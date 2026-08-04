Преговори Иран-САЩ: Пробив или нова криза в Оман?

САЩ и Иран се намират в решителна фаза от дипломатическите си отношения. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че провеждащите се преговори са „последният шанс“ за Иран да сключи споразумение и да избегне мащабни въздушни удари, съобщава катарската медия Al Jazeera.

Въпреки изявленията на Вашингтон за започването на нов кръг от преговори за ядреното разоръжаване и контрола над Ормузкия проток, Министерството на външните работи на Иран отрече да се водят официални дискусии с американската страна.

Регионалният телевизионен канал Al Hadath обаче съобщава, че дипломатическите канали остават отворени напълно. Според източници на медията съществува реален шанс за постигане на пробив в преговорите между Иран и САЩ. Посредници от Оман, Саудитска Арабия и Катар активно работят за съживяване на временното споразумение от юни с цел прекратяване на огъня и деескалация на напрежението в региона.

Британският флот докладва за нова атака край Оман

Паралелно с дипломатическите совалки ситуацията по ключовите морски пътища остава изключително критична. Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство UKMTO информира за нов сериозен инцидент в Оманския залив. Товарен кораб е бил ударен от неизвестен снаряд на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб, Оман.

Според официалния доклад на агенцията, публикуван от Anadolu Agency, екипажът е предал сигнал за помощ по VHF канал 16 след директно попадение. Властите са започнали незабавно разследване, като към момента няма потвърдена информация за жертви или сериозни екологични щети. Този инцидент следва поредица от нападения и експлозии в близост до Ормузкия проток през последните дни, което принуди компаниите за проследяване на морския трафик като Kpler да регистрират рязък спад в преминаващите търговски кораби.

Икономически последици и пазарни реакции

Конфликтът около контрола на Ормузкия проток, през който преминава близо една пета от световния петролен и газов трафик, оказва директно влияние върху глобалната икономика. След решението на Доналд Тръмп временно да отложи мащабните военни удари, световните цени на петрола отбелязаха лек спад. Фючърсите на суровия петрол тип Brent се понижиха с над 4% до нива от около 84 долара за барел, предава Rappler. Въпреки това застрахователите и корабособствениците продължават да класифицират зоната като високорискова територия за корабоплаване.