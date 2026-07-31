Въздушна тревога над Балтийско море! Полша прехвана още един руски разузнавателен самолет

Полските военновъздушни сили за пореден път прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи днес правителството на Полша, цитирано от ДПА, пише БТА.
Два полски изтребителя Ф-16 са излетели по тревога, за да прехванат руски разузнавателен самолет „Ил 20“, засечен на около 40 километра северно от крайморския курорт Колобжег, написа полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.
„За пореден път самолет бе в международното въздушно пространство без план за полет и с изключен транспондер“, каза още Кошиняк-Камиш.
Полският министър на отбраната уточни, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено.
Варшава заяви, че руските разузнавателни полети край полските брегове напоследък са зачестили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
20:16 31.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:20 31.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:22 31.07.2026
5 Браво на Русия
Коментиран от #15, #25
20:22 31.07.2026
6 Летял си е без ескорт и транспондер
Коментиран от #36
20:23 31.07.2026
7 Смотаняху
20:23 31.07.2026
8 Статистик
20:24 31.07.2026
9 осраински
20:24 31.07.2026
10 1488
Коментиран от #26
20:24 31.07.2026
11 Абе журналя, следите ли какво пишете
С подобни заглавия стимулирате само невежите пубери да коментират глупостите ви! Ако за бройки ви плащат, не се сърдете на лекарите, и тях баш ги брига!
20:25 31.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хихи
До коментар #5 от "Браво на Русия":Аз съм готов кацне ли някой в Сарафово. Първата ми работа, ще е да се кача на най-високия блок, за да не ме отнесе вълната посрещачи...
20:26 31.07.2026
16 Путин
20:27 31.07.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:29 31.07.2026
18 Браво!
Коментиран от #22
20:31 31.07.2026
19 Браво!
20:34 31.07.2026
20 604
20:35 31.07.2026
21 българин
20:36 31.07.2026
22 604
До коментар #18 от "Браво!":даааа бе да.... той тоя самолет е бил сам самин...заблудил са , пахахахахаха
20:37 31.07.2026
23 Мишел
20:38 31.07.2026
24 Ердоган
20:39 31.07.2026
25 БУХАХАХА
До коментар #5 от "Браво на Русия":изтряскват още един склад на вилдбериес
Коментиран от #27
20:39 31.07.2026
26 Румен Решетников
До коментар #10 от "1488":Кога това?
То и Киев беше за три дня, пък вече пета година Магучая тъпче в Донбас...
Коментиран от #28, #35
20:39 31.07.2026
27 В Все пак
До коментар #25 от "БУХАХАХА":режима в Украйна е терористичен.
20:41 31.07.2026
28 И теб ли фанаха
До коментар #26 от "Румен Решетников":да папагалиш Киев за 3 дни. Де що има глупак го фащат.
Коментиран от #34
20:42 31.07.2026
29 Мишел
Коментиран от #30
20:47 31.07.2026
30 Касс
До коментар #29 от "Мишел":Изфъскал си като фраснат с дрон руснак...тсссссс...издиша гада.
20:49 31.07.2026
31 Международно въздушно пространство
Щом отчаяния запад готви война срещу Русия, разбира се ще има разузнаване
Коментиран от #39
20:49 31.07.2026
32 Хе хе...
20:50 31.07.2026
33 идиоти вън
Коментиран от #40
20:51 31.07.2026
34 Касс
До коментар #28 от "И теб ли фанаха":Изфъскал си....фасссс...тссссс
20:52 31.07.2026
35 Мишел
До коментар #26 от "Румен Решетников":За неточната прогноза "Киев за три дни." се оплачи от генерал Марк Мили.
Коментиран от #38
20:53 31.07.2026
36 Ефка 16
До коментар #6 от "Летял си е без ескорт и транспондер":Прихванахме дамски буби.
20:53 31.07.2026
37 Хм...
20:54 31.07.2026
38 Румен Решетников
До коментар #35 от "Мишел":Бъркаш генерала.
Дрюгарят генерал Йосиф Кедми го каза.
Провери си опорките.
Коментиран от #41
20:59 31.07.2026
39 Мишел
До коментар #31 от "Международно въздушно пространство":Каква ли война готви НатО, след като 2% от ядреното оръжие на Русия елиминира Англия , Франция и Германия?
21:00 31.07.2026
40 Баце,
До коментар #33 от "идиоти вън":Задаваш прекалено неудобни въпроси.
Щото на бандерчетата и евроатлантическите им "приятели" цялата им работа е такава. Прехванали ракета. В превод- стреляхме по ракетата, точка. Ама не я свалили. Резултата се премълчава щото всъщност резултат няма, ракетата ударила целта си. После атакували складове, кораби, нпз- същата работа.
Новговор, кво да правиш...
21:04 31.07.2026
41 Мишел
До коментар #38 от "Румен Решетников":"Киев за три дни." е част от отговора на генерал Марк Мили, тогава председател на съвета на началник щабовете на родовете американски армии, на въпрос от член на комисията по безопасност на Сената на САЩ "Колко смятате ,че ще продължи войната в Украйна",зададен в деня, когато започна войната.
21:15 31.07.2026
42 Само дето срещу Полша или други
21:45 31.07.2026
43 А около
21:51 31.07.2026