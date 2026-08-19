Вражда и желание за отмъщение между банди са довели до убийството на Тупак Шакур

Близо 30 години след убийството на Тупак Шакур в Лас Вегас съдебният процес срещу единствения обвиняем по случая започна с пряк сблъсък между прокуратурата и защитата. Според обвинението бившият лидер на улична банда Дуейн „Кийфи Ди“ Дейвис е организирал стрелбата от движещ се автомобил като отмъщение за побоя над своя племенник часове по-рано. Дейвис отрича вината си.

63-годишният Дуейн Дейвис е обвинен в убийство с използване на смъртоносно оръжие във връзка с престъпна група. Ако бъде признат за виновен, той може да получи доживотен затвор. Процесът в окръг Кларк, Невада, се очаква да продължи няколко седмици.

Във встъпителната си пледоария прокурорът Бину Палал заяви, че Дейвис не е човекът, който лично е стрелял по Тупак Шакур, но именно той е осигурил оръжието и е помогнал за организирането на нападението. Според прокуратурата мотивът е бил незабавно отмъщение за нападението над племенника му Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън в MGM Grand.

На 7 септември 1996 г. Тупак Шакур и хора от обкръжението му нападат Андерсън в казиното след боксовия мач между Майк Тайсън и Брус Селдън. Малко по-късно бял Cadillac започва да търси автомобила, в който пътуват рапърът и съоснователят на Death Row Records Марион „Шуг“ Найт. Когато двете коли се изравняват близо до Las Vegas Strip, от Cadillac-а е открит огън.

Тупак Шакур е прострелян четири пъти и умира в болница шест дни по-късно, на 13 септември 1996 г. Шуг Найт, който е зад волана, оцелява с лека рана.

Ключов елемент в тезата на обвинението са собствените публични разкази на Дуейн Дейвис. В интервюта и в мемоарната си книга „Compton Street Legend“ от 2019 г. той описва как е седял на предната пътническа седалка на Cadillac-а и как оръжието е било предадено към задната част на автомобила. Именно тези изявления връщат вниманието на разследващите към него и в крайна сметка водят до ареста му през 2023 г.

Съдът вече разреши книгата да бъде използвана като доказателство. Това е особено важно, защото защитата се опитва да представи мемоарите като комерсиален продукт, съдържащ преувеличения и недостоверни истории.

Адвокатът на Дейвис Майкъл Санфт определи версията на прокуратурата като „фикция“ и подчерта, че близо три десетилетия след убийството липсват достатъчно независими доказателства, които да потвърдят разказите на клиента му. Според защитата Дейвис е известен с преувеличенията си и е давал сензационни версии, за да печели внимание и пари.

Втората част от процеса вече показа колко трудно ще бъде за прокуратурата да възстанови събитията след толкова години. Свидетелят Джеймс Макдоналд, свързан в миналото с обкръжението на Шуг Найт, открито се противопостави на част от въпросите и заяви, че не желае да допринася за изпращането на Дейвис в затвора. Неговото поведение илюстрира проблем, който преследва разследването още от 90-те години: нежеланието на част от свидетелите да говорят за отношенията между враждуващите групировки.

В съда бяха показани и кадри от охранителните камери в MGM Grand, на които се вижда нападението над Орландо Андерсън. Съдебният патолог д-р Лиса Гавин представи медицинските данни за огнестрелните рани на Тупак Шакур и потвърди, че смъртта му е убийство. Част от близките на музиканта напуснаха залата преди показването на снимките от аутопсията.

Сред хората, които могат да бъдат призовани в хода на процеса, е Марион „Шуг“ Найт, една от централните фигури в американския рап през 90-те години. Той е бил непосредствено до Тупак при стрелбата и в момента излежава 28-годишна присъда по друго дело. Засега не е ясно дали и при какви условия Найт ще даде показания пред журито.

Убийството на Тупак Шакур отдавна е свързвано с напрежението между хип-хоп сцените на Източното и Западното крайбрежие и с конфликта между Death Row Records и Bad Boy Records. В този контекст често се разглежда и убийството на Кристофър Уолъс, известен като The Notorious B.I.G., който е застрелян в Лос Анджелис през март 1997 г. Неговият случай остава неразкрит. Няма съдебно установена връзка, която да доказва, че двете убийства са били част от една обща схема.

За разследващите най-необичайният обрат остава фактът, че делото срещу Дуейн Дейвис до голяма степен е било възобновено благодарение на неговите собствени публични изявления. В продължение на години полицията го разглежда като важна фигура в случая, но едва след поредицата интервюта и мемоарите му прокуратурата получава основа за обвинение, което да стигне до съд.

Тупак Шакур е само на 25 години при смъртта си, но вече е сред най-влиятелните рапъри на своето поколение. Албумът „All Eyez on Me“ и песни като „California Love“, „Dear Mama“, „Changes“ и „Hail Mary“ го превръщат в една от ключовите фигури на хип-хопа през 90-те. През 2017 г. той е приет посмъртно в Залата на славата на рокендрола.

Три десетилетия след стрелбата съдебните заседатели в Лас Вегас за първи път трябва да решат дали човек, за когото прокуратурата твърди, че е бил в автомобила на нападателите и е организирал отмъщението, носи наказателна отговорност за убийството на Тупак Шакур.