Развитието на армията на Русия

Украинският дронов оператор Дмитрий Путята (с псевдоним „Kriegsforscher“) коментира структурните промени в руската армия, които по негово мнение са най-опасни. Предлагам ви главното.
Безпилотните системи се интегрират в структурата на общовойсковите армии по украински образец.
В някои бригади танковите батальони биват съкращавани до роти. Според автора по този начин Кремъл освобождава въоръжение за подразделенията, които ще бъдат окомплектовани в хода на новата мобилизационна вълна.
Ротите за радиоелектронна борба (РЕБ) в бригадите нарастват до батальони. През същата трансформация преминават и ротите за БПЛА.
Руснаците продължават да намаляват броя на артилерийските системи и на числеността на разчетите. Дм. Путята предполага, че с освободените военнослужещи се сформират групи за противодронова защита на оръдията.
Вероятно на позициите ще бъде внедрен комплекс от средства за отбрана: фортификации, картечници с топловизор, средства за РЕБ, и дронове – прехващачи.
* * *
Няколко думи от мен.
Технологиите, тактиката и личният състав се менят. И ние, воюващите на два фронта и следващи най-агресивните сили на света, трябва да излезем от летаргията… Когато разтъркаме гуреливите очи, с почуда ще забележим, че в реалния живот сме сами, изостанали… Безпомощна плячка… Час по-скоро е нужно да възродим българската войска – единствената ни опора и защитничка. А каква да бъде тя?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Ако вашите любимци от Украйна и ЕС имаха дори бегла представа как се развива руската армия, щяха здравословно да се крият като мишоци по дупките все още!!!
Коментиран от #17
11:15 01.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ти си с комплекс
До коментар #1 от "Един":Това, че си така обсебен от руснаците го доказва.
11:40 01.08.2026
6 Путятя
11:41 01.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
11:45 01.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ба бааааа
До коментар #7 от "стоян георгиев":Креслив хей си мууульо
11:47 01.08.2026
11 Азз
11:47 01.08.2026
12 Аеееее
Коментиран от #15
11:48 01.08.2026
13 РУСКАТА армия
Коментиран от #16
11:49 01.08.2026
14 Сандо
11:50 01.08.2026
15 Пепи Волгата
До коментар #12 от "Аеееее":Аз избрах ЕВРОТО.На фронта да ходят копейкин и бялата Златка.Те са за лева.Аз съм на евро.
Коментиран от #31
11:52 01.08.2026
16 Мдаа
До коментар #13 от "РУСКАТА армия":Руската армия е фашистка и няма как фашисти да освобождават света.
11:53 01.08.2026
17 Сесесере
До коментар #2 от "Пич":Братята украинци не само не се крият, а утилизират по хиляда блатара на ден! Чак Пу не може да намери заместници от уйгури, чуваши, буряти и чеченци!
Коментиран от #23
11:53 01.08.2026
18 Дедо
11:56 01.08.2026
19 Първия войник трябва на е Делян Пеевски!
11:57 01.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Свободен
Дори от космоса!
Впечатляващо развитие на пожарите в руска територия!
12:05 01.08.2026
23 ДА БЕ
До коментар #17 от "Сесесере":ВЯРНО Е
ЗЕЛЕНЧУКА ГО КАЗА
ЖАЛКИ ПЕРЕМОЖНИ ДЕБИЛИ
12:07 01.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И ОТ КОГО ЩЕ НИ ПАЗИ
МАЙ ОТ СЪРБИЯ ЩОТО ДРУГИТЕ СЪСЕДИ СА В НАТО
КО ШИ КАЖЕТЕ ЗА ТРИ ВОЕННИ БАЗИ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
АМЕРИКАНСКА В БАЛЧИК
РУСКА В АХТОПОЛ
И КИТАЙСКА В КЮСТЕНДИЛ
А И БАРДАК С АБОНАМЕНТ В КАЗАНЛЪК
ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ
12:13 01.08.2026
26 Айде бе,
12:15 01.08.2026
27 М?..ДАААААА
Коментиран от #33
12:24 01.08.2026
28 Аналитик
12:33 01.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Верно ли бе
Коментиран от #32
12:34 01.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не знам
До коментар #30 от "Верно ли бе":Но аз ще ти го намаам до картофите и тогава ще се сетиш.
12:40 01.08.2026
33 Да с 1,4 милиона
До коментар #27 от "М?..ДАААААА":Пожертвани крепостни.Така се учеха и във ВСВ.Напред за Сталину после всички малко умрели нищо бабъй ще нараждают.
12:42 01.08.2026