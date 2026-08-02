Русия нанесе удари по критичната инфраструктура в Полтавска област

Руски удари с дронове нанесоха щети по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура на украинската Полтавска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в Телеграм на ръководителя на областната военна администрация Виталий Диакивнич, съобщи БТА.

„Тази сутрин вражески безпилотни летателни апарати нанесоха удари по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура в Полтавска област. В резултат на атаката са настъпили временни прекъсвания на аварийното електроснабдяване и газоснабдяване. В момента специалисти работят по възстановяването на мрежите“, съобщи Диакивнич.

Той добави, че службите за спешна помощ не са получили сигнали за ранени. По-рано беше съобщено за руска въздушна атака, при която е била поразена железопътна инфраструктура в Лубенски район на Полтавска област.

По-рано днес бе съобщено, че украинските сили са атакували петролна рафинерия в югозападната руска Саратовска област, както и военновъздушната база "Енгелс" в същия регион, съобщи украинското военно командване, цитирано от Ройтерс.

В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта.

Украинските сили са нанесли удар и по склад за петрол в западната Калужка област.