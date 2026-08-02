Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
ME: АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство

ME: АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство

2 Август, 2026 18:40 741 14

  • аец козлодуй-
  • река дунав-
  • ме

Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на р. Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“

ME: АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Към 17 ч. на 02.08.2026 г. двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на р. Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави.

Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на р. Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите поне три седмици.

Министерство на енергетиката предприе и продължава да осъществява необходимите действия, както да бъдат своевременно информирани българските институции, така и да бъде осигурено съдействие на международно ниво в контекста на договореностите за управление и ползване на водите на р. Дунав. Установен бе и се поддържа контакт на най-високо ниво с властите в Сърбия и Румъния.

Министерство на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    19 4 Отговор
    Братушките ни построиха най добрата централа.Слава!

    Коментиран от #8

    18:41 02.08.2026

  • 2 1488

    3 5 Отговор
    "ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на р. Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ "

    е нал казувахте че не се охлаждал от рикята бе

    18:42 02.08.2026

  • 3 На фото панелите и перките

    1 5 Отговор
    вода им не требе.

    Коментиран от #7

    18:46 02.08.2026

  • 4 Носталгик

    12 3 Отговор
    Ако не беше соца, нямаше да я има АЕЦ.

    Коментиран от #13

    18:48 02.08.2026

  • 5 Хааххх

    6 1 Отговор
    На нас ток не ни трябва подарявайте аеца на окрийна

    18:50 02.08.2026

  • 6 Овчар

    7 0 Отговор
    В един момент разгневения народ ще поиска отговори..? Очаква се тежка зима не го ли разбрахте..?

    18:53 02.08.2026

  • 7 Мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "На фото панелите и перките":

    Сигурно такива, като Афринаската рода, потриват доволно ръчички.

    18:56 02.08.2026

  • 8 Хайдук Сплит

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Оня АЕЦ няма нищо общо със сегашния. Сегашното положение е 2 работещи от 6 реактора преди. (другите 4 ги изкара от употреба кунева с кривата уста). Унгарския има 4 работещи. При всички положения на унгарския му трябва повече вода.

    Коментиран от #12

    19:01 02.08.2026

  • 9 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    НАШАТА АЕЦ Е ПРОЕКТИРАНА ОТ НАШИ И СЪВЕТСКИ ИНЖЕНЕРИ,НАЙ ДОБРИТЕ Е ТАЗИ ОБЛАСТ!НО ПРОДАЖНИТЕ ПОЛИТИЦИ НИ УНИЩОЖИХА

    19:07 02.08.2026

  • 10 Българин

    9 2 Отговор
    Каквото е построил бай Тошо всичко е възможно най добре направено и изчислено. Истински професионалисти. Вижте ги сегашните демократи. Чеп за зеле не става от тях. Да се направят паметници на бай Тошо навсякъде в България!

    19:11 02.08.2026

  • 11 койдазнай

    4 0 Отговор
    Графикът на електропроизводството за АЕЦ Козлодуй е един - 100% натоварване. Сега това не се получава, поради фалшивите парогенератори, купени преди 15 години. Те са изработени нестандартната стомана, която дава дефекти и имат много течове. За да се ограничат течовете, много канали на парогенераторите са заглушени. Поради това реакторите работят с повишена температура. Въпреки това не могат да произведат необходимото количество пара за да се постигне мощност 1040 МВт. Сега мощността е 970 МВт, при това с повишено температурно натоварване на реакторса, което води до ускореното му износване.

    19:24 02.08.2026

  • 12 не съм съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хайдук Сплит":

    Е да де , ама там спират цялата централа , няма да работи нито един реактор

    19:26 02.08.2026

  • 13 Да бе само АЕЦ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Носталгик":

    Щяхме да сме на ниво африканци от Сиера Леоне. Какво се направи за почти 37 години демокрация? Едни частни жилищни блокчета, които не ми се мисли , как ще устоят на сериозно земетресение от 6-7 по Рихтер.

    19:36 02.08.2026

  • 14 Работи

    1 0 Отговор
    на пълна пара!

    19:39 02.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове