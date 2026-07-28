Турция изпрати два самолета за гасене на катастрофалните пожари във Франция по нейна молба

Турция е изпратила два самолета за гасене на катастрофалните пожари, обхванали различни райони на Франция, съобщи вестник „Стар“ позовавайки се на изявление на турския министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, предаде БТА.

В профила си в социалните медии министърът обяви, че след турската помощ за Испания, където също бушуват огромни пожари, още два противопожарни самолета са излетели за Франция по нейно искане за подкрепа, добави вестникът.

Юмаклъ написа, че страната му действа в съответствие с разпоредбите на президента Реджеп Тайип Ердоган и че с готовност оказва помощ и на Франция в борбата с огнената стихия.

Юмаклъ заяви, че продължаващите горски пожари в Европа за пореден път показват трудностите при гасенето на мащабните пожари, като е подчертал, че „Турция, със своите ресурси и опит, е ангажирана не само със защитата на собствените си гори, но и със защитата на горите на други страни, ако е необходимо“.

Отбелязвайки, че след като е оказала подкрепа на Испания, Турция е реагирала бързо и на призива за помощ на Франция, Юмаклъ пожела успех на екипажа, отпътувал за мисията, и отправи най-добри пожелания към всички екипи, които безкористно се борят на терен, допълни медията

Юмаклъ завърши публикацията си с думите: „Горите не са ни само даденост. Те са най-ценното наследство, което ще оставим на бъдещите поколения. С това съзнание ние решително ще продължим нашата солидарност и борба, която надхвърля границите.“

Вчера Турция изпрати два противопожарни самолета на помощ на Испания в борбата с тежките горски пожари в страната, които испанският премиер Санчес определи като "климатично бедствие".