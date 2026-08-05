Новини
България »
Румен Радев: Съхранихме безценно свидетелство за борбите на македонските българи

Румен Радев: Съхранихме безценно свидетелство за борбите на македонските българи

5 Август, 2026 10:58 787 6

  • румен радев-
  • архив-
  • мс

България придоби сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ в Гоце Делчев

Румен Радев: Съхранихме безценно свидетелство за борбите на македонските българи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"След 15 години усилия България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Гаджев“. Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние съхранихме едно безценно свидетелство от користни посегателства - за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, за българския дух и за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската имиграция в САЩ и Канада от началото на ХХ век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на нашите предци и занапред". Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.

И допълни: "Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Това са средства за важни проекти - от детски градини и саниране, през метрото и медицинските хеликоптери, до батерии за съхраняване на енергия".

По думите му през изминалите седмици правителството успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане. "Реформата във ВиК сектора беше променена, като отпадна въвеждането на такса водомер. Работи се усилено и за спасяването на средствата по Плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник", припомни министър-председателя.

И беше категоричен, че "ние не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания". "Търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси. Искам да поздравя министрите, защото и в това предоговаряне те успяха да постигнат резултат. И докато някои ни критикуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо. Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане", обеща Радев.

Той изказа благодарност на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лаборатория за производство на най-смъртоносния наркотик - фентанила. "Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. Убеден съм, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да защитят нашите деца, страната ни и нейното бъдеще", подчерта премиерът.

Припомняме, че България придоби сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ в Гоце Делчев. На 29 юли 2026 г. с решение на Министерския съвет, внесено от заместник министър-председателя Иво Христов, на председателя на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) доц. д-р Михаил Груев бе възложено да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и безвъзмездното му предоставяне за управление на ДАА. Ценната придобивка се състои в сградата и документите на института, който ще бъде обособен като самостоятелно звено в структурата на ДАА, посочват от агенцията.

Документалното богатство на Института представлява изключителна ценност за българската история с обем около 152 линейни метра и над 3 хил. архивни единици. Сред тях с особено значение за науката са документите на Иван Михайлов, Смиле Войданов, Христо Низамов, Петър Семерджиев, Любомир Далчев, както и на самия д-р Иван Гаджев. Впечатляваща също така е колекцията от 18 пълни и 50 почти пълни течения на емигрантска периодика, която до голяма степен отсъства от колекциите на българските библиотеки, включително и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, пише БТА.

Целият документален масив е едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи и за живота на българската емиграция в САЩ. Това е най-мащабната частна колекция, документираща истината за българското присъствие в Северна Америка и борбата за свободна Македония, добавят от ДАА.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китаеца

    3 5 Отговор
    оооо майййй гооод, както се казва на новобългариански. направо не съм на себе си от тази прекрасна новина, няма да мога да спя този следобед. ще пусна няколко сълзи и други телесни течности, това осмисли животът ми, всичко друго вече е без значение -няма евро-инфлация, няма самолети с това си действие генералът натовец наш преобърна представите ми за тънката материя наречена геополитика ...

    11:09 05.08.2026

  • 2 гражданин

    5 5 Отговор
    Това е истинският министър-председател ,а не като крадеца и лъжеца от банкя !!

    11:14 05.08.2026

  • 3 Мемфис

    1 6 Отговор
    Този боклук РдеФ тушира свинщината, която направи с договора Боташ като даде на Турция 33% от находищата на газ и петрол в участъка Хан Аспарух! Такова предателство в нормалните държави се наказва с доживотен затвор!
    Руски гАзолизци, вижте за кого гласувате!

    Коментиран от #5

    11:16 05.08.2026

  • 4 Голям смях

    0 0 Отговор
    Само 2 коментара за половин час. УЖАС.

    11:18 05.08.2026

  • 5 Голям смях

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мемфис":

    Е ВИЕ защо го не източихте този газ петрол за 35 г., ми чакахте Радев да дойде.

    11:19 05.08.2026

  • 6 Госあ

    0 1 Отговор
    Браво Радев ! Петроханците се чудиха само в коя дупка да си ровят

    11:44 05.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове