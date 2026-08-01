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Атака срещу танкер на 11 мили от Оман: Корабът е неуправляем

Атака срещу танкер на 11 мили от Оман: Корабът е неуправляем

1 Август, 2026 07:12, обновена 1 Август, 2026 07:16 1 709 13

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Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за удар с неизвестен снаряд край град Лима, няма пострадали сред екипажа

Атака срещу танкер на 11 мили от Оман: Корабът е неуправляем - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Търговски петролен танкер беше атакуван и сериозно повреден в ранните часове на съботния ден в стратегическите води на Оманския залив.

Инцидентът е станал на около 11 морски мили североизточно от оманското крайбрежно селище Лима (в близост до ключовия Ормузки проток), съобщиха световните агенции, позовавайки се на официално предупреждение от Военноморските сили на Великобритания.

Според официалното съобщение на Центъра за координация на морските търговски превози към Кралския флот на Великобритания (UKMTO), докладът за нападението е подаден директно от служителя по сигурността на корабособственика. Плавателният съд е бил поразен от „неуточнен снаряд“, който е нанесъл тежки материални щети в машинното отделение. В резултат на експлозията танкерът е останал извън управление и е изгубил ход, но към момента няма данни за възникнал голям пожар или потвърден флаг на плавателния съд.

От британската организация за морска сигурност изрично подчертаха, че целият екипаж е в безопасност и няма докладвани ранени или загинали моряци. Към 7:15 часа българско време регионалната брегова охрана в Оман е напълно информирана за инцидента, като местните власти и международните военноморски сили вече са стартирали официално разследване за установяване на произхода на атаката. Според първоначалните екологични инспекции, при удара няма регистрирани нефтени разливи или други негативни последици за околната среда.

Ескалацията се случва на фона на изключително високо напрежение по глобалните енергийни коридори. Районът около Ормузкия проток остава силно волатилен поради продължаващото военно противопоставяне между САЩ и Иран, което през последните месеци доведе до поредица от нападения с дронове, мини и ракетни снаряди срещу търговски кораби. Преминаващите плавателни съдове в района са съветвани от експертите по сигурност да плават с повишено внимание и незабавно да докладват всяка подозрителна дейност.


Оман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 странно

    6 3 Отговор
    и защо кораба да е неуправляем?

    Коментиран от #2, #4

    07:22 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    24 2 Отговор
    Вече и през Суецкия канал не става , там хутите стрелят..! ГРОЗНА КРАВАРСКА КАРТИНКА..!

    Коментиран от #10

    07:27 01.08.2026

  • 4 Мишел

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "странно":

    Много по странно: Не се дават никакви данни за кораба.

    Коментиран от #7

    07:36 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 какви данни да дават

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Едва ли ще е за Иран тоя танкер, щом е толкова близо до оманска земя. Покрай оманския бряг се придвижват всички, които не искат да плащат на Иран или им е забранено да минават, като например ционистките кораби.

    07:52 01.08.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    3 3 Отговор
    провокация от жидовете

    08:01 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пламен

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Какви хути те гонят насън в ,,Суецкия КАНАЛ" бе Роби ?! :)

    Коментиран от #13

    08:27 01.08.2026

  • 11 Васо

    6 0 Отговор
    Още колко висши образования трябва да завърша, за да зная какво означава думата "волатилен"? Как ги пишете тия статии, бе?

    Коментиран от #12

    08:31 01.08.2026

  • 12 Тази думичка

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Васо":

    Имам само 3 висши, ама думичката волатилен я зная. Волатилен означава изменчив, непостоянен и бързо променящ се, като терминът се използва в различни контексти – от ежедневен език до финанси и химия.
    Произход и общо значение
    Думата „волатилен“ идва от латински volatilis, което означава „хвърковат“ или „летлив“. В общия езиков контекст тя описва нещо, което е непостоянно, бързо променящо се или нестабилно.

    08:39 01.08.2026

  • 13 Робот

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пламен":

    Госпожице моля ви огледайте картата на света , що е то ХУТИ и къде стрелят..??

    08:45 01.08.2026