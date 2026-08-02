Русия нанесе удари по критичната инфраструктура в Полтавска област

Руски удари с дронове нанесоха щети по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура на украинската Полтавска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в Телеграм на ръководителя на областната военна администрация Виталий Диакивнич, съобщи БТА.
„Тази сутрин вражески безпилотни летателни апарати нанесоха удари по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура в Полтавска област. В резултат на атаката са настъпили временни прекъсвания на аварийното електроснабдяване и газоснабдяване. В момента специалисти работят по възстановяването на мрежите“, съобщи Диакивнич.
Той добави, че службите за спешна помощ не са получили сигнали за ранени. По-рано беше съобщено за руска въздушна атака, при която е била поразена железопътна инфраструктура в Лубенски район на Полтавска област.
По-рано днес бе съобщено, че украинските сили са атакували петролна рафинерия в югозападната руска Саратовска област, както и военновъздушната база "Енгелс" в същия регион, съобщи украинското военно командване, цитирано от Ройтерс.
В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта.
Украинските сили са нанесли удар и по склад за петрол в западната Калужка област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Почнаха ги
Коментиран от #4, #51, #53
16:16 02.08.2026
2 златен кенеф
Коментиран от #13
16:18 02.08.2026
3 Незнайко
Коментиран от #54
16:19 02.08.2026
4 Така е
До коментар #1 от "Почнаха ги":Блатната кочина гори.
Коментиран от #44
16:19 02.08.2026
5 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
16:19 02.08.2026
6 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #55
16:19 02.08.2026
7 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:19 02.08.2026
8 УАЗ ПАТРИОТ
16:20 02.08.2026
9 арбалета 🎯
16:20 02.08.2026
10 Сатана Z
Един срещу 50+!
Слава на Русия!!!
Коментиран от #34, #63
16:21 02.08.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Русия спокойно, само с лявата ръка пета година шамаросва целото НАТО , хахахах
Уточнение за сросбордюрите:
Нямаме яйца, ракети, бензин и Интернет 😂
16:21 02.08.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Хахахахх
Коментиран от #35, #57
16:23 02.08.2026
13 РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #2 от "златен кенеф":На две магарета бала сено не може да раздели!
Коментиран от #16, #19, #20
16:24 02.08.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗНАЧИ БРАТУШКИТЕ РАЗКАТАВАТ МАЙКИТЕ НА ВЕРМАХТА
.....
16:24 02.08.2026
15 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #45
16:26 02.08.2026
16 кух ,
До коментар #13 от "РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":А ти можеш ли ?! Ха-ха ! Папуняк ...
16:26 02.08.2026
17 Хм...
Пояснявам за функционално неграмотните родни евроатлантически розАви понита: зарята в Хмелницки засенчи тая във Вишнево. Еврогейските евнуси за озверели от мъка и безсилна злоба, че оръжие и боеприпаси за стотици милиони станаха на прах и пепел.
Коментиран от #71
16:27 02.08.2026
18 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #25, #41
16:27 02.08.2026
19 златен кенеф
До коментар #13 от "РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Ало интелекта толкова си .ъп, че не можеш да разбереш колко си .ъп
16:28 02.08.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Математиката не Ти е сигнала страна стана ясно. По тематике на статията имаш ли коментар или издишаш?
Коментиран от #29, #59
16:28 02.08.2026
21 Факт
Коментиран от #33, #49
16:29 02.08.2026
22 Руси Филев
16:29 02.08.2026
23 Знаем
16:30 02.08.2026
24 Факт
16:30 02.08.2026
25 арбалета 🎯
До коментар #18 от "РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":И тебе цял живот те лъжат , че ще ти вдигнат заплатата , ама ....нейсе ...Все излъган ходиш и до ден днешен ..
16:30 02.08.2026
26 Що за тъпотия е това
Коментиран от #31, #72
16:30 02.08.2026
27 Хм...
Сега остава да видим кой Путин ще им хареса повече, будния или спящия.
16:31 02.08.2026
28 То по принцип
16:32 02.08.2026
29 На теб никой предмет не ти е
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":и какво? Някой да те е бил по главата с триъгълника? Не. Даскалите са проявили търпимост.
16:32 02.08.2026
30 НЕ ВЕРВАМ............
16:32 02.08.2026
31 зелен белоноско
До коментар #26 от "Що за тъпотия е това":С други думи казано - нищо работа . Урките все още нищо не са видели .....
16:33 02.08.2026
32 Блогърът от Крим е полу-циганин
Коментиран от #40, #42, #48
16:33 02.08.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Факт":Само три нации са много прости .
Украинци.
Българи.
Арменци.
Коментиран от #37
16:34 02.08.2026
34 Толстой
До коментар #10 от "Сатана Z":Много дълги разкази...безкрайни !
16:34 02.08.2026
35 На кого го е казал?
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":На теб, когато си бил непълнолетен? Е как беше? Хареса ли ти?
Коментиран от #60
16:35 02.08.2026
36 Мишел
Коментиран от #43, #58
16:35 02.08.2026
37 Извинете
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":монгол ли сте?
Коментиран от #50
16:35 02.08.2026
38 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #47, #67
16:35 02.08.2026
39 От детонацията от ударите
Коментиран от #46
16:36 02.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Българин
До коментар #18 от "РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":На руският добитък не му трябва интернет,а телефон с шайба.
16:36 02.08.2026
42 И си въобразява, че
До коментар #32 от "Блогърът от Крим е полу-циганин":кримчанин. Мани го. Руска к.рва е.
Коментиран от #52
16:36 02.08.2026
43 Нали
До коментар #36 от "Мишел":я изолира 2022 ?
16:36 02.08.2026
44 Ба бааааа
До коментар #4 от "Така е":Чезни ве мухъл
Коментиран от #65
16:36 02.08.2026
45 Ба бааааа
До коментар #15 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Пашьол знаеш где
16:37 02.08.2026
46 Удри русораста с лопатЕто
До коментар #39 от "От детонацията от ударите":Дерайлирала е кратуната ти.
16:38 02.08.2026
47 Расия Путин
До коментар #38 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Пабеда...Расия Путин пабеда..
16:38 02.08.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Блогърът от Крим е полу-циганин":Така е,евроатлантите,като нямате аргументи приминавате на лични обиди и заплахи.
По Този начин признавате , че съм прав.
Коментиран от #56
16:38 02.08.2026
49 По точно
До коментар #21 от "Факт":неразвиващи...
16:39 02.08.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Извинете":Освен глупави измислици имаш ли нещо за "победата " На УкЛайна?
Коментиран от #62
16:39 02.08.2026
51 От пет години
До коментар #1 от "Почнаха ги":го пишеш това.
Все почват, пък не свършват. Неможачи!
16:40 02.08.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "И си въобразява, че":Факти толерират такива " Изказвания", Ха-ха-ха. Като нямате аргументи, Така е, хахаах
16:41 02.08.2026
53 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #1 от "Почнаха ги":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
16:41 02.08.2026
54 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #3 от "Незнайко":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
16:41 02.08.2026
55 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #6 от "УАЗ ПАТРИОТ":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
16:42 02.08.2026
56 Сънищата ти
До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":не са аргументи.
16:42 02.08.2026
57 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
16:42 02.08.2026
58 Оня с парчето
До коментар #36 от "Мишел":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще получиш изолация.И ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
16:42 02.08.2026
59 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
Коментиран от #66
16:42 02.08.2026
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "На кого го е казал?":В Нета го има, педо... И не съди по себе си, хахахх
16:43 02.08.2026
61 Голямо ръгацони
Докато русофилското войнство продължава сляпо да вярва в безаналоговите руски радари и "непробиваемото" ПВО, реалността за пореден път ги зашемети с брутална сила. В нощта срещу 2 август 2026 г. небето над Русия беше раздрано от апокалиптичен кошмар. Руското военно министерство официално призна за умопомрачителните 635 дрона, нахлули в пространството им. Прочетете го пак – шестстотин тридесет и пет! Това не е просто атака, това е пълна загуба на контрол над собственото небе.
Но истинският ужас за Кремъл и неговите български фенове не е в бройката. Той е в пълната мистерия, която лети безшумно и невидимо. Местните руснаци в Саратов и Енгелс заснеха с треперещи ръце как над главите им профучава абсолютно неидентифициран, високоскоростен дрон със застрашителна стелт аеродинамика, заимствана директно от американските технологии. Апаратът изглежда като умалено копие на легендарните западни самолети-невидимки! Той не бръмчеше като косачка, а свистеше със страшната скорост на реактивна ракета, правейки руските радари напълно безполезни парчета старо желязо.
Резултатът? Пълно безсилие и паника. Мистериозните „невидимки“ прелетяха необезпокоявано над 700 километра дълбоко в руския тил и удариха право в сърцето на руската стратегическа авиация – свръхсекретното летище „Енгелс-2“. Там, където хартиената пропаганда твърдеше, че пистите са пазени от "безаналогови" системи, тази нощ отекнаха мощни експлозии и л
Коментиран от #64
16:43 02.08.2026
62 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
16:43 02.08.2026
63 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #10 от "Сатана Z":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
16:43 02.08.2026
64 Голямо ръгацони
До коментар #61 от "Голямо ръгацони":Там, където хартиената пропаганда твърдеше, че пистите са пазени от "безаналогови" системи, тази нощ отекнаха мощни експлозии и лумнаха огромни пожари, обхванали зоната на ядрените бомбардировачи. Едновременно с това, огромната Саратовска рафинерия пламна в два отделни сектора, оставяйки руската армия без гориво. В самия град Енгелс цари хаос – ударът срина жилищна сграда, отнемайки живота на двама души, докато ПВО стреляше на сляпо в тъмното по враг, който дори не може да види на екраните си.
За русофилите остава само сковаващият страх от неизвестното. Какво ги удари? Колко самолета са изпепелени на пистата? Руското командване мълчи и крие щетите, защото няма как да обясни на хората си, че "великата" им армия е напълно сляпа пред новите технологии. Бъдещето на войната дойде, то има триъгълна стелт форма, лети с 900 км/ч и руската отбрана няма абсолютно никакъв отговор срещу него!
Коментиран от #69
16:43 02.08.2026
65 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #44 от "Ба бааааа":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
16:44 02.08.2026
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #59 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":Да, точно вас има за цел,жълтокафяви Бордюри. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и с радост сте готови да ви обърнат хастара
Коментиран от #68
16:44 02.08.2026
67 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #38 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
16:44 02.08.2026
68 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!
Коментиран от #70
16:45 02.08.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Голямо ръгацони":В Русия има над 60 голами и средни рафинерии. В укЛайна -6. Те работят ли?
16:45 02.08.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":Да, точно вас има за цел,жълтокафяви Бордюри. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и с радост сте готови да ви обърнат хастара
Коментиран от #74
16:46 02.08.2026
71 Мишел
До коментар #17 от "Хм...":Арсеналите в Хмелницки бяха ударени, след като там пристигна голямо количество Натовско оръжие. Последвали са над. 7 часа заря с детонации
Коментиран от #75
16:46 02.08.2026
72 Ще се учудиш
До коментар #26 от "Що за тъпотия е това":Украйна и във военно време колко по-уредена държава е от руската кочина.
16:46 02.08.2026
73 Мале мале
16:46 02.08.2026
74 Съдейки по теб,
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":едва ли. Умните хора не се фукат. Правят го само комплексарите.
16:48 02.08.2026
75 Ол1гоффрен ли се роди
До коментар #71 от "Мишел":Или после стана такъв?
16:49 02.08.2026
76 Най качественото
16:49 02.08.2026