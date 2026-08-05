Кола скъса мантинелата и се преобърна в насрещното на АМ „Марица“

Лек автомобил с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, е излязъл от пътното платно, скъсал е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното платно, където е спрял на около 200 метра след удара.
Според първоначалните обяснения на шофьора инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума. Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействаните въздушни възглавници водачът не е пострадал и е отказал медицински преглед.
На мястото на произшествието беше изпратен екип на „Пътна полиция”, който регулираше движението и подпомагаше преминаването на автомобилите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #18
10:46 05.08.2026
2 Боко
10:48 05.08.2026
3 вижда се
Коментиран от #9
10:51 05.08.2026
4 Има ни пак
10:52 05.08.2026
5 Модерна !
Със Старите Коли !
Това !
Едва Ли !
Щеше !
Да Стане !
Ултра Хай Кю Дезигн !
10:56 05.08.2026
6 българина
10:56 05.08.2026
7 ежко
Коментиран от #21
10:57 05.08.2026
8 Хохо Бохо
Коментиран от #19
10:57 05.08.2026
9 А ! Бе Не Са !
До коментар #3 от "вижда се":Иначе !
Нямаше !
Да Стане !
Това !
10:57 05.08.2026
10 МЕНТЕНЕЛИТЕ
10:58 05.08.2026
11 Направили са си закон
10:59 05.08.2026
12 Какво искаш ?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти ?
От Един Болт ?
11:00 05.08.2026
13 Има някакъв заговор
11:02 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тиква
11:02 05.08.2026
16 Тези тънки ламаринки,
11:03 05.08.2026
17 Симо
11:04 05.08.2026
18 Митю
До коментар #1 от "Последния Софиянец":2,5 т. джип е това.
Коментиран от #25
11:04 05.08.2026
19 Ку-ку
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Сега ще видим Мунчовските магистрали как ще бъдат построени.....а дано, ама надали...
🤣
11:11 05.08.2026
20 едедед
11:12 05.08.2026
21 Пешо
До коментар #7 от "ежко":И при 180 и 200 няма да се случи, но е натиснал рязко спирачката. Ще унищожи гумата, но няма да се завърти. Паника и любов към мантинелата.
11:15 05.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Глсъ
11:18 05.08.2026
24 Лошо
Коментиран от #26, #32
11:18 05.08.2026
25 Е тогава
До коментар #18 от "Митю":тези спагети какво трябва да спрат? Емили с тротинетката?
11:21 05.08.2026
26 Едва ли
До коментар #24 от "Лошо":тези кинти ще бъдат върнат в знак на благодарност на нашите олигарси. Те ни платиха предизборната кампания, сега е време да им върнем парите, и раздадем прилични бонуси.
11:26 05.08.2026
27 оня с коня
11:26 05.08.2026
28 Модьо
Това някаква нова мода ли, предизвикателство ли, стана вече - да се късат мантинели по магистралите?!
11:34 05.08.2026
29 Наблюдател
11:35 05.08.2026
30 При бате Бойко
11:36 05.08.2026
31 Луд
11:45 05.08.2026
32 Хм...
До коментар #24 от "Лошо":Ти на български ли пишеш, че не се разбира?
11:51 05.08.2026
33 Тиквострала
11:57 05.08.2026
34 Язе па съ чудя
11:58 05.08.2026