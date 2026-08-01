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Столичната община обновява платформата за граждански сигнали Call Sofia от днес

Столичната община обновява платформата за граждански сигнали Call Sofia от днес

1 Август, 2026 10:40 813 10

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Защо формата на една шахта определя кой ще я поправи и какъв е пътят на гражданските сигнали към общинската администрация

Столичната община обновява платформата за граждански сигнали Call Sofia от днес - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само след няколко часа Столичната община въвежда изцяло обновена версия на Call Sofia — платформата за подаване на неспешни сигнали от граждани. Промените обхващат не само начина, по който изглежда системата, а целия път на сигнала от описанието на проблема и насочването му към компетентната структура до проследяването на действията и окончателния отговор.

Основната цел е подаването на сигнал да бъде по-лесно за гражданите, а получената информация — по-точна и полезна за администрацията. Така сигналите ще достигат по-пряко до звената, които могат да предприемат действие, с по-малко препращания, допълнителни уточнения и загуба на време.

Гражданите ще могат да виждат текущия статус на сигнала, структурата, която го обработва, и следващата стъпка в процеса. При всяка важна промяна ще получават уведомление — подобно на проследяването на пратка от подаването до крайния резултат.

Обновената платформа ще събира и по-добре структурирани данни. Те ще позволят на Столичната община да вижда по-ясно къде проблемите се повтарят, в кои райони се натрупват, кои теми са най-важни за гражданите и къде ресурсите са най-необходими. По този начин всеки сигнал ще допринася не само за решаването на конкретен случай, но и за по-доброто планиране и управление на града.

Подаването на сигнали става по-лесно

Досега гражданите често трябваше сами да се ориентират между множество категории и да преценят каква информация е необходима на администрацията. Това създаваше риск проблемът да бъде описан непълно или да бъде избрана неточна категория, което впоследствие водеше до допълнителни уточнения и пренасочване между различни структури.

В обновената Call Sofia категориите ще бъдат по-разбираеми и по-добре организирани. Потребителите ще могат да търсят по ключова дума, а насочващите въпроси ще се променят според конкретния вид проблем.

При сигнал за компрометирана шахта например значение имат нейното местоположение, форма, обозначение и конкретният проблем с капака. Кръглата шахта на пътното платно може да бъде част от мрежата на експлоатационно дружество, докато квадратната или правоъгълната може да е елемент от отводнителната инфраструктура. Ако шахтата се намира на тротоар, отговорността може да бъде различна.

Новата система няма да изисква от хората да познават тази сложна организация. Тя ще задава точните въпроси в подходящия момент и ще събира информацията, която е необходима за правилното разпределяне на случая.

По-качественият сигнал означава по-бърза обработка

Качеството на подадената информация има пряко отражение върху времето за обработка. Когато проблемът е точно описан, правилно локализиран и придружен от необходимите данни, отговорната структура може по-бързо да прецени какви действия са нужни.

Целта е още при подаването на сигнала да става ясно:

какъв точно е проблемът;

къде се намира;

какви са неговите основни характеристики;

коя структура има компетентност да предприеме действие;

необходима ли е допълнителна проверка или информация.

Това ще намали случаите, в които един сигнал се препраща многократно между различни звена, докато бъде установено кой трябва да го поеме. По-малкото административно движение означава по-малко забавяне и повече време за същинската работа по проблема.

Промяната е важна и за служителите, които обработват сигналите. Вместо да търсят липсваща информация, да връщат случаи за уточнение или да установяват впоследствие чия е компетентността, те ще получават по-добре структурирана информация още в началото.

Така Call Sofia ще бъде по-удобна услуга за гражданите и по-ефективен работен инструмент за администрацията.

Гражданите ще виждат кой обработва сигнала и какво предстои

Един от основните проблеми в досегашния процес беше ограничената информация за това какво се случва след подаването на сигнала. Потвърждението, че той е приет, невинаги даваше отговор на най-важните въпроси: кой го обработва, какво предстои и кога може да се очаква развитие.

В обновената Call Sofia статусът ще показва текущия етап на работа по сигнала. Подателят ще вижда и отговорната структура, която обработва случая към момента, без да се публикуват имена на отделни служители. При пренасочване информацията ще се актуализира.

При всяка съществена промяна гражданите ще получават уведомление. Така те ще знаят дали сигналът е разпределен, дали се изисква допълнителна информация, коя структура го обработва и кога работата по него е приключила.

Проследяването ще бъде организирано по логика, позната от услугите за доставка — с ясна информация къде се намира сигналът и какво предстои.

Повече прозрачност и по-ясна отговорност

Новата система има за цел да намали дистанцията между административния процес и гражданина. Движението на една преписка може да бъде сложно, но информацията, която получава подателят, не трябва да бъде такава.

Тази видимост е важна не само за качеството на услугата, но и за доверието в институциите. Когато процесът е ясен, гражданите могат да проследят работата по случая, а администрацията носи по-ясна отговорност за предприетите действия.

От отделните сигнали към по-добри решения за целия град

Call Sofia обработва информация за широк кръг проблеми — от пътната и тротоарната настилка, осветлението и чистотата до обществения транспорт, зелените площи, строителството и състоянието на градската инфраструктура.

Новата структура на платформата ще направи данни за тях по-сравними и по-надеждни.

Това ще помогне на Столичната община да установява къде един и същ проблем се появява многократно, кои зони изискват по-системна намеса, кои теми се превръщат в траен източник на сигнали, къде са необходими повече контрол, поддръжка или инвестиции, дали предприетите мерки действително водят до подобрение.

По-добрите данни позволяват по-аргументирано планиране, по-точна оценка на работата и по-разумно насочване на ограничените публични ресурси.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Ега ти колко е шарено! Все едно съм на прайда!😂

    Коментиран от #10

    10:53 01.08.2026

  • 2 смешкофци пак праим нещо да харчим пари

    4 0 Отговор
    и отговор не можем да ви съдействаме по жалбата ви


    а целия път на сигнала от описанието на проблема и насочването му към компетентната структура до проследяването на действията и окончателния отговор

    10:53 01.08.2026

  • 3 Нексус

    4 0 Отговор
    Платформата е редно да се казва Call Shopia или Peasant Call

    10:54 01.08.2026

  • 4 Софето

    6 0 Отговор
    София не и е проблем софтуера, а двуграмовата администрация която нищо не прави. Елате вижте центъра, пълен Бейрут - сигани мръсотия анцузи климатици кабели един паркинг няма а разчертали улиците. Токова чудо само в третия свят го има.

    Коментиран от #6

    10:59 01.08.2026

  • 5 Ушето

    4 0 Отговор
    хептен се е смахнало.

    11:35 01.08.2026

  • 6 Не е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софето":

    сигурно, че и там го има

    11:37 01.08.2026

  • 7 беге алерт системата

    3 0 Отговор
    втора серия гепене на едни пари резултати никакви..

    11:39 01.08.2026

  • 8 Ами да

    2 0 Отговор
    София си е на топ ниво. Всичко си има, места за паркиране, детски градини, боклука е изчистен, по улиците няма задръствания,движението е организирано. Какво още да искаш от "кмета"?

    11:43 01.08.2026

  • 9 Това е форма за кражба

    2 0 Отговор
    СО е неконтролируем източник на корупция и злоупотреби!
    Какво ще и подменятьна системата, като опраторите са неграмотни и по сигналите не се работи. Или не е от тяхна компетентност или се играе според надуакването!
    Гнездо на стършели и фефераси.

    11:48 01.08.2026

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Петроханска работа......

    12:05 01.08.2026

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