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Кола скъса мантинелата и се преобърна в насрещното на АМ „Марица“

Кола скъса мантинелата и се преобърна в насрещното на АМ „Марица“

5 Август, 2026 10:45 1 647 34

  • кола-
  • мантинела-
  • ам „марица“

Водачът твърди, че автомобилът е излязъл от пътя след внезапно спукване на гума

Кола скъса мантинелата и се преобърна в насрещното на АМ „Марица“ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, е излязъл от пътното платно, скъсал е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното платно, където е спрял на около 200 метра след удара.

Според първоначалните обяснения на шофьора инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума. Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействаните въздушни възглавници водачът не е пострадал и е отказал медицински преглед.

На мястото на произшествието беше изпратен екип на „Пътна полиция”, който регулираше движението и подпомагаше преминаването на автомобилите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    47 1 Отговор
    Вече и леки коли късат мантинели.

    Коментиран от #12, #18

    10:46 05.08.2026

  • 2 Боко

    28 1 Отговор
    Ще ми карат с 200 по моите магистрали

    10:48 05.08.2026

  • 3 вижда се

    34 4 Отговор
    Тази мантинели май са правени от вафлени кори !!!

    Коментиран от #9

    10:51 05.08.2026

  • 4 Има ни пак

    30 1 Отговор
    Много често тая година взеха да се пукат гуми и мантинели. За разлика от предишната. Ти да видиш!

    10:52 05.08.2026

  • 5 Модерна !

    7 4 Отговор
    Работа !

    Със Старите Коли !

    Това !

    Едва Ли !

    Щеше !

    Да Стане !

    Ултра Хай Кю Дезигн !

    10:56 05.08.2026

  • 6 българина

    13 1 Отговор
    трафика надвишава инфраструктурата в пъти. 1990. г регистрираните мпс под 2 млн,сега над 4 млн, плюс международния трафик който е скочил поне 3 пъти. А нови пътища и магистрали почти няма, а трябва да са поне по две

    10:56 05.08.2026

  • 7 ежко

    19 1 Отговор
    Хайде на бас, че се е движил с над 180 км.И за съм пукал гума със 130 км. /един път предна ,един път задна/ и в двата случая колата е овладяема.

    Коментиран от #21

    10:57 05.08.2026

  • 8 Хохо Бохо

    16 3 Отговор
    Тиквените мантинели на тиквените магистрали не могат да спрат дори и гастърбайтерска таратайка. Толкова з аположението в територията

    Коментиран от #19

    10:57 05.08.2026

  • 9 А ! Бе Не Са !

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "вижда се":

    Иначе !

    Нямаше !

    Да Стане !

    Това !

    10:57 05.08.2026

  • 10 МЕНТЕНЕЛИТЕ

    7 0 Отговор
    НА БОЙО....

    10:58 05.08.2026

  • 11 Направили са си закон

    19 1 Отговор
    КОРУПЦИОНЕН закон да не може да се сложат бетонни заграждения , а локумени мантинели с които ни убиват ! Да се проследи кои са фирмите , които са монополисти с производство и поставяне на менте-мантинелите и да бъдат съсипани от дела ! И КОРУЦИОННИЯ закон да бъде премахнат !

    10:59 05.08.2026

  • 12 Какво искаш ?

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти ?

    От Един Болт ?

    11:00 05.08.2026

  • 13 Има някакъв заговор

    12 0 Отговор
    от ГЕРБ най вероятно повреждат предните леви гуми на хората

    11:02 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тиква

    10 0 Отговор
    Ха ха ха,спукана гума? Телефон спукан.като гледам как карат колите 60%,зяпат в телефона.

    11:02 05.08.2026

  • 16 Тези тънки ламаринки,

    14 1 Отговор
    наречени от тиквата "мантинели" не могат да спрат лек автомобил, камо ли 30-40 тонен ТИР. Колко ли човешки живота тежат на съвестта на Зайчаря?

    11:03 05.08.2026

  • 17 Симо

    11 1 Отговор
    Тези мантинели само като бутафория ли са сложени?? Всичкото ни стана холивудска бутафория. На пръв поглед изглежда като истинско, но ..... само изглежда. Картон, боичка, малко гипс,.....

    11:04 05.08.2026

  • 18 Митю

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    2,5 т. джип е това.

    Коментиран от #25

    11:04 05.08.2026

  • 19 Ку-ку

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Сега ще видим Мунчовските магистрали как ще бъдат построени.....а дано, ама надали...
    🤣

    11:11 05.08.2026

  • 20 едедед

    3 0 Отговор
    огледайте се къде му е предния мост - да не е останал в някоя дупка преди инцидента ...

    11:12 05.08.2026

  • 21 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ежко":

    И при 180 и 200 няма да се случи, но е натиснал рязко спирачката. Ще унищожи гумата, но няма да се завърти. Паника и любов към мантинелата.

    11:15 05.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Глсъ

    5 0 Отговор
    Колко пари са тия мантинели ? По колко да плащани? Радев ще има ли осъдени ? Или пак поредния популист преди изборите и същия изедник като другите след изборите ?

    11:18 05.08.2026

  • 24 Лошо

    2 0 Отговор
    Абе вземете управете тия мантинели или ги оправете или ги махнете. То се видя , че оправия няма. Нали получихме 1 милиярд евро , ще стегнат ли да ги оправите.

    Коментиран от #26, #32

    11:18 05.08.2026

  • 25 Е тогава

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Митю":

    тези спагети какво трябва да спрат? Емили с тротинетката?

    11:21 05.08.2026

  • 26 Едва ли

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Лошо":

    тези кинти ще бъдат върнат в знак на благодарност на нашите олигарси. Те ни платиха предизборната кампания, сега е време да им върнем парите, и раздадем прилични бонуси.

    11:26 05.08.2026

  • 27 оня с коня

    7 0 Отговор
    Това са пътищата и мантинелите на Бойко......хахаха

    11:26 05.08.2026

  • 28 Модьо

    0 0 Отговор
    Всеки ден!!!
    Това някаква нова мода ли, предизвикателство ли, стана вече - да се късат мантинели по магистралите?!

    11:34 05.08.2026

  • 29 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Явно мантинелите за нищо не стават. Турчинът неже карал срещу нея, колата му е завила, блъснал се е странично. И мантинелата трябваше най-много да се огъне малко.

    11:35 05.08.2026

  • 30 При бате Бойко

    2 0 Отговор
    един неговжчовек доставяше всички мантинели.

    11:36 05.08.2026

  • 31 Луд

    3 0 Отговор
    Със колко км се е движил преди катастрофата.Аман от пишман шофьори неразбраха че няма значение със каква кола са скороста е единственият фактор които не променя физичните закони.Мрете вече не събуждате съжаление .

    11:45 05.08.2026

  • 32 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лошо":

    Ти на български ли пишеш, че не се разбира?

    11:51 05.08.2026

  • 33 Тиквострала

    0 0 Отговор
    За 500 милиона километра построени магистрали, какви мантинели искате? Омекнали са от жегите.

    11:57 05.08.2026

  • 34 Язе па съ чудя

    1 0 Отговор
    що капачките за буркани са дефицитни, то ги използвали за направата на менте-нели

    11:58 05.08.2026

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