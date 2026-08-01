Новини
Свят »
Гърция »
Горските пожари в Гърция излязоха извън контрол

Горските пожари в Гърция излязоха извън контрол

1 Август, 2026 15:22 868 5

  • горски пожари-
  • пожар-
  • гърция-
  • време-
  • атина

Пожарите се подхранват от силния вятър, отбелязват гръцките власти

Горските пожари в Гърция излязоха извън контрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Горските пожари в части от Гърция излязоха извън контрол днес, налагайки евакуации на граждани и разрушавайки домове, съобщава електронното издание на в. "Катимерини". Пожарите се подхранват от силния вятър, отбелязват гръцките власти, предаде БТА.

Най-тежкият пожар гори близо до Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив, на около 70 километра западно от столицата Атина. Властите изпратиха три спешни сигнала чрез гръцката система 112 през нощта, нареждайки на жителите да се евакуират от засегнатите райони, а 12 души бяха евакуирани с лодка в рано сутринта днес.

Изображения от района показват обширни разрушения, включително изгорели домове, пожарна кола, унищожена от пламъци. Има и съобщения за мъртви животни, намерени по пътищата.

Ново огнище има в Ливадостра, западно край Коринтския залив, където жителите също получиха предупреждения за евакуация. Евакуация беше извършена вчера и в близкото селище Агиос Василиос.

Противопожарните сили бяха подсилени в Егиалея, крайбрежен район в Западна Гърция близо до град Патра, докато ситуацията в Ретимно на остров Крит вече е по-добра.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети центъра за координация на кризисни ситуации на Гражданската защита днес сутринта за актуална информация за пожарите в цялата страна, тъй като властите предупредиха, че силните ветрове създават опасни условия за борбата с огнената стихия.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Преди години руските самолети спасиха Атина да не изгори. Дали и сега руските самолети ще спасяват Атина?

    15:30 01.08.2026

  • 2 Шофьор

    2 0 Отговор
    Византия гори!

    15:33 01.08.2026

  • 3 НАТЮ ши им помогне

    2 0 Отговор
    като на Франция ши им помогне. Няма страшно

    Коментиран от #5

    15:44 01.08.2026

  • 4 пожари в Гърция

    2 1 Отговор
    И Безмер скоро ще гори

    15:45 01.08.2026

  • 5 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "НАТЮ ши им помогне":

    Няма нужда от помощ всяка държава си има нужната техника и пожарникари.Мисля че това в Франция е планирана работа не им стиска да кажат истината 32 ма има задържани от онзи ден може днес да са повече не мисля че са пиромани това е с цел ,дали от мигрантите или друго да строят апартаменти хотели....не знам но не е нормално мисля че умишлено са правили палежи отново и отново.В района на Марсей за един ден се справиха хората с пожара имаше скоро пак беше горещо.Просто хората да се молят да не им изгори къщата другото е лъжа,дано по леко мине в Гърция и няма жертви и изгорели домове някой остава на улицата цял живот не всеки има пари за друга и ти изгарят всички спомени ценни неща а дърветата са си дървета ,расте отново.

    15:55 01.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания