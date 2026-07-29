New York Times: Иран планира удар по Одеса или Измаил

Иранските власти са обмисляли нанасянето на директен военен удар срещу украинско търговско пристанище, съобщава престижното американско издание New York Times.
Информацията, позоваваща се на висши дипломатически източници и данни от разузнаването на САЩ, разкрива критична точка в отношенията между двете държави, която заплашва да слее конфликта в Близкия изток с войната в Украйна.
Плановете за отмъщение на Техеран бяха задействани, след като през уикенда украинските служби за сигурност проведоха успешна операция с дронове в Каспийско море. При атаката бяха поразени руският ракетен кораб „Молния“ и два санкционирани товарни кораба – „Порт Оля-2“ и „Багаи“, превозващи оръжейни компоненти. Иранското външно министерство, цитирано в журналистически разследвания на медии като Wall Street Journal, съобщи за загинал ирански моряк и определи действията на Киев като „де факто обявяване на война“.
Според разкритията на нюйоркското издание, Техеран е планирал да използва балистични ракети със среден обсег за удар по логистичен възел в Черно море – най-вероятно пристанищата в Одеса или Измаил. Подобен ход би прекъснал жизненоважния износ на зърно за Украйна и би демонстрирал глобалния обсег на иранския арсенал.
Дипломатически източници в Доха и Вашингтон потвърждават, че в момента се провежда „светкавична и интензивна дипломация“ за предотвратяване на атаката. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел спешни консултации в САЩ, за да поиска допълнителни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), тъй като стандартните комплекси имат ограничена ефективност срещу специфичните ирански балистични оръжия.
От своя страна, иранският външен министър Абас Арагчи предупреди чрез официални изявления в социалните мрежи, че действията на Украйна „няма да останат без отговор“, обвинявайки Киев, че действа под диктовката на Израел с цел да въвлече Запада в директен сблъсък с Ислямската република.
Към тази сутрин заплахата остава реална, въпреки че разузнавателните централи отчитат временно затишие и опити за туширане на напрежението по дипломатически канали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наистина
06:22 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факти
Коментиран от #15
06:24 29.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Стенли
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Отново ли си пиян със спирт от контейнерите за смет или обладан и захвърлен? Че отново имаш раздвоение и си пишеш и отговаряш ненужен oтпадък😂🤣😅😅😆
06:30 29.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аятолаха
06:34 29.07.2026
10 дядото
06:38 29.07.2026
11 Айляк
Монтажът на снимките върви усилено.
Премиерата предстои
06:39 29.07.2026
12 Шалтерист
06:39 29.07.2026
13 джурнолята
06:40 29.07.2026
14 Превод:
06:42 29.07.2026
15 Не бе
До коментар #4 от "Факти":Пука им за члена на Иранците. Има само 2 причини: Щото могат и щото го искат.
Всъщност инфраструктура та на Измаил руснаците отдавна трябваше да разрушат. Както и всичко по Украинското крайбрежие на Черно море. От ден 1 на СВО.
06:44 29.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 абе
Коментиран от #20
06:46 29.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Стенли
До коментар #16 от "Исторически парк":И иран и матушката ви алкохолизирана ще се славите на кладбището заровени при мочата.
06:49 29.07.2026
20 хамсал
До коментар #17 от "абе":Ами тя си беше светска държава, кой разбърка манджата? И Афганистан беше светска държава преди някои да насъскат ислямистите и радикалните, ама не мога да се сетя кой беше тоя!
Коментиран от #21, #23, #24
06:49 29.07.2026
21 абе
До коментар #20 от "хамсал":Как кой? Фалирал СССР се разпадна след 10 годишно "присъствие" в Афганистан. Случайна ли е 1979 година за влизане на съветските войски в Афганистан, както и 1979 годината на Ислямската революция в Иран?
06:54 29.07.2026
22 Гориил
06:57 29.07.2026
23 Не е за вярване
До коментар #20 от "хамсал":Мой приятел Иранец ми е разправял, че преди Аятоласите да вземат властта по плажовете на Персийският залив мацки са ходели и топлес. Аз това не можех да го повярвам но се потвърди и от други източници. Даже с повече пикантни детайли.
06:59 29.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Руската Покрайнина
07:08 29.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Топчията
07:18 29.07.2026
28 Третата световна започна преди 15 години
07:20 29.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ако
07:26 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.