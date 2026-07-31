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Въздушна тревога над Балтийско море! Полша прехвана още един руски разузнавателен самолет
  Тема: Украйна

Въздушна тревога над Балтийско море! Полша прехвана още един руски разузнавателен самолет

31 Юли, 2026 20:15 1 120 43

  • русия-
  • балтийско море-
  • нато-
  • полша-
  • владимир путин

Варшава заяви, че руските разузнавателни полети край полските брегове напоследък са зачестили

Въздушна тревога над Балтийско море! Полша прехвана още един руски разузнавателен самолет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полските военновъздушни сили за пореден път прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи днес правителството на Полша, цитирано от ДПА, пише БТА.

Два полски изтребителя Ф-16 са излетели по тревога, за да прехванат руски разузнавателен самолет „Ил 20“, засечен на около 40 километра северно от крайморския курорт Колобжег, написа полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.

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„За пореден път самолет бе в международното въздушно пространство без план за полет и с изключен транспондер“, каза още Кошиняк-Камиш.

Полският министър на отбраната уточни, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено.

Варшава заяви, че руските разузнавателни полети край полските брегове напоследък са зачестили.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    7 29 Отговор
    ПУШИЯ изпуШи самалиота тоге

    20:16 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 9 Отговор
    Страх ли тресе пАляците🤔❗

    20:20 31.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 8 Отговор
    Летял си в МЕЖДУНАРОДНОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО, ама те търчат да го видят отблизо и да покажат мускули😀❗

    20:22 31.07.2026

  • 5 Браво на Русия

    35 7 Отговор
    Само минава един самолет и фашистите изтряскват! 😄

    Коментиран от #15, #25

    20:22 31.07.2026

  • 6 Летял си е без ескорт и транспондер

    33 6 Отговор
    В международното въздушно пространство. Натовските самолети също го правят. Какво са прихванали двете еФки не е ясно.

    Коментиран от #36

    20:23 31.07.2026

  • 7 Смотаняху

    26 6 Отговор
    Браво на поляците.Пак вдигнаха самалета.Ама нахалос

    20:23 31.07.2026

  • 8 Статистик

    26 6 Отговор
    Самолетът е бил в международното въздушно пространство??? Ми тогава пшеките за какво се пенявят? Там всеки може да си фърка колкото си иска?

    20:24 31.07.2026

  • 9 осраински

    16 4 Отговор
    КОлко милиона са поляците в момента и колко ще са след СВО,Въпрос за 100 евро

    20:24 31.07.2026

  • 10 1488

    14 6 Отговор
    скоро полша ще бъде премахната

    Коментиран от #26

    20:24 31.07.2026

  • 11 Абе журналя, следите ли какво пишете

    24 3 Отговор
    "Полският министър на отбраната уточни, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено."
    С подобни заглавия стимулирате само невежите пубери да коментират глупостите ви! Ако за бройки ви плащат, не се сърдете на лекарите, и тях баш ги брига!

    20:25 31.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хихи

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Русия":

    Аз съм готов кацне ли някой в Сарафово. Първата ми работа, ще е да се кача на най-високия блок, за да не ме отнесе вълната посрещачи...

    20:26 31.07.2026

  • 16 Путин

    13 6 Отговор
    Паляците гледат сато германските и украинските пукали и не могат да вземат решение.Понеже са недътави политически лилипути

    20:27 31.07.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 6 Отговор
    Скоро НАТО ще вдига самолети и при полети на Луфтханза.Защото страх лозе пази , а глупаци - бол

    20:29 31.07.2026

  • 18 Браво!

    9 4 Отговор
    А екскоръираха ли го или избягаха!?

    Коментиран от #22

    20:31 31.07.2026

  • 19 Браво!

    10 3 Отговор
    А екскортираха ли го или избягаха!?

    20:34 31.07.2026

  • 20 604

    14 2 Отговор
    рашите си снимат , поляците си прихващат, пахахахахаха

    20:35 31.07.2026

  • 21 българин

    4 10 Отговор
    На третия път да го свалят.

    20:36 31.07.2026

  • 22 604

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Браво!":

    даааа бе да.... той тоя самолет е бил сам самин...заблудил са , пахахахахаха

    20:37 31.07.2026

  • 23 Мишел

    15 3 Отговор
    Полша не прехвана долетял дрон с експлозиви, той падна извън населено място и се взриви, тръгнали да прехващат/ да придружават руски самолет на 40 км.извън Полша. Смешни подвизи.

    20:38 31.07.2026

  • 24 Ердоган

    5 6 Отговор
    Сваляй!

    20:39 31.07.2026

  • 25 БУХАХАХА

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Русия":

    изтряскват още един склад на вилдбериес

    Коментиран от #27

    20:39 31.07.2026

  • 26 Румен Решетников

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Кога това?
    То и Киев беше за три дня, пък вече пета година Магучая тъпче в Донбас...

    Коментиран от #28, #35

    20:39 31.07.2026

  • 27 В Все пак

    11 4 Отговор

    До коментар #25 от "БУХАХАХА":

    режима в Украйна е терористичен.

    20:41 31.07.2026

  • 28 И теб ли фанаха

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Румен Решетников":

    да папагалиш Киев за 3 дни. Де що има глупак го фащат.

    Коментиран от #34

    20:42 31.07.2026

  • 29 Мишел

    7 3 Отговор
    В момента върви втора за деня атака с балистични ракети, сега Искандер М, срещу обекти в Киев. Русия ускорява темпа на атаките, Украйна няма ПВО/ПРО.

    Коментиран от #30

    20:47 31.07.2026

  • 30 Касс

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Изфъскал си като фраснат с дрон руснак...тсссссс...издиша гада.

    20:49 31.07.2026

  • 31 Международно въздушно пространство

    6 3 Отговор
    Къв е проблема?
    Щом отчаяния запад готви война срещу Русия, разбира се ще има разузнаване

    Коментиран от #39

    20:49 31.07.2026

  • 32 Хе хе...

    8 2 Отговор
    Една ракета падна в полето и пАляците се и3п0H@cp@xa от истеричен ужас.

    20:50 31.07.2026

  • 33 идиоти вън

    8 1 Отговор
    Пак да питам, като са го прихванали, за какво са го хванали???. Щото ме триете!

    Коментиран от #40

    20:51 31.07.2026

  • 34 Касс

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "И теб ли фанаха":

    Изфъскал си....фасссс...тссссс

    20:52 31.07.2026

  • 35 Мишел

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Румен Решетников":

    За неточната прогноза "Киев за три дни." се оплачи от генерал Марк Мили.

    Коментиран от #38

    20:53 31.07.2026

  • 36 Ефка 16

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Летял си е без ескорт и транспондер":

    Прихванахме дамски буби.

    20:53 31.07.2026

  • 37 Хм...

    10 3 Отговор
    Днес руснаците са изтърбушили нещо в Хмелницки, но не казват какво. Вторичните детонации продължават вече повече от осем часа. Пушекът се вижда и от съседните области. Вероятно ще да е склад за пуканки.

    20:54 31.07.2026

  • 38 Румен Решетников

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Бъркаш генерала.
    Дрюгарят генерал Йосиф Кедми го каза.
    Провери си опорките.

    Коментиран от #41

    20:59 31.07.2026

  • 39 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Международно въздушно пространство":

    Каква ли война готви НатО, след като 2% от ядреното оръжие на Русия елиминира Англия , Франция и Германия?

    21:00 31.07.2026

  • 40 Баце,

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "идиоти вън":

    Задаваш прекалено неудобни въпроси.
    Щото на бандерчетата и евроатлантическите им "приятели" цялата им работа е такава. Прехванали ракета. В превод- стреляхме по ракетата, точка. Ама не я свалили. Резултата се премълчава щото всъщност резултат няма, ракетата ударила целта си. После атакували складове, кораби, нпз- същата работа.
    Новговор, кво да правиш...

    21:04 31.07.2026

  • 41 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Румен Решетников":

    "Киев за три дни." е част от отговора на генерал Марк Мили, тогава председател на съвета на началник щабовете на родовете американски армии, на въпрос от член на комисията по безопасност на Сената на САЩ "Колко смятате ,че ще продължи войната в Украйна",зададен в деня, когато започна войната.

    21:15 31.07.2026

  • 42 Само дето срещу Полша или други

    0 0 Отговор
    Натовски нацисти няма да има СВО а моментално изравняване и изпаряване , което е напълно приемливо и справедливо и за едните и за другите , който си го търси трябва да си го получи

    21:45 31.07.2026

  • 43 А около

    0 0 Отговор
    Русия не летят самолети на НАТО? Даже излитат и от България - летят над Черно море, а времето на полетите съвпада с времето на украинските атаки с дронове срещу Русия.. Скоро и ние ще си го отнесем!

    21:51 31.07.2026

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