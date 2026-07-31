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Интензивен трафик. Мерки по границите и планинските проходи

Интензивен трафик. Мерки по границите и планинските проходи

31 Юли, 2026 06:52, обновена 31 Юли, 2026 06:58 540 0

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АПИ спира камионите, пожарната гаси над 100 огнища за денонощието

Интензивен трафик. Мерки по границите и планинските проходи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по пътищата и мерки на АПИ

  • Ограничения за камиони: АПИ ограничава движението на камиони над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и Кресненското дефиле през уикенда.
  • Затруднения с винетки: Възможни са прекъсвания при купуването на електронни винетки поради актуализация на ТОЛ системата.
  • Алтернативни обходи: Пътниците за София по път I-1 Мездра – Ботевград използват обход през Скравена заради инциденти.

Интензивен трафик по границите

  • ГКПП Калотина: Наблюдава се огромно струпване и опашки от леки автомобили на вход и изход.
  • ГКПП Капитан Андреево: Изключително натоварено движение в посока Турция заради гастарбайтери.
  • Дунав мост Русе: Преминаването е възстановено в двете платна след ремонтни дейности.
  • Спиране на фериботи: Платформите Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич не работят поради критично ниско ниво на река Дунав.

Черна хроника: Сводка от Пожарната и КАТ

  • Потушени пожари: Огнеборците са ликвидирали 142 пожара за последното денонощие, като 115 са били в сухи треви.
  • Сигнали за инциденти: Екипите на ГДПБЗН са реагирали на общо 146 спасителни и аварийни повиквания.
  • Катастрофи по пътищата: КАТ отчита над 20 тежки ПТП-та в страната с 33-ма ранени граждани през изминалите 24 часа.

Условия за туризъм в планините

  • Хубаво време: Условията за планински преходи през деня са много добри, времето е предимно слънчево.
  • Силни ветрове: По високите части на Стара планина духа до силен и бурен вятър.
  • Препоръки за жегите: ПСС съветва туристите да носят шапки, слънцезащита и обилно количество вода.


България
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