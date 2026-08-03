Иран: София и Киев ни увериха, че няма да са част от войната

Техеран е получил вълна от извънредни дипломатически обаждания от представители на Украйна и няколко държави от Европейския съюз през последните 24 часа.
Причината за спешните контакти са появилите се съобщения, че тези страни могат да предоставят свои военни бази в разположение на американската армия за провеждане на операции срещу Ислямската република.
Официалният представител на Министерството на външните работи на Иран, Есмаил Багаи, потвърди пред държавната телевизия Irib и агенция IRNA, че Техеран е изпратил строги предупреждения към съответните столици. Веднага след това са последвали обратни повиквания от Украйна, България и Великобритания. Според иранското външно ведомство, представителите на Киев и София са уверили категорично Иран: „Не, ние няма да бъдем част от войната срещу вас“.
Ескалация в Каспийско море и Ормузкия пролив
Напрежението между САЩ и Иран достигна критични нива през лятото на 2026 година, след поредица от взаимни удари, атаки срещу търговски кораби и блокиране на корабоплаването в Ормузкия пролив. Конфликтът обаче започна опасна фаза на сливане с войната в Източна Европа.
Само преди дни украински дронове нанесоха безпрецедентни удари по ирански товарни кораби в Каспийско море, за които Киев твърди, че пренасят военни товари за Русия. При инцидента загина ирански моряк, а Техеран заплаши с директен отговор. Макар украинският външен министър Андрий Сибиха да проведе разговор с иранския си колега Абас Арагчи, уверявайки го, че атаката е била „неумишлена“, Техеран продължава да разглежда действията на Киев като прокси операции в услуга на Вашингтон.
Тръмп временно отложи ударите на фона на преговорите
Дипломатическият натиск върху Иран се засилва и поради заеманата позиция на Белия дом. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в неделя, 2 август, че е отложил планираната масирана военна атака срещу Ислямската република по молба на съюзниците от Персийския залив, за да се даде шанс на преговорите.
По информация на CNN, разговорите между Вашингтон и Техеран чрез посредничеството на Оман и Пакистан трябва да започнат в понеделник, 3 август. Иранското МИД обаче остава в пълна бойна готовност и декларира, че няма да отстъпи от суверенното си право да контролира сигурността в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #24, #34, #47
06:47 03.08.2026
2 Така е
Коментиран от #9
06:49 03.08.2026
3 България е НАТО.
Чакаме иран да са тества, ако му стиска.
Коментиран от #5, #29
06:52 03.08.2026
4 Овчар
Коментиран от #37, #49
06:53 03.08.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "България е НАТО.":НАТО какво общо има с Иран?
Коментиран от #7
06:53 03.08.2026
6 АСПАРУХ ВЕЛИКИ
06:53 03.08.2026
7 България е НАТО.
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Член на НАТО бомби Иран. Бомби и Путин.
Коментиран от #8
06:55 03.08.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "България е НАТО.":НАТО не иска да има нищо общо с незаконната агресия в Иран.
Коментиран от #12, #14
06:57 03.08.2026
9 оня с коня
До коментар #2 от "Така е":Естествено че имаме Армия и то такава,която сме в състояние да издържаме.При Соца имахме несъразмерно голяма Армия по заповед на Москва която не можехме да издържаме/струваше ни 14% от БВП за разлика от сегашните 2-3%/ и фалирахме,при това на 2 пъти/.Затова и сме в НАТО,за да не ни прилапа Русия само с Духовия си Оркестър.
Коментиран от #50
06:58 03.08.2026
10 Пич
Чок дипломати от ЕС и България, а какви глупости дрънкат........?!
Всъщност, това е изказване за вътрешна употреба!!! За да повдигне духа на иранците, докато официален Техеран е напълно наясно, че България и другите са замесени във войната!!!
Тука също така ви лъшкундрят по тази причина - демек няма страшно!!!
А при война се лъже най много!
06:59 03.08.2026
11 Браво!
Коментиран от #17
07:00 03.08.2026
12 Срещу Украйна законна ли
До коментар #8 от "Последния Софиянец":е агресията на ТероРусия?
Коментиран от #13, #53
07:02 03.08.2026
13 Напълно
До коментар #12 от "Срещу Украйна законна ли":Законна, но не е достатъчно интензивна!
Много се моткат нещо...
Коментиран от #16
07:04 03.08.2026
14 България е НАТО.
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Затова ли страни от НАТО оказват логистична подкрепа на САЩ.
07:05 03.08.2026
15 Статия на килограм
Запълваме празни полета!
07:09 03.08.2026
16 Омоткаха се яко
До коментар #13 от "Напълно":Само да не беше Мала Токмачка .
Коментиран от #54
07:09 03.08.2026
17 Точен сте!
До коментар #11 от "Браво!":Радев е фалшива копейка и то само заради изборите. Със снимка на която е с Путлер клъвнаха много балъци.😂
07:10 03.08.2026
18 Фйкк
Коментиран от #51, #52
07:14 03.08.2026
19 Пламен
Всъщност никакви протести няма.
Коментиран от #27, #36
07:15 03.08.2026
20 ИМА ОБАЧЕ МАЛЪК ПРОБЛЕМ
07:15 03.08.2026
21 А къде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":.... яхти когато се даваха 2006год тия бази на САЩ.....къде бяхте когато се подписаха тогава договори за военна оперативното командване да е на нато, а не на военното министерство. Сега ли видяхте военната техника в българските бази, а те са тук от много год, просто при идването на РР стана видно, а не как ни лъжица до сега другите управляващи
07:16 03.08.2026
22 Български родолюбец
Коментиран от #25, #55
07:18 03.08.2026
23 А бе
07:18 03.08.2026
24 Отивай с полковника в Безмер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не се помотвай!
07:18 03.08.2026
25 В БУРГАС
До коментар #22 от "Български родолюбец":Да не е станал пожар?
07:26 03.08.2026
26 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:28 03.08.2026
27 Защо само Безмер ли е
До коментар #19 от "Пламен":Засегнат от малоумието на Радев?
Това е национален въпрос!
Какво очакваш, няколко възрастни и убити от работа хора, да застанаь срещу самолетите- ковчези ди?
До сега, трябваше да се издигне цял палатков град и да не се отстъпи, докато тая заплаха за живота на българите не се махне!
07:29 03.08.2026
28 КЕФ
Коментиран от #42
07:31 03.08.2026
29 Ха ха ха
До коментар #3 от "България е НАТО.":Много си глупав наистина.
07:40 03.08.2026
30 Пак урдурми!?
07:41 03.08.2026
31 БЪЛГАИРИЯ Е ПЪРВАТА ДЪРЖАВА В СВЕТА
07:41 03.08.2026
32 Биби
07:45 03.08.2026
33 Велчов
07:55 03.08.2026
34 Улав
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не те слуша главата
07:57 03.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бат Наско
До коментар #19 от "Пламен":Никой не говори за това че, обедняхме с 50% покрай Еврото.Който имаше пари в Банка изгоря. И всеки търси вариант за спасение, ето за това няма протести.
Коментиран от #38, #39, #40
08:00 03.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не беше заради еврото, а заради
До коментар #36 от "Бат Наско":Путинските мераци да саботира всички и всичко. И заради Боташите.
08:02 03.08.2026
39 Аз не усещам по себе си такова нещо
До коментар #36 от "Бат Наско":Не те знам, ако са ти спрели Митрофанските пари, оплачи се на нея.
08:03 03.08.2026
40 Сдъвкан Пич
До коментар #36 от "Бат Наско":Стига с тва евро бре! То ти е виновно за войните за ламтежите на бункерния ботокс и грандоманиите на рижия откачалник. Нали възхваляше и двамата.
Бегай у Мацква да я караш на рубли.
08:06 03.08.2026
41 Биби Биби яко си
Коментиран от #43
08:06 03.08.2026
42 Ти китаец ли си или руснак?
До коментар #28 от "КЕФ":Може би иранец?
Би ли се легитимирал. Със сигурност не си българин.
08:09 03.08.2026
43 Хихи! шегаджия
До коментар #41 от "Биби Биби яко си":В Раша еврейското население е трето по процентна численост в Европа. Китай не се побратимява с роба си Русия, той я ползва безогледно. А руснаците, които избягаха от блатото чак в САЩ, едва ли ще искат да се побратимяват с предишния си кошмар.
08:13 03.08.2026
44 Меееееленеееее, а Абас Аракчи и
08:20 03.08.2026
45 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
08:24 03.08.2026
46 На укри
08:27 03.08.2026
47 Крепост България
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тази война е започнала преди 1400 години ще продължи, докато или цял свят стане ислямистки или ислямът изчезне. След това ще има друга война.
Мир по нашите земи е имало единствено повреме на Великата Османска империя преди руснаците да започнат да нападат. Дори повреме на Рим не е имало дълго мир, защото варвари са нахлували непрекъснато.
08:27 03.08.2026
48 Крепост България
Мир по нашите земи е имало единствено повреме на Великата Османска империя преди руснаците да започнат да нападат. Дори повреме на Рим не е имало дълго мир, защото варвари са нахлували непрекъснато.
08:28 03.08.2026
49 Без руснаци
До коментар #4 от "Овчар":Вече не сме 2022ра. Тогава щяхме да мръзнем.
08:29 03.08.2026
50 Едно време цървул разпран,
До коментар #9 от "оня с коня":галош пробит. Армията се и самоиздържаше, имаше стопанства, освен това лятото участваше в събирането на реколтата, зимата чистеше пътища, строеше ж п пътища, стратегически обекти и такива за народа, и пари имаше за всичко и за техника модерна за времето си и самолети модерни и за поддържане на границата където пиле не прелиташе, а сега разграден двор с едни камери и нелегалните нахлуват с хиляди. Сега е пародия на държава, защото такава от 37 години няма.
08:30 03.08.2026
51 Путин плаща добре
До коментар #18 от "Фйкк":Чемодан, вокзал, Донбас - Путин плаща добре за доброволци на СВО.
08:31 03.08.2026
52 Рииз
До коментар #18 от "Фйкк":В 7 сутринта в офиса... За не работиш в офис с порцеланов стол с дупка? Кенефа му викат?
08:33 03.08.2026
53 Русия не започва войни, но винаги
До коментар #12 от "Срещу Украйна законна ли":ги завършва с победа над противника и приключват с капитулация в неговата столица. Исторически факт.
08:33 03.08.2026
54 И кво с Мала Токмачка,
До коментар #16 от "Омоткаха се яко":Ьтя е под руски контрол и укронаzzистите са в капан и избивани като котаци в чувал, точно както и в Константиновка и хилядите други, станали без стратегическо значение. Дружковка е пред превземане от руските братя, като за една седмица превзеха Дружковка узловой, предградие на самата Дружковка. Купянск е също под руски контрол, като обръча там се затяга около укронаzzитята, и навсякъде по фронта е все така, руснаците настъпват ударно и укропонаzzистите също но към Киев и Лвов.
08:39 03.08.2026
55 Проблема е, че не са
До коментар #22 от "Български родолюбец":руски а смрадта идва от укро наzzистката ко4ина с изгорени складове, бензиностанции, кораби каращи оръжие/30 броя за последната седмица/, разрушени чата еректропренасна мрежа, ударения ж п транспорт и логистика. Всичката смрад дето я дишаш е от горящи WCкрайна.
08:44 03.08.2026
56 Путинец БГ
Сталин правилно изби първо тях, сега и Путин така прави.
Професорите спират нацисткия ми прогрес и ми създават още и още комплекси.
Не ги понасям органически. Даже купената диплома на докторант не ми помогна да ги харесам. Те са всичко онова, против което се боря със зъби и нокти. И нерви, и инфаркти.
08:44 03.08.2026
57 Чики-Рики
08:44 03.08.2026