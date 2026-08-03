Иран: София и Киев ни увериха, че няма да са част от войната

Техеран е получил вълна от извънредни дипломатически обаждания от представители на Украйна и няколко държави от Европейския съюз през последните 24 часа.

Причината за спешните контакти са появилите се съобщения, че тези страни могат да предоставят свои военни бази в разположение на американската армия за провеждане на операции срещу Ислямската република.

Официалният представител на Министерството на външните работи на Иран, Есмаил Багаи, потвърди пред държавната телевизия Irib и агенция IRNA, че Техеран е изпратил строги предупреждения към съответните столици. Веднага след това са последвали обратни повиквания от Украйна, България и Великобритания. Според иранското външно ведомство, представителите на Киев и София са уверили категорично Иран: „Не, ние няма да бъдем част от войната срещу вас“.

Ескалация в Каспийско море и Ормузкия пролив

Напрежението между САЩ и Иран достигна критични нива през лятото на 2026 година, след поредица от взаимни удари, атаки срещу търговски кораби и блокиране на корабоплаването в Ормузкия пролив. Конфликтът обаче започна опасна фаза на сливане с войната в Източна Европа.

Само преди дни украински дронове нанесоха безпрецедентни удари по ирански товарни кораби в Каспийско море, за които Киев твърди, че пренасят военни товари за Русия. При инцидента загина ирански моряк, а Техеран заплаши с директен отговор. Макар украинският външен министър Андрий Сибиха да проведе разговор с иранския си колега Абас Арагчи, уверявайки го, че атаката е била „неумишлена“, Техеран продължава да разглежда действията на Киев като прокси операции в услуга на Вашингтон.

Тръмп временно отложи ударите на фона на преговорите

Дипломатическият натиск върху Иран се засилва и поради заеманата позиция на Белия дом. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в неделя, 2 август, че е отложил планираната масирана военна атака срещу Ислямската република по молба на съюзниците от Персийския залив, за да се даде шанс на преговорите.

По информация на CNN, разговорите между Вашингтон и Техеран чрез посредничеството на Оман и Пакистан трябва да започнат в понеделник, 3 август. Иранското МИД обаче остава в пълна бойна готовност и декларира, че няма да отстъпи от суверенното си право да контролира сигурността в региона.