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В Китай стартира кампания срещу измамите в брачните агенции

В Китай стартира кампания срещу измамите в брачните агенции

5 Август, 2026 10:53 536 0

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Китайските власти стартираха мащабна национална кампания срещу измамите и незаконните схеми на пазара на брачни услуги, която ще продължи до февруари 2027 година

В Китай стартира кампания срещу измамите в брачните агенции - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бързо развиващият се пазар на брачни услуги в Китай допринася за увеличаване на броя на браковете. Ръстът на индустрията обаче е съпроводен от скок на криминалните престъпления в тази сфера, които предизвикват широко обществено възмущение.

Съвместната инициатива на пет агенции, водена от Министерството на гражданските въпроси, ще се осъществи в 5 етапа. Програмата включва одити на компании, проверки на място, строги санкции срещу нарушителите и преглед и оценка на резултатите.

Кампанията има за цел да се справи със седем ключови пазарни проблема, включително незаконна дейност, фалшива реклама, измами при сватовство, нарушаване на договори, непрозрачно ценообразуване, лоша проверка и изтичане на лични данни.

За по-нататъшно развитие на индустрията се планира въвеждането на стандартни формуляри за договори, задължителна проверка на клиентските въпросници, насърчаване на саморегулирането на индустрията и повишаване на доверието в бизнеса.

Според властите, засиленият надзор върху индустрията ще бъде част от цялостна държавна стратегия за създаване на благоприятна среда за създаване на семейства, стимулиране на раждаемостта и подкрепа на демографското развитие на страната.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Китай
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