Горските пожари в Гърция излязоха извън контрол

Горските пожари в части от Гърция излязоха извън контрол днес, налагайки евакуации на граждани и разрушавайки домове, съобщава електронното издание на в. "Катимерини". Пожарите се подхранват от силния вятър, отбелязват гръцките власти, предаде БТА.
Най-тежкият пожар гори близо до Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив, на около 70 километра западно от столицата Атина. Властите изпратиха три спешни сигнала чрез гръцката система 112 през нощта, нареждайки на жителите да се евакуират от засегнатите райони, а 12 души бяха евакуирани с лодка в рано сутринта днес.
Изображения от района показват обширни разрушения, включително изгорели домове, пожарна кола, унищожена от пламъци. Има и съобщения за мъртви животни, намерени по пътищата.
Ново огнище има в Ливадостра, западно край Коринтския залив, където жителите също получиха предупреждения за евакуация. Евакуация беше извършена вчера и в близкото селище Агиос Василиос.
Противопожарните сили бяха подсилени в Егиалея, крайбрежен район в Западна Гърция близо до град Патра, докато ситуацията в Ретимно на остров Крит вече е по-добра.
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети центъра за координация на кризисни ситуации на Гражданската защита днес сутринта за актуална информация за пожарите в цялата страна, тъй като властите предупредиха, че силните ветрове създават опасни условия за борбата с огнената стихия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
15:30 01.08.2026
2 Шофьор
15:33 01.08.2026
3 НАТЮ ши им помогне
Коментиран от #5
15:44 01.08.2026
4 пожари в Гърция
15:45 01.08.2026
5 Соваж бейби
До коментар #3 от "НАТЮ ши им помогне":Няма нужда от помощ всяка държава си има нужната техника и пожарникари.Мисля че това в Франция е планирана работа не им стиска да кажат истината 32 ма има задържани от онзи ден може днес да са повече не мисля че са пиромани това е с цел ,дали от мигрантите или друго да строят апартаменти хотели....не знам но не е нормално мисля че умишлено са правили палежи отново и отново.В района на Марсей за един ден се справиха хората с пожара имаше скоро пак беше горещо.Просто хората да се молят да не им изгори къщата другото е лъжа,дано по леко мине в Гърция и няма жертви и изгорели домове някой остава на улицата цял живот не всеки има пари за друга и ти изгарят всички спомени ценни неща а дърветата са си дървета ,расте отново.
15:55 01.08.2026