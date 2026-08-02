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Истината за „ергенския данък“: Реалност и митове през годините

Истината за „ергенския данък“: Реалност и митове през годините

2 Август, 2026 18:18 1 091 17

  • ергенски данък-
  • реалност-
  • митове-
  • бюджет-
  • без деца

Как историческата памет подхранва съвременните фалшиви новини?

Истината за „ергенския данък“: Реалност и митове през годините - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълната от дискусии около изготвянето на държавния Бюджет 2026 и търсенето на нови приходни мерки за фискална консолидация отново изкара на преден план един от най-устойчивите социални митове у нас – т.нар. „ергенски данък“. Към днешна дата официалните факти са категорични: в Република България не съществува, не се прилага и не се предвижда въвеждането на ергенски данък.

Въпреки редовните спекулации в социалните мрежи и платформите за граждански петиции, където периодично се появяват предложения за „Закон за ергенския данък“, подобна насилствена демографска мярка не фигурира в нито един официален законопроект. Справка с официалните разчети на Министерство на финансите показва, че актуалните данъчни промени и заложените мерки за запълване на бюджетния дефицит засягат единствено хазартния сектор, осигурителните прагове и тол таксите, но не и семейното положение на гражданите.

Историческата реалност: Кога всъщност е съществувал?

Митът за налога върху несемейните не е случаен – той почива върху реален исторически факт от времето на социализма. В периода 1951–1992 г. в България се прилага т.нар. „Данък върху ергените, момите, вдовиците, разведените и семейните без деца“.

Неговата основна цел е била насърчаване на раждаемостта и запълване на държавния фонд „Самотни майки“. Размерът на налога е варирал между 5% и 15% в зависимост от възрастта и доходите на гражданите. Тази остаряла фискална практика е окончателно отменена в зората на демократичните промени през 1992 година, но споменът за нея продължава да предизвиква объркване сред по-младите поколения и в интернет форумите, сочат анализи на правни платформи.

Модерната алтернатива: Стимули вместо наказания

В съвременното българско законодателство се прилага точно обратната философия – не се наказват несемейните, а се подпомагат родителите. Вместо санкции за хората без деца, държавата използва механизмите на семейното подоходно облагане под формата на данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Според официално публикуваните параметри за 2026 година, родителите имат право на значително намаляване на годишната данъчна основа, като сумите достигат съответно до:

  • 3067,75 евро за едно ненавършило пълнолетие дете.
  • 6135,50 евро за две деца.
  • 9203,25 евро за три и повече деца.

Експертите отчитат, че тези данъчни стимули са единственият законен и работещ инструмент, докато всякакви алтернативни идеи за облагане на самотните граждани биха нарушили основни европейски директиви за равнопоставеност и недискриминация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евтнух + ергенски данък, кой е виновен?

    8 7 Отговор
    време е пак да има ергнески данък че сега само евнуси растат

    Коментиран от #3

    18:20 02.08.2026

  • 2 Янко

    7 4 Отговор
    Важното е че на нас от мвр със заплата пенсия и телк няма да ни вземат ергенски данък

    18:21 02.08.2026

  • 3 ОБЕКТИВНИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "евтнух + ергенски данък, кой е виновен?":

    НА тия .едерасите вече евнуси ли им казват???
    Евнух с изскубани вежди ???
    "Интересно"!

    18:24 02.08.2026

  • 4 лили

    2 4 Отговор
    По времето на социализма плащахме ергенски данък около 5-6 лв. на месец . Този данък отдавна го има в Германия , и за това брат ми подписа брак с приятелката си защото там не е малък !!

    18:26 02.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    3 2 Отговор
    венелино ма
    ти ли ше ми кажеш ко да мисля

    18:27 02.08.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    По-голям стимул от богата вдовица, здраве му кажи!😎

    18:28 02.08.2026

  • 7 Казанлъшкия

    7 8 Отговор
    Всъщност едни още 15% удръжка от заплатата наистина ще накара ергените и момите да се женят и да имат поне едно дете. Друг е въпросът как ще се оправят после с парите. Трябва и финансово поощряване на семейството.

    18:34 02.08.2026

  • 8 Ааа

    3 4 Отговор
    Поповете що не са плащали ергенски данък?

    Коментиран от #12, #16

    18:54 02.08.2026

  • 9 Факт

    10 2 Отговор
    Ако нямаш мъни, не може да се ожениш, днес по-актуално отвсякога.

    18:57 02.08.2026

  • 10 Тази пишеща

    5 0 Отговор
    Нали знае кой са с три и т.н. деца
    Такъв е животът сега

    19:01 02.08.2026

  • 11 хаха

    1 0 Отговор
    Най-големите ПДФили, меки китки и извратеняци искали пак да имало "ергенски данък"?

    Добре ве необразованата балкано-ориенталска пасмина. ХАХАХА
    Радвате с безграничната си тъпота.

    19:09 02.08.2026

  • 12 като питаш, да ти кажа

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ааа":

    По традиция енорийският свещеник (бял поп) в православието трябва да е семеен, като бракът му трябва да е сключен преди ръкополагането и да е първи за него. За да стане поп трябва задължително да бъде семеен. Ако след като стане поп се разведе го разпопват. Такъв е канона, а дали се изпълнява вече е друга тема. Безбрачни попове може да има само в манастира, там дори и ерген може да се подстриже за монах и да получи свещенически сан (йеромонах). Монасите дават обет за безбрачие.

    Коментиран от #14

    19:17 02.08.2026

  • 13 в нашата мила родна страна

    1 0 Отговор
    ергенският данък е ежедневие. Кой не плаща, мазоли хваща.

    19:33 02.08.2026

  • 14 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "като питаш, да ти кажа":

    Разбрах, че белите попове задължително трябва да са в брак, а черните монаси задължително не трябва. Логиката е желязна.Апропо, патриарсите що са безбрачни.Къде е жената на Данаил?

    19:37 02.08.2026

  • 15 Мисия невъзможна

    2 0 Отговор
    Как ще издържат двама човека, с минимална заплата 620 евро , нето 481 евро, още едно дете. Цените са ни по-високи от западна Европа, пари нямаме за семейство. Ако имахме заплатите на Люксембург, Швейцария или Норвегия, да го правим от егоизъм, е друго, но не е възможно при високите сметки и цени в магазините. Изглежда трябва линчуване на политици, че да слязат на земята.

    19:44 02.08.2026

  • 16 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ааа":

    Защото си неук.

    19:45 02.08.2026

  • 17 нннн

    1 1 Отговор
    Днешните деца след време ще работят И за пенсиите на родителите си. Кой ще работи за пенсиите на бездетните?
    Има логика в ергенския данък.

    19:47 02.08.2026