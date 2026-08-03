Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: София и Киев ни увериха, че няма да са част от войната

Иран: София и Киев ни увериха, че няма да са част от войната

3 Август, 2026 06:38, обновена 3 Август, 2026 06:45 2 546 57

  • иран-
  • българия-
  • великобритания-
  • украйна-
  • дипломация-
  • сащ-
  • бази-
  • война

Техеран обяви за спешни обаждания от Украйна и ЕС заради конфликта със САЩ

Иран: София и Киев ни увериха, че няма да са част от войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран е получил вълна от извънредни дипломатически обаждания от представители на Украйна и няколко държави от Европейския съюз през последните 24 часа.

Причината за спешните контакти са появилите се съобщения, че тези страни могат да предоставят свои военни бази в разположение на американската армия за провеждане на операции срещу Ислямската република.

Официалният представител на Министерството на външните работи на Иран, Есмаил Багаи, потвърди пред държавната телевизия Irib и агенция IRNA, че Техеран е изпратил строги предупреждения към съответните столици. Веднага след това са последвали обратни повиквания от Украйна, България и Великобритания. Според иранското външно ведомство, представителите на Киев и София са уверили категорично Иран: „Не, ние няма да бъдем част от войната срещу вас“.

Ескалация в Каспийско море и Ормузкия пролив

Напрежението между САЩ и Иран достигна критични нива през лятото на 2026 година, след поредица от взаимни удари, атаки срещу търговски кораби и блокиране на корабоплаването в Ормузкия пролив. Конфликтът обаче започна опасна фаза на сливане с войната в Източна Европа.

Само преди дни украински дронове нанесоха безпрецедентни удари по ирански товарни кораби в Каспийско море, за които Киев твърди, че пренасят военни товари за Русия. При инцидента загина ирански моряк, а Техеран заплаши с директен отговор. Макар украинският външен министър Андрий Сибиха да проведе разговор с иранския си колега Абас Арагчи, уверявайки го, че атаката е била „неумишлена“, Техеран продължава да разглежда действията на Киев като прокси операции в услуга на Вашингтон.

Тръмп временно отложи ударите на фона на преговорите

Дипломатическият натиск върху Иран се засилва и поради заеманата позиция на Белия дом. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в неделя, 2 август, че е отложил планираната масирана военна атака срещу Ислямската република по молба на съюзниците от Персийския залив, за да се даде шанс на преговорите.

По информация на CNN, разговорите между Вашингтон и Техеран чрез посредничеството на Оман и Пакистан трябва да започнат в понеделник, 3 август. Иранското МИД обаче остава в пълна бойна готовност и декларира, че няма да отстъпи от суверенното си право да контролира сигурността в региона.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 19 Отговор
    Вкараха ни в една безкрайна война в Близкият изток която продължава вече 80 години.Децата ни ще растат по мазетата като тези в Израел и Газа.А бяхме мирна страна.

    Коментиран от #21, #24, #34, #47

    06:47 03.08.2026

  • 2 Така е

    43 7 Отговор
    Ние сме само плацдарм , иначе не участваме . А и отдавна нямаме армия . Абе вЕрвайте ни ....

    Коментиран от #9

    06:49 03.08.2026

  • 3 България е НАТО.

    12 43 Отговор
    Никой не смее да скочи на НАТО.
    Чакаме иран да са тества, ако му стиска.

    Коментиран от #5, #29

    06:52 03.08.2026

  • 4 Овчар

    40 9 Отговор
    Иран няма смисъл да се намесва...! Енергийния колапс в ЕС ще е подарък от руснаците за Коледа..!

    Коментиран от #37, #49

    06:53 03.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    31 7 Отговор

    До коментар #3 от "България е НАТО.":

    НАТО какво общо има с Иран?

    Коментиран от #7

    06:53 03.08.2026

  • 6 АСПАРУХ ВЕЛИКИ

    42 5 Отговор
    Ако и ние бяхме страхливи като днешните ни наследници, България да я няма.

    06:53 03.08.2026

  • 7 България е НАТО.

    9 29 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Член на НАТО бомби Иран. Бомби и Путин.

    Коментиран от #8

    06:55 03.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    20 20 Отговор

    До коментар #7 от "България е НАТО.":

    НАТО не иска да има нищо общо с незаконната агресия в Иран.

    Коментиран от #12, #14

    06:57 03.08.2026

  • 9 оня с коня

    15 36 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    Естествено че имаме Армия и то такава,която сме в състояние да издържаме.При Соца имахме несъразмерно голяма Армия по заповед на Москва която не можехме да издържаме/струваше ни 14% от БВП за разлика от сегашните 2-3%/ и фалирахме,при това на 2 пъти/.Затова и сме в НАТО,за да не ни прилапа Русия само с Духовия си Оркестър.

    Коментиран от #50

    06:58 03.08.2026

  • 10 Пич

    21 8 Отговор
    Ц ц ц ц ц.......
    Чок дипломати от ЕС и България, а какви глупости дрънкат........?!
    Всъщност, това е изказване за вътрешна употреба!!! За да повдигне духа на иранците, докато официален Техеран е напълно наясно, че България и другите са замесени във войната!!!
    Тука също така ви лъшкундрят по тази причина - демек няма страшно!!!
    А при война се лъже най много!

    06:59 03.08.2026

  • 11 Браво!

    21 12 Отговор
    Радев каза, че подкрепя безрезервно действията на САЩ срещу Иран.

    Коментиран от #17

    07:00 03.08.2026

  • 12 Срещу Украйна законна ли

    15 28 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    е агресията на ТероРусия?

    Коментиран от #13, #53

    07:02 03.08.2026

  • 13 Напълно

    28 5 Отговор

    До коментар #12 от "Срещу Украйна законна ли":

    Законна, но не е достатъчно интензивна!
    Много се моткат нещо...

    Коментиран от #16

    07:04 03.08.2026

  • 14 България е НАТО.

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Затова ли страни от НАТО оказват логистична подкрепа на САЩ.

    07:05 03.08.2026

  • 15 Статия на килограм

    21 3 Отговор
    Нищо конеретно и нищо съществено.
    Запълваме празни полета!

    07:09 03.08.2026

  • 16 Омоткаха се яко

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "Напълно":

    Само да не беше Мала Токмачка .

    Коментиран от #54

    07:09 03.08.2026

  • 17 Точен сте!

    14 4 Отговор

    До коментар #11 от "Браво!":

    Радев е фалшива копейка и то само заради изборите. Със снимка на която е с Путлер клъвнаха много балъци.😂

    07:10 03.08.2026

  • 18 Фйкк

    8 3 Отговор
    Стоя си в офиса,гледам за пореден път отчета си и се чудя от къде да намеря пари.Дреме ми Иран, Баба Алино , Петрохан....

    Коментиран от #51, #52

    07:14 03.08.2026

  • 19 Пламен

    12 1 Отговор
    Защо няма масови протести в Безмер ?
    Всъщност никакви протести няма.

    Коментиран от #27, #36

    07:15 03.08.2026

  • 20 ИМА ОБАЧЕ МАЛЪК ПРОБЛЕМ

    22 5 Отговор
    Окраина и България не са суверенни държави. Включването им в в войната зависи от англосаксонските им господари.

    07:15 03.08.2026

  • 21 А къде

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    .... яхти когато се даваха 2006год тия бази на САЩ.....къде бяхте когато се подписаха тогава договори за военна оперативното командване да е на нато, а не на военното министерство. Сега ли видяхте военната техника в българските бази, а те са тук от много год, просто при идването на РР стана видно, а не как ни лъжица до сега другите управляващи

    07:16 03.08.2026

  • 22 Български родолюбец

    5 15 Отговор
    Обожавам сутрин рано мириса на изгорели руски рафинерии.

    Коментиран от #25, #55

    07:18 03.08.2026

  • 23 А бе

    5 4 Отговор
    друго си е, когато си имаме вЪнкаШен министър с авторитет, уважаван по всички географски дължини и ширини.

    07:18 03.08.2026

  • 24 Отивай с полковника в Безмер

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не се помотвай!

    07:18 03.08.2026

  • 25 В БУРГАС

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Български родолюбец":

    Да не е станал пожар?

    07:26 03.08.2026

  • 26 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    8 5 Отговор
    Щял да бяга. Много се уплашил от иранските ракети.

    07:28 03.08.2026

  • 27 Защо само Безмер ли е

    9 8 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Засегнат от малоумието на Радев?
    Това е национален въпрос!
    Какво очакваш, няколко възрастни и убити от работа хора, да застанаь срещу самолетите- ковчези ди?
    До сега, трябваше да се издигне цял палатков град и да не се отстъпи, докато тая заплаха за живота на българите не се махне!

    07:29 03.08.2026

  • 28 КЕФ

    6 5 Отговор
    Кравари загиват от ирански ракети, насочвани от руснаци и китайци!

    Коментиран от #42

    07:31 03.08.2026

  • 29 Ха ха ха

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "България е НАТО.":

    Много си глупав наистина.

    07:40 03.08.2026

  • 30 Пак урдурми!?

    7 4 Отговор
    Как няма да са част от войната, когато от български летища ще излитат американски самолети, които ще участват при бомбардирането на Иран!? Нашата работа е като на щрауса, забива си главата в пясъка и си мисли, че е в безопасност. Море като стане напечено, тогава приказвайте кой кой е!

    07:41 03.08.2026

  • 31 БЪЛГАИРИЯ Е ПЪРВАТА ДЪРЖАВА В СВЕТА

    5 4 Отговор
    Която има киборг за министър.

    07:41 03.08.2026

  • 32 Биби

    5 2 Отговор
    Пембените наведенаци да спрат да плачат на гроба на Фатмакиа! Самолетите имат друга задача,нема да очастват в агресия срещо една од родините им! Присъствието им у назе е да възпре мераците на Ромсiа! Присъствието ще нараства,още самальоти че дойдат и още много тъмни солдати-кравари! Шо Пембен и останалите фатмаци од поколението им направиха армията ни кашмер,и придължават. Че храниме сеги чужди аскери.

    07:45 03.08.2026

  • 33 Велчов

    3 2 Отговор
    Ние нямаме армия.

    07:55 03.08.2026

  • 34 Улав

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не те слуша главата

    07:57 03.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бат Наско

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Никой не говори за това че, обедняхме с 50% покрай Еврото.Който имаше пари в Банка изгоря. И всеки търси вариант за спасение, ето за това няма протести.

    Коментиран от #38, #39, #40

    08:00 03.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не беше заради еврото, а заради

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Бат Наско":

    Путинските мераци да саботира всички и всичко. И заради Боташите.

    08:02 03.08.2026

  • 39 Аз не усещам по себе си такова нещо

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Бат Наско":

    Не те знам, ако са ти спрели Митрофанските пари, оплачи се на нея.

    08:03 03.08.2026

  • 40 Сдъвкан Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Бат Наско":

    Стига с тва евро бре! То ти е виновно за войните за ламтежите на бункерния ботокс и грандоманиите на рижия откачалник. Нали възхваляше и двамата.
    Бегай у Мацква да я караш на рубли.

    08:06 03.08.2026

  • 41 Биби Биби яко си

    1 3 Отговор
    Изби..би..ткал. истината е че Радев в точен и умен тук са за гориво да снабдяват ако има нужда. Но не и против pomsia. Русия Китай и САЩ след време ще станат побратими а ЖЕНКИТЕ на Европа ще гледат от страни като дете майка си.

    Коментиран от #43

    08:06 03.08.2026

  • 42 Ти китаец ли си или руснак?

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "КЕФ":

    Може би иранец?
    Би ли се легитимирал. Със сигурност не си българин.

    08:09 03.08.2026

  • 43 Хихи! шегаджия

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Биби Биби яко си":

    В Раша еврейското население е трето по процентна численост в Европа. Китай не се побратимява с роба си Русия, той я ползва безогледно. А руснаците, които избягаха от блатото чак в САЩ, едва ли ще искат да се побратимяват с предишния си кошмар.

    08:13 03.08.2026

  • 44 Меееееленеееее, а Абас Аракчи и

    3 1 Отговор
    Есмаил Багаи, дали знаят за тези ваши измишльотини? То и рижавия ветропоказател кат свърши бомбите и ракетите за пуцане, все вика договорености, и примирие, а иранците не са и чували такива неща и не знаят нищо по въпроса. И вашата работа същата, измислят си не съществуващи разговори и отговори. С лъжите които сте свикнали да прокарват за истина, направихте така, че да не ви вярваме въобще и да проверявам информацията от поне 2 други източника. Това се нарича падение.

    08:20 03.08.2026

  • 45 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    1 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍

    08:24 03.08.2026

  • 46 На укри

    1 1 Отговор
    И такива като тях вяра да нямаш. Така че аятоласите да имат едно на ум.

    08:27 03.08.2026

  • 47 Крепост България

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тази война е започнала преди 1400 години ще продължи, докато или цял свят стане ислямистки или ислямът изчезне. След това ще има друга война.

    Мир по нашите земи е имало единствено повреме на Великата Османска империя преди руснаците да започнат да нападат. Дори повреме на Рим не е имало дълго мир, защото варвари са нахлували непрекъснато.

    08:27 03.08.2026

  • 48 Крепост България

    1 0 Отговор
    Тази война е започнала преди 1400 години ще продължи, докато или цял свят стане ислямистки или ислямът изчезне. След това ще има друга война.

    Мир по нашите земи е имало единствено повреме на Великата Османска империя преди руснаците да започнат да нападат. Дори повреме на Рим не е имало дълго мир, защото варвари са нахлували непрекъснато.

    08:28 03.08.2026

  • 49 Без руснаци

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Вече не сме 2022ра. Тогава щяхме да мръзнем.

    08:29 03.08.2026

  • 50 Едно време цървул разпран,

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    галош пробит. Армията се и самоиздържаше, имаше стопанства, освен това лятото участваше в събирането на реколтата, зимата чистеше пътища, строеше ж п пътища, стратегически обекти и такива за народа, и пари имаше за всичко и за техника модерна за времето си и самолети модерни и за поддържане на границата където пиле не прелиташе, а сега разграден двор с едни камери и нелегалните нахлуват с хиляди. Сега е пародия на държава, защото такава от 37 години няма.

    08:30 03.08.2026

  • 51 Путин плаща добре

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Фйкк":

    Чемодан, вокзал, Донбас - Путин плаща добре за доброволци на СВО.

    08:31 03.08.2026

  • 52 Рииз

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фйкк":

    В 7 сутринта в офиса... За не работиш в офис с порцеланов стол с дупка? Кенефа му викат?

    08:33 03.08.2026

  • 53 Русия не започва войни, но винаги

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Срещу Украйна законна ли":

    ги завършва с победа над противника и приключват с капитулация в неговата столица. Исторически факт.

    08:33 03.08.2026

  • 54 И кво с Мала Токмачка,

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Омоткаха се яко":

    Ьтя е под руски контрол и укронаzzистите са в капан и избивани като котаци в чувал, точно както и в Константиновка и хилядите други, станали без стратегическо значение. Дружковка е пред превземане от руските братя, като за една седмица превзеха Дружковка узловой, предградие на самата Дружковка. Купянск е също под руски контрол, като обръча там се затяга около укронаzzитята, и навсякъде по фронта е все така, руснаците настъпват ударно и укропонаzzистите също но към Киев и Лвов.

    08:39 03.08.2026

  • 55 Проблема е, че не са

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Български родолюбец":

    руски а смрадта идва от укро наzzистката ко4ина с изгорени складове, бензиностанции, кораби каращи оръжие/30 броя за последната седмица/, разрушени чата еректропренасна мрежа, ударения ж п транспорт и логистика. Всичката смрад дето я дишаш е от горящи WCкрайна.

    08:44 03.08.2026

  • 56 Путинец БГ

    1 0 Отговор
    И знай, мила ми Венето, че след Отечеството най-много мразя професорите.
    Сталин правилно изби първо тях, сега и Путин така прави.
    Професорите спират нацисткия ми прогрес и ми създават още и още комплекси.
    Не ги понасям органически. Даже купената диплома на докторант не ми помогна да ги харесам. Те са всичко онова, против което се боря със зъби и нокти. И нерви, и инфаркти.

    08:44 03.08.2026

  • 57 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    Украйна пък какво общо има тук!?И кой иска нещо от нея, изобщо!?

    08:44 03.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания