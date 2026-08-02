Цените на горивата пак скочиха

Сериозен скок в цените на горивата на дребно у нас в рамките на месец. По данни на платоформата Fuelo.net за 30 дни дизелът е поставил рекорд, като цената му е скочила с над 17%, съобщава Нова тв.

Днес средната цена за литър дизел е 1,77 евро, което говори за скок между 17 и 18% спрямо 1 юли. Средната стойност за литър бензин А95 е 1,54 евро или ръст от 4 на сто спрямо месец юли.

Според експерти прогнозата за месец август не е оптимистична. Те предупреждават за нов ръст между 5 и 6% и за двата типа основно разпространявано гориво. „Видяхме един много рязък скок при дизеловото гориво през юли. Дори по време на старта на войната не се случи поскъпване с повече от 30 цента на едро и 25-26 цента на колонка. Предполагам, че в краткосрочен план цените ще се задържат в рамките на около 1,80 евро, дори над това. Още през следващата седмица ще виждаме дизеловото гориво над 1,80 евро. Бензините ще бъдат близо 1,60 евро почти навсякъде. Цената на газа може би ще бъде около 65 цента”, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Сред причините се посочват възобновените бойни действия в Близкия изток.