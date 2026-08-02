Разследват шокиращ случай на насилие над животно във Варна

Областната дирекция на МВР във Варна проверява случай на брутално насилие и умъртвяване на котка от млад мъж. Кадри от деянието са разпространени в социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции, съобщи Нова тв. На тях се вижда как мъж, представяш се като “Чичо Гошо”, хваща животното, обезглавява го и съобщава намерение да го сготви. Видеото е заснето и качено от личния профил на предполагаемия извършител в социалните мрежи.

Полицията е установила самоличността на мъжа и в момента го издирва. Той обаче не е бил открит на адресите, на които обикновено пребивава. По случая е образувано досъдебно производство.