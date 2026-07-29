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New York Times: Иран планира удар по Одеса или Измаил

New York Times: Иран планира удар по Одеса или Измаил

29 Юли, 2026 06:14, обновена 29 Юли, 2026 06:20 1 599 31

  • украйна-
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  • удар

Ескалация след атаката в Каспийско море: Техеран подготвя ответен удар по морската инфраструктура на Киев

New York Times: Иран планира удар по Одеса или Измаил - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските власти са обмисляли нанасянето на директен военен удар срещу украинско търговско пристанище, съобщава престижното американско издание New York Times.

Информацията, позоваваща се на висши дипломатически източници и данни от разузнаването на САЩ, разкрива критична точка в отношенията между двете държави, която заплашва да слее конфликта в Близкия изток с войната в Украйна.

Плановете за отмъщение на Техеран бяха задействани, след като през уикенда украинските служби за сигурност проведоха успешна операция с дронове в Каспийско море. При атаката бяха поразени руският ракетен кораб „Молния“ и два санкционирани товарни кораба – „Порт Оля-2“ и „Багаи“, превозващи оръжейни компоненти. Иранското външно министерство, цитирано в журналистически разследвания на медии като Wall Street Journal, съобщи за загинал ирански моряк и определи действията на Киев като „де факто обявяване на война“.

Според разкритията на нюйоркското издание, Техеран е планирал да използва балистични ракети със среден обсег за удар по логистичен възел в Черно море – най-вероятно пристанищата в Одеса или Измаил. Подобен ход би прекъснал жизненоважния износ на зърно за Украйна и би демонстрирал глобалния обсег на иранския арсенал.

Дипломатически източници в Доха и Вашингтон потвърждават, че в момента се провежда „светкавична и интензивна дипломация“ за предотвратяване на атаката. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел спешни консултации в САЩ, за да поиска допълнителни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), тъй като стандартните комплекси имат ограничена ефективност срещу специфичните ирански балистични оръжия.

От своя страна, иранският външен министър Абас Арагчи предупреди чрез официални изявления в социалните мрежи, че действията на Украйна „няма да останат без отговор“, обвинявайки Киев, че действа под диктовката на Израел с цел да въвлече Запада в директен сблъсък с Ислямската република.

Към тази сутрин заплахата остава реална, въпреки че разузнавателните централи отчитат временно затишие и опити за туширане на напрежението по дипломатически канали.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наистина

    32 6 Отговор
    не е лошо да ги загреят !

    06:22 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факти

    18 1 Отговор
    New York Times: Иран планира удар по Одеса или Измаил, защото там липсва чл. 5

    Коментиран от #15

    06:24 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стенли

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Отново ли си пиян със спирт от контейнерите за смет или обладан и захвърлен? Че отново имаш раздвоение и си пишеш и отговаряш ненужен oтпадък😂🤣😅😅😆

    06:30 29.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аятолаха

    8 6 Отговор
    И по Нефтохим Бургас.

    06:34 29.07.2026

  • 10 дядото

    6 3 Отговор
    нека.все някой трябва да сложи край на агонията на човечеството.

    06:38 29.07.2026

  • 11 Айляк

    13 4 Отговор
    Филмът Бандер - а.к.а. Зеле сваля гащите - скоро излиза на екран.
    Монтажът на снимките върви усилено.
    Премиерата предстои

    06:39 29.07.2026

  • 12 Шалтерист

    6 0 Отговор
    А ниии ко ши праим ?

    06:39 29.07.2026

  • 13 джурнолята

    6 0 Отговор
    звездите им го говорят

    06:40 29.07.2026

  • 14 Превод:

    15 3 Отговор
    Израел ще опука Одеса, и ще бъде приписано на Иран! И с Безмер ще стане така! Вече го играха, но Турция свали ракетите!

    06:42 29.07.2026

  • 15 Не бе

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Пука им за члена на Иранците. Има само 2 причини: Щото могат и щото го искат.
    Всъщност инфраструктура та на Измаил руснаците отдавна трябваше да разрушат. Както и всичко по Украинското крайбрежие на Черно море. От ден 1 на СВО.

    06:44 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 абе

    4 10 Отговор
    Иран скоро ще има отново Шах. Реза Пахлави ще забрани исляма още в иранската Конституция.

    Коментиран от #20

    06:46 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стенли

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "Исторически парк":

    И иран и матушката ви алкохолизирана ще се славите на кладбището заровени при мочата.

    06:49 29.07.2026

  • 20 хамсал

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "абе":

    Ами тя си беше светска държава, кой разбърка манджата? И Афганистан беше светска държава преди някои да насъскат ислямистите и радикалните, ама не мога да се сетя кой беше тоя!

    Коментиран от #21, #23, #24

    06:49 29.07.2026

  • 21 абе

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "хамсал":

    Как кой? Фалирал СССР се разпадна след 10 годишно "присъствие" в Афганистан. Случайна ли е 1979 година за влизане на съветските войски в Афганистан, както и 1979 годината на Ислямската революция в Иран?

    06:54 29.07.2026

  • 22 Гориил

    10 1 Отговор
    Ракети ще започнат да летят над главите на Алиев и Пашинян, което ще доведе до затварянето на турско-американския проект „Зангезурски коридор“. Освен това, опитът на Армения за присъединяване към ЕС ще стане опасен и ненавременен.В същото време Москва може да направи изявление за неучастието си в ударите по Одеса и да предостави на Техеран всестранна подкрепа за навигация и програмиране на полети на дронове и ракети (светът ще разбере за това след години).

    06:57 29.07.2026

  • 23 Не е за вярване

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "хамсал":

    Мой приятел Иранец ми е разправял, че преди Аятоласите да вземат властта по плажовете на Персийският залив мацки са ходели и топлес. Аз това не можех да го повярвам но се потвърди и от други източници. Даже с повече пикантни детайли.

    06:59 29.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Руската Покрайнина

    4 1 Отговор
    Украйна е провокативна и конфликтна държава. Ако бъде Включена в състава на ЕС , ще имаме прекалено много проблеми и издръжката която всички ние трябва да платим ще ни струва твърде скъпо. И не забравяйте , че у краинците все пак са руснаци. Първо качество, но са си руснаци. Не допускайте у крайна в ЕС .

    07:08 29.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Топчията

    3 0 Отговор
    Уудрий бандерите яко с Бандерола !

    07:18 29.07.2026

  • 28 Третата световна започна преди 15 години

    3 0 Отговор
    Изначално източноевропейският и близкоизточният фронт са слети. В периода 2012-2013 г. Щатите и Британия нападнаха по две направления: Сирия и Украйна.

    07:20 29.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ако

    0 0 Отговор
    брадатите можеха, щяха да го направят веднага .

    07:26 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.