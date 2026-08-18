Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Най-опасното трасе в света! Кораб беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Най-опасното трасе в света! Кораб беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток

18 Август, 2026 09:48 878 11

  • иран-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

На този етап не се знае кой е изстрелял снаряда, както и не се споменава под чий флаг е плавал корабът

Най-опасното трасе в света! Кораб беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че днес е получила доклад за нанесен удар с неидентифициран снаряд по плавателен съд, излизащ от Ормузкия проток в посока Оманския залив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нанесени са щети на машинното отделение, като има пострадали и екипажа. На моряците е била оказана помощ от оманската брегова охрана.

Засега не са отчетени вредни последици за околната среда.

На този етап не се знае кой е изстрелял снаряда, както и не се споменава под чий флаг е плавал корабът.

Инцидентът е в контекста на осезаемо нарушения ритъм на корабоплаване през Ормузкия проток, като все още броят на преминаващите кораби дневно е едноцифрено число, при положение че преди началото на войната с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година потокът е бил от над 130 плавателни съда на ден, посочва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И заради кой

    9 0 Отговор
    Заради световното зло САЩ! Преди тях корабите си минаваха!

    Коментиран от #4

    09:51 18.08.2026

  • 2 Робот

    8 0 Отговор
    През 2014 факти ядоха сопата , но това беше само лека настинка ..Ройтерс и доиче веле дезинформират читателите и предизвикват омраза..! Следващото лекарство ще е по ефективно..!

    09:53 18.08.2026

  • 3 СНАРЯДА Е НА ГЕБРЕВ

    7 0 Отговор
    ОТ ГРЪМНАЛИЯ СКЛАД

    09:53 18.08.2026

  • 4 хехе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "И заради кой":

    Не е точно така миротвореца рипа според желанията на мошето Нетаняху.

    Коментиран от #6

    09:55 18.08.2026

  • 5 Трол

    1 2 Отговор
    Снарядът е руски.

    09:59 18.08.2026

  • 6 Ами баш си е така

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Злините по света са все дело на САЩ! Тук е да има намеса натеняху, на другите места няма!

    09:59 18.08.2026

  • 7 Георги

    2 0 Отговор
    тромб го контролира. говорете с него. събира така спокойствие, точно като чал-мар-ите.

    10:00 18.08.2026

  • 8 Омръзна ми да се повтарям тия месеци,

    4 0 Отговор
    ама някои хора още не са загряли -

    Тръмп контролира ВХОДА,

    ама Иран контролира ИЗХОДА.

    НА ВХОДА ТАНКЕРИТЕ ВЛИЗАТ ПРАЗНИ, А ИЗЛИЗАТ ПЪЛНИ.
    МАЛКА ПОДРОБНОСТ! 🤣

    За това Тръмп губи войната с Иран!

    10:01 18.08.2026

  • 9 Едно снарядче

    7 0 Отговор
    и борсите подскачат, цените хвърчат, горивата поскъват и светът псува кого......правилно се насочихте- Тръмп!

    Рижавия стратег и пишман - президент още не знае какво го чака по изборно време наесен.

    10:04 18.08.2026

  • 10 ЗНАЕ СЕ

    4 0 Отговор
    Че краварски и ционистки кораби могат да преминават само под вода.

    10:17 18.08.2026

  • 11 Мишел

    6 0 Отговор
    След като Русия блокира изцяло достъпа на Украйна до морето, Украйна днес предложи морско примирие в Черно море.

    10:20 18.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания