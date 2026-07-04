За първи път в гасенето на големите пожари в България ще се включи самолет „Спартан“

За първи път това лято в гасенето на големите пожари в България ще се включи и военнотранспортен самолет „Спартан“, оборудван с нова система за пожарогасене. Основната тежест в борбата с огнената стихия обаче остава за хеликоптерите и екипажите на 24-та авиобаза в Крумово, предаде NOVA.

През този сезон военните ще разполагат с четири хеликоптера „Кугър“ и два вертолета Ми-17. За първи път са подготвени рекорден брой екипажи – общо 16, от които 10 за „Кугър“ и шест за Ми-17. По думите на военните пилоти през последните три години в страната са избухнали толкова много пожари, колкото за цяло десетилетие.

Сред най-опитните пилоти е подполковник Васил Василев, участвал в десетки мисии. Най-тежкият спомен за него остава пожарът в Рила миналото лято, когато екипажите се борят да защитят близките населени места. „Къщите и имуществото на хората, градени цял живот, могат да изчезнат за миг. Най-трудно беше водоснабдяването – трябваше да пълним вода в населено място с много препятствия – жици, дървета, високи температури и тежък планински релеф. Това поставя машината на предела на възможностите ѝ“, разказа той.

Майор Иван Кирчев е сред най-новите пилоти, включени в противопожарните мисии. Първото му участие е било при огромния пожар край село Илинденци. „Страшно е – огън, дим и силен вятър. Черният бор гори изключително бързо. Пожарът беше огромен и ако не беше завалял дъжд, едва ли щяхме да успеем да го овладеем. Изгоряха около 40 000 декара“, сподели той.

Сред най-запомнящите се моменти за екипажите остава спасяването на пчелни кошери по време на пожар. „Един от колегите забеляза, че горят кошерите на човек. Направихме заход и хвърлихме вода. Не знам какъв беше крайният резултат, но думите му още звучат в съзнанието ми: „Заходът е успешен. Кошерите са спасени.“ Това е малка част от всичко, което правим, за да спасим труда и живота на хората“, каза подполковник Василев.

Екипажът на всеки хеликоптер включва двама пилоти и двама бордни инженери. По време на операция единият инженер наблюдава системата за гасене от пилотската кабина, а другият следи работата на противопожарния контейнер от задната част на машината.

Системата „Bambi Bucket“ позволява на вертолет Ми-17 да пренася до два тона вода при едно пускане, а хеликоптер „Кугър“ – около 1600 литра.

Според командира на 24-та авиобаза бригаден генерал Димитър Павлов най-важни при пожарогасенето са точността на маневрата и безопасността на полета. „Изключително важно е кога и откъде се пуска водата. Голям риск представлява гъстият дим над пожара, защото намаленото количество кислород може да доведе до отказ на двигателите“, обясни той.

По норматив хеликоптерите трябва да излетят до един час след получаването на сигнал за пожар. Тази година за първи път са осигурени повече екипажи, за да се гарантира непрекъсната готовност.

Военните признават, че техниката също създава предизвикателства. Миналото лято Ми-17 са били затруднени от чести технически повреди и са изпълнили едва около 50 от общо 350 часа противопожарни полети. Според командването към момента има необходимите резервни части за поддръжката на двата вертолета и се очаква сезонът да премине без подобни проблеми.

Докато пилотите се борят с огнената стихия, техните семейства ги очакват с тревога. Майор Кирчев, който има две малки деца, разказа, че съпругата му – също военен пилот – винаги му казва едно и също преди всяка мисия: „Пазете се и се приберете живи и здрави“.

След всяка операция той първо се обажда у дома, за да увери близките си, че всичко е наред. А пожеланието на командира на авиобазата за това лято е кратко: повече дъжд, по-малко горски пожари и спокойно лято за всички.