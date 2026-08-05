Кола скъса мантинелата и се преобърна в насрещното на АМ „Марица“

Лек автомобил с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, е излязъл от пътното платно, скъсал е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното платно, където е спрял на около 200 метра след удара.

Според първоначалните обяснения на шофьора инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума. Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействаните въздушни възглавници водачът не е пострадал и е отказал медицински преглед.

На мястото на произшествието беше изпратен екип на „Пътна полиция”, който регулираше движението и подпомагаше преминаването на автомобилите.