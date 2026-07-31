Полша потвърди: Руска крилата ракета Х-101 избухна на наша територия

Полските власти потвърдиха, че ракетата, която падна и се взриви в Люблинското воеводство през нощта срещу четвъртък, е руска крилата ракета Х-101. Това съобщи заместник-министърът на националната отбрана Цезари Томчик, след приключване на първоначалния анализ на останките.
По информация на полската страна инцидентът е станал около 3:00 часа местно време, когато по време на мащабната руска въздушна атака срещу Украйна около 20 ракети са се насочвали към полската граница. Една от тях е била преследвана от украински изтребител, но приблизително 20 секунди преди да навлезе в полското въздушно пространство преследването е било прекратено.
След навлизането на ракетата в Полша в небето са били вдигнати самолети на полските военновъздушни сили, а към мястото на падането са изпратени екипи на службите за сигурност и разследващи.
Говорителят на Окръжната прокуратура в Люблин Марчин Козак съобщи, че след изследване на останките е установено, че става дума за руска крилата ракета Х-101, произведена през второто тримесечие на 2026 г. в завод в Московска област.
Полските власти все още не могат да кажат дали навлизането на ракетата на полска територия е било случайно отклонение по време на атаката срещу Украйна или умишлена руска провокация. Разследването по случая продължава, заяви Томчик.
Инцидентът стана по време на една от най-мащабните руски въздушни атаки срещу Украйна от началото на войната. Премиерът Доналд Туск заяви по-рано, че няма данни Полша да е била пряка цел на удара, но подчерта, че нарушаването на въздушното пространство на страна членка на НАТО е изключително сериозен инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
17:16 31.07.2026
2 Значи е време
Коментиран от #4
17:16 31.07.2026
3 Соломон
17:17 31.07.2026
4 Големи семки опукай
До коментар #2 от "Значи е време":Големи думи не казвай..
17:18 31.07.2026
5 Пустиня(к)
Коментиран от #34
17:18 31.07.2026
6 СЕГА ЕВРОГЕЙСТВОТО
17:18 31.07.2026
7 хехе
Коментиран от #40
17:18 31.07.2026
8 пешо
17:19 31.07.2026
9 ироней
Няма непосредствена опасност за територията, всичките мерки за защита са взети.
17:19 31.07.2026
10 Анонимен
Коментиран от #15
17:20 31.07.2026
11 ТАЗИ ВЕЧЕР
17:21 31.07.2026
12 Смотльо,
Коментиран от #17, #35
17:22 31.07.2026
13 Майор Деянов, на всеки километър
17:22 31.07.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #20
17:22 31.07.2026
15 Не, не почват случайно
До коментар #10 от "Анонимен":Всяка война има цел! А тук в случая, нито Полша би се самоубила, нито Русия напада Полша, нито е ясно колко е истина информацията, имайки предвид лъжите и пропагандата срещу Русия!
17:23 31.07.2026
16 НОВИНИТЕ СЕ ПРОМЪКВАТ
17:23 31.07.2026
17 Ол1гофрен,
До коментар #12 от "Смотльо,":Ватенките ги свалят с НПЗ та и рафинерии.
17:24 31.07.2026
18 СКОРОСТТА
17:24 31.07.2026
19 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #24, #30
17:24 31.07.2026
20 Соломон
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Тя вече гори. Пушека стигна чак до Турция на 350 км от Русия
17:25 31.07.2026
21 Последния Софиянец
17:25 31.07.2026
22 Пацуула е тук!
17:25 31.07.2026
23 ФАКТ
17:25 31.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ЛИНЗИ ГРЕЪМ
17:27 31.07.2026
26 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #46, #47
17:28 31.07.2026
27 Дудов
17:28 31.07.2026
28 ФАКТ
17:28 31.07.2026
29 ЩЕ СТЕ ПРИ МАЙКА МИ
До коментар #24 от "БАНДЕРА":След като руската армия ви прати няколко ФАБ за за лека нощ. Тогава верно ще идете там.
17:28 31.07.2026
30 Соломон
До коментар #19 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Не знам дали са си запасили място в метрото. Но със сигурност знам че в Тюмен дълго време нито ще се къпят нито ще се парфюмират защото миризмата на тоалетна е на всякъде. И ще се бият край видинските за туба вода
17:29 31.07.2026
31 Има ли фира трактористи?
17:30 31.07.2026
32 А дано, нека се активира член 5-ти
Коментиран от #37
17:30 31.07.2026
33 хихи
17:31 31.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Смотаняху
До коментар #12 от "Смотльо,":Не могат да я свалят.Там е работата.Вдигат само.етите за парлама за да си мислят глупаците че НАТО има смисъл.Ама истината е че НАТО не може да вдигне самолета в действителност, зашото са импотентна сбирщина от идиоти
17:32 31.07.2026
36 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА
Излъгаха хората и ги пратиха на смърт за британските интереси.
Коментиран от #41, #42
17:32 31.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пилотът Гошу
Същата работа като дрона, който падна край Загреб … Това са истинските данни, нищо не можете ни да прехванете, ни да свалите… Иначе по пърчене из новините сте топ…
17:33 31.07.2026
39 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
17:34 31.07.2026
40 Как
До коментар #7 от "хехе":Защо? Получил е заповед да се пръждосва, за да може ракетата да порази Полша! Укрофашистите искат помощ от Полша, но не помагат! Интересува ги ракетата да предизвика международен скандал.
17:34 31.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пилотът Гошу
До коментар #26 от "РФ е въздух под налягане !":Друго си е да си САЩ и да приемеш идилеца в Белия дом викаш, като президент на Сирия 😂😂🤦🏻♂️🤦🏻♂️
17:36 31.07.2026
47 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "РФ е въздух под налягане !":Абе нали не са американците, дето след 20 години мъки избягаха страхливо от едни талибани козари и ти така бързо бягаха, че си оставиха цялото въоръжение за милиарди. То и от Виетнам така бягаха.
17:39 31.07.2026
48 Артилерист
17:39 31.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 камънчо
17:42 31.07.2026
51 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #55, #58, #61, #62, #67, #68
17:42 31.07.2026
52 Баш Хайдутин и действащ комунист
17:43 31.07.2026
53 ЦИРК
Не разбирам с какъв акъл и в името на какво нашите приютиха американските самолети в Безмер, при все че САЩ не са неутрална страна в конфликта в Украйна. Дори и американците да не ги ползват за операции срещу Иран, то в даден момент може да ги ползват срещу Русия, още по-опасно. От Ямбол до Крим има няма 650км по пряка линия, докато мигнат и хоп един Х101 намерили и около Безмер...
Коментиран от #54, #59, #60
17:47 31.07.2026
54 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #53 от "ЦИРК":Ще погинат сумати путинофили.
Коментиран от #63
17:48 31.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
17:52 31.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 За годините
До коментар #51 от "Възpожденец 🇧🇬":дето си писал, погледни външния дълг на България тогава и сега!
17:54 31.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 .....
До коментар #53 от "ЦИРК":Мани,мани много страшно вече.
17:59 31.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #51 от "Възpожденец 🇧🇬":Точен сте господине!Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #64
18:01 31.07.2026
63 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
До коментар #54 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Не ги плаши. Безаналоговите ракети и бомби на Кремъл са програмирани на не закачат руснаците и украинските русофили в Украйна. Когато нацелят някой жилищен блок, те прескачат съответните апартаменти и разрушават само тези на украинците. Нашите русофили се надяват, че по същия начин ако стане някоя патаклама, тези "високоточкови" оръжия няма да поразяват русофилите, а само българофилите.
18:04 31.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Сус бе копейки
18:06 31.07.2026
66 На поляк и украинец
18:14 31.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #51 от "Възpожденец 🇧🇬":Не знаят какво да отговорят.
18:16 31.07.2026
69 Поляците
18:23 31.07.2026
70 Ами, хайде
18:37 31.07.2026