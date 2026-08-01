И десетте алпинисти, които бяха в неизвестност, са загинали при лавина в Пакистан

Известният непалски алпинист Нирмал Пурджа, който има и британско гражданство, и останалите деветима членове на експедиция, опитала се да изкачи връх Броуд Пик в Пакистан, са били връхлетени от лавина и са загинали, а спасителните екипи се опитват да извадят телата им, съобщи днес компанията на Пурджа "Елит Експедишънс" (Elite Expeditions), цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

"Светът изгуби един от най-великите алпинисти", се казва в изявление на компанията. Скръбната вест беше потвърдена и от заместник-председателя на Алпийския клуб на Пакистан Карар Хайдри. "Това е съкрушителна новина за всички нас. Изказваме искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите алпинисти", заяви Хайдри.

Десетчленната експедиция е била връхлетяна от лавина в четвъртък. Тогава е била изгубена и връзката с групата. В петък спасителите откриха четири тела и успяха да извадят три от тях въпреки тежките метеорологични условия, които възпрепятстваха полетите на спасителните хеликоптери. Днес издирвателната операция беше подновена с участието и на военни хеликоптери, за да бъдат открити останалите алпинисти.

Според Алпийския клуб на Пакистан в експедицията са участвали петима непалски алпинисти, алпинисти от Оман и САЩ, пакистанецът Сохаил Сахи, китайски алпинист, представен само с фамилното си име Ван, и още един чужденец, чиято самоличност засега не е огласена.

Водач на експедицията е бил световноизвестният алпинист Нирмал Пурджа, роден в Непал бивш военнослужещ от британската армия. През 2019 г. той изкачи всичките 14 осемхилядника в света за рекордните 189 дни - постижение, на което компания "Нетфликс" посвети документалния си филм от 2021 г. "14 върха: Няма невъзможни неща".

През 2023 г. рекордът на Пурджа беше подобрен.

В края на миналия месец базираната в Пакистан туристическа компания "Мувин маунтинс" (Moving Mountains) съобщи, че експедицията е поела към градчето Асколе и пожела на участниците успешно и безопасно изкачване на връх Броуд Пик, отбелязва АП.