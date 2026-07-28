Турция изпрати два самолета за гасене на катастрофалните пожари във Франция по нейна молба

Турция е изпратила два самолета за гасене на катастрофалните пожари, обхванали различни райони на Франция, съобщи вестник „Стар“ позовавайки се на изявление на турския министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, предаде БТА.
В профила си в социалните медии министърът обяви, че след турската помощ за Испания, където също бушуват огромни пожари, още два противопожарни самолета са излетели за Франция по нейно искане за подкрепа, добави вестникът.
Юмаклъ написа, че страната му действа в съответствие с разпоредбите на президента Реджеп Тайип Ердоган и че с готовност оказва помощ и на Франция в борбата с огнената стихия.
Юмаклъ заяви, че продължаващите горски пожари в Европа за пореден път показват трудностите при гасенето на мащабните пожари, като е подчертал, че „Турция, със своите ресурси и опит, е ангажирана не само със защитата на собствените си гори, но и със защитата на горите на други страни, ако е необходимо“.
Отбелязвайки, че след като е оказала подкрепа на Испания, Турция е реагирала бързо и на призива за помощ на Франция, Юмаклъ пожела успех на екипажа, отпътувал за мисията, и отправи най-добри пожелания към всички екипи, които безкористно се борят на терен, допълни медията
Юмаклъ завърши публикацията си с думите: „Горите не са ни само даденост. Те са най-ценното наследство, което ще оставим на бъдещите поколения. С това съзнание ние решително ще продължим нашата солидарност и борба, която надхвърля границите.“
Вчера Турция изпрати два противопожарни самолета на помощ на Испания в борбата с тежките горски пожари в страната, които испанският премиер Санчес определи като "климатично бедствие".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
11:07 28.07.2026
2 Във Франция се разигра
Коментиран от #3
11:08 28.07.2026
3 Ами и те като зеленияПор
До коментар #2 от "Във Франция се разигра":Ще си отржяТопките, само и само Русия да е зле.
11:09 28.07.2026
4 браво
11:16 28.07.2026
5 Инна
Испания също не е в състояние да овладее новите огнища. Пламъците са достигнали близо до столицата. Местните власти искат помощ от съседите си от ЕС. Но те обещаха само да изпратят няколко противопожарни самолета.
Испания изпитва отчаян недостиг на специализирано оборудване за борба с пожарите. Колкото и да е странно, антируските санкции възпрепятстват ефективния контрол. В момента страната разполага с десет хеликоптера Ка-32. Тези самолети са известни по целия свят - считат се за най-добрите в борбата с горски пожари. Но хеликоптерите не могат да бъдат използвани. Поради санкциите на ЕС поддръжката и доставките на резервни части са станали невъзможни.
„Правителството загуби възможността да използва хеликоптерите „Камов“, които защитават горите на страната в продължение на десетилетия. Тази оперативна парализа не е причинена от съкращения на бюджета, а от суровите санкции, наложени от Европейския съюз. Строгото ембарго на Брюксел пречи на специалисти да пристигат от Москва, за да извършват поддръжка“, пише испанското издание La Razón.
„Камов“ преди това помагаха в борбата с горските пожари в цяла Европа, но сега Европа превантивно отказа да помогне.
И докато двете най-големи държави на ко
Коментиран от #6
11:58 28.07.2026
6 Инна
До коментар #5 от "Инна":И докато двете най-големи държави на континента са разтърсени от пожарно бедствие, най-добрата противопожарна техника ще остане неизползвана – просто защото е произведена в Русия.
12:00 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Джоко
Коментиран от #10
13:00 28.07.2026
10 Истински позор
До коментар #9 от "Джоко":Тъпите франчуля дето на думи са много велики са опряли до турците от другия край на Европа да им гасят пожарите. Ми що не помолиха тия от коалицията на желаещите да им помогнат, или пък от обора да им пратят помощ........ жалки смешници, тръгнали да скачат срещу Русия.
13:36 28.07.2026