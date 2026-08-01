Новини
Мнения »
Развитието на армията на Русия

Развитието на армията на Русия

1 Август, 2026 11:00 1 251 33

  • русия-
  • армия-
  • радиоелектронна борба

Вероятно на позициите ще бъде внедрен комплекс от средства за отбрана

Развитието на армията на Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинският дронов оператор Дмитрий Путята (с псевдоним „Kriegsforscher“) коментира структурните промени в руската армия, които по негово мнение са най-опасни. Предлагам ви главното.

Безпилотните системи се интегрират в структурата на общовойсковите армии по украински образец.

В някои бригади танковите батальони биват съкращавани до роти. Според автора по този начин Кремъл освобождава въоръжение за подразделенията, които ще бъдат окомплектовани в хода на новата мобилизационна вълна.

Ротите за радиоелектронна борба (РЕБ) в бригадите нарастват до батальони. През същата трансформация преминават и ротите за БПЛА.

Руснаците продължават да намаляват броя на артилерийските системи и на числеността на разчетите. Дм. Путята предполага, че с освободените военнослужещи се сформират групи за противодронова защита на оръдията.

Вероятно на позициите ще бъде внедрен комплекс от средства за отбрана: фортификации, картечници с топловизор, средства за РЕБ, и дронове – прехващачи.

* * *

Няколко думи от мен.

Технологиите, тактиката и личният състав се менят. И ние, воюващите на два фронта и следващи най-агресивните сили на света, трябва да излезем от летаргията… Когато разтъркаме гуреливите очи, с почуда ще забележим, че в реалния живот сме сами, изостанали… Безпомощна плячка… Час по-скоро е нужно да възродим българската войска – единствената ни опора и защитничка. А каква да бъде тя?


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    22 8 Отговор
    Г-н Николов, искрено се надявам като инженер да не сте толкова некадърен, както като коментатор, защото ще избиете много хора!!!
    Ако вашите любимци от Украйна и ЕС имаха дори бегла представа как се развива руската армия, щяха здравословно да се крият като мишоци по дупките все още!!!

    Коментиран от #17

    11:15 01.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ти си с комплекс

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Това, че си така обсебен от руснаците го доказва.

    11:40 01.08.2026

  • 6 Путятя

    5 4 Отговор
    е новия никнейм на Стоян Георгиев.

    11:41 01.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    7 3 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    11:45 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ба бааааа

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Креслив хей си мууульо

    11:47 01.08.2026

  • 11 Азз

    4 1 Отговор
    Армията на Путин е номер 1. Хайде да си поговорим за нашата "армия"

    11:47 01.08.2026

  • 12 Аеееее

    1 1 Отговор
    Кресливите марш на фронта

    Коментиран от #15

    11:48 01.08.2026

  • 13 РУСКАТА армия

    4 4 Отговор
    Е непобедима и пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #16

    11:49 01.08.2026

  • 14 Сандо

    3 2 Отговор
    И няколко думи от мен към автора:за да имаш силна армия трябва да имаш силна икономика.А докато сме в ЕС и натото това никога няма да бъде допуснато!Нека всеки сам да си прави изводите какви са пътищата пред България.А към украинеца мога да дам една опция за анализ - какво би станало с враговете,ако руската и украинската армия станат едно цяло,както е било през вековете?

    11:50 01.08.2026

  • 15 Пепи Волгата

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Аеееее":

    Аз избрах ЕВРОТО.На фронта да ходят копейкин и бялата Златка.Те са за лева.Аз съм на евро.

    Коментиран от #31

    11:52 01.08.2026

  • 16 Мдаа

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "РУСКАТА армия":

    Руската армия е фашистка и няма как фашисти да освобождават света.

    11:53 01.08.2026

  • 17 Сесесере

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Братята украинци не само не се крият, а утилизират по хиляда блатара на ден! Чак Пу не може да намери заместници от уйгури, чуваши, буряти и чеченци!

    Коментиран от #23

    11:53 01.08.2026

  • 18 Дедо

    4 0 Отговор
    Ква българска войска бе човек, то вече няма хора в България, само пенсионери. Деца не се раждат ,освен от етноса , но те войници не стават. Няма пари за армия всичко е много скъпо. България е в свръх дефицит от кражбите през социализма и 30 годишния преход. Пари няма.....и хора няма.

    11:56 01.08.2026

  • 19 Първия войник трябва на е Делян Пеевски!

    2 0 Отговор
    Войника Швейк в български варянт.Нали е родолюбец.

    11:57 01.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Свободен

    1 1 Отговор
    Виждаме го!
    Дори от космоса!
    Впечатляващо развитие на пожарите в руска територия!

    12:05 01.08.2026

  • 23 ДА БЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сесесере":

    ВЯРНО Е
    ЗЕЛЕНЧУКА ГО КАЗА
    ЖАЛКИ ПЕРЕМОЖНИ ДЕБИЛИ

    12:07 01.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И ОТ КОГО ЩЕ НИ ПАЗИ

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
    МАЙ ОТ СЪРБИЯ ЩОТО ДРУГИТЕ СЪСЕДИ СА В НАТО
    КО ШИ КАЖЕТЕ ЗА ТРИ ВОЕННИ БАЗИ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
    АМЕРИКАНСКА В БАЛЧИК
    РУСКА В АХТОПОЛ
    И КИТАЙСКА В КЮСТЕНДИЛ
    А И БАРДАК С АБОНАМЕНТ В КАЗАНЛЪК
    ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

    12:13 01.08.2026

  • 26 Айде бе,

    0 1 Отговор
    Русия няма армия, това е сбирщина от кол и въже, както башибозука през турско, които се интересуват единствено от високите заплати, но не всички получават обещаното.

    12:15 01.08.2026

  • 27 М?..ДАААААА

    0 1 Отговор
    Руснаците, макар и бавно се учат от украинците!

    Коментиран от #33

    12:24 01.08.2026

  • 28 Аналитик

    0 0 Отговор
    Спешно,спешно на килимчето в Кремъл,ама много спешно

    12:33 01.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Верно ли бе

    1 0 Отговор
    Путин ще .......... Путятата.

    Коментиран от #32

    12:34 01.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Верно ли бе":

    Но аз ще ти го намаам до картофите и тогава ще се сетиш.

    12:40 01.08.2026

  • 33 Да с 1,4 милиона

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "М?..ДАААААА":

    Пожертвани крепостни.Така се учеха и във ВСВ.Напред за Сталину после всички малко умрели нищо бабъй ще нараждают.

    12:42 01.08.2026