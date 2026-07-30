Руски ракети удариха Киев: Има загинал, в града горят пожари

В ранните часове на 30 юли Русия нанесе мощен удар с балистични ракети по украинската столица Киев, предизвиквайки серия от експлозии, паднали отломки и мащабни пожари в няколко градски района.
Сирените за въздушна тревога в столицата бяха задействани около 01:07 часа местно време, като почти едновременно с това започнаха и първите детонации на противовъздушната отбрана.
Кметът на Киев Витали Кличко потвърди в официалния си Telegram канал, че градът е подложен на интензивна атака, установена е една жертва и призова гражданите незабавно да потърсят сигурни убежища. По данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и Командването на Военновъздушните сили на Украйна, атаката е извършена с балистично оръжие, което традиционно се прихваща по-трудно.
Паднали отломки и огнища на пожари в Киев
Вследствие на работата на украинските системи за ПВО и паднали осколки от ракети са регистрирани сериозни материални щети на няколко локации. Спешните екипи бяха изпратени да овладяват пожари в две ключови зони на столицата:
- Святошински район: Регистрирано е голямо възпламеняване на територията на нежилищни сгради, както и пожар в гаражен кооператив.
- Оболонски район: Възникнал е пожар в индустриална и нежилищна зона.
Към 02:30 часа българско време (което съвпада с местното време в Украйна) все още няма официални и детайлни данни за броя на евентуалните жертви или ранени, като информацията от спасителните служби продължава да се обновява. Жителите на Киев масово са използвали подземните паркинги и метростанциите за защита, където са се образували опашки още преди началото на ударите.
Предизвестието за атаката и регионален контекст
Този удар не изненада изцяло военното ръководство. По-рано в сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски предупреди в социалните си мрежи за висока вероятност от масиран въздушен обстрел през нощта. Информацията се основаваше на доклади от командира на ВВС Анатолий Кривоножко, според които руската армия е подготвяла операцията в продължение на няколко дни.
Нощната офанзива не ограничи своя обсег единствено до Киев. ВВС на Украйна издадоха предупреждения и за бързо движещи се ракетни цели, насочени към Днепър, Кривой Рог и Виницка област, където също бяха докладвани силни експлозии в същия час.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи и по Москва
Коментиран от #3
02:45 30.07.2026
2 Це фойерверки !
02:46 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хаха
Коментиран от #17
02:49 30.07.2026
5 Очаквано
02:58 30.07.2026
6 ВЕСЕЛЯК
Удрииииииииииии!
03:15 30.07.2026
7 СЛАВА УКРАИНЕ
Коментиран от #18
03:20 30.07.2026
8 гоВЕд О
03:20 30.07.2026
9 Като тотото
Всичкото бандера в киреча.
Коментиран от #10
03:25 30.07.2026
10 Да,
До коментар #9 от "Като тотото":Ама след блатната иzмeт.
03:35 30.07.2026
11 БОКЛУЦИмиленее
Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?
03:48 30.07.2026
12 оня с коня
Коментиран от #19
03:48 30.07.2026
13 голям кеф
03:49 30.07.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
03:49 30.07.2026
15 оня с коня
03:51 30.07.2026
16 оня с коня
03:55 30.07.2026
17 Хехе
До коментар #4 от "Хаха":Чети,ве човече!
Те веднъж ще си признаят-
,,поразени НЕжилищни" постройки ,а ти ми пишеш пак наизуст...😂😆🤣!
04:02 30.07.2026
18 Би ли дал инфо...?!
До коментар #7 от "СЛАВА УКРАИНЕ":Какво е това...,,у СУИСС"...?!
04:05 30.07.2026
19 другоя с коня
До коментар #12 от "оня с коня":Рано си се натаралянкал ГРЕЗДЕЙсмачкан
04:15 30.07.2026
20 Kaлпазанин
04:16 30.07.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
04:18 30.07.2026