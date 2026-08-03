Латвия разширява програмата за лечение на ранени украински военнослужещи

Латвия ще приема за лечение ранени украински военнослужещи два пъти месечно, считано от август, съобщава Укринформ, позовавайки се на информация от Източната университетска болница в Рига, предава БТА.

Освен досегашните планирани полети ще бъде осигурен и допълнителен самолет, който ще транспортира преминалите медицински преглед пациенти до рехабилитационни центрове в страната за продължаване на лечението им.

Представителят на болницата Илга Намниече заяви, че решението за разширяване на програмата е взето въз основа на натрупания опит на латвийските медици при лечението на ранени от войната в Украйна.

Само през юли лечебното заведение е приело 32 тежко ранени украински военнослужещи. Това е бил 41-вият прием на пациенти от началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

По данни на болницата досега лечение в Източната университетска болница в Рига са получили общо 985 украински военнослужещи, ранени на фронта.