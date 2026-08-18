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Високо напрежение! Москва заплаши Лондон с дипломатическа война
  Тема: Украйна

Високо напрежение! Москва заплаши Лондон с дипломатическа война

18 Август, 2026 10:48 994 38

  • русия-
  • украйна-
  • великобритания-
  • владимир путин

Стратегията на Украйна за удари с дронове дълбоко в руския тил има за цел да намали приходите на Москва за войната и да накара руските граждани да почувстват последиците от агресията

Високо напрежение! Москва заплаши Лондон с дипломатическа война - 1
DPA DPA

Кремъл заплаши Обединеното кралство с дипломатическа война. Заплахата идва след съобщенията, че за първи път са били използвани британски дронове за нанасяне на удари по цели на руската територия, пише ДПА.

Руското посолство на Острова обяви, че тези съобщения потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на кризата в Украйна.

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"Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които британското правителство ще трябва да отговаря", добави посолството.

"Великобритания стои рамо до рамо с Киев и ние сме решени да предоставим оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин", отговориха от британското министерство на отбраната.

Стратегията на Украйна за удари с дронове дълбоко в руския тил има за цел да намали приходите на Москва за войната и да накара руските граждани да почувстват последиците от агресията.

За целта Украйна е използвала дронове, произведени от две британски компании, писа преди дни в. "Сънди таймс".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    14 10 Отговор
    Все пак на който не му е ясно, Великобритания, САЩ и раша са гаранти за суверенитета и териториална цялост на Украйна по договор!

    Коментиран от #29

    10:52 18.08.2026

  • 2 Пффф...

    19 19 Отговор
    Колко е жалко днес да си руснак...Няма край руското унижение,няма...

    Коментиран от #13, #31

    10:52 18.08.2026

  • 3 Леле - леле ! 🤔

    10 9 Отговор
    Да , трудно е на Русия да признае , че зад украинското пушечно месо стоят : англоезичните (янките и британците ) , Израел и Турция , които печелят от конфликта . Ако го признае , това ще означава Трета световна .

    Коментиран от #16

    10:53 18.08.2026

  • 4 Има ни пак

    21 12 Отговор
    А какво да кажат британците като на Путин му помага севернокорейска жива сила и използва ирански дронове Шахед?

    10:53 18.08.2026

  • 5 ХА ХА ХА

    14 15 Отговор
    Фалиралата британска империя на злото
    засилва терористичните си предсмъртни действия ...

    Естествено за Русия е да и свие сърмите ...

    Коментиран от #18, #20, #23

    10:54 18.08.2026

  • 6 Прогресивен чорап

    18 9 Отговор
    Лондон премести ли си го от единия крачол в другия?

    10:54 18.08.2026

  • 7 койдазнай

    4 7 Отговор
    В Лондон имат ракета Тризъбец. На нея да се молят, тя решава!

    Коментиран от #37

    10:54 18.08.2026

  • 8 Крал Чарлз

    11 8 Отговор
    си го премести.

    10:54 18.08.2026

  • 9 Куку

    15 10 Отговор
    Никой не го бръсне джуджака, и заплахите на ушанките...ххааахх...могучая ....великая....

    10:55 18.08.2026

  • 10 Ха-ха

    13 11 Отговор
    путлер напълни килотите. Страхлив дядка, вожд на пропаднала държава, подлежаща на пълен разпад.

    10:55 18.08.2026

  • 11 Ай майкуууу

    2 4 Отговор
    Ай майкуууу.😂😂😂😂
    Ай.

    10:55 18.08.2026

  • 12 Баш Хайдутин и действащ комунист

    15 8 Отговор
    Колко смешно ! Децата на руския елит са в ъв Лодон .Руския елит си имат къщи вЛОНДОННННН

    10:55 18.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 анонимен

    13 8 Отговор
    Много ясно и логично е да се помага на Украйна с всички средства, тя е нападнатата страна трябва силен отпор срещу фашизираният путин. Не разбирам с какъв акъл безочие ще казва на Лондон какво да прави, за какъв се мисли, това не е северна корея от която проси жива сила и оборудване. Тоя съвсем е изперкал.

    Коментиран от #36

    10:56 18.08.2026

  • 15 Д ЕБИЛ Христов 80 %

    12 6 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #21, #24

    10:56 18.08.2026

  • 16 Спасение няма когато някой

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Леле - леле ! 🤔":

    намери глупак да се бие за неговите интереси.
    Единият начин е да утрепеш глупака, но Путин ги смята за братя, не знам защо.
    Поне ония в западна Украйна не са.

    Коментиран от #19, #22

    10:57 18.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Е......

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "ХА ХА ХА":

    рясиятя на обезоръжена Украйна не можа да се наложи, а на развитите западни икономики - пълен абсурд!

    10:58 18.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Няма да е Русия а Китай

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "ХА ХА ХА":

    Китайците са били унижавани много от Великобритания и те са тия които ще им го върнат.
    Ако, разбира се, остане нещо от Великобритания дотогава, че както е тръгнало, не само най-популярното ами и следващите пет имена в Британия ще са мюсюлмански.

    10:59 18.08.2026

  • 21 Не . .Напротив

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Д ЕБИЛ Христов 80 %":

    Илчо Свирчев с двата пръста чело каза че натото почти е победило , ама ЕС да изпрати още 100 милиарда на Зеления .

    10:59 18.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 " Фалиралата " Британска империя има

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "ХА ХА ХА":

    номинален БВП $3.5 – $3.6 трилиона срешу Русия $2.66 трилиона


    О.К.- БВП на глава $51,000 срещу Русия $18,525

    Коментиран от #30

    11:01 18.08.2026

  • 24 Да........

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Д ЕБИЛ Христов 80 %":

    Ако питаш путлер - да, победата е пълна. Но расия е унищожена.

    11:02 18.08.2026

  • 25 гост

    6 1 Отговор
    Браво на англичаните,чувстват се отговорни че като гаранти не успяха да защитят териториалната цялост на Украйна,за това им е през..........какво ще каже Фюрера...да не забравяме че Русия също беше гарант....Господи дано да няма нужда да ти стават гарант тези крадци.

    11:03 18.08.2026

  • 26 Да добавя още

    6 0 Отговор
    тоя на снимката много изплашен и сериозно угрижен ми изглежда. Що се плаши, като е вожд на "самая виликая армия в мире"?

    Коментиран от #32

    11:04 18.08.2026

  • 27 Поп Гундяев

    6 0 Отговор
    А факта , че Дре.босъка използва чужди ракети и дронове ? Или типично по свински - гледай какво проповядвам , а не какво върша.

    11:04 18.08.2026

  • 28 Кална ватенка

    5 2 Отговор
    Подводният крайцер Москва е подготвен за стратегически ядрени удари. Медведката го потвърди след една бутилка водка.

    11:04 18.08.2026

  • 29 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Фантазираш. Меморандумът е паметна записка, която няма нищо общо с договор и не задължава никого с нищо .

    Коментиран от #34

    11:05 18.08.2026

  • 30 Това са безспорни

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "" Фалиралата " Британска империя има":

    Факти.

    11:09 18.08.2026

  • 31 След заплахата на Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пффф...":

    Всички мъже в Англия си го преместиха в другия крачол!

    Коментиран от #35

    11:10 18.08.2026

  • 32 Много е уплашен

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Да добавя още":

    Затова Укра гори от всякъде

    11:10 18.08.2026

  • 33 Пиз.да Иванич

    1 0 Отговор
    Опъ.рдя украинския дебел масур Пут.лер. Факт неоспорим.

    11:11 18.08.2026

  • 34 Ти нямаш ли чест?

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Казаната дума не означава ли нищо?

    11:12 18.08.2026

  • 35 А Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "След заплахата на Путин":

    Им го намести през крачолите и хъркат на умряло

    11:12 18.08.2026

  • 36 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "анонимен":

    През 2012г. ВСУ навлязоха в Донецка и Луганска области, днес Донецка и Луганска руски републики, с цел война и геноцид на руското население там.

    11:12 18.08.2026

  • 37 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Безказарменик като помиришат разцъфнал Орешник.ще си заврат тризъбеца отзад

    11:13 18.08.2026

  • 38 Възрожденец

    0 0 Отговор
    Крайно време е вовка да постави още една червена линия. А после, отново в бункера в Урал

    11:13 18.08.2026

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