Разследват шокиращ случай на насилие над животно във Варна

Областната дирекция на МВР във Варна проверява случай на брутално насилие и умъртвяване на котка от млад мъж. Кадри от деянието са разпространени в социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции, съобщи Нова тв. На тях се вижда как мъж, представяш се като “Чичо Гошо”, хваща животното, обезглавява го и съобщава намерение да го сготви. Видеото е заснето и качено от личния профил на предполагаемия извършител в социалните мрежи.
Полицията е установила самоличността на мъжа и в момента го издирва. Той обаче не е бил открит на адресите, на които обикновено пребивава. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кулинарно
20:41 02.08.2026
2 Нещо
Коментиран от #12, #19, #29
20:43 02.08.2026
3 Бойче
20:43 02.08.2026
4 осраински
20:46 02.08.2026
5 Бялджип
20:47 02.08.2026
6 ужасен
20:47 02.08.2026
7 Пич
Разкриха Баба Алино за има нема пет години, и подкараха и котките!!!
20:48 02.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Госあ
Коментиран от #33
20:52 02.08.2026
11 звучи тъпо
Мисля че доста отлепяме по съвременните табута е опорки.
Това млад кукундрел и коткояд има нужда от психиатър.
Но мисиркитв от медиите също.
20:52 02.08.2026
12 честен ционист
До коментар #2 от "Нещо":Девять жизней у кошки, Ворон живет триста лет. А нам с тобою немножко — Пока не выключат свет.
20:52 02.08.2026
13 Яшар
20:54 02.08.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЩЕ МУ СЕ ПРИВИЖДАТ КОТЕНЦА КОИТО ГО ГРИЗКАТ ЛЕКО
Коментиран от #41
20:54 02.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фйкк
21:00 02.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 жалко е
До коментар #2 от "Нещо":че има такива хора като теб много по-глупави от всяко живо същество на земята..!
21:01 02.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мишо
21:04 02.08.2026
22 исторически парс
Коментиран от #24
21:04 02.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да,бе
21:10 02.08.2026
26 Такива садисти трябва да се свържете
21:11 02.08.2026
27 Калоян
Защото се грижим за котките.
21:15 02.08.2026
28 Имам един познат,
21:16 02.08.2026
29 Исторически парк
До коментар #2 от "Нещо":ТУКА НЕ Е ВИЕТНАМ БЕ ПАПУАС!
21:16 02.08.2026
30 Бойко Българоубиец
21:17 02.08.2026
31 Юрист
21:17 02.08.2026
32 ха, ха, ха...
21:17 02.08.2026
33 Българин
До коментар #10 от "Госあ":И откога ти е позволено да ядеш котки бе ганю
Коментиран от #35
21:18 02.08.2026
34 Германец
Коментиран от #39
21:20 02.08.2026
35 осраински
До коментар #33 от "Българин":НЪЛЛЛ е деМОНОкрация що требе некой да ми разрешава кво да ям теб кой ти разреши да ядеш сФини да не говорим че това твоето е канибализъм
Коментиран от #38
21:24 02.08.2026
36 Йордан
21:24 02.08.2026
37 Физиотерапевт
21:25 02.08.2026
38 Българин
До коментар #35 от "осраински":Демокрация не значи анархия бе ганю функционално неграмотен
Коментиран от #40
21:25 02.08.2026
39 осраински
До коментар #34 от "Германец":Мечтател и от къде ще намериш толкова българи
21:26 02.08.2026
40 осраински
До коментар #38 от "Българин":И ква е разликата между мен котката и теб оФцата
21:29 02.08.2026
41 осраински
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Па на теб ще ти блеят агънца и грухтят праасенца
21:32 02.08.2026