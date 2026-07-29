Ответен удар! Техеран е обмислял ракетна атака срещу украинско черноморско пристанище след инцидента в Каспийско море

Иран е обмислял да нанесе удар с балистична ракета по украинско черноморско пристанище в отговор на украинската атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море. Това съобщава New York Times, позовавайки се на ирански и западни официални представители, пише Фокус.

До ескалацията се стигна след нападението срещу ирански товарния кораб, при което според Техеран е загинал един моряк. Източници, запознати с разузнавателните данни, са очаквали Иран да изстреля ракета с малка бойна глава за нанасяне на ''сравнително малки щети''.

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Вътрешните дебати в иранската власт обаче са разделили представителите на правителството. Мехди Рахмати, анализатор, близък до иранското правителство, коментира ситуацията:

''Украйна не е малка и незначителна страна. Тя има боен опит и логистична подкрепа от Америка и Европа. Няма да спечелим нищо, като отворим нов фронт във войната'', подчертава той.

Напрежението бе овладяно след серия от спешни дипломатически разговори. След като иранският външен министър Абас Арагчи отправи публични заплахи, украинският му колега Андрей Сибига проведе телефонен разговор с него. След разговора Арагчи обяви в социалната мрежа X, че Сибига е определил нападението срещу товарния кораб като непреднамерено, но допълни, че Техеран настоява за ''обезщетение за щети''. Арагчи разговаря преди дни и с първия дипломат на ЕС Кая Калас в търсене на начини за деескалация и опит за подвеждане под отговорност Киев за атаката.

Напрежението между двете страни започна на 25 юли, когато Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за унищожаването на дронове на борда на товарните кораби ''Порт Оля 2'' и ''Бегей'' в Каспийско море. Според Киев плавателните съдове са под международни санкции и превозват военни товари между Иран и Русия.

Иранското външно министерство тогава осъди удара и заяви, че си запазва правото да защити своите национални интереси, докато Арагчи обвини Украйна в опит да въвлече Европа във по-широк конфликт.

В отговор украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Иран вече де факто участва във войната чрез доставката на дронове ''Шахед'' и технологии за Кремъл. Зеленски допълни още, че Украйна ''трябва да действа предпазливо и да не допуска откриването на нов фронт''.

Преди дипломатическите разговори между Сибига и Арагчи, на 28 юли в украински и западни медии се появиха твърдения за предстоящ ирански ракетен удар до 48 часа. Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към СНБО Андрей Коваленко уточни, че няма официални данни за подобно намерение, въпреки че Иран разполага с такъв военен потенциал. Впоследствие и двете страни потвърдиха, че не се стремят към по-нататъшна ескалация.