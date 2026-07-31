Полша потвърди: Руска крилата ракета Х-101 избухна на наша територия

Полските власти потвърдиха, че ракетата, която падна и се взриви в Люблинското воеводство през нощта срещу четвъртък, е руска крилата ракета Х-101. Това съобщи заместник-министърът на националната отбрана Цезари Томчик, след приключване на първоначалния анализ на останките.

По информация на полската страна инцидентът е станал около 3:00 часа местно време, когато по време на мащабната руска въздушна атака срещу Украйна около 20 ракети са се насочвали към полската граница. Една от тях е била преследвана от украински изтребител, но приблизително 20 секунди преди да навлезе в полското въздушно пространство преследването е било прекратено.

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След навлизането на ракетата в Полша в небето са били вдигнати самолети на полските военновъздушни сили, а към мястото на падането са изпратени екипи на службите за сигурност и разследващи.

Говорителят на Окръжната прокуратура в Люблин Марчин Козак съобщи, че след изследване на останките е установено, че става дума за руска крилата ракета Х-101, произведена през второто тримесечие на 2026 г. в завод в Московска област.

Полските власти все още не могат да кажат дали навлизането на ракетата на полска територия е било случайно отклонение по време на атаката срещу Украйна или умишлена руска провокация. Разследването по случая продължава, заяви Томчик.

Инцидентът стана по време на една от най-мащабните руски въздушни атаки срещу Украйна от началото на войната. Премиерът Доналд Туск заяви по-рано, че няма данни Полша да е била пряка цел на удара, но подчерта, че нарушаването на въздушното пространство на страна членка на НАТО е изключително сериозен инцидент.