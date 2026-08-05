В Китай стартира кампания срещу измамите в брачните агенции

Бързо развиващият се пазар на брачни услуги в Китай допринася за увеличаване на броя на браковете. Ръстът на индустрията обаче е съпроводен от скок на криминалните престъпления в тази сфера, които предизвикват широко обществено възмущение.

Съвместната инициатива на пет агенции, водена от Министерството на гражданските въпроси, ще се осъществи в 5 етапа. Програмата включва одити на компании, проверки на място, строги санкции срещу нарушителите и преглед и оценка на резултатите.

Кампанията има за цел да се справи със седем ключови пазарни проблема, включително незаконна дейност, фалшива реклама, измами при сватовство, нарушаване на договори, непрозрачно ценообразуване, лоша проверка и изтичане на лични данни.

За по-нататъшно развитие на индустрията се планира въвеждането на стандартни формуляри за договори, задължителна проверка на клиентските въпросници, насърчаване на саморегулирането на индустрията и повишаване на доверието в бизнеса.

Според властите, засиленият надзор върху индустрията ще бъде част от цялостна държавна стратегия за създаване на благоприятна среда за създаване на семейства, стимулиране на раждаемостта и подкрепа на демографското развитие на страната.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform