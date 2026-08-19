Сеута: има ли и джихадисти сред нелегалните имигранти

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Испанските правоохранителни органи издирват джихадисти, които е възможно да са стигнали до Сеута заедно с хилядите мароканци и граждани на други страни. Ситуацията в испанския ексклав остава напрегната.

Служители на испанската полиция и на жандармерията издирват в Сеута хора, свързани с международния тероризъм. Смята се, че те са проникнали в испанския ексклав в Северна Африка заедно със 72 000 нелегални мигранти - мароканци и граждани на други страни, преминали мароканско-испанската граница в края на юли.

От полицията съобщават пред ДВ, че ако издирваните лица успеят да стигнат до Европа, могат да представляват изключителна опасност както за Испания, така и за другите европейски държави.

Какво показват камерите за наблюдение

Камерите за наблюдение в Сеута, чиито записи се изучават от полицията, са фиксирали сред тълпите мигранти най-малко десет лица, които са в списъка на международните терористи. Това са на първо място мароканци, които вече са били съдени в Испания и други страни от ЕС за престъпления от терористичен характер, излежали присъдите си и след това депортирани. Освен това камерите са заснели лица, които се издирват и които до момента са успявали да се укрият от правосъдието.

От полицията напомнят, че в Испания ежемесечно биват арестувани мигранти, заподозрени в принадлежност към екстремистки групировки, които се занимават с вербуването на бойци за джихад, със събирането на средства за тези бойци, с пропагандата на радикални идеи сред мюсюлманската младеж и т.н. Понякога полицията успява да разкрие и хора, занимаващи се с подготовката на терористични актове в самата Испания. Опасността е реална: през 2004 година почти 200 души станаха жертва на терористичен акт на джихадистите в Мадрид, а 2000 бяха ранени. През 2017 година от ръцете на джихадистите в Барселона загинаха 16 и бяха ранени 140 местни жители.

Колко незаконни бежанци са останали в Сеута

„Издирваните от полицията лица могат да бъдат само незначителна част от опасността, възникнала в резултат от нахлуването на мигрантите в Сеута", казва пред ДВ политологът Пабло Диес. Макар основната част от нахлулите да напусна ексклава, по данни на местните власти към 11-12 000 са останали там и изглежда не смятат да се връщат у дома. Някои от тях имат роднини и познати в Сеута. Законът забранява груповата депортация и изисква делото на всеки нелегален бежанец да се разглежда индивидуално - за да се установи доколко обосновано от жизнените обстоятелства е желанието му да остане в Испания.

„Никой не знае дали сред останалите хора има джихадисти или просто хора с радикални възгледи, готови да се включат в джихада", продължава експертът. Но има основания да се предполага, че такива има. Много от нахлулите в Сеута са от мароканския град Фнидек, намиращ се само на седем километра и смятан за един от основните центрове на радикализма - не само в Мароко, а в цял Магреб, допълва Диес.

Сомалийските връзки на мароканските джихадисти

„Не е тайна, че една трета от тези 1200 марокански бойци, заминали навремето за Сирия и Ирак, за да се бият за терористичната организация „Ислямска държава" (ИД), произхождат именно от Фнидек. За един от тях - Мухамед Хамадуш - е известно, че е обичал да се снима с отрязаните глави на своите жертви", разказва пред ДВ испанският политолог.

По негови данни, в момента „център на световния джихадизъм е станала територия под името Пунтленд в Източна Африка". И там сред поддръжниците на ИД в Сомалия има немалко мароканци, включително от Фнидек.

Експертът е на мнението, че макар Пунтленд да е далеч, опасността, която произтича оттам, е съвсем реална. Тъй като това е истински „терористичен хъб", откъдето бойците, получили съответната подготовка, могат да проникнат във всяка страна в света. Що се отнася до Сеута, там са могли да попаднат и джихадисти от Сахел - от Мали или Нигерия. В града са проникнали стотици представители на тези страни, смесвайки се с мароканците.

В Сеута остава неспокойно

„Криминогенната ситуация в Сеута не се подобрява", подчертава пред ДВ Диес. Въпреки усилените патрули, полицаите не успяват да попречат на боевете и дори на престрелките между отделните групи мигранти, на нападенията над минувачи, грабежите на магазини и тормоза на жени. Същевременно отделенията за спешна помощ са пълни: някой е пуснал слуха, че испанците няма да депортират в Мароко лицата, получили травми. Затова много мигранти си ги нанасят сами, след което търсят помощ.

Междувременно министърът на правосъдието на Мароко Абделлатиф Уаби заяви, че неговата страна може да прекрати всички действия по недопускането на мигранти в Испания и да денонсира споразумението за екстрадиция, което съществува между двете страни. Той се оплака, че всяка борба на Мароко с нелегалната миграция е напразна, тъй като Испания приема всички - хората знаят това и няма как да бъдат спрени.

В коментар на думите на министъра Диес отбелязва, че „в тях има логика". Така например, съвсем наскоро Испания осъществи кампания по легализирането на 1,2 милиона нелегални мигранти. Тази акция на лявото коалиционно правителство предизвика недоумение не само у мароканските власти, но и в цяла Испания, както и в ЕС, който се опитва да ограничи потоците нелегални мигранти.