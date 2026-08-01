Горските пожари в Гърция излязоха извън контрол

Горските пожари в части от Гърция излязоха извън контрол днес, налагайки евакуации на граждани и разрушавайки домове, съобщава електронното издание на в. "Катимерини". Пожарите се подхранват от силния вятър, отбелязват гръцките власти, предаде БТА.

Най-тежкият пожар гори близо до Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив, на около 70 километра западно от столицата Атина. Властите изпратиха три спешни сигнала чрез гръцката система 112 през нощта, нареждайки на жителите да се евакуират от засегнатите райони, а 12 души бяха евакуирани с лодка в рано сутринта днес.

Изображения от района показват обширни разрушения, включително изгорели домове, пожарна кола, унищожена от пламъци. Има и съобщения за мъртви животни, намерени по пътищата.

Ново огнище има в Ливадостра, западно край Коринтския залив, където жителите също получиха предупреждения за евакуация. Евакуация беше извършена вчера и в близкото селище Агиос Василиос.

Противопожарните сили бяха подсилени в Егиалея, крайбрежен район в Западна Гърция близо до град Патра, докато ситуацията в Ретимно на остров Крит вече е по-добра.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети центъра за координация на кризисни ситуации на Гражданската защита днес сутринта за актуална информация за пожарите в цялата страна, тъй като властите предупредиха, че силните ветрове създават опасни условия за борбата с огнената стихия.