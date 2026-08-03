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Бивш боец от „Кракен“ остава в ареста по разследване за убийство на Бали

Бивш боец от „Кракен“ остава в ареста по разследване за убийство на Бали

3 Август, 2026 07:15, обновена 3 Август, 2026 07:24 1 384 33

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  • индонезия-
  • интерпол-
  • украйна

По искане на Индонезия Интерпол издирва няколко заподозрени по случая, сред които има и украински граждани

Бивш боец от „Кракен“ остава в ареста по разследване за убийство на Бали - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Печерският районен съд в Киев постанови задържане под стража на бившия боец от подразделението „Кракен“ Глеб Новостройни, съобщава „Суспильне“, позовавайки се на свои източници, предава Фокус.

Официално причината за ареста не е обявена. По-рано основателят на „Кракен“ Константин Немичев заяви, че Новостройни е разследван по делото за убийството на украинския гражданин Игор Комаров на индонезийския остров Бали. Според украински медии случаят е свързан с дейността на измамни кол-центрове в Днепър.

„Глеб Новостройни служи четири години в щурмовата рота „Кракен“, а миналата година беше освободен по здравословни причини. От първите дни на пълномащабната инвазия той защитаваше Харков. Към момента е трудно да се получи достоверна информация по делото, тъй като то е засекретено“, заяви Немичев.

По думите му единствената известна информация е, че съдът е разгледал искането за определяне на мярка за неотклонение, без да бъдат оповестени повече подробности по разследването.

През февруари украинецът Игор Комаров беше отвлечен на остров Бали, а по-късно тялото му беше открито разчленено. Според информация в украински медии убийството може да е свързано с престъпни схеми, организирани чрез измамни кол-центрове в Днепър.

По искане на Индонезия Интерпол издирва няколко заподозрени по случая, сред които има и украински граждани.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    20 11 Отговор
    Аха........"Здравословните причини" са, че е прехвърлен като действаш убиец към украинската мафия, която е напълно страстната с държавата!!!
    Те така укрофашистите освобождават хора, докато мобилизират и инвалиди...

    Коментиран от #29

    07:24 03.08.2026

  • 3 Наблюдател

    24 13 Отговор
    През месец юли 2026 год. Руските войски с помощта на украински патриоти освободиха 728 квадратни километра площ от бандеро-фашистко присъствие.

    Коментиран от #14

    07:24 03.08.2026

  • 4 улав

    30 9 Отговор
    "...щурмовата рота „Кракен“. Обикновено стоят в тила и го играят заградително подразделение, стрелят по своите, които отстъпват!

    07:26 03.08.2026

  • 5 ИЗНОС НА ТЕРО РИСТИ

    23 4 Отговор
    И С ПРАВО ПУТИН ГИ УТИЛИЗИРА

    07:29 03.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бункерния плъх

    6 2 Отговор
    Си кюта в бункера, а киевчани да му мислят къде ще намерят място в метрото!

    07:42 03.08.2026

  • 20 В ДЕМОКРАЦИЯТА НА АДМИНА

    4 2 Отговор
    Каквото и да напишеш все е изтрито.

    Коментиран от #23

    07:45 03.08.2026

  • 21 Преди

    10 3 Отговор
    войната Западна Европа беше пропищяла от всички форми на украинската организирана престъпност

    Коментиран от #22, #33

    07:45 03.08.2026

  • 22 ТО И СЕГА Е ТАКА

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Преди":

    Просто не е разрешено да се говори за това.

    07:47 03.08.2026

  • 23 Що квичиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "В ДЕМОКРАЦИЯТА НА АДМИНА":

    За пари ли?

    07:48 03.08.2026

  • 24 Млад русорас

    0 3 Отговор
    А ИСТИНАТА Е,ЧЕ ТОЯ АКО МЕ ДОКОПА...

    07:50 03.08.2026

  • 25 Хи хи хи

    7 1 Отговор
    Ха Честито......
    Само в Германия са 1.6 милиона
    кракени, кракенки и малки кракенчета

    07:54 03.08.2026

  • 26 И на този

    2 0 Отговор
    са му прибрали криптото.

    08:12 03.08.2026

  • 27 Дзак

    2 0 Отговор
    А щом нашия тършува по домовете, явно всички интриги удрят на камък!

    08:21 03.08.2026

  • 28 Факт

    5 1 Отговор
    В западните държави скоростно се сформират отдели за борба с украинската мафия създадена от фашистки формирования

    Коментиран от #30

    08:22 03.08.2026

  • 29 Антиращист 2054

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Факти трият обосновани твърдения !фаишзмът е в просия тя отговаря та критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави !

    08:33 03.08.2026

  • 30 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Чакаме с интерес първо да разкрият кои са фашистите!

    Коментиран от #31, #32

    08:33 03.08.2026

  • 31 За малкото четящи

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    А този Факт, Не Е, онзи Факт!

    08:35 03.08.2026

  • 32 Скептик

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    Как ги разпознават?

    08:36 03.08.2026

  • 33 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Преди":

    Представиси какво ще бъде след войната Хиляди бойци без "работа "-те друго не умеят ,

    08:41 03.08.2026

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