сред съюзниците, които наблюдават как режимът постоянно подобрява ракетния и ядрения си капацитет, каза Ема Чанлет-Ейвъри, заместник-директор на американския мозъчен тръст „Ейша Съсайъти полиси инститют“ (Asia Society Policy Institute). Успоредно с това расте покровителството на Русия върху Пхенян заради подкрепата, която той ѝ оказва във войната срещу Украйна, добави Чанлет-Ейвъри.

Една от целите на учението „Щит на свободата Улчи“ е да се тества способността за бърза реакция на южнокорейската и американската армия при овладяването на ключови зони от т.нар. Първа островна верига – дълъг архипелаг в Тихия океан, разглеждан от Вашингтон като стратегическа граница срещу експанзивните териториални претенции на Китай, заяви за „Ню Йорк таймс“ генерал-лейтенант Джоузеф Е. Хилберт от разположената в Южна Корея Осма армия на САЩ.

Един от мотивите, които Тръмп посочи, когато обяви, че съкращава мащаба на учението, бе, че Южна Корея е отказала да участва във военните действия срещу Иран.

Министерството на външните работи на Южна Корея вчера обеща да продължи координацията със САЩ както по отношение на съвместните военни учения, така и по въпроса за Иран, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

Според някои предприетият от Тръмп подход към Северна Корея не е съвсем неприемлив за южнокорейския президент И Дже-мьон, който е ревностен привърженик на идеята за междукорейско помирение, пише още изданието. Неотдавна И призова Тръмп да вземе мерки за намаляване на напрежението на Корейския полуостров и да започне преки преговори с Ким. Северна Корея отдавна посочва съвместните учения като основна пречка за тези усилия, наричайки ги „репетиция за завоевателна война“, пише в заключение „Ню Йорк таймс“.