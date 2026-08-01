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Ранени, мрак и страх след трус от 4.7 по Рихтер в Неапол

Ранени, мрак и страх след трус от 4.7 по Рихтер в Неапол

1 Август, 2026 06:55, обновена 1 Август, 2026 07:05 2 232 7

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Мощен трус в супервулкана Кампи Флегрей предизвика паника, срутвания и спиране на тока в Южна Италия

Ранени, мрак и страх след трус от 4.7 по Рихтер в Неапол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощно земетресение с магнитуд 4.7 по Рихтер разтърси района на Неапол, превръщайки се в най-силното сеизмично събитие в тази зона от четири десетилетия насам.

Трусът, регистриран вечерта на 31 юли, е ранил най-малко четирима души (по първоначални данни на местни медии броят на пострадалите с леки наранявания и паник атаки достига до 21 души).

Земетресението е предизвикало срутвания на фасади, свлачища и масови прекъсвания на електрозахранването в регион Кампания.

Епицентър в сърцето на супервулкана

Според официалните данни на Националния институт по геофизика и вулканология на Италия (INGV), трусът е станал в 19:46 часа местно време. Епицентърът е локализиран на изключително плитка дълбочина от около 3 километра под повърхността в района на Кампи Флегрей (Флегрейските полета) – гъсто населена вулканична калдера, разположена непосредствено на запад от Неапол.

Поради малката дълбочина, трусът е усетен изключително силно в Неапол и близкия крайбрежен град Поцуоли. Очевидци описват преживяването като „подземен тътен, последван от силно люлеене“, което е накарало хиляди уплашени жители да излязат по улиците.

Щети, ранени и транспортен хаос

Министърът на гражданската защита на Италия, Нело Музумечи, потвърди активирането на Кризисния щаб за справяне с извънредната ситуация. Основните последствия в засегнатия регион включват:

  • Пострадали граждани: Повечето ранени са потърсили помощ в болниците в Неапол и Поцуоли с контузии от паднали предмети, порязвания от стъкла и остри паник атаки.
  • Материални щети: Италианската пожарна служба докладва за пукнатини в жилищни сгради, паднали корнизи и щети по исторически църкви. В района на Джироламини се е срутил склон, при което огромни скални блокове са затрупали паркирани автомобили.
  • Спиране на тока и влаковете: Няколко квартала на Неапол останаха без електричество. Железопътният транспорт в целия неаполитански възел, включително високоскоростната линия и местните линии Cumana и Circumflegrea, беше временно спрян за извършване на спешни технически проверки на релсовия път и тунелите.

Феноменът брадисеизъм активира „сеизмична буря“

Вулканолозите от INGV обясняват, че това силно земетресение е част от продължаващата от месеци засилена сеизмична активност в Кампи Флегрей. Районът страда от т.нар. феномен брадисеизъм – бавно издигане и спускане на земната повърхност, причинено от движението на подземни вулканични газове и магма.

През последните години издигането на почвата надхвърли критични нива, което засилва натиска върху земната кора и поражда чести земетресения. Настоящият трус от 4.7 по Рихтер е най-сериозният от голямата сеизмична криза през периода 1982–1984 г. и засилва опасенията на местното население от възможно събуждане на супервулкана. Към момента районът остава под жълт код за опасност, а властите призовават за спокойствие.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В НЕАПОЛ СИ БЕШЕ МИЗЕРИЯ

    9 6 Отговор
    И преди земетресението.

    07:05 01.08.2026

  • 2 иван костов

    14 1 Отговор
    Не ни стига ЕК като бедствие, ами Господ Бог ни праща още изпитания!

    Коментиран от #6

    07:20 01.08.2026

  • 3 Аааагога

    4 1 Отговор
    Ега ти мощното земетресение 4.7! Това в Япония няма да го забележат, ама тук и ранени има.

    07:37 01.08.2026

  • 4 Сзо

    4 2 Отговор
    Виновни са климатичните промени.

    07:38 01.08.2026

  • 5 ако се разлюлее със сила 7

    5 1 Отговор
    тогава какво правим , пускаме изтребителите и пейтриът и те ще спрат земетресението и ще изгасят пожарите ли

    07:50 01.08.2026

  • 6 а дали

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    е от Бог или от HAARP? Тези плитки земетресения са много съмнителни. Помня как преди едно такова в Турция камерите бяха заснели светещо тяло, силно наподобяващо ракета, която се забива в земята и само секунди след това започна земетресението, което причини ужасяващи щети. Напредъкът на науката все по-често не е в полза на човека, а има за цел неговото унищожение.

    08:12 01.08.2026

  • 7 Русия създава земетресения

    0 0 Отговор
    На вражеска територия

    08:57 01.08.2026

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