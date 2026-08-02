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България »
Цените на горивата пак скочиха

Цените на горивата пак скочиха

2 Август, 2026 13:22 1 647 51

  • горива-
  • цени-
  • дизел

Само за месец дизелът на дребно е поскъпнал с над 17%

Цените на горивата пак скочиха - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сериозен скок в цените на горивата на дребно у нас в рамките на месец. По данни на платоформата Fuelo.net за 30 дни дизелът е поставил рекорд, като цената му е скочила с над 17%, съобщава Нова тв.

Днес средната цена за литър дизел е 1,77 евро, което говори за скок между 17 и 18% спрямо 1 юли. Средната стойност за литър бензин А95 е 1,54 евро или ръст от 4 на сто спрямо месец юли.

Според експерти прогнозата за месец август не е оптимистична. Те предупреждават за нов ръст между 5 и 6% и за двата типа основно разпространявано гориво. „Видяхме един много рязък скок при дизеловото гориво през юли. Дори по време на старта на войната не се случи поскъпване с повече от 30 цента на едро и 25-26 цента на колонка. Предполагам, че в краткосрочен план цените ще се задържат в рамките на около 1,80 евро, дори над това. Още през следващата седмица ще виждаме дизеловото гориво над 1,80 евро. Бензините ще бъдат близо 1,60 евро почти навсякъде. Цената на газа може би ще бъде около 65 цента”, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Сред причините се посочват възобновените бойни действия в Близкия изток.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хер ФЛИК

    47 2 Отговор
    Мислите ли , че на този , който спи до ЧЕКМЕДЖЕТАТА с кюлчета и пачки , му пука колко ще струват горивата ? Питайте го , ако можете да го хванете някъде !

    Коментиран от #27

    13:32 02.08.2026

  • 2 Самолетите Са Тук !

    34 1 Отговор
    Няма Страшно !

    Ще Скочи Още !

    13:33 02.08.2026

  • 3 Стенли

    42 2 Отговор
    За тези" благинки "трябва да благодарим на рижавия луд янки , за благодарност им приехме самолетите , и дали изобщо плащат нещо за горивото за тези самолети 🤨😡🚽🇺🇲🚾

    13:33 02.08.2026

  • 4 осраински

    16 15 Отговор
    Кво ми дреме важно е че санкциите съсипаха Русия и украйна напредва

    13:37 02.08.2026

  • 5 Миро Ивчов

    38 7 Отговор
    За ПП-ДБ е много важно Лукойл да не преработва руски петрол, цените нямат никакво значение!
    Важното е Путин да страда!
    Все пак сме в Клуба на богатите, забравихте ли?

    Коментиран от #8

    13:37 02.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 камънчо

    13 3 Отговор
    Ура, победихме с терор РФ, ще заживеем !

    13:45 02.08.2026

  • 8 Кера Тамарина

    3 25 Отговор

    До коментар #5 от "Миро Ивчов":

    Руският петрол си го зареждайте в руските автомобили, нали?

    Коментиран от #12

    13:46 02.08.2026

  • 9 Прогресор

    15 6 Отговор
    За Боташ трябва милионче каждъй ден.. Всичко ще вдигаме

    13:49 02.08.2026

  • 10 Всичко е наред

    20 3 Отговор
    в клуба на богатите сме и Мунчо ни води...

    13:52 02.08.2026

  • 11 Учуден

    23 0 Отговор
    Нали Радев щеше да свали цените и да вкара олигарсите по затворете.. Кво стана? Цените нагоре, олигарсите минаха в неговия отбор.. Данъците нагоре..

    Коментиран от #13, #17, #48

    13:53 02.08.2026

  • 12 Стенли

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кера Тамарина":

    Че ти сега да не мислиш , че зареждаш друг петел , пак си е руски , само че, "демократично изпран" и с едни30% отгоре🤯

    Коментиран от #15

    13:53 02.08.2026

  • 13 Стенли

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "Учуден":

    На Радев борбата с олигарсите се ограничи със замразяването на МРЗ , в клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 347 евро мин пенсия , щеше да е смешно , ако не беше трагично 😮‍💨😡

    13:56 02.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стенли

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Вместо петел да се чете петрол

    13:57 02.08.2026

  • 16 Искате санкции

    12 2 Отговор
    Аде плащайте сега

    13:57 02.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Спекула

    5 0 Отговор
    Значи един барел петрол 100 долара реално се продава с отстъпка, преработката е макс. 8 долара, от 159 л. - 1 барел се получават 170 л. общо течни и газообразни горива, керосинът е най-лесен и най-евтин, след него е дизела, а най-скъп за получаване е бензина. 100 долара са 87 евро, а 170 л. по 1.5 евро стават 255 евро. Печалба над 150% по веригата - преработвател-държава (ддс и акциз) - търговец на едро-търговец на дребно.

    13:59 02.08.2026

  • 19 Ами

    19 0 Отговор
    Може ли някой да ми обясни ситуацията.
    2008 година барел петрол е 145-150$, литър гориво е 2.30-2.40 лева или 1.20 евро.
    2026 година барел петрол е 85-90$, литър гориво е 1.60-1.80 евро.
    На практика цената на горивото е удвоена спрямо 2008г. Та въпроса ми е, защо днес
    при по-ниска цена на петрола спрямо 2008г. имаме по-висока цена на горивата.

    Коментиран от #26, #31, #37

    13:59 02.08.2026

  • 20 Чезни ве

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Пръдльо бандерски

    14:00 02.08.2026

  • 21 Аеееее

    2 2 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    14:01 02.08.2026

  • 22 Лигитимна цел

    6 0 Отговор
    Персите ще ги думнат

    14:03 02.08.2026

  • 23 Август е

    5 0 Отговор
    Всички пътуват по родни места, по почивки , или хората имат пари или теглят кредити за да си позволят седем дни макс за почивки , друг вариант не мисля.

    14:04 02.08.2026

  • 24 Гиоргу

    2 0 Отговор
    За опрай работата за майне самолетите от бизмер у София ке ги прати

    14:05 02.08.2026

  • 25 Верно ли

    7 1 Отговор
    У Банкя ново летище щели да праят за фалкони

    14:06 02.08.2026

  • 26 Стенли

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Ами 40% от цената е такси и акцизи 😮‍💨

    14:06 02.08.2026

  • 27 Хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "хер ФЛИК":

    И защо да му пука , нали има ново правителство -знаещо , можещо , компетентно !

    14:06 02.08.2026

  • 28 Мухахаха

    6 0 Отговор
    Новите фки щели да бъдат с пейки на колесниците

    14:07 02.08.2026

  • 29 Костадинов

    4 4 Отговор
    Цените днес са 85 долара за барел.Обаче московците здраво дерат.

    14:08 02.08.2026

  • 30 осраински

    4 0 Отговор
    Всички олигарси на МРЗ ца съсипани

    14:10 02.08.2026

  • 31 Тартюф

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Обяснението е просто .....инфлацията в САЩ и ЕС.
    Когато го въвеждат, еврото се разменя за 1.20 швейцарски франка. Преди войната в Украйна еврото се разменяше за 0.7 швейцарски франка.
    При долара инфлацията е още по-голяма и тъй като петролните деривати и газ се търгуват основно в долари цените са видими.
    Дългът на САЩ наближи 40 трилиона долара. 40 000 000 000 000

    14:11 02.08.2026

  • 32 който не иска да поскъпват да излиза и

    7 0 Отговор
    да се противопоставя на САЩ всеки знае че техните войни са причина за това поскъпване , на когото му изнася поскъпването да си трае и да не лае на клавиатурата

    Коментиран от #35

    14:12 02.08.2026

  • 33 Рушлямците

    5 3 Отговор
    Освен с боташ ни грабят и с рафинерията.

    14:13 02.08.2026

  • 34 да благодарим на

    7 1 Отговор
    Тръмп зя горивата!

    Коментиран от #36

    14:13 02.08.2026

  • 35 Айде бе

    1 10 Отговор

    До коментар #32 от "който не иска да поскъпват да излиза и":

    Петрола скочи защото пустлер започна войната.

    Коментиран от #40

    14:15 02.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Жик так

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Ами защото козляците си вдигнаха доходите .

    14:23 02.08.2026

  • 38 жик так

    8 0 Отговор
    Я сега пас някой козляк да ми каже как сме забогатели спряма времето на бай Тошо и сега ?!
    Тогава с минимална заплата 135 лева и цена на дизела 32 стотинки - 422 литра дизел

    Сега минимална заплата нето 482€ и дизел 1.77€ - 282 литра дизел .

    Коментиран от #41, #43

    14:28 02.08.2026

  • 39 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Малко са ,още да скочат

    14:30 02.08.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Айде бе":

    Айдееее, ПО ПЕЙКИТЕ пак не са вчас ❗
    Нали ЕсеС и ШАШт му наложиха 100 пакета санкции с които да продава на цени под 60 $ за барел❗
    А защо вместо да поевтинее бензинът поскъпва - питай онеА ОТпосолствоТО за некоя друга опорка❗

    14:32 02.08.2026

  • 41 Майтапчия

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "жик так":

    Тогава дизела ставаше само за печки и камази.

    Коментиран от #45, #46, #47

    14:32 02.08.2026

  • 42 Помни

    6 0 Отговор
    Бай Дончо каза , че в близките дни САЩ ще нанесе по Иран най мощният си удар от времето на Втората Световна Война насам по държава . Припомням ви , че най мощните удари на САЩ бяха по Хирошима и Нагасаки . Ако сега САЩ отново използва атомни бомби , цената на петрола може да стигне и 500 долара . Защото Пакистан заплаши , че ще подкрепи иранците със своите атомни бомби . Не се знае и дали Кимчо още не му е продал корейски...

    14:35 02.08.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "жик так":

    При Бай Тошо с една МРЗ-
    ХИЛЯДА И ШЕСТСТОТИН
    билетчета за рейс ❗
    А сега ...... САМО ШЕСТСТОТИН 🤔🤔🤔

    14:36 02.08.2026

  • 44 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Преди половин час заредих бензин на British Petroleum и споделям цените при положение ,че това е скъпа бензиностанция

    14:40 02.08.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Майтапчия":

    Голям МАЙТАП си❗
    И тогава , и сега има дизелово гориво за отопление и за МПС❗
    Ама ти откъде да знаеш❗

    14:41 02.08.2026

  • 46 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Майтапчия":

    Дрънкаш пълни глупости .

    14:42 02.08.2026

  • 47 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Майтапчия":

    Дизела за отопление тогава е 16 стотинки ...

    14:44 02.08.2026

  • 48 Одипеш

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Учуден":

    Не можете да оцените предимствата на еврозоната и налагането на санкции.

    Коментиран от #51

    14:45 02.08.2026

  • 49 Жеко

    2 1 Отговор
    Чичо Дони прави пачки от изказвания .

    Персите му се били молили да не ги бомби...

    14:45 02.08.2026

  • 50 Иранците се гаврят с Тръмпона,

    0 0 Отговор
    и това вдига цените по целия свят!

    Тръмпона е най мразеният човек на Земята, САЩ са на дъното!

    Путлрр е доволен!

    14:51 02.08.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Одипеш":

    Ама то и предимства ли има🤔❓❗

    14:54 02.08.2026

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