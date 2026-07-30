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Герасим Георгиев – Геро се разведе след 18 години брак

Герасим Георгиев – Геро се разведе след 18 години брак

30 Юли, 2026 07:16 2 632 21

  • герасим георгиев-геро-
  • развод-
  • брак-
  • цвети гагарова

"Идва момент, в който всеки тръгва по своя път.", сподели актьорът в подкаста на Благо Джизъса

Герасим Георгиев – Геро се разведе след 18 години брак - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярният актьор и водещ на „Като две капки вода" Герасим Георгиев – Геро разкри, че вече официално е разведен, пише bgdnes.bg.

Новината той съобщи в подкаста на Благо Джизъса.

Геро подчерта, че раздялата с вече бившата му съпруга, спортната журналистка Цвети Гагарова, е преминала спокойно и без излишни конфликти.

„Вече съм парясник. Мачът е свирен там вече. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод. Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш, като нещо не върви", заяви актьорът.

Геро и Цвети Гагарова бяха семейство в продължение на 18 години. Двамата имат дъщеря – Йохана, която остава най-важната връзка между тях и след официалния край на брака им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    33 4 Отговор
    Кой се интересува от този лигоч..

    Коментиран от #2

    07:19 30.07.2026

  • 2 Как кой

    1 15 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Който разбира от хубаво

    07:31 30.07.2026

  • 3 Механик

    35 0 Отговор
    Майко, Божия! Ма той и Джизъса бил станал ПОДКАСТ!!!!
    Баа, от къде толкова слабоумие у тоя наш народ бе? Какъв трябва да си, за да гледаш "подкастовете" на Джизъса, дето две приказки не може да върже нормално?? Да не говорим, че пък и там се явяват подобни недоразумения като тоя Геро с говорните дефекти и умствените дефицити???

    Коментиран от #7

    07:31 30.07.2026

  • 4 въпросче

    26 0 Отговор
    Е,и какво,като се е развел?! Да не е само той разведен?!

    07:32 30.07.2026

  • 5 Тъпанар

    30 0 Отговор
    Посредствен актьор, олигобанан и накрая и семейство няма. Взел се е много на сериозно. Ще се правиш на плейбой, а памперса в джоба.

    07:33 30.07.2026

  • 6 Исторически парк

    14 0 Отговор
    Явно го обича дебел 😂

    07:34 30.07.2026

  • 7 Иво Христов

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    90% от българите са д били

    07:43 30.07.2026

  • 8 Тити

    15 1 Отговор
    Нищо ново под слънцето.

    07:44 30.07.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 0 Отговор
    Когато вече не ти става, жените бягат, даже и парите не могат да ги задържат...

    Коментиран от #18, #19

    07:45 30.07.2026

  • 10 Винаги

    12 1 Отговор
    Е тъжно, когато се разделиш с някой, когото си обичал!

    07:45 30.07.2026

  • 11 Кривоверен алкаш

    8 4 Отговор
    Геро,най важното е да си жив и здрав.Никой не се жени с мисълта да се развежда,но понякога се стига и до това.По добре режи веднъж,отколкото да се мъчиш цял живот, има грешка има и поправка.

    07:53 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Клоун

    12 1 Отговор
    Тази жена те търпеше докато беше свински слон, а сега ще си ходиш по пътя...трагичник. Някой ще извади късмета с нея, но ти си съсипал семейна единица, явно след емоционален срив покрай отслабването.

    Коментиран от #14

    08:06 30.07.2026

  • 14 хъхъ

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Клоун":

    Геро отслабна и мина на другия бряг.

    08:17 30.07.2026

  • 15 Плюещияи и фъфлещ бездарник

    8 1 Отговор
    Му биха шута в семейството.
    Ега е ред да бъде изшутен и от всички предавания в които ни стърже по нервите!
    Абе как тоя дбил не се усеща, че за нищо не става?

    08:18 30.07.2026

  • 16 И този си повярва,

    6 0 Отговор
    че е много готин и вървежен покрай Рачков и Магърдич...Ще следват статии и снимки с млади хубавици, влюбени в прекрасния му характер ...

    08:27 30.07.2026

  • 17 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Да не е обърнал резбата?

    08:34 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ХИИИЧ НЕ СИ ПРАВ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    ПАРИТЕ ВИНАГИ ГИ ЗАДЪРЖАТ. САААМО НАЙ ПРОСТИТЕ ОТИВАТ ПРИ ДРУГ БЕЗ ПАРИ ЗАРАДИ САМОТОшибане

    08:35 30.07.2026

  • 20 леле

    1 0 Отговор
    Нали ще му вземе 50% от килограмите.

    08:37 30.07.2026

  • 21 Тяхна си работа

    1 0 Отговор
    Двамата си знаят кое и за какво , но определено жена му има вид на нормална и възпитана жена. А той се изпрасква като фърфоляк, май вэзможностите му не покриват амбициите му. Всеки е прав за себе си.

    08:38 30.07.2026