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Ответен удар! Техеран е обмислял ракетна атака срещу украинско черноморско пристанище след инцидента в Каспийско море
  Тема: Украйна

Ответен удар! Техеран е обмислял ракетна атака срещу украинско черноморско пристанище след инцидента в Каспийско море

29 Юли, 2026 21:23 1 293 43

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  • каспийско море-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Иран вече де факто участва във войната чрез доставката на дронове ''Шахед'' и технологии за Кремъл

Ответен удар! Техеран е обмислял ракетна атака срещу украинско черноморско пристанище след инцидента в Каспийско море - 1
The New York Times The New York Times

Иран е обмислял да нанесе удар с балистична ракета по украинско черноморско пристанище в отговор на украинската атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море. Това съобщава New York Times, позовавайки се на ирански и западни официални представители, пише Фокус.

До ескалацията се стигна след нападението срещу ирански товарния кораб, при което според Техеран е загинал един моряк. Източници, запознати с разузнавателните данни, са очаквали Иран да изстреля ракета с малка бойна глава за нанасяне на ''сравнително малки щети''.

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Вътрешните дебати в иранската власт обаче са разделили представителите на правителството. Мехди Рахмати, анализатор, близък до иранското правителство, коментира ситуацията:

''Украйна не е малка и незначителна страна. Тя има боен опит и логистична подкрепа от Америка и Европа. Няма да спечелим нищо, като отворим нов фронт във войната'', подчертава той.

Напрежението бе овладяно след серия от спешни дипломатически разговори. След като иранският външен министър Абас Арагчи отправи публични заплахи, украинският му колега Андрей Сибига проведе телефонен разговор с него. След разговора Арагчи обяви в социалната мрежа X, че Сибига е определил нападението срещу товарния кораб като непреднамерено, но допълни, че Техеран настоява за ''обезщетение за щети''. Арагчи разговаря преди дни и с първия дипломат на ЕС Кая Калас в търсене на начини за деескалация и опит за подвеждане под отговорност Киев за атаката.

Напрежението между двете страни започна на 25 юли, когато Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за унищожаването на дронове на борда на товарните кораби ''Порт Оля 2'' и ''Бегей'' в Каспийско море. Според Киев плавателните съдове са под международни санкции и превозват военни товари между Иран и Русия.

Иранското външно министерство тогава осъди удара и заяви, че си запазва правото да защити своите национални интереси, докато Арагчи обвини Украйна в опит да въвлече Европа във по-широк конфликт.

В отговор украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Иран вече де факто участва във войната чрез доставката на дронове ''Шахед'' и технологии за Кремъл. Зеленски допълни още, че Украйна ''трябва да действа предпазливо и да не допуска откриването на нов фронт''.

Преди дипломатическите разговори между Сибига и Арагчи, на 28 юли в украински и западни медии се появиха твърдения за предстоящ ирански ракетен удар до 48 часа. Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към СНБО Андрей Коваленко уточни, че няма официални данни за подобно намерение, въпреки че Иран разполага с такъв военен потенциал. Впоследствие и двете страни потвърдиха, че не се стремят към по-нататъшна ескалация.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 16 Отговор
    Иран ако удари Укропия ще излезе,че на умряло куче нож вади.

    Коментиран от #9, #16, #34

    21:28 29.07.2026

  • 2 Тръмп е прав за предишните президенти!

    13 25 Отговор
    Трябваше да ударят чалмите още преди 50 години!

    Коментиран от #23

    21:28 29.07.2026

  • 3 Добре

    6 6 Отговор
    е че са се озаптили

    21:29 29.07.2026

  • 4 Робот

    23 11 Отговор
    Ако Северна Корея и Китай се включат ще има нов световен ред и вампирите ще бъдат избесени. ! Ние всички знаем коя страна ще подкрепят..!

    Коментиран от #18, #35

    21:29 29.07.2026

  • 5 Сопол

    10 4 Отговор
    NYT пуска поредната порция дезинформация

    Коментиран от #32

    21:29 29.07.2026

  • 6 Токущо по БНТ казаха:

    14 29 Отговор
    Американският Сенат: " Америка застава твърдо зад Украйна! Русия губи войната"!
    Само нашите русодебили още не са разбрали!

    Коментиран от #12, #26, #42, #43

    21:29 29.07.2026

  • 7 Амадор Ривас

    7 7 Отговор
    Абе много ни се иска, ама не ни стиска 😁​😁​😁​

    21:30 29.07.2026

  • 8 Сибир възстана!

    10 17 Отговор
    Протестират и искат присъединяване към Китай!

    Коментиран от #28

    21:30 29.07.2026

  • 9 Ще настъпи

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    мотиката

    21:31 29.07.2026

  • 10 Някой

    17 8 Отговор
    A защо не ни информирате за ударените няколко (два или повече) танкера в Египет? От неизвестен дрон. Единият кораб е американски газовоз.Гори весело.

    21:31 29.07.2026

  • 11 Мунчо Фуражката

    11 11 Отговор
    Американските самолети идат към Безмер!
    1 450 000 дебила зяпат умно!

    21:32 29.07.2026

  • 12 Някой

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Токущо по БНТ казаха:":

    Щом си податлив на плоска пропаганда, проблемът си е твой. Не ни занимвай с твоите си проблеми.

    21:32 29.07.2026

  • 13 офцелюбите

    4 7 Отговор
    се натискат да бъдат застеклени

    21:33 29.07.2026

  • 14 Бай Ганьо

    9 13 Отговор
    Иранците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!

    21:35 29.07.2026

  • 15 Чалмите май се бъзикат с украинците!

    7 12 Отговор
    Ирански кораби в Каспийско море ще отидат май при непотопяемият крацер Мацква!

    21:35 29.07.2026

  • 16 факт

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    зелено куче

    21:35 29.07.2026

  • 17 Бай Гого

    13 4 Отговор
    А западът не участва с доставката на оръжие за милиарди!???

    21:36 29.07.2026

  • 18 бхххах та в Робота

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Сложи ли чалмата?

    21:36 29.07.2026

  • 19 Удар

    6 7 Отговор
    Ако Иран удари Украйна, ще изгубят возилата и пристанищата си в Каспийско море.

    Коментиран от #39

    21:37 29.07.2026

  • 20 Ами

    16 5 Отговор
    Да разбираме ли, че New York Times знае за
    плановете на Иран по-вече от самият Иран :)

    Коментиран от #38

    21:38 29.07.2026

  • 21 Атина Палада

    2 6 Отговор
    Спряха ми парите!

    21:40 29.07.2026

  • 22 Омбре

    13 5 Отговор
    Ако Иран дефакто участва във войната според зеленски, това означава,че и всички останали, които му помагат участват във войната по тази логика.

    Коментиран от #29, #30

    21:41 29.07.2026

  • 23 Ами

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп е прав за предишните президенти!":

    Само да Ви припомня, че през 1979 година
    точно службите на САЩ и Великобритания
    направиха ислямската революция и свалиха
    от власт шаха на Иран Мохамед Реза Пахлави.

    21:44 29.07.2026

  • 24 С една дума...!

    7 4 Отговор
    Ако Зрлко си плати щетите на Иран,те няма да го бомбят!
    Обаче ако се ослуша и не си плати-ще го бомбят...!

    21:46 29.07.2026

  • 25 Геро

    3 4 Отговор
    Ще прелетят през Черно море или през България! Идеален прицел за тренировка по Безмер! Когато няма никаква опасност
    стане, язък за Безмер и Бургас!

    Коментиран от #37

    21:46 29.07.2026

  • 26 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Токущо по БНТ казаха:":

    Когато някой застане твърдо зад някого ...
    Не се знае какви са му намеренията :)

    21:47 29.07.2026

  • 27 Наблюдател

    10 3 Отговор
    Иран бяха нормална държава при шаха. Светска, доколкото е възможно, жените имаха права, имаха кинематография, която редовно печелеше награди по света, дойдоха радикалните ислямисти и край. Войни, подкрепа за терористични движения, изолация. А това е държава с хиляди години история и култура, не е Афганистан.

    Коментиран от #33

    21:47 29.07.2026

  • 28 И ние

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сибир възстана!":

    искаме същото:))

    21:48 29.07.2026

  • 29 Съдба

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Омбре":

    Да, и руснаците и Иран имат право да ударят по островитяните с кривите лица, по наследниците на Наполеон с меките китки и по съвременните хитлеристи-урсулианци.

    21:49 29.07.2026

  • 30 Да!Така е!Прав си!

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Омбре":

    Но именно тук е отново крещящ пример за двойни стандарти...!

    21:49 29.07.2026

  • 31 влао

    1 0 Отговор
    е нема ли а мине през Безмер

    21:51 29.07.2026

  • 32 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сопол":

    просто иформация с обратен знак

    21:52 29.07.2026

  • 33 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Наблюдател":

    Още преди идването на шаха Иран са си били светска държава.
    Тя и Сирия си беше светска държава, но на някой не му се хареса управлението
    и решиха че е по-добре Сирия да се управлява от ислямисти.

    21:55 29.07.2026

  • 34 Умрялото куче

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    попиля блатната империйка

    21:56 29.07.2026

  • 35 Как "ако Сверена Корея се включи"?

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Че те се включиха още преди 2 години. А Китай снабдява Русия с компоненти от началото на войната.

    21:58 29.07.2026

  • 36 Баце

    3 1 Отговор
    Въпрос на време е украинците да останат с един кораб по-малко. Може и жертви да има. Персите и арабите са на принципа "око за око".

    22:05 29.07.2026

  • 37 ПЕРО

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Геро":

    ВЕРНО ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    И ТУРЦИЯ ЩЕ СЕДИ И ГЛЕДА

    ДАЛИ НЯМА ДА ГИ СВАЛИ

    РАКЕТИТЕ РУБЛО ИДИОТ ?

    22:06 29.07.2026

  • 38 умен

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Първо, иранската военна хунта и иранският народ не са едно и също нещо. Второ, иранската военна хунта е стабилно подкрепена с оръжие и военна информация от сили извън Иран. Трето , вестниците се занимават с клюки и интриги, така че не е изключено Ню Иорк Таймс да знае нещичко.

    Коментиран от #41

    22:09 29.07.2026

  • 39 Баце

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Удар":

    Нямат какво да губят както политически, така и иконжмически. Каспийско море пресъхва полека.

    22:10 29.07.2026

  • 40 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Което според Зеленски във войната участва и ЕС и САЩ чрез доставка на оръжие ..А нашите ж.ълто.паветници крякат ,че видите ли МатЮ не участвали във войната..

    22:20 29.07.2026

  • 41 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "умен":

    Като си толкова умен ... Я ми кажи Иран от хунта ли се управлява или от ислямисти?
    И с какво право някой може да се меси във вътрешните работи на чужда страна
    която на всичкото отгоре е на срещуположния край на планетата?

    22:28 29.07.2026

  • 42 Е та

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Токущо по БНТ казаха:":

    малко ли глупости непрекъснато ръсят по БНТ-то - требе вече да си свикнал и не бива да вярваш на всичко което си чул. Безплатен съвет - гледай и други тв, от полза ще ти е.

    22:34 29.07.2026

  • 43 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Токущо по БНТ казаха:":

    Е какво застава твърдо , щели да им дават патент за ракетите патриот , ама тепърва , ще строят заводите , след това докато се произведат ракетите а междувременно Путин ще поздрави с няколко орешника строителите на съвременна Украйна дето ги строят тези заводи , абе както се казваше в един български филм , тате ще ми купи колело ама друг път😜🚾🚽🇺🇲🇺🇦🚻

    22:42 29.07.2026

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