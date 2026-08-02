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Русия нанесе удари по критичната инфраструктура в Полтавска област
  Тема: Украйна

Русия нанесе удари по критичната инфраструктура в Полтавска област

2 Август, 2026 16:15 1 027 76

  • украйна-
  • полтавска област-
  • русия-
  • война

Руски въздушни удари нанесоха щети по предприятия и критичната инфраструктура в украинската Полтавска област, съобщиха местните властите

Русия нанесе удари по критичната инфраструктура в Полтавска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски удари с дронове нанесоха щети по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура на украинската Полтавска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в Телеграм на ръководителя на областната военна администрация Виталий Диакивнич, съобщи БТА.

„Тази сутрин вражески безпилотни летателни апарати нанесоха удари по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура в Полтавска област. В резултат на атаката са настъпили временни прекъсвания на аварийното електроснабдяване и газоснабдяване. В момента специалисти работят по възстановяването на мрежите“, съобщи Диакивнич.

Той добави, че службите за спешна помощ не са получили сигнали за ранени. По-рано беше съобщено за руска въздушна атака, при която е била поразена железопътна инфраструктура в Лубенски район на Полтавска област.

По-рано днес бе съобщено, че украинските сили са атакували петролна рафинерия в югозападната руска Саратовска област, както и военновъздушната база "Енгелс" в същия регион, съобщи украинското военно командване, цитирано от Ройтерс.

В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта.

Украинските сили са нанесли удар и по склад за петрол в западната Калужка област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почнаха ги

    27 8 Отговор
    Ще ги попилеят

    Коментиран от #4, #51, #53

    16:16 02.08.2026

  • 2 златен кенеф

    25 4 Отговор
    това е невъзможно руснаците нямат перални.

    Коментиран от #13

    16:18 02.08.2026

  • 3 Незнайко

    21 5 Отговор
    На час по лъжичка се предават новините от "победите" на укровермаха. Както е тръгнало и без бой ще си признаят.

    Коментиран от #54

    16:19 02.08.2026

  • 4 Така е

    9 21 Отговор

    До коментар #1 от "Почнаха ги":

    Блатната кочина гори.

    Коментиран от #44

    16:19 02.08.2026

  • 5 УАЗ ПАТРИОТ

    14 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:19 02.08.2026

  • 6 УАЗ ПАТРИОТ

    22 4 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #55

    16:19 02.08.2026

  • 7 УАЗ ПАТРИОТ

    11 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:19 02.08.2026

  • 8 УАЗ ПАТРИОТ

    17 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:20 02.08.2026

  • 9 арбалета 🎯

    16 3 Отговор
    Само здрав пердах и бой по каските ! Само това ще ги оправи урките !

    16:20 02.08.2026

  • 10 Сатана Z

    21 6 Отговор
    Русия направо разказа играта на Укро - нацистите и техните господари от Вашингтон, Лондон и Брюксел.
    Един срещу 50+!
    Слава на Русия!!!

    Коментиран от #34, #63

    16:21 02.08.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 3 Отговор
    Бой! Само бой!
    Русия спокойно, само с лявата ръка пета година шамаросва целото НАТО , хахахах
    Уточнение за сросбордюрите:
    Нямаме яйца, ракети, бензин и Интернет 😂

    16:21 02.08.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 5 Отговор
    Путин нали Ви каза :"Мы ещё не начинали. "
    Хахахахх

    Коментиран от #35, #57

    16:23 02.08.2026

  • 13 РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "златен кенеф":

    На две магарета бала сено не може да раздели!

    Коментиран от #16, #19, #20

    16:24 02.08.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 4 Отговор
    ЩОМ ТРЪМП ПРАЩА ПАК ПРЕГОВАРЯЩИ ДА ПРОСТЯТ МИР
    .....
    ЗНАЧИ БРАТУШКИТЕ РАЗКАТАВАТ МАЙКИТЕ НА ВЕРМАХТА
    .....

    16:24 02.08.2026

  • 15 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    5 7 Отговор
    Пацуанее Пушия изпуши , загуби не се натегай с родопското офеало

    Коментиран от #45

    16:26 02.08.2026

  • 16 кух ,

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    А ти можеш ли ?! Ха-ха ! Папуняк ...

    16:26 02.08.2026

  • 17 Хм...

    16 4 Отговор
    Добре де, за удара в Хмелницки пак ли ще продължавате да си мълчите бе, миме?
    Пояснявам за функционално неграмотните родни евроатлантически розАви понита: зарята в Хмелницки засенчи тая във Вишнево. Еврогейските евнуси за озверели от мъка и безсилна злоба, че оръжие и боеприпаси за стотици милиони станаха на прах и пепел.

    Коментиран от #71

    16:27 02.08.2026

  • 18 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 10 Отговор
    всики ден Хаяско ги лъже, че ще им пусне интернета. хихихи

    Коментиран от #25, #41

    16:27 02.08.2026

  • 19 златен кенеф

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Ало интелекта толкова си .ъп, че не можеш да разбереш колко си .ъп

    16:28 02.08.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Математиката не Ти е сигнала страна стана ясно. По тематике на статията имаш ли коментар или издишаш?

    Коментиран от #29, #59

    16:28 02.08.2026

  • 21 Факт

    8 10 Отговор
    Руснаците са бавно развиващи се

    Коментиран от #33, #49

    16:29 02.08.2026

  • 22 Руси Филев

    3 1 Отговор
    Осмислихте ми безмисления уикенд!

    16:29 02.08.2026

  • 23 Знаем

    2 4 Отговор
    Това беше преди два дни. Стига с претопляли новините, за да не изгубите копейките си читатели.

    16:30 02.08.2026

  • 24 Факт

    5 6 Отговор
    Монголската ч е к Ия загуби "войната"

    16:30 02.08.2026

  • 25 арбалета 🎯

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    И тебе цял живот те лъжат , че ще ти вдигнат заплатата , ама ....нейсе ...Все излъган ходиш и до ден днешен ..

    16:30 02.08.2026

  • 26 Що за тъпотия е това

    11 2 Отговор
    критичната инфраструктура ? В украинската кочина няма подобно нещо. В Полтавска област са ударени просто военни складове и са убити някакви там 21 нациста

    Коментиран от #31, #72

    16:30 02.08.2026

  • 27 Хм...

    8 2 Отговор
    Освен това еврогейските мЪрсулки най после успяха да събудят Путин. Зор голям им беше, над трилион кеш и планини от оръжие изгориха, съсипаха си икономиките, но все пак им се получи.
    Сега остава да видим кой Путин ще им хареса повече, будния или спящия.

    16:31 02.08.2026

  • 28 То по принцип

    5 1 Отговор
    В Полтавска област нямат електроснабдяване и газоснабдяване !

    16:32 02.08.2026

  • 29 На теб никой предмет не ти е

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    и какво? Някой да те е бил по главата с триъгълника? Не. Даскалите са проявили търпимост.

    16:32 02.08.2026

  • 30 НЕ ВЕРВАМ............

    6 3 Отговор
    ............НАЛИ НАРКОЗЕЛЯ РЕЧЕ.....ЩУРМУВАМЕ И ВЗЕМАМЕ ....КРИМ......

    16:32 02.08.2026

  • 31 зелен белоноско

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Що за тъпотия е това":

    С други думи казано - нищо работа . Урките все още нищо не са видели .....

    16:33 02.08.2026

  • 32 Блогърът от Крим е полу-циганин

    2 3 Отговор
    Кръстоска м/у бг циганин и рускка просс ттитутка от Коми.

    Коментиран от #40, #42, #48

    16:33 02.08.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Само три нации са много прости .
    Украинци.
    Българи.
    Арменци.

    Коментиран от #37

    16:34 02.08.2026

  • 34 Толстой

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Много дълги разкази...безкрайни !

    16:34 02.08.2026

  • 35 На кого го е казал?

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На теб, когато си бил непълнолетен? Е как беше? Хареса ли ти?

    Коментиран от #60

    16:35 02.08.2026

  • 36 Мишел

    6 3 Отговор
    Масови руски въздушни удари по пристанищата на Одеса и Николаев, в Бровари . Русия изолира Украйна от морето.

    Коментиран от #43, #58

    16:35 02.08.2026

  • 37 Извинете

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    монгол ли сте?

    Коментиран от #50

    16:35 02.08.2026

  • 38 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    5 4 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #47, #67

    16:35 02.08.2026

  • 39 От детонацията от ударите

    5 3 Отговор
    в Полтавска област чак трамвай дерайлира в София ! Правете си сметката кво е било

    Коментиран от #46

    16:36 02.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    На руският добитък не му трябва интернет,а телефон с шайба.

    16:36 02.08.2026

  • 42 И си въобразява, че

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Блогърът от Крим е полу-циганин":

    кримчанин. Мани го. Руска к.рва е.

    Коментиран от #52

    16:36 02.08.2026

  • 43 Нали

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    я изолира 2022 ?

    16:36 02.08.2026

  • 44 Ба бааааа

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    Чезни ве мухъл

    Коментиран от #65

    16:36 02.08.2026

  • 45 Ба бааааа

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Пашьол знаеш где

    16:37 02.08.2026

  • 46 Удри русораста с лопатЕто

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "От детонацията от ударите":

    Дерайлирала е кратуната ти.

    16:38 02.08.2026

  • 47 Расия Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Пабеда...Расия Путин пабеда..

    16:38 02.08.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Блогърът от Крим е полу-циганин":

    Така е,евроатлантите,като нямате аргументи приминавате на лични обиди и заплахи.
    По Този начин признавате , че съм прав.

    Коментиран от #56

    16:38 02.08.2026

  • 49 По точно

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    неразвиващи...

    16:39 02.08.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Извинете":

    Освен глупави измислици имаш ли нещо за "победата " На УкЛайна?

    Коментиран от #62

    16:39 02.08.2026

  • 51 От пет години

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Почнаха ги":

    го пишеш това.
    Все почват, пък не свършват. Неможачи!

    16:40 02.08.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "И си въобразява, че":

    Факти толерират такива " Изказвания", Ха-ха-ха. Като нямате аргументи, Така е, хахаах

    16:41 02.08.2026

  • 53 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Почнаха ги":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    16:41 02.08.2026

  • 54 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Незнайко":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    16:41 02.08.2026

  • 55 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    16:42 02.08.2026

  • 56 Сънищата ти

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    не са аргументи.

    16:42 02.08.2026

  • 57 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    16:42 02.08.2026

  • 58 Оня с парчето

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще получиш изолация.И ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    16:42 02.08.2026

  • 59 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    Коментиран от #66

    16:42 02.08.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "На кого го е казал?":

    В Нета го има, педо... И не съди по себе си, хахахх

    16:43 02.08.2026

  • 61 Голямо ръгацони

    1 0 Отговор
    МИТЪТ ЗА „НЕПОБЕДИМАТА СВРЪХДЪРЖАВА“ РУХНА В САРАТОВ!

    Докато русофилското войнство продължава сляпо да вярва в безаналоговите руски радари и "непробиваемото" ПВО, реалността за пореден път ги зашемети с брутална сила. В нощта срещу 2 август 2026 г. небето над Русия беше раздрано от апокалиптичен кошмар. Руското военно министерство официално призна за умопомрачителните 635 дрона, нахлули в пространството им. Прочетете го пак – шестстотин тридесет и пет! Това не е просто атака, това е пълна загуба на контрол над собственото небе.
    Но истинският ужас за Кремъл и неговите български фенове не е в бройката. Той е в пълната мистерия, която лети безшумно и невидимо. Местните руснаци в Саратов и Енгелс заснеха с треперещи ръце как над главите им профучава абсолютно неидентифициран, високоскоростен дрон със застрашителна стелт аеродинамика, заимствана директно от американските технологии. Апаратът изглежда като умалено копие на легендарните западни самолети-невидимки! Той не бръмчеше като косачка, а свистеше със страшната скорост на реактивна ракета, правейки руските радари напълно безполезни парчета старо желязо.
    Резултатът? Пълно безсилие и паника. Мистериозните „невидимки“ прелетяха необезпокоявано над 700 километра дълбоко в руския тил и удариха право в сърцето на руската стратегическа авиация – свръхсекретното летище „Енгелс-2“. Там, където хартиената пропаганда твърдеше, че пистите са пазени от "безаналогови" системи, тази нощ отекнаха мощни експлозии и л

    Коментиран от #64

    16:43 02.08.2026

  • 62 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    16:43 02.08.2026

  • 63 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    16:43 02.08.2026

  • 64 Голямо ръгацони

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Голямо ръгацони":

    Там, където хартиената пропаганда твърдеше, че пистите са пазени от "безаналогови" системи, тази нощ отекнаха мощни експлозии и лумнаха огромни пожари, обхванали зоната на ядрените бомбардировачи. Едновременно с това, огромната Саратовска рафинерия пламна в два отделни сектора, оставяйки руската армия без гориво. В самия град Енгелс цари хаос – ударът срина жилищна сграда, отнемайки живота на двама души, докато ПВО стреляше на сляпо в тъмното по враг, който дори не може да види на екраните си.
    За русофилите остава само сковаващият страх от неизвестното. Какво ги удари? Колко самолета са изпепелени на пистата? Руското командване мълчи и крие щетите, защото няма как да обясни на хората си, че "великата" им армия е напълно сляпа пред новите технологии. Бъдещето на войната дойде, то има триъгълна стелт форма, лети с 900 км/ч и руската отбрана няма абсолютно никакъв отговор срещу него!

    Коментиран от #69

    16:43 02.08.2026

  • 65 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ба бааааа":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    16:44 02.08.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":

    Да, точно вас има за цел,жълтокафяви Бордюри. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и с радост сте готови да ви обърнат хастара

    Коментиран от #68

    16:44 02.08.2026

  • 67 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    16:44 02.08.2026

  • 68 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко скъсани глyпaка от бунищата!

    Коментиран от #70

    16:45 02.08.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Голямо ръгацони":

    В Русия има над 60 голами и средни рафинерии. В укЛайна -6. Те работят ли?

    16:45 02.08.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":

    Да, точно вас има за цел,жълтокафяви Бордюри. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и с радост сте готови да ви обърнат хастара

    Коментиран от #74

    16:46 02.08.2026

  • 71 Мишел

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    Арсеналите в Хмелницки бяха ударени, след като там пристигна голямо количество Натовско оръжие. Последвали са над. 7 часа заря с детонации

    Коментиран от #75

    16:46 02.08.2026

  • 72 Ще се учудиш

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Що за тъпотия е това":

    Украйна и във военно време колко по-уредена държава е от руската кочина.

    16:46 02.08.2026

  • 73 Мале мале

    2 1 Отговор
    те до сега Китай да беха уничтожили !

    16:46 02.08.2026

  • 74 Съдейки по теб,

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    едва ли. Умните хора не се фукат. Правят го само комплексарите.

    16:48 02.08.2026

  • 75 Ол1гоффрен ли се роди

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Мишел":

    Или после стана такъв?

    16:49 02.08.2026

  • 76 Най качественото

    0 0 Отговор
    в руснака е монголские ген!

    16:49 02.08.2026

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