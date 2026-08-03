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Латвия разширява програмата за лечение на ранени украински военнослужещи

Латвия разширява програмата за лечение на ранени украински военнослужещи

3 Август, 2026 07:57 534 13

  • латвия-
  • програма-
  • лечение-
  • военнослужещи-
  • украйна

По данни на болницата досега лечение в Източната университетска болница в Рига са получили общо 985 украински военнослужещи, ранени на фронта

Латвия разширява програмата за лечение на ранени украински военнослужещи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Латвия ще приема за лечение ранени украински военнослужещи два пъти месечно, считано от август, съобщава Укринформ, позовавайки се на информация от Източната университетска болница в Рига, предава БТА.

Освен досегашните планирани полети ще бъде осигурен и допълнителен самолет, който ще транспортира преминалите медицински преглед пациенти до рехабилитационни центрове в страната за продължаване на лечението им.

Представителят на болницата Илга Намниече заяви, че решението за разширяване на програмата е взето въз основа на натрупания опит на латвийските медици при лечението на ранени от войната в Украйна.

Само през юли лечебното заведение е приело 32 тежко ранени украински военнослужещи. Това е бил 41-вият прием на пациенти от началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

По данни на болницата досега лечение в Източната университетска болница в Рига са получили общо 985 украински военнослужещи, ранени на фронта.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Раширява

    8 0 Отговор
    Демек повече ранени, повече украински загуби

    Коментиран от #6

    08:05 03.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дааааа убаво лечение,

    7 0 Отговор
    вадят им органите и ги продават на черния пазар. Части втора употреба.

    08:10 03.08.2026

  • 5 дайте

    4 0 Отговор
    gps координати на болницата

    Коментиран от #13

    08:12 03.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само

    1 0 Отговор
    Си хабят парите.

    08:28 03.08.2026

  • 12 Латвия

    0 0 Отговор
    единствено може да си сложи разширител, където трябва, нищо повече.

    08:39 03.08.2026

  • 13 Те вече

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "дайте":

    отдавна са известни.

    08:41 03.08.2026

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