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Разследват шокиращ случай на насилие над животно във Варна

Разследват шокиращ случай на насилие над животно във Варна

2 Август, 2026 20:40 1 020 41

  • насилие-
  • животно-
  • варна

Кадри от деянието са разпространени в социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции

Разследват шокиращ случай на насилие над животно във Варна - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Областната дирекция на МВР във Варна проверява случай на брутално насилие и умъртвяване на котка от млад мъж. Кадри от деянието са разпространени в социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции, съобщи Нова тв. На тях се вижда как мъж, представяш се като “Чичо Гошо”, хваща животното, обезглавява го и съобщава намерение да го сготви. Видеото е заснето и качено от личния профил на предполагаемия извършител в социалните мрежи.

Полицията е установила самоличността на мъжа и в момента го издирва. Той обаче не е бил открит на адресите, на които обикновено пребивава. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кулинарно

    9 8 Отговор
    предаване?

    20:41 02.08.2026

  • 2 Нещо

    12 33 Отговор
    Не ми е ясно! Човека е гладен, и иска да яде! Ако беше обезглавил агне, нямаше ли да е животно? Или пък трябва да яде китка жива? Има ли забрана да се ядат котки в законодателството?

    Коментиран от #12, #19, #29

    20:43 02.08.2026

  • 3 Бойче

    25 2 Отговор
    ГЕРБ младеж.

    20:43 02.08.2026

  • 4 осраински

    24 4 Отговор
    За котки може А кой ще разследва 36 годишното умъртвяване на българския народ

    20:46 02.08.2026

  • 5 Бялджип

    27 1 Отговор
    Изрод!

    20:47 02.08.2026

  • 6 ужасен

    20 3 Отговор
    Изродите в държавата ни са по жестоки от тези в Африка , защто ако това стане там е от глад !

    20:47 02.08.2026

  • 7 Пич

    21 0 Отговор
    Ей го бе!!! Яко работи МВР -то във Варна!!!
    Разкриха Баба Алино за има нема пет години, и подкараха и котките!!!

    20:48 02.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Госあ

    13 12 Отговор
    Скоро на ганя ще му забранят и агнета, прасета, телета, кокошки и прочие фа яде, само скакалци ще рупа. Затова ги напускаха мутанти скакалци да има за рупане от стадото. Ай честита геймокрация. Ококорения ясно го каза в НС "да го ухат бедните"

    Коментиран от #33

    20:52 02.08.2026

  • 11 звучи тъпо

    19 2 Отговор
    Да ядеш котки и да снимаш това за някаква гордост, но ако това ни шокира, какво да кажем за обезглавяването на милиард пиленца всеки ден????
    Мисля че доста отлепяме по съвременните табута е опорки.
    Това млад кукундрел и коткояд има нужда от психиатър.
    Но мисиркитв от медиите също.

    20:52 02.08.2026

  • 12 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нещо":

    Девять жизней у кошки, Ворон живет триста лет. А нам с тобою немножко — Пока не выключат свет.

    20:52 02.08.2026

  • 13 Яшар

    4 3 Отговор
    Българска работа

    20:54 02.08.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    КОГАТО МУ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО ДА ПУКНЕ
    ......
    ЩЕ МУ СЕ ПРИВИЖДАТ КОТЕНЦА КОИТО ГО ГРИЗКАТ ЛЕКО

    Коментиран от #41

    20:54 02.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фйкк

    2 1 Отговор
    Хелс Кичън.

    21:00 02.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 жалко е

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Нещо":

    че има такива хора като теб много по-глупави от всяко живо същество на земята..!

    21:01 02.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишо

    7 4 Отговор
    Дайте ми го тоя изрод, ще му го отрежа и сам свирка ще си прави.

    21:04 02.08.2026

  • 22 исторически парс

    2 7 Отговор
    този е от нашите възрожденците е максуда!

    Коментиран от #24

    21:04 02.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да,бе

    7 0 Отговор
    Кът прочетох насилие над животно и си викам кмета на морската клоака си е платил задълженията.. Пък то друга котка умрела...

    21:10 02.08.2026

  • 26 Такива садисти трябва да се свържете

    4 1 Отговор
    Вкарват в затвора задължително , също задължително да им се причини същата болка която са причинили

    21:11 02.08.2026

  • 27 Калоян

    6 0 Отговор
    Ние като помагаме на укрия предизвикваме с м ъртта на много млади хора по най мъчителен начин,но това не тревожи никого.
    Защото се грижим за котките.

    21:15 02.08.2026

  • 28 Имам един познат,

    1 1 Отговор
    Ама не трябва да се колят животни, а си купува пилешки бутчета и зимата си прави пача от свински уши и крачета , за ставите..Този го осъждам за насилието му, .....

    21:16 02.08.2026

  • 29 Исторически парк

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нещо":

    ТУКА НЕ Е ВИЕТНАМ БЕ ПАПУАС!

    21:16 02.08.2026

  • 30 Бойко Българоубиец

    2 1 Отговор
    Гордея се с моя електорат 😏🥰😍🤩 ГЕРБ ПОБЕДА!

    21:17 02.08.2026

  • 31 Юрист

    5 0 Отговор
    Крайно време е за смъртни наказания!

    21:17 02.08.2026

  • 32 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    Значи не търсят където трябва, а в Максуда всички постройки без да има значение кой е собственик са навързани една за друга така, че можеш да влезеш в къща на една улица и да излезеш през 5 преки без да излизаш на открита площ като улица, двор, градина или нещо подобно. Той затова и Костадинов там си е избрал собственост, за да може да избяга от преследвачи винаги когато му се наложи.

    21:17 02.08.2026

  • 33 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Госあ":

    И откога ти е позволено да ядеш котки бе ганю

    Коментиран от #35

    21:18 02.08.2026

  • 34 Германец

    2 3 Отговор
    Всички европейци трябва да се обединим да построим голям концлагер и да го напълним със 6 милиона българи! Само така ще изчистим планетата от заразата булгарикус-изродикус!

    Коментиран от #39

    21:20 02.08.2026

  • 35 осраински

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    НЪЛЛЛ е деМОНОкрация що требе некой да ми разрешава кво да ям теб кой ти разреши да ядеш сФини да не говорим че това твоето е канибализъм

    Коментиран от #38

    21:24 02.08.2026

  • 36 Йордан

    2 0 Отговор
    Трябва да гръмне Козлодуй и да затрие тоя кофти бг ген

    21:24 02.08.2026

  • 37 Физиотерапевт

    0 0 Отговор
    Сега ще яде котешки главички в затвора.Без уши и с едно око.

    21:25 02.08.2026

  • 38 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "осраински":

    Демокрация не значи анархия бе ганю функционално неграмотен

    Коментиран от #40

    21:25 02.08.2026

  • 39 осраински

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Германец":

    Мечтател и от къде ще намериш толкова българи

    21:26 02.08.2026

  • 40 осраински

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    И ква е разликата между мен котката и теб оФцата

    21:29 02.08.2026

  • 41 осраински

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Па на теб ще ти блеят агънца и грухтят праасенца

    21:32 02.08.2026