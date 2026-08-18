Най-опасното трасе в света! Кораб беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че днес е получила доклад за нанесен удар с неидентифициран снаряд по плавателен съд, излизащ от Ормузкия проток в посока Оманския залив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Нанесени са щети на машинното отделение, като има пострадали и екипажа. На моряците е била оказана помощ от оманската брегова охрана.
Засега не са отчетени вредни последици за околната среда.
На този етап не се знае кой е изстрелял снаряда, както и не се споменава под чий флаг е плавал корабът.
Инцидентът е в контекста на осезаемо нарушения ритъм на корабоплаване през Ормузкия проток, като все още броят на преминаващите кораби дневно е едноцифрено число, при положение че преди началото на войната с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година потокът е бил от над 130 плавателни съда на ден, посочва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И заради кой
Коментиран от #4
09:51 18.08.2026
2 Робот
09:53 18.08.2026
3 СНАРЯДА Е НА ГЕБРЕВ
09:53 18.08.2026
4 хехе
До коментар #1 от "И заради кой":Не е точно така миротвореца рипа според желанията на мошето Нетаняху.
Коментиран от #6
09:55 18.08.2026
5 Трол
09:59 18.08.2026
6 Ами баш си е така
До коментар #4 от "хехе":Злините по света са все дело на САЩ! Тук е да има намеса натеняху, на другите места няма!
09:59 18.08.2026
7 Георги
10:00 18.08.2026
8 Омръзна ми да се повтарям тия месеци,
Тръмп контролира ВХОДА,
ама Иран контролира ИЗХОДА.
НА ВХОДА ТАНКЕРИТЕ ВЛИЗАТ ПРАЗНИ, А ИЗЛИЗАТ ПЪЛНИ.
МАЛКА ПОДРОБНОСТ! 🤣
За това Тръмп губи войната с Иран!
10:01 18.08.2026
9 Едно снарядче
Рижавия стратег и пишман - президент още не знае какво го чака по изборно време наесен.
10:04 18.08.2026
10 ЗНАЕ СЕ
10:17 18.08.2026
11 Мишел
10:20 18.08.2026