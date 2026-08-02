Истината за „ергенския данък“: Реалност и митове през годините

Вълната от дискусии около изготвянето на държавния Бюджет 2026 и търсенето на нови приходни мерки за фискална консолидация отново изкара на преден план един от най-устойчивите социални митове у нас – т.нар. „ергенски данък“. Към днешна дата официалните факти са категорични: в Република България не съществува, не се прилага и не се предвижда въвеждането на ергенски данък.

Въпреки редовните спекулации в социалните мрежи и платформите за граждански петиции, където периодично се появяват предложения за „Закон за ергенския данък“, подобна насилствена демографска мярка не фигурира в нито един официален законопроект. Справка с официалните разчети на Министерство на финансите показва, че актуалните данъчни промени и заложените мерки за запълване на бюджетния дефицит засягат единствено хазартния сектор, осигурителните прагове и тол таксите, но не и семейното положение на гражданите.

Историческата реалност: Кога всъщност е съществувал?

Митът за налога върху несемейните не е случаен – той почива върху реален исторически факт от времето на социализма. В периода 1951–1992 г. в България се прилага т.нар. „Данък върху ергените, момите, вдовиците, разведените и семейните без деца“.

Неговата основна цел е била насърчаване на раждаемостта и запълване на държавния фонд „Самотни майки“. Размерът на налога е варирал между 5% и 15% в зависимост от възрастта и доходите на гражданите. Тази остаряла фискална практика е окончателно отменена в зората на демократичните промени през 1992 година, но споменът за нея продължава да предизвиква объркване сред по-младите поколения и в интернет форумите, сочат анализи на правни платформи.

Модерната алтернатива: Стимули вместо наказания

В съвременното българско законодателство се прилага точно обратната философия – не се наказват несемейните, а се подпомагат родителите. Вместо санкции за хората без деца, държавата използва механизмите на семейното подоходно облагане под формата на данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Според официално публикуваните параметри за 2026 година, родителите имат право на значително намаляване на годишната данъчна основа, като сумите достигат съответно до:

3067,75 евро за едно ненавършило пълнолетие дете.

6135,50 евро за две деца.

9203,25 евро за три и повече деца.

Експертите отчитат, че тези данъчни стимули са единственият законен и работещ инструмент, докато всякакви алтернативни идеи за облагане на самотните граждани биха нарушили основни европейски директиви за равнопоставеност и недискриминация.