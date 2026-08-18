Високо напрежение! Москва заплаши Лондон с дипломатическа война

Кремъл заплаши Обединеното кралство с дипломатическа война. Заплахата идва след съобщенията, че за първи път са били използвани британски дронове за нанасяне на удари по цели на руската територия, пише ДПА.

Руското посолство на Острова обяви, че тези съобщения потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на кризата в Украйна.

Още новини от Украйна

"Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които британското правителство ще трябва да отговаря", добави посолството.

"Великобритания стои рамо до рамо с Киев и ние сме решени да предоставим оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин", отговориха от британското министерство на отбраната.

Стратегията на Украйна за удари с дронове дълбоко в руския тил има за цел да намали приходите на Москва за войната и да накара руските граждани да почувстват последиците от агресията.

За целта Украйна е използвала дронове, произведени от две британски компании, писа преди дни в. "Сънди таймс".