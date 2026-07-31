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Полша потвърди: Руска крилата ракета Х-101 избухна на наша територия
  Тема: Украйна

Полша потвърди: Руска крилата ракета Х-101 избухна на наша територия

31 Юли, 2026 17:13 1 302 70

  • полша-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато

Полските власти все още не могат да кажат дали навлизането на ракетата на полска територия е било случайно отклонение по време на атаката срещу Украйна или умишлена руска провокация

Полша потвърди: Руска крилата ракета Х-101 избухна на наша територия - 1
Reuters Reuters

Полските власти потвърдиха, че ракетата, която падна и се взриви в Люблинското воеводство през нощта срещу четвъртък, е руска крилата ракета Х-101. Това съобщи заместник-министърът на националната отбрана Цезари Томчик, след приключване на първоначалния анализ на останките.

По информация на полската страна инцидентът е станал около 3:00 часа местно време, когато по време на мащабната руска въздушна атака срещу Украйна около 20 ракети са се насочвали към полската граница. Една от тях е била преследвана от украински изтребител, но приблизително 20 секунди преди да навлезе в полското въздушно пространство преследването е било прекратено.

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След навлизането на ракетата в Полша в небето са били вдигнати самолети на полските военновъздушни сили, а към мястото на падането са изпратени екипи на службите за сигурност и разследващи.

Говорителят на Окръжната прокуратура в Люблин Марчин Козак съобщи, че след изследване на останките е установено, че става дума за руска крилата ракета Х-101, произведена през второто тримесечие на 2026 г. в завод в Московска област.

Полските власти все още не могат да кажат дали навлизането на ракетата на полска територия е било случайно отклонение по време на атаката срещу Украйна или умишлена руска провокация. Разследването по случая продължава, заяви Томчик.

Инцидентът стана по време на една от най-мащабните руски въздушни атаки срещу Украйна от началото на войната. Премиерът Доналд Туск заяви по-рано, че няма данни Полша да е била пряка цел на удара, но подчерта, че нарушаването на въздушното пространство на страна членка на НАТО е изключително сериозен инцидент.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    15 9 Отговор
    Па нема лошо, нека да свикват пановете... Ако заглавието е вярно разбира се де....

    17:16 31.07.2026

  • 2 Значи е време

    14 24 Отговор
    Да запукват Русия както си му е реда!!

    Коментиран от #4

    17:16 31.07.2026

  • 3 Соломон

    9 16 Отговор
    Значи е дошло време на ракета за ракета

    17:17 31.07.2026

  • 4 Големи семки опукай

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Значи е време":

    Големи думи не казвай..

    17:18 31.07.2026

  • 5 Пустиня(к)

    13 12 Отговор
    Не знам за вазе, ма я се кефим, че не съм у Безмер. Жал ми е за ората тама, ма оно они са си виновни, кат не са са збрале с дръва и камъци пред оня цирк с 240-те майнуни, да ги научат как са праи.

    Коментиран от #34

    17:18 31.07.2026

  • 6 СЕГА ЕВРОГЕЙСТВОТО

    17 8 Отговор
    Тази ракета да си я заврете там дето най-обичате.

    17:18 31.07.2026

  • 7 хехе

    19 7 Отговор
    Демек ракетата е бягала от самолета който я е преследвал, а защо не я е свалил вместо да я преследва.

    Коментиран от #40

    17:18 31.07.2026

  • 8 пешо

    15 6 Отговор
    те и за първата така викаха но после обърнаха палачинката

    17:19 31.07.2026

  • 9 ироней

    9 4 Отговор
    Не е свалена руска ракета, а сама си е паднала в Полша.
    Няма непосредствена опасност за територията, всичките мерки за защита са взети.

    17:19 31.07.2026

  • 10 Анонимен

    5 5 Отговор
    Те така случайно започват всички войни.

    Коментиран от #15

    17:20 31.07.2026

  • 11 ТАЗИ ВЕЧЕР

    7 4 Отговор
    Ще си наберете още много от същите. У лвиф УДРИ по паметниците на Бандера.

    17:21 31.07.2026

  • 12 Смотльо,

    11 6 Отговор
    И защо не я свалиха ? НАТО е толкова силно ,а дронове и ракети се разхождат когато си искат из техните дворове ....

    Коментиран от #17, #35

    17:22 31.07.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    12 12 Отговор
    Изгонете руския посланик като битая собака 👈

    17:22 31.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Ще гори ватата!

    Коментиран от #20

    17:22 31.07.2026

  • 15 Не, не почват случайно

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Всяка война има цел! А тук в случая, нито Полша би се самоубила, нито Русия напада Полша, нито е ясно колко е истина информацията, имайки предвид лъжите и пропагандата срещу Русия!

    17:23 31.07.2026

  • 16 НОВИНИТЕ СЕ ПРОМЪКВАТ

    9 7 Отговор
    Снощи е имало яко бомбене по целия укрорайх. Много затрупани натюфци има май.

    17:23 31.07.2026

  • 17 Ол1гофрен,

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Смотльо,":

    Ватенките ги свалят с НПЗ та и рафинерии.

    17:24 31.07.2026

  • 18 СКОРОСТТА

    9 4 Отговор
    На ракетата е около 14км в минута.. За колко ли време са вдигнали изтребителите, за да я догонят и откъде.

    17:24 31.07.2026

  • 19 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    8 7 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер?

    Коментиран от #24, #30

    17:24 31.07.2026

  • 20 Соломон

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Тя вече гори. Пушека стигна чак до Турция на 350 км от Русия

    17:25 31.07.2026

  • 21 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Една седмица ви трябваше само да се усетите.Ужас!

    17:25 31.07.2026

  • 22 Пацуула е тук!

    4 4 Отговор
    Удри пацуула с лопатЕто!

    17:25 31.07.2026

  • 23 ФАКТ

    3 6 Отговор
    иде зима.. ядрена зима

    17:25 31.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЛИНЗИ ГРЕЪМ

    3 7 Отговор
    Зеленски ме отрови а руснаците ми избомбиха завода в кииф. Даже и на оня свят съм нещастен.

    17:27 31.07.2026

  • 26 РФ е въздух под налягане !

    12 8 Отговор
    Токова си могат московските opки. Спомням си когато 5 години се бориха с 30 000 ислямисти по джапанки в Сирия, неколкократно изстрелваха по 2 дузини балистични ракети и едва 5-6 уцелваха Сирия, не обекти, територията на Сирия.

    Коментиран от #46, #47

    17:28 31.07.2026

  • 27 Дудов

    5 9 Отговор
    Ракетата вероятно е изстреляна от укрите-провокатори.Полша трябва да нападне отдясно и да си прибере териториите които някога са и принадлежали

    17:28 31.07.2026

  • 28 ФАКТ

    6 4 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и.. изпуШи

    17:28 31.07.2026

  • 29 ЩЕ СТЕ ПРИ МАЙКА МИ

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "БАНДЕРА":

    След като руската армия ви прати няколко ФАБ за за лека нощ. Тогава верно ще идете там.

    17:28 31.07.2026

  • 30 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Не знам дали са си запасили място в метрото. Но със сигурност знам че в Тюмен дълго време нито ще се къпят нито ще се парфюмират защото миризмата на тоалетна е на всякъде. И ще се бият край видинските за туба вода

    17:29 31.07.2026

  • 31 Има ли фира трактористи?

    2 5 Отговор
    Няма, ама явно това е проблемът.

    17:30 31.07.2026

  • 32 А дано, нека се активира член 5-ти

    8 4 Отговор
    Искам най-сетне да видя гнусните русофоби засилени към фронта.

    Коментиран от #37

    17:30 31.07.2026

  • 33 хихи

    5 6 Отговор
    Ракета ожадняла и се отбила в Полша за водка...

    17:31 31.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Смотаняху

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Смотльо,":

    Не могат да я свалят.Там е работата.Вдигат само.етите за парлама за да си мислят глупаците че НАТО има смисъл.Ама истината е че НАТО не може да вдигне самолета в действителност, зашото са импотентна сбирщина от идиоти

    17:32 31.07.2026

  • 36 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    9 10 Отговор
    А можеше да бъде бонбон ако не беше еврейската алчност, британската омраза към Русия и наивността на жителите на окраина.
    Излъгаха хората и ги пратиха на смърт за британските интереси.

    Коментиран от #41, #42

    17:32 31.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пилотът Гошу

    8 5 Отговор
    Аз само да питам… Поляците и румънците имат Patriot ПВО… То в профилактика ли е било, нямало е ток, ръждясали са му били ракетите ли, що ли? Една ракета и нищо, което да я свали? Иначе по новините сваляте повече от изстреляните…
    Същата работа като дрона, който падна край Загреб … Това са истинските данни, нищо не можете ни да прехванете, ни да свалите… Иначе по пърчене из новините сте топ…

    17:33 31.07.2026

  • 39 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 9 Отговор
    Лека полека британците ще ги пожертват до крак.

    17:34 31.07.2026

  • 40 Как

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Защо? Получил е заповед да се пръждосва, за да може ракетата да порази Полша! Укрофашистите искат помощ от Полша, но не помагат! Интересува ги ракетата да предизвика международен скандал.

    17:34 31.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пилотът Гошу

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "РФ е въздух под налягане !":

    Друго си е да си САЩ и да приемеш идилеца в Белия дом викаш, като президент на Сирия 😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

    17:36 31.07.2026

  • 47 РЕАЛИСТ

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "РФ е въздух под налягане !":

    Абе нали не са американците, дето след 20 години мъки избягаха страхливо от едни талибани козари и ти така бързо бягаха, че си оставиха цялото въоръжение за милиарди. То и от Виетнам така бягаха.

    17:39 31.07.2026

  • 48 Артилерист

    5 3 Отговор
    Западняшкият вой много прилича на "сигурната" руска ПВО ракета, с която укрите свалиха малоазийския пътнически самолет. Но въпреки безумните обвинения срещу Русия тогава, нейни представители не бяха допуснати до разследването, най-вероятно защото руските експерти доказаха по косвени данни, че това е укро ракета от комплеса Бук, който е снет от въоръжение в руските ПВО. И сега работата вони на същото, щото укро изтребителя "преследвал", нали, ракетата, ама поляците не могат да кажат дали тя се е отклонила случайно или нарочно е пусната да гръмне на полска територия...

    17:39 31.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 камънчо

    2 4 Отговор
    "около 20 ракети са се насочвали към полската граница" после решили да кривнат, ина се отлъчила...нон сенс. Да бяха скалъпили поне "сърп и чук".

    17:42 31.07.2026

  • 51 Възpожденец 🇧🇬

    8 7 Отговор
    Ах как искам тези неграмотни изроди, които се хилят на убийствата на украинци от руските окупатори, които не са и помирисвали на какво вони Русия и които пишат колко хубаво било при социализма и под съветско робство, макар чеслед като руският комунизъм фалира и ни ограби до шушка на два пъти за 7 години (1989-1990 и 1996-1997) да идат да поживеят в Русия "цивилизовано"! И тук да им бъде забранено да стигат по далеч от Сливница, Сандански и Ахтопол, да не говорим за Западна Европа и Америка! И тогава тези неграмотни дебили, мутри и мутреси ( както ги нарече техният професор) ще видят "кон боб яде ли!"

    Коментиран от #55, #58, #61, #62, #67, #68

    17:42 31.07.2026

  • 52 Баш Хайдутин и действащ комунист

    2 5 Отговор
    Полякините да задействат член 69

    17:43 31.07.2026

  • 53 ЦИРК

    3 6 Отговор
    Ройтерс споменаха ли че Х-101 може да бъде както с конвенционална така и с тактическа ядрена бойна глава ? ЕС си играе с огъня все по-опасно и по-опасно, но нали Брюксел е далеч не им пука на зелките там, да му мислят напълно подчинените под ботуш прифронтови страни (и ние сме в това число).

    Не разбирам с какъв акъл и в името на какво нашите приютиха американските самолети в Безмер, при все че САЩ не са неутрална страна в конфликта в Украйна. Дори и американците да не ги ползват за операции срещу Иран, то в даден момент може да ги ползват срещу Русия, още по-опасно. От Ямбол до Крим има няма 650км по пряка линия, докато мигнат и хоп един Х101 намерили и около Безмер...

    Коментиран от #54, #59, #60

    17:47 31.07.2026

  • 54 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 4 Отговор

    До коментар #53 от "ЦИРК":

    Ще погинат сумати путинофили.

    Коментиран от #63

    17:48 31.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    8 1 Отговор
    Така е. Полша е в "Коалицията на желаещите" и на нейна територия вече падат дронове и дори ракета Х-101. Премиерът извади България от Коалицията и сега всички са спокойни.

    17:52 31.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 За годините

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Възpожденец 🇧🇬":

    дето си писал, погледни външния дълг на България тогава и сега!

    17:54 31.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 .....

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "ЦИРК":

    Мани,мани много страшно вече.

    17:59 31.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Точен сте господине!Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #64

    18:01 31.07.2026

  • 63 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    7 3 Отговор

    До коментар #54 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Не ги плаши. Безаналоговите ракети и бомби на Кремъл са програмирани на не закачат руснаците и украинските русофили в Украйна. Когато нацелят някой жилищен блок, те прескачат съответните апартаменти и разрушават само тези на украинците. Нашите русофили се надяват, че по същия начин ако стане някоя патаклама, тези "високоточкови" оръжия няма да поразяват русофилите, а само българофилите.

    18:04 31.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Сус бе копейки

    6 1 Отговор
    Мърляви!

    18:06 31.07.2026

  • 66 На поляк и украинец

    1 4 Отговор
    Дори и прокурорите не вяват

    18:14 31.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Не знаят какво да отговорят.

    18:16 31.07.2026

  • 69 Поляците

    0 0 Отговор
    Нали със същия дефицит като западно украинците та са измислили една нова обида за братята си , викат им окр Ку …Р…ва , има десетки клипове в нета как крещят срещу укри .

    18:23 31.07.2026

  • 70 Ами, хайде

    0 0 Отговор
    Нападайте Русия, нали сте много ербап!

    18:37 31.07.2026

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