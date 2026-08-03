Израел с тревога към САЩ: Не се изтегляме от Газа, докато „Хамас“ не предаде оръжията си

Израел е изразил „сериозни опасения за сигурността“ пред Белия дом относно предложеното споразумение за разоръжаване на „Хамас“, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на говорителя на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху - Дорон Шпилман, предава БТА.

Това е една от първите официални реакции, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато споразумение за разоръжаването на палестинската групировка.

По думите на Шпилман израелското разузнаване смята, че „Хамас“ продължава да работи за възстановяване на военния си потенциал, а не за реална демилитаризация.

„Ако се изтеглим, преди „Хамас“ действително да се разоръжи, групировката бързо ще възстанови военната си инфраструктура, ще разшири присъствието си в Газа и отново ще представлява заплаха за Израел“, заяви той.

Според Израел разоръжаването означава единствено физическо предаване на всички оръжия, а не политически обещания или частични действия.

Изявлението идва дни след като „Хамас“ съобщи, че е започнал процес на разоръжаване в рамките на договореното с посредничеството на САЩ примирие, подписано преди девет месеца. Макар това да се разглежда като възможен пробив, пред изпълнението на споразумението остават редица условия и дълъг процес.

Планът на президента Доналд Тръмп предвижда поетапно предаване на оръжията на „Хамас“, унищожаване на тунелната мрежа, изтегляне на израелските сили от ивицата Газа, създаване на палестинско технократско управление, разполагане на международни сили за сигурност и започване на възстановяването на разрушения анклав.

Според текста на споразумението, с който Асошиейтед прес твърди, че разполага, оръжията на контролираната от „Хамас“ полиция ще бъдат предадени на нов палестински административен комитет, подкрепян от САЩ. Тежките въоръжения, производствените мощности и тунелите ще бъдат ликвидирани поетапно след разполагането на международни сили и успоредно с постепенното изтегляне на израелската армия.

Към момента Израел контролира над 60% от територията на ивицата Газа, като голяма част от тези райони са силно разрушени и обезлюдени. Повечето от близо два милиона палестинци живеят в други части на анклава, често в палаткови лагери и тежки хуманитарни условия.

Според Асошиейтед прес е малко вероятно Израел да направи значителни отстъпки или да изтегли войските си преди парламентарните избори през октомври. Премиерът Бенямин Нетаняху е под натиск както от крайнодесните си коалиционни партньори, които настояват военната операция да продължи, така и от политическите си опоненти, които го обвиняват, че не е предотвратил нападението на 7 октомври 2023 г.