Ранени, мрак и страх след трус от 4.7 по Рихтер в Неапол

Мощно земетресение с магнитуд 4.7 по Рихтер разтърси района на Неапол, превръщайки се в най-силното сеизмично събитие в тази зона от четири десетилетия насам.

Трусът, регистриран вечерта на 31 юли, е ранил най-малко четирима души (по първоначални данни на местни медии броят на пострадалите с леки наранявания и паник атаки достига до 21 души).

Земетресението е предизвикало срутвания на фасади, свлачища и масови прекъсвания на електрозахранването в регион Кампания.

Епицентър в сърцето на супервулкана

Според официалните данни на Националния институт по геофизика и вулканология на Италия (INGV), трусът е станал в 19:46 часа местно време. Епицентърът е локализиран на изключително плитка дълбочина от около 3 километра под повърхността в района на Кампи Флегрей (Флегрейските полета) – гъсто населена вулканична калдера, разположена непосредствено на запад от Неапол.

Поради малката дълбочина, трусът е усетен изключително силно в Неапол и близкия крайбрежен град Поцуоли. Очевидци описват преживяването като „подземен тътен, последван от силно люлеене“, което е накарало хиляди уплашени жители да излязат по улиците.

Щети, ранени и транспортен хаос

Министърът на гражданската защита на Италия, Нело Музумечи, потвърди активирането на Кризисния щаб за справяне с извънредната ситуация. Основните последствия в засегнатия регион включват:

Пострадали граждани: Повечето ранени са потърсили помощ в болниците в Неапол и Поцуоли с контузии от паднали предмети, порязвания от стъкла и остри паник атаки.

Повечето ранени са потърсили помощ в болниците в Неапол и Поцуоли с контузии от паднали предмети, порязвания от стъкла и остри паник атаки. Материални щети: Италианската пожарна служба докладва за пукнатини в жилищни сгради, паднали корнизи и щети по исторически църкви. В района на Джироламини се е срутил склон, при което огромни скални блокове са затрупали паркирани автомобили.

Италианската пожарна служба докладва за пукнатини в жилищни сгради, паднали корнизи и щети по исторически църкви. В района на Джироламини се е срутил склон, при което огромни скални блокове са затрупали паркирани автомобили. Спиране на тока и влаковете: Няколко квартала на Неапол останаха без електричество. Железопътният транспорт в целия неаполитански възел, включително високоскоростната линия и местните линии Cumana и Circumflegrea, беше временно спрян за извършване на спешни технически проверки на релсовия път и тунелите.

Феноменът брадисеизъм активира „сеизмична буря“

Вулканолозите от INGV обясняват, че това силно земетресение е част от продължаващата от месеци засилена сеизмична активност в Кампи Флегрей. Районът страда от т.нар. феномен брадисеизъм – бавно издигане и спускане на земната повърхност, причинено от движението на подземни вулканични газове и магма.

През последните години издигането на почвата надхвърли критични нива, което засилва натиска върху земната кора и поражда чести земетресения. Настоящият трус от 4.7 по Рихтер е най-сериозният от голямата сеизмична криза през периода 1982–1984 г. и засилва опасенията на местното население от възможно събуждане на супервулкана. Към момента районът остава под жълт код за опасност, а властите призовават за спокойствие.