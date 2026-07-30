Герасим Георгиев – Геро се разведе след 18 години брак

Популярният актьор и водещ на „Като две капки вода" Герасим Георгиев – Геро разкри, че вече официално е разведен, пише bgdnes.bg.
Новината той съобщи в подкаста на Благо Джизъса.
Геро подчерта, че раздялата с вече бившата му съпруга, спортната журналистка Цвети Гагарова, е преминала спокойно и без излишни конфликти.
„Вече съм парясник. Мачът е свирен там вече. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод. Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш, като нещо не върви", заяви актьорът.
Геро и Цвети Гагарова бяха семейство в продължение на 18 години. Двамата имат дъщеря – Йохана, която остава най-важната връзка между тях и след официалния край на брака им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #2
07:19 30.07.2026
2 Как кой
До коментар #1 от "Кина":Който разбира от хубаво
07:31 30.07.2026
3 Механик
Баа, от къде толкова слабоумие у тоя наш народ бе? Какъв трябва да си, за да гледаш "подкастовете" на Джизъса, дето две приказки не може да върже нормално?? Да не говорим, че пък и там се явяват подобни недоразумения като тоя Геро с говорните дефекти и умствените дефицити???
Коментиран от #7
07:31 30.07.2026
4 въпросче
07:32 30.07.2026
5 Тъпанар
07:33 30.07.2026
6 Исторически парк
07:34 30.07.2026
7 Иво Христов
До коментар #3 от "Механик":90% от българите са д били
07:43 30.07.2026
8 Тити
07:44 30.07.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #18, #19
07:45 30.07.2026
10 Винаги
07:45 30.07.2026
11 Кривоверен алкаш
07:53 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Клоун
Коментиран от #14
08:06 30.07.2026
14 хъхъ
До коментар #13 от "Клоун":Геро отслабна и мина на другия бряг.
08:17 30.07.2026
15 Плюещияи и фъфлещ бездарник
Ега е ред да бъде изшутен и от всички предавания в които ни стърже по нервите!
Абе как тоя дбил не се усеща, че за нищо не става?
08:18 30.07.2026
16 И този си повярва,
08:27 30.07.2026
17 Евгени от Алфапласт
08:34 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ХИИИЧ НЕ СИ ПРАВ
До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":ПАРИТЕ ВИНАГИ ГИ ЗАДЪРЖАТ. САААМО НАЙ ПРОСТИТЕ ОТИВАТ ПРИ ДРУГ БЕЗ ПАРИ ЗАРАДИ САМОТОшибане
08:35 30.07.2026
20 леле
08:37 30.07.2026
21 Тяхна си работа
08:38 30.07.2026