Цените на горивата пак скочиха

Сериозен скок в цените на горивата на дребно у нас в рамките на месец. По данни на платоформата Fuelo.net за 30 дни дизелът е поставил рекорд, като цената му е скочила с над 17%, съобщава Нова тв.
Днес средната цена за литър дизел е 1,77 евро, което говори за скок между 17 и 18% спрямо 1 юли. Средната стойност за литър бензин А95 е 1,54 евро или ръст от 4 на сто спрямо месец юли.
Според експерти прогнозата за месец август не е оптимистична. Те предупреждават за нов ръст между 5 и 6% и за двата типа основно разпространявано гориво. „Видяхме един много рязък скок при дизеловото гориво през юли. Дори по време на старта на войната не се случи поскъпване с повече от 30 цента на едро и 25-26 цента на колонка. Предполагам, че в краткосрочен план цените ще се задържат в рамките на около 1,80 евро, дори над това. Още през следващата седмица ще виждаме дизеловото гориво над 1,80 евро. Бензините ще бъдат близо 1,60 евро почти навсякъде. Цената на газа може би ще бъде около 65 цента”, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
Сред причините се посочват възобновените бойни действия в Близкия изток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хер ФЛИК
Коментиран от #27
13:32 02.08.2026
2 Самолетите Са Тук !
Ще Скочи Още !
13:33 02.08.2026
3 Стенли
13:33 02.08.2026
4 осраински
13:37 02.08.2026
5 Миро Ивчов
Важното е Путин да страда!
Все пак сме в Клуба на богатите, забравихте ли?
Коментиран от #8
13:37 02.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 камънчо
13:45 02.08.2026
8 Кера Тамарина
До коментар #5 от "Миро Ивчов":Руският петрол си го зареждайте в руските автомобили, нали?
Коментиран от #12
13:46 02.08.2026
9 Прогресор
13:49 02.08.2026
10 Всичко е наред
13:52 02.08.2026
11 Учуден
Коментиран от #13, #17, #48
13:53 02.08.2026
12 Стенли
До коментар #8 от "Кера Тамарина":Че ти сега да не мислиш , че зареждаш друг петел , пак си е руски , само че, "демократично изпран" и с едни30% отгоре🤯
Коментиран от #15
13:53 02.08.2026
13 Стенли
До коментар #11 от "Учуден":На Радев борбата с олигарсите се ограничи със замразяването на МРЗ , в клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 347 евро мин пенсия , щеше да е смешно , ако не беше трагично 😮💨😡
13:56 02.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Стенли
До коментар #12 от "Стенли":Вместо петел да се чете петрол
13:57 02.08.2026
16 Искате санкции
13:57 02.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Спекула
13:59 02.08.2026
19 Ами
2008 година барел петрол е 145-150$, литър гориво е 2.30-2.40 лева или 1.20 евро.
2026 година барел петрол е 85-90$, литър гориво е 1.60-1.80 евро.
На практика цената на горивото е удвоена спрямо 2008г. Та въпроса ми е, защо днес
при по-ниска цена на петрола спрямо 2008г. имаме по-висока цена на горивата.
Коментиран от #26, #31, #37
13:59 02.08.2026
20 Чезни ве
До коментар #14 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Пръдльо бандерски
14:00 02.08.2026
21 Аеееее
14:01 02.08.2026
22 Лигитимна цел
14:03 02.08.2026
23 Август е
14:04 02.08.2026
24 Гиоргу
14:05 02.08.2026
25 Верно ли
14:06 02.08.2026
26 Стенли
До коментар #19 от "Ами":Ами 40% от цената е такси и акцизи 😮💨
14:06 02.08.2026
27 Хи хи
До коментар #1 от "хер ФЛИК":И защо да му пука , нали има ново правителство -знаещо , можещо , компетентно !
14:06 02.08.2026
28 Мухахаха
14:07 02.08.2026
29 Костадинов
14:08 02.08.2026
30 осраински
14:10 02.08.2026
31 Тартюф
До коментар #19 от "Ами":Обяснението е просто .....инфлацията в САЩ и ЕС.
Когато го въвеждат, еврото се разменя за 1.20 швейцарски франка. Преди войната в Украйна еврото се разменяше за 0.7 швейцарски франка.
При долара инфлацията е още по-голяма и тъй като петролните деривати и газ се търгуват основно в долари цените са видими.
Дългът на САЩ наближи 40 трилиона долара. 40 000 000 000 000
14:11 02.08.2026
32 който не иска да поскъпват да излиза и
Коментиран от #35
14:12 02.08.2026
33 Рушлямците
14:13 02.08.2026
34 да благодарим на
Коментиран от #36
14:13 02.08.2026
35 Айде бе
До коментар #32 от "който не иска да поскъпват да излиза и":Петрола скочи защото пустлер започна войната.
Коментиран от #40
14:15 02.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Жик так
До коментар #19 от "Ами":Ами защото козляците си вдигнаха доходите .
14:23 02.08.2026
38 жик так
Тогава с минимална заплата 135 лева и цена на дизела 32 стотинки - 422 литра дизел
Сега минимална заплата нето 482€ и дизел 1.77€ - 282 литра дизел .
Коментиран от #41, #43
14:28 02.08.2026
39 Kaлпазанин
14:30 02.08.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "Айде бе":Айдееее, ПО ПЕЙКИТЕ пак не са вчас ❗
Нали ЕсеС и ШАШт му наложиха 100 пакета санкции с които да продава на цени под 60 $ за барел❗
А защо вместо да поевтинее бензинът поскъпва - питай онеА ОТпосолствоТО за некоя друга опорка❗
14:32 02.08.2026
41 Майтапчия
До коментар #38 от "жик так":Тогава дизела ставаше само за печки и камази.
Коментиран от #45, #46, #47
14:32 02.08.2026
42 Помни
14:35 02.08.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "жик так":При Бай Тошо с една МРЗ-
ХИЛЯДА И ШЕСТСТОТИН
билетчета за рейс ❗
А сега ...... САМО ШЕСТСТОТИН 🤔🤔🤔
14:36 02.08.2026
44 Сатана Z
14:40 02.08.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Майтапчия":Голям МАЙТАП си❗
И тогава , и сега има дизелово гориво за отопление и за МПС❗
Ама ти откъде да знаеш❗
14:41 02.08.2026
46 жик так
До коментар #41 от "Майтапчия":Дрънкаш пълни глупости .
14:42 02.08.2026
47 жик так
До коментар #41 от "Майтапчия":Дизела за отопление тогава е 16 стотинки ...
14:44 02.08.2026
48 Одипеш
До коментар #11 от "Учуден":Не можете да оцените предимствата на еврозоната и налагането на санкции.
Коментиран от #51
14:45 02.08.2026
49 Жеко
Персите му се били молили да не ги бомби...
14:45 02.08.2026
50 Иранците се гаврят с Тръмпона,
Тръмпона е най мразеният човек на Земята, САЩ са на дъното!
Путлрр е доволен!
14:51 02.08.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "Одипеш":Ама то и предимства ли има🤔❓❗
14:54 02.08.2026