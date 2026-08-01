Атака срещу танкер на 11 мили от Оман: Корабът е неуправляем

Търговски петролен танкер беше атакуван и сериозно повреден в ранните часове на съботния ден в стратегическите води на Оманския залив.

Инцидентът е станал на около 11 морски мили североизточно от оманското крайбрежно селище Лима (в близост до ключовия Ормузки проток), съобщиха световните агенции, позовавайки се на официално предупреждение от Военноморските сили на Великобритания.

Според официалното съобщение на Центъра за координация на морските търговски превози към Кралския флот на Великобритания (UKMTO), докладът за нападението е подаден директно от служителя по сигурността на корабособственика. Плавателният съд е бил поразен от „неуточнен снаряд“, който е нанесъл тежки материални щети в машинното отделение. В резултат на експлозията танкерът е останал извън управление и е изгубил ход, но към момента няма данни за възникнал голям пожар или потвърден флаг на плавателния съд.

От британската организация за морска сигурност изрично подчертаха, че целият екипаж е в безопасност и няма докладвани ранени или загинали моряци. Към 7:15 часа българско време регионалната брегова охрана в Оман е напълно информирана за инцидента, като местните власти и международните военноморски сили вече са стартирали официално разследване за установяване на произхода на атаката. Според първоначалните екологични инспекции, при удара няма регистрирани нефтени разливи или други негативни последици за околната среда.

Ескалацията се случва на фона на изключително високо напрежение по глобалните енергийни коридори. Районът около Ормузкия проток остава силно волатилен поради продължаващото военно противопоставяне между САЩ и Иран, което през последните месеци доведе до поредица от нападения с дронове, мини и ракетни снаряди срещу търговски кораби. Преминаващите плавателни съдове в района са съветвани от експертите по сигурност да плават с повишено внимание и незабавно да докладват всяка подозрителна дейност.