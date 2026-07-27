Испанският премиер определи пожарите в страната като "климатично бедствие"

Пожарникари продължават да се борят с горски пожари в цяла Испания, като има вероятност този в област Мадрид да се превърне в най-големия в новата история на страната, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че на правителствено заседание утре ще бъде одобрено създаването на научен консултативен съвет за климатичните промени, в който ще участват водещи испански изследователи по въпросите за климата.

"Това не са изолирани инциденти, а климатично бедствие", подчерта Санчес.

Пожарът в провинция Авила, намираща се на по-малко от 100 километра западно от Мадрид, изпепели близо 47 000 хектара, след като бушуваше в продължение на няколко дни, заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.

Ако данните бъдат окончателно потвърдени това ще е най-големият горски пожар, откакто през 1968 г. започва да се води официална статистика.

Предварително разследване на властите установи, че той е бил предизвикан от земеделска работа. Местни медии информираха, че мъж е бил задържан по подозрения в предизвикване на пожар поради небрежност. Той е използвал тежки земеделски машини въпреки наложената забрана в региона.

Вътрешният министър предупреди да не се правят прибързани оценки, тъй като огнеборците овладяват пожарите постепенно.

"Обстановката с горските пожари се подобрява постепенно", изтъкна снощи Гранде-Марласка пред журналисти. Пожарникари все още се борят с пламъците в района Западна Сиера на запад от Мадрид и в съседната провинция Толедо. Наред с пожара в Авила, трите огнища са опустошили близо 77 000 хектара горски площи и храсти.

Правителството обяви бедствено положение в засегнатите райони, за да ускори изпращането на помощ. Министерство на вътрешните работи съобщи, че общият брой на засегнатите от евакуациите и ограниченията на движението е близо 90 000 души.

Испанското подразделение за справяне с извънредни ситуации заяви, че пожарите в Мадрид и съседните провинции са били овладени, въпреки че няколко огнища остават активни. Испанският крал Фелипе Шести и кралица Летисия посетиха център за спешна помощ вчера и окуражиха пострадалите граждани.

Междувременно друг горски пожар избухна в източната провинция Кастелон, където опустоши площ от 6500 хектара, а 16 000 души бяха евакуирани.