Високо напрежение! Москва заплаши Лондон с дипломатическа война

Кремъл заплаши Обединеното кралство с дипломатическа война. Заплахата идва след съобщенията, че за първи път са били използвани британски дронове за нанасяне на удари по цели на руската територия, пише ДПА.
Руското посолство на Острова обяви, че тези съобщения потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на кризата в Украйна.
"Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които британското правителство ще трябва да отговаря", добави посолството.
"Великобритания стои рамо до рамо с Киев и ние сме решени да предоставим оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин", отговориха от британското министерство на отбраната.
Стратегията на Украйна за удари с дронове дълбоко в руския тил има за цел да намали приходите на Москва за войната и да накара руските граждани да почувстват последиците от агресията.
За целта Украйна е използвала дронове, произведени от две британски компании, писа преди дни в. "Сънди таймс".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #29
10:52 18.08.2026
2 Пффф...
Коментиран от #13, #31
10:52 18.08.2026
3 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #16
10:53 18.08.2026
4 Има ни пак
10:53 18.08.2026
5 ХА ХА ХА
засилва терористичните си предсмъртни действия ...
Естествено за Русия е да и свие сърмите ...
Коментиран от #18, #20, #23
10:54 18.08.2026
6 Прогресивен чорап
10:54 18.08.2026
7 койдазнай
Коментиран от #37
10:54 18.08.2026
8 Крал Чарлз
10:54 18.08.2026
9 Куку
10:55 18.08.2026
10 Ха-ха
10:55 18.08.2026
11 Ай майкуууу
Ай.
10:55 18.08.2026
12 Баш Хайдутин и действащ комунист
10:55 18.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 анонимен
Коментиран от #36
10:56 18.08.2026
15 Д ЕБИЛ Христов 80 %
Коментиран от #21, #24
10:56 18.08.2026
16 Спасение няма когато някой
До коментар #3 от "Леле - леле ! 🤔":намери глупак да се бие за неговите интереси.
Единият начин е да утрепеш глупака, но Путин ги смята за братя, не знам защо.
Поне ония в западна Украйна не са.
Коментиран от #19, #22
10:57 18.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Е......
До коментар #5 от "ХА ХА ХА":рясиятя на обезоръжена Украйна не можа да се наложи, а на развитите западни икономики - пълен абсурд!
10:58 18.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Няма да е Русия а Китай
До коментар #5 от "ХА ХА ХА":Китайците са били унижавани много от Великобритания и те са тия които ще им го върнат.
Ако, разбира се, остане нещо от Великобритания дотогава, че както е тръгнало, не само най-популярното ами и следващите пет имена в Британия ще са мюсюлмански.
10:59 18.08.2026
21 Не . .Напротив
До коментар #15 от "Д ЕБИЛ Христов 80 %":Илчо Свирчев с двата пръста чело каза че натото почти е победило , ама ЕС да изпрати още 100 милиарда на Зеления .
10:59 18.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 " Фалиралата " Британска империя има
До коментар #5 от "ХА ХА ХА":номинален БВП $3.5 – $3.6 трилиона срешу Русия $2.66 трилиона
О.К.- БВП на глава $51,000 срещу Русия $18,525
Коментиран от #30
11:01 18.08.2026
24 Да........
До коментар #15 от "Д ЕБИЛ Христов 80 %":Ако питаш путлер - да, победата е пълна. Но расия е унищожена.
11:02 18.08.2026
25 гост
11:03 18.08.2026
26 Да добавя още
Коментиран от #32
11:04 18.08.2026
27 Поп Гундяев
11:04 18.08.2026
28 Кална ватенка
11:04 18.08.2026
29 Мишел
До коментар #1 от "Хахахаха":Фантазираш. Меморандумът е паметна записка, която няма нищо общо с договор и не задължава никого с нищо .
Коментиран от #34
11:05 18.08.2026
30 Това са безспорни
До коментар #23 от "" Фалиралата " Британска империя има":Факти.
11:09 18.08.2026
31 След заплахата на Путин
До коментар #2 от "Пффф...":Всички мъже в Англия си го преместиха в другия крачол!
Коментиран от #35
11:10 18.08.2026
32 Много е уплашен
До коментар #26 от "Да добавя още":Затова Укра гори от всякъде
11:10 18.08.2026
33 Пиз.да Иванич
11:11 18.08.2026
34 Ти нямаш ли чест?
До коментар #29 от "Мишел":Казаната дума не означава ли нищо?
11:12 18.08.2026
35 А Путин
До коментар #31 от "След заплахата на Путин":Им го намести през крачолите и хъркат на умряло
11:12 18.08.2026
36 Мишел
До коментар #14 от "анонимен":През 2012г. ВСУ навлязоха в Донецка и Луганска области, днес Донецка и Луганска руски републики, с цел война и геноцид на руското население там.
11:12 18.08.2026
37 Ха ХаХа
До коментар #7 от "койдазнай":Безказарменик като помиришат разцъфнал Орешник.ще си заврат тризъбеца отзад
11:13 18.08.2026
38 Възрожденец
11:13 18.08.2026