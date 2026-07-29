Политически игри в Йерусалим! Нова партия може да усложни усилията за сваляне от власт на Бенямин Нетаняху

Нова еврейско-арабска политическа партия започна да ухажва младите избиратели в Израел преди изборите през октомври, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Критици казват, че партията само ще разпилее гласовете на арабско малцинство и ще го отслаби и по този начин ще попречи на свалянето от власт премиера Бенямин Нетаняху и неговото дясно правителство.

Арабите в Израел имат израелско гражданство и са палестинци по произход и съставляват една пета от населението на Израел. Традиционно тяхната избирателна активност е по-слаба от тази на евреите.

Тъй като мнозина от тях се идентифицират като палестинци или са съпричастни към тях, членовете на малцинството отдавна се опитват да намерят мястото си в политическия живот на страната, търсейки баланс между своя произход и израелското си гражданство.

Партията "Място за всички нас" е основана от лидерите на малко ляво протестно движение, което насърчава мира и социалното равенство. Партията бе основана през юни и се надява да участва в парламентарните избори на 27 октомври.

Изборите ще бъдат първите след атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. и войната в Газа, които внесоха напрежение в отношенията между арабите и евреите в Израел. Новата партия ще се яви с платформа, насърчаваща единството и се надява да свали от власт най-дясното правителство в историята на Израел.

"Искаме да се обърнем директно към днешните млади гласоподаватели, които си остават вкъщи, които виждат политическата система и не се чувстват представени", заяви Алон-Ли Грийн, съпредседателят на партията, чиито листи са разпределени поравно между араби и евреи.

Членове на арабското малцинство в Израел отдавна се оплакват, че към тях се отнасят като към хора от втора ръка и посочват, че този проблем само се е задълбочил през мандата на настоящото правителство.

Новата партия бе създадена в момент, когато четирите основни арабски партии се опитват да възродят съюз, чиято цел е да увеличи до максимум избирателната активност сред арабското население.

Според анализатори с явяването си "Място за всички нас" рискува да отклони гласове от този съюз и да фрагментира опозицията.

Грйин обаче настоява, че новата партия възнамерява да разшири електората, а не да го фрагментира, като привлече напълно нови избиратели към урните.

Равенството между половете също е приоритет за партията, в която жените и мъжете са представени по равно.

"Ние сме млади хора, идваме от народа", заяви Грийн. "Беше трудно да решим, че сега е моментът да се включим в надпреварата за гласове, но когато погледна съществуващите партии, виждам, че в тях има предимно мъже и че те са много стари", добави той.