Развитието на армията на Русия

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Украинският дронов оператор Дмитрий Путята (с псевдоним „Kriegsforscher“) коментира структурните промени в руската армия, които по негово мнение са най-опасни. Предлагам ви главното.

Безпилотните системи се интегрират в структурата на общовойсковите армии по украински образец.

В някои бригади танковите батальони биват съкращавани до роти. Според автора по този начин Кремъл освобождава въоръжение за подразделенията, които ще бъдат окомплектовани в хода на новата мобилизационна вълна.

Ротите за радиоелектронна борба (РЕБ) в бригадите нарастват до батальони. През същата трансформация преминават и ротите за БПЛА.

Руснаците продължават да намаляват броя на артилерийските системи и на числеността на разчетите. Дм. Путята предполага, че с освободените военнослужещи се сформират групи за противодронова защита на оръдията.

Вероятно на позициите ще бъде внедрен комплекс от средства за отбрана: фортификации, картечници с топловизор, средства за РЕБ, и дронове – прехващачи.

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Няколко думи от мен.

Технологиите, тактиката и личният състав се менят. И ние, воюващите на два фронта и следващи най-агресивните сили на света, трябва да излезем от летаргията… Когато разтъркаме гуреливите очи, с почуда ще забележим, че в реалния живот сме сами, изостанали… Безпомощна плячка… Час по-скоро е нужно да възродим българската войска – единствената ни опора и защитничка. А каква да бъде тя?