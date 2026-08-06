Осъдиха на доживотен затвор афганистанец, врязал се с автомобил в участници на протест в Мюнхен

Германски съд постанови присъда доживотен затвор за 25-годишен афганистанец за това, че се е врязал в мирна синдикална демонстрация в Мюнхен през февруари 2025 г., убивайки майка и 2-годишното ѝ дете, предаде ДПА, съобщи БТА.

Висшият регионален съд в Мюнхен, който обяви решението, каза, че при престъплението има особено утежняващи вината обстоятелства, което означава, че е малко вероятно извършителят да може да бъде освободен от затвора при условия на пробация след 15 години, което е често срещано явление в Германия.

„Деянието, трябва да заяви ясно това, имаше за цел да унищожи човешки животи“, каза един от двамата представители на главната прокуратура.

Много други хора бяха ранени при атака. Много от тях все още страдат тежко, физически или психологически, от последствията от нападението, като някои от ранените са неспособни да работят.

Решението на съда съвпадна с исканията на прокурорите, докато защитата пледира само за 15-годишна присъда и настаняване на обвиняемия в психиатрично отделение. Адвокатите на защитата заявиха, че техният клиент показва ясни признаци на подтип на шизофренията, водещ до непредсказуемо поведение.

Но председателят на съда заяви, че мъжът е искал да атакува и произволно да убива хора в Германия като реакция на ситуацията в ислямските страни.