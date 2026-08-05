Румен Радев: Съхранихме безценно свидетелство за борбите на македонските българи

"След 15 години усилия България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Гаджев“. Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние съхранихме едно безценно свидетелство от користни посегателства - за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, за българския дух и за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската имиграция в САЩ и Канада от началото на ХХ век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на нашите предци и занапред". Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.

И допълни: "Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Това са средства за важни проекти - от детски градини и саниране, през метрото и медицинските хеликоптери, до батерии за съхраняване на енергия".

По думите му през изминалите седмици правителството успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане. "Реформата във ВиК сектора беше променена, като отпадна въвеждането на такса водомер. Работи се усилено и за спасяването на средствата по Плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник", припомни министър-председателя.

И беше категоричен, че "ние не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания". "Търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси. Искам да поздравя министрите, защото и в това предоговаряне те успяха да постигнат резултат. И докато някои ни критикуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо. Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане", обеща Радев.

Той изказа благодарност на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лаборатория за производство на най-смъртоносния наркотик - фентанила. "Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. Убеден съм, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да защитят нашите деца, страната ни и нейното бъдеще", подчерта премиерът.

Припомняме, че България придоби сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ в Гоце Делчев. На 29 юли 2026 г. с решение на Министерския съвет, внесено от заместник министър-председателя Иво Христов, на председателя на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) доц. д-р Михаил Груев бе възложено да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и безвъзмездното му предоставяне за управление на ДАА. Ценната придобивка се състои в сградата и документите на института, който ще бъде обособен като самостоятелно звено в структурата на ДАА, посочват от агенцията.

Документалното богатство на Института представлява изключителна ценност за българската история с обем около 152 линейни метра и над 3 хил. архивни единици. Сред тях с особено значение за науката са документите на Иван Михайлов, Смиле Войданов, Христо Низамов, Петър Семерджиев, Любомир Далчев, както и на самия д-р Иван Гаджев. Впечатляваща също така е колекцията от 18 пълни и 50 почти пълни течения на емигрантска периодика, която до голяма степен отсъства от колекциите на българските библиотеки, включително и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, пише БТА.

Целият документален масив е едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи и за живота на българската емиграция в САЩ. Това е най-мащабната частна колекция, документираща истината за българското присъствие в Северна Америка и борбата за свободна Македония, добавят от ДАА.