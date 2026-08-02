ME: АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство

Към 17 ч. на 02.08.2026 г. двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на р. Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави.
Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на р. Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите поне три седмици.
Министерство на енергетиката предприе и продължава да осъществява необходимите действия, както да бъдат своевременно информирани българските институции, така и да бъде осигурено съдействие на международно ниво в контекста на договореностите за управление и ползване на водите на р. Дунав. Установен бе и се поддържа контакт на най-високо ниво с властите в Сърбия и Румъния.
Министерство на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #8
18:41 02.08.2026
2 1488
е нал казувахте че не се охлаждал от рикята бе
18:42 02.08.2026
3 На фото панелите и перките
Коментиран от #7
18:46 02.08.2026
4 Носталгик
Коментиран от #13
18:48 02.08.2026
5 Хааххх
18:50 02.08.2026
6 Овчар
18:53 02.08.2026
7 Мдаа
До коментар #3 от "На фото панелите и перките":Сигурно такива, като Афринаската рода, потриват доволно ръчички.
18:56 02.08.2026
8 Хайдук Сплит
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Оня АЕЦ няма нищо общо със сегашния. Сегашното положение е 2 работещи от 6 реактора преди. (другите 4 ги изкара от употреба кунева с кривата уста). Унгарския има 4 работещи. При всички положения на унгарския му трябва повече вода.
Коментиран от #12
19:01 02.08.2026
9 Боруна Лом
19:07 02.08.2026
10 Българин
19:11 02.08.2026
11 койдазнай
19:24 02.08.2026
12 не съм съгласен
До коментар #8 от "Хайдук Сплит":Е да де , ама там спират цялата централа , няма да работи нито един реактор
19:26 02.08.2026
13 Да бе само АЕЦ
До коментар #4 от "Носталгик":Щяхме да сме на ниво африканци от Сиера Леоне. Какво се направи за почти 37 години демокрация? Едни частни жилищни блокчета, които не ми се мисли , как ще устоят на сериозно земетресение от 6-7 по Рихтер.
19:36 02.08.2026
14 Работи
19:39 02.08.2026