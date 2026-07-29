New York Times: Иран планира удар по Одеса или Измаил

Иранските власти са обмисляли нанасянето на директен военен удар срещу украинско търговско пристанище, съобщава престижното американско издание New York Times.

Информацията, позоваваща се на висши дипломатически източници и данни от разузнаването на САЩ, разкрива критична точка в отношенията между двете държави, която заплашва да слее конфликта в Близкия изток с войната в Украйна.

Плановете за отмъщение на Техеран бяха задействани, след като през уикенда украинските служби за сигурност проведоха успешна операция с дронове в Каспийско море. При атаката бяха поразени руският ракетен кораб „Молния“ и два санкционирани товарни кораба – „Порт Оля-2“ и „Багаи“, превозващи оръжейни компоненти. Иранското външно министерство, цитирано в журналистически разследвания на медии като Wall Street Journal, съобщи за загинал ирански моряк и определи действията на Киев като „де факто обявяване на война“.

Според разкритията на нюйоркското издание, Техеран е планирал да използва балистични ракети със среден обсег за удар по логистичен възел в Черно море – най-вероятно пристанищата в Одеса или Измаил. Подобен ход би прекъснал жизненоважния износ на зърно за Украйна и би демонстрирал глобалния обсег на иранския арсенал.

Дипломатически източници в Доха и Вашингтон потвърждават, че в момента се провежда „светкавична и интензивна дипломация“ за предотвратяване на атаката. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел спешни консултации в САЩ, за да поиска допълнителни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), тъй като стандартните комплекси имат ограничена ефективност срещу специфичните ирански балистични оръжия.

От своя страна, иранският външен министър Абас Арагчи предупреди чрез официални изявления в социалните мрежи, че действията на Украйна „няма да останат без отговор“, обвинявайки Киев, че действа под диктовката на Израел с цел да въвлече Запада в директен сблъсък с Ислямската република.

Към тази сутрин заплахата остава реална, въпреки че разузнавателните централи отчитат временно затишие и опити за туширане на напрежението по дипломатически канали.