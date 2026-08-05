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Пожарите в Гърция остават под наблюдение, правителството обсъжда мерки за възстановяване

Пожарите в Гърция остават под наблюдение, правителството обсъжда мерки за възстановяване

5 Август, 2026 09:54 260 1

  • пожари-
  • гърция

Големият пожар край Атина е овладян, започна оценка на щетите, а в няколко района на страната остава в сила най-високата степен на опасност от нови пожари.

Пожарите в Гърция остават под наблюдение, правителството обсъжда мерки за възстановяване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ситуацията с пожарите в Гърция остава усложнена, съобщават гръцките медии. Големият пожар, който бушува в продължение на пет дни северозападно от Атина, е овладян, но пожарни екипи остават на място, за да предотвратят евентуално повторно разпалване на огнищата, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА.

Днес ще се проведе междуведомствена среща под председателството на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщава електронното издание на в. „Прото тема“. На нея ще бъдат обсъдени мерките за справяне с последиците от големия пожар в района на столицата, както и обезщетенията за пострадалите.

Огледите на нанесените щети вече са започнали, съобщава обществената телевизия ЕРТ. Държавата ще покрие на 100% разходите за ремонт и възстановяване на жилища и сгради, а при унищожен основен имот ще бъде отпусната помощ в размер до 6000 евро.

Според данни на службата за бързо картографиране „Коперник“ и Европейската информационна система за горските пожари (ЕФФИС), 42% от горските масиви в област Атика, където се намира и столицата Атина, са унищожени през последното десетилетие, съобщава телевизия „Антена“. В периода от 2017 до 2026 г. пожарите са изпепелили над 800 000 декара горски площи.

По данни на гръцката пожарна служба от началото на годината до 4 август са наложени общо 660 глоби на обща стойност 1 млн. евро за предизвикване на пожари, а 264 души са били арестувани.

В четири района на страната и днес е в сила предупреждение за висок риск от пожари. Червен код е обявен за област Атика, Централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море.


Гърция
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