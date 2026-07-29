Ответен удар! Техеран е обмислял ракетна атака срещу украинско черноморско пристанище след инцидента в Каспийско море

Иран е обмислял да нанесе удар с балистична ракета по украинско черноморско пристанище в отговор на украинската атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море. Това съобщава New York Times, позовавайки се на ирански и западни официални представители, пише Фокус.
До ескалацията се стигна след нападението срещу ирански товарния кораб, при което според Техеран е загинал един моряк. Източници, запознати с разузнавателните данни, са очаквали Иран да изстреля ракета с малка бойна глава за нанасяне на ''сравнително малки щети''.
Вътрешните дебати в иранската власт обаче са разделили представителите на правителството. Мехди Рахмати, анализатор, близък до иранското правителство, коментира ситуацията:
''Украйна не е малка и незначителна страна. Тя има боен опит и логистична подкрепа от Америка и Европа. Няма да спечелим нищо, като отворим нов фронт във войната'', подчертава той.
Напрежението бе овладяно след серия от спешни дипломатически разговори. След като иранският външен министър Абас Арагчи отправи публични заплахи, украинският му колега Андрей Сибига проведе телефонен разговор с него. След разговора Арагчи обяви в социалната мрежа X, че Сибига е определил нападението срещу товарния кораб като непреднамерено, но допълни, че Техеран настоява за ''обезщетение за щети''. Арагчи разговаря преди дни и с първия дипломат на ЕС Кая Калас в търсене на начини за деескалация и опит за подвеждане под отговорност Киев за атаката.
Напрежението между двете страни започна на 25 юли, когато Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за унищожаването на дронове на борда на товарните кораби ''Порт Оля 2'' и ''Бегей'' в Каспийско море. Според Киев плавателните съдове са под международни санкции и превозват военни товари между Иран и Русия.
Иранското външно министерство тогава осъди удара и заяви, че си запазва правото да защити своите национални интереси, докато Арагчи обвини Украйна в опит да въвлече Европа във по-широк конфликт.
В отговор украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Иран вече де факто участва във войната чрез доставката на дронове ''Шахед'' и технологии за Кремъл. Зеленски допълни още, че Украйна ''трябва да действа предпазливо и да не допуска откриването на нов фронт''.
Преди дипломатическите разговори между Сибига и Арагчи, на 28 юли в украински и западни медии се появиха твърдения за предстоящ ирански ракетен удар до 48 часа. Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към СНБО Андрей Коваленко уточни, че няма официални данни за подобно намерение, въпреки че Иран разполага с такъв военен потенциал. Впоследствие и двете страни потвърдиха, че не се стремят към по-нататъшна ескалация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #9, #16, #34
21:28 29.07.2026
2 Тръмп е прав за предишните президенти!
Коментиран от #23
21:28 29.07.2026
3 Добре
21:29 29.07.2026
4 Робот
Коментиран от #18, #35
21:29 29.07.2026
5 Сопол
Коментиран от #32
21:29 29.07.2026
6 Токущо по БНТ казаха:
Само нашите русодебили още не са разбрали!
Коментиран от #12, #26, #42, #43
21:29 29.07.2026
7 Амадор Ривас
21:30 29.07.2026
8 Сибир възстана!
Коментиран от #28
21:30 29.07.2026
9 Ще настъпи
До коментар #1 от "Сатана Z":мотиката
21:31 29.07.2026
10 Някой
21:31 29.07.2026
11 Мунчо Фуражката
1 450 000 дебила зяпат умно!
21:32 29.07.2026
12 Някой
До коментар #6 от "Токущо по БНТ казаха:":Щом си податлив на плоска пропаганда, проблемът си е твой. Не ни занимвай с твоите си проблеми.
21:32 29.07.2026
13 офцелюбите
21:33 29.07.2026
14 Бай Ганьо
21:35 29.07.2026
15 Чалмите май се бъзикат с украинците!
21:35 29.07.2026
16 факт
До коментар #1 от "Сатана Z":зелено куче
21:35 29.07.2026
17 Бай Гого
21:36 29.07.2026
18 бхххах та в Робота
До коментар #4 от "Робот":Сложи ли чалмата?
21:36 29.07.2026
19 Удар
Коментиран от #39
21:37 29.07.2026
20 Ами
плановете на Иран по-вече от самият Иран :)
Коментиран от #38
21:38 29.07.2026
21 Атина Палада
21:40 29.07.2026
22 Омбре
Коментиран от #29, #30
21:41 29.07.2026
23 Ами
До коментар #2 от "Тръмп е прав за предишните президенти!":Само да Ви припомня, че през 1979 година
точно службите на САЩ и Великобритания
направиха ислямската революция и свалиха
от власт шаха на Иран Мохамед Реза Пахлави.
21:44 29.07.2026
24 С една дума...!
Обаче ако се ослуша и не си плати-ще го бомбят...!
21:46 29.07.2026
25 Геро
стане, язък за Безмер и Бургас!
Коментиран от #37
21:46 29.07.2026
26 Ами
До коментар #6 от "Токущо по БНТ казаха:":Когато някой застане твърдо зад някого ...
Не се знае какви са му намеренията :)
21:47 29.07.2026
27 Наблюдател
Коментиран от #33
21:47 29.07.2026
28 И ние
До коментар #8 от "Сибир възстана!":искаме същото:))
21:48 29.07.2026
29 Съдба
До коментар #22 от "Омбре":Да, и руснаците и Иран имат право да ударят по островитяните с кривите лица, по наследниците на Наполеон с меките китки и по съвременните хитлеристи-урсулианци.
21:49 29.07.2026
30 Да!Така е!Прав си!
До коментар #22 от "Омбре":Но именно тук е отново крещящ пример за двойни стандарти...!
21:49 29.07.2026
31 влао
21:51 29.07.2026
32 факт
До коментар #5 от "Сопол":просто иформация с обратен знак
21:52 29.07.2026
33 Ами
До коментар #27 от "Наблюдател":Още преди идването на шаха Иран са си били светска държава.
Тя и Сирия си беше светска държава, но на някой не му се хареса управлението
и решиха че е по-добре Сирия да се управлява от ислямисти.
21:55 29.07.2026
34 Умрялото куче
До коментар #1 от "Сатана Z":попиля блатната империйка
21:56 29.07.2026
35 Как "ако Сверена Корея се включи"?
До коментар #4 от "Робот":Че те се включиха още преди 2 години. А Китай снабдява Русия с компоненти от началото на войната.
21:58 29.07.2026
36 Баце
22:05 29.07.2026
37 ПЕРО
До коментар #25 от "Геро":ВЕРНО ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
И ТУРЦИЯ ЩЕ СЕДИ И ГЛЕДА
ДАЛИ НЯМА ДА ГИ СВАЛИ
РАКЕТИТЕ РУБЛО ИДИОТ ?
22:06 29.07.2026
38 умен
До коментар #20 от "Ами":Първо, иранската военна хунта и иранският народ не са едно и също нещо. Второ, иранската военна хунта е стабилно подкрепена с оръжие и военна информация от сили извън Иран. Трето , вестниците се занимават с клюки и интриги, така че не е изключено Ню Иорк Таймс да знае нещичко.
Коментиран от #41
22:09 29.07.2026
39 Баце
До коментар #19 от "Удар":Нямат какво да губят както политически, така и иконжмически. Каспийско море пресъхва полека.
22:10 29.07.2026
40 Атина Палада
22:20 29.07.2026
41 Ами
До коментар #38 от "умен":Като си толкова умен ... Я ми кажи Иран от хунта ли се управлява или от ислямисти?
И с какво право някой може да се меси във вътрешните работи на чужда страна
която на всичкото отгоре е на срещуположния край на планетата?
22:28 29.07.2026
42 Е та
До коментар #6 от "Токущо по БНТ казаха:":малко ли глупости непрекъснато ръсят по БНТ-то - требе вече да си свикнал и не бива да вярваш на всичко което си чул. Безплатен съвет - гледай и други тв, от полза ще ти е.
22:34 29.07.2026
43 Стенли
До коментар #6 от "Токущо по БНТ казаха:":Е какво застава твърдо , щели да им дават патент за ракетите патриот , ама тепърва , ще строят заводите , след това докато се произведат ракетите а междувременно Путин ще поздрави с няколко орешника строителите на съвременна Украйна дето ги строят тези заводи , абе както се казваше в един български филм , тате ще ми купи колело ама друг път😜🚾🚽🇺🇲🇺🇦🚻
22:42 29.07.2026