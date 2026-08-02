ME: АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство

Към 17 ч. на 02.08.2026 г. двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на р. Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави.

Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на р. Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите поне три седмици.

Министерство на енергетиката предприе и продължава да осъществява необходимите действия, както да бъдат своевременно информирани българските институции, така и да бъде осигурено съдействие на международно ниво в контекста на договореностите за управление и ползване на водите на р. Дунав. Установен бе и се поддържа контакт на най-високо ниво с властите в Сърбия и Румъния.

Министерство на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система.