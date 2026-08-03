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Александър Донски започна успешно квалификациите на ATP Challenger 75 в Полша

Александър Донски започна успешно квалификациите на ATP Challenger 75 в Полша

3 Август, 2026 08:14 328 0

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Българският тенисист победи французина Кени де Шепер

Александър Донски започна успешно квалификациите на ATP Challenger 75 в Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира на клей от сериите ATP Challenger 75 в Гроджиск Мазовецки (Полша), който е с награден фонд от 97 640 евро.

Поставеният под №2 в схемата български тенисист победи Кени де Шепер (Франция) с 2:6, 6:4, 7:6(4) след два часа и 21 минути игра.

Двамата тенисисти си размениха по един сет, след като французинът поведе в резултата, а Донски изравни след 6:4 във втората част. В решителния трети сет се стигна до тайбрек, в който българинът поведе с 4:0, а след това и с 6:2 точки, преди да затвори мача със 7:4.

Следващият му съперник ще бъде Нитин Кумар Синха (Индия), а при още една победа Донски ще си осигури място в основната схема на турнира.


Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1, ще срещнат в първия кръг Михаел Геертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела).


Другият национал на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов ще започне участието си директно от основната схема на сингъл. В първия кръг той ще се изправи срещу поставения под №8 Микеле Рибека (Италия).


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