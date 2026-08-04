Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Преговори Иран-САЩ: Пробив или нова криза в Оман?

Преговори Иран-САЩ: Пробив или нова криза в Оман?

4 Август, 2026 05:01, обновена 4 Август, 2026 05:05 661 4

  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • война-
  • оман-
  • кораб

Напрежението в Близкия изток ескалира след нападение над кораб в Оманския залив, докато Белият дом предлага последен шанс за мирно споразумение с Техеран.

Преговори Иран-САЩ: Пробив или нова криза в Оман? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Иран се намират в решителна фаза от дипломатическите си отношения. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че провеждащите се преговори са „последният шанс“ за Иран да сключи споразумение и да избегне мащабни въздушни удари, съобщава катарската медия Al Jazeera.

Въпреки изявленията на Вашингтон за започването на нов кръг от преговори за ядреното разоръжаване и контрола над Ормузкия проток, Министерството на външните работи на Иран отрече да се водят официални дискусии с американската страна.

Регионалният телевизионен канал Al Hadath обаче съобщава, че дипломатическите канали остават отворени напълно. Според източници на медията съществува реален шанс за постигане на пробив в преговорите между Иран и САЩ. Посредници от Оман, Саудитска Арабия и Катар активно работят за съживяване на временното споразумение от юни с цел прекратяване на огъня и деескалация на напрежението в региона.

Британският флот докладва за нова атака край Оман

Паралелно с дипломатическите совалки ситуацията по ключовите морски пътища остава изключително критична. Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство UKMTO информира за нов сериозен инцидент в Оманския залив. Товарен кораб е бил ударен от неизвестен снаряд на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб, Оман.

Според официалния доклад на агенцията, публикуван от Anadolu Agency, екипажът е предал сигнал за помощ по VHF канал 16 след директно попадение. Властите са започнали незабавно разследване, като към момента няма потвърдена информация за жертви или сериозни екологични щети. Този инцидент следва поредица от нападения и експлозии в близост до Ормузкия проток през последните дни, което принуди компаниите за проследяване на морския трафик като Kpler да регистрират рязък спад в преминаващите търговски кораби.

Икономически последици и пазарни реакции

Конфликтът около контрола на Ормузкия проток, през който преминава близо една пета от световния петролен и газов трафик, оказва директно влияние върху глобалната икономика. След решението на Доналд Тръмп временно да отложи мащабните военни удари, световните цени на петрола отбелязаха лек спад. Фючърсите на суровия петрол тип Brent се понижиха с над 4% до нива от около 84 долара за барел, предава Rappler. Въпреки това застрахователите и корабособствениците продължават да класифицират зоната като високорискова територия за корабоплаване.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Краварите

    2 1 Отговор
    нямат топки да нападнат Иран. Доналд ДЪК лае като вързано куче.

    05:32 04.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания