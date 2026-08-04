Мароко и Испания в спор след кризата в Сеута

Напрежението между Мароко и Испания достига нови нива, след като в края на юли и началото на август близо 60 000 мигранти щурмуваха испанския ексклав Сеута в Северна Африка.

Официален Рабат изрази дълбока загриженост от ескалацията, но категорично отхвърли обвиненията на местните испански власти, че е отслабил граничния си контрол или е използвал ситуацията за геополитически натиск.

Reuters съобщи за сериозен политически трус. Висш марокански правителствен служител подчерта пред репортери, че страната изцяло е изпълнила своите международни и двустранни задължения за ограничаване на нелегалната миграция. Според данни на Министерството на вътрешните работи на Мароко, цитирани от арабската медия Hespress, страната поддържа постоянен контингент от около 24 000 служители по сигурността по северното си крайбрежие. Благодарение на тези мерки Рабат е спрял съответно 79 000 и 74 000 опита за незаконно преминаване през изминалите две години.

Основните критики на Мароко са насочени към Мадрид и по-конкретно към решение на испанския съд от 8 юли 2026 г.. Както предава Hespress, това съдебно решение практически деактивира ключови механизми за възпиране, като ограничи възможността за незабавно връщане („горещо експулсиране“) на мигранти, заловени в морето. Според мароканските власти този ход е дал своеобразен „имунитет“ на нелегалните имигранти и е послужил като зелена светлина за престъпните мрежи за трафик на хора.

„Европа изисква от нас да спираме мигрантите, но от другата страна им разпъва червен килим, след като прекосят границата“, коментира марокански представител пред Reuters, подчертавайки, че Испания сама трябва да намери решение за възстановяване на правното възпиране.

Междувременно мащабът на хуманитарната криза остава критичен. Според Al Jazeera и испанския вестник El Pais, цитирани в редица европейски хроники, при масовия натиск по море и суша са загинали най-малко 72 души от испанската страна на границата и 11 от мароканската. Въпреки че в рамките на последните 48 часа над 50 000 души се завърнаха доброволно или бяха репатрирани бързо благодарение на „образцовото“ оперативно сътрудничество между Мадрид и Рабат, в Сеута все още остават блокирани между 3 000 и 5 000 мигранти. Центровете за настаняване в ексклава са напълно претоварени, а стотици непридружени непълнолетни лица са оставени в импровизирани лагери по улиците без сигурен достъп до храна.

Кризата стана повод за извънредно активиране на механизмите в Европейския съюз. Европейската комисия вече обяви готовност да предостави допълнителна финансова и техническа подкрепа на Мароко за управление на границите. В същото време Италия обяви временно едномесечно суспендиране на Шенгенското споразумение по отношение на полетите и корабите, пристигащи от Испания, с цел засилване на филтрацията на пътници от трети страни.

Очаква се вътрешните министри на страните членки на ЕС да проведат извънредна среща, за да договорят единен отговор на безпрецедентната ситуация.