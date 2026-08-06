Осъдиха на доживотен затвор афганистанец, врязал се с автомобил в участници на протест в Мюнхен

Германски съд постанови присъда доживотен затвор за 25-годишен афганистанец за това, че се е врязал в мирна синдикална демонстрация в Мюнхен през февруари 2025 г., убивайки майка и 2-годишното ѝ дете, предаде ДПА, съобщи БТА.
Висшият регионален съд в Мюнхен, който обяви решението, каза, че при престъплението има особено утежняващи вината обстоятелства, което означава, че е малко вероятно извършителят да може да бъде освободен от затвора при условия на пробация след 15 години, което е често срещано явление в Германия.
„Деянието, трябва да заяви ясно това, имаше за цел да унищожи човешки животи“, каза един от двамата представители на главната прокуратура.
Много други хора бяха ранени при атака. Много от тях все още страдат тежко, физически или психологически, от последствията от нападението, като някои от ранените са неспособни да работят.
Решението на съда съвпадна с исканията на прокурорите, докато защитата пледира само за 15-годишна присъда и настаняване на обвиняемия в психиатрично отделение. Адвокатите на защитата заявиха, че техният клиент показва ясни признаци на подтип на шизофренията, водещ до непредсказуемо поведение.
Но председателят на съда заяви, че мъжът е искал да атакува и произволно да убива хора в Германия като реакция на ситуацията в ислямските страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герги
Коментиран от #2
15:05 06.08.2026
2 Феникс
До коментар #1 от "Герги":А на бас, че след 10-12 години ще го пуснат!
Коментиран от #8
15:06 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 и какво
15:09 06.08.2026
5 Олеся Чукчук
15:14 06.08.2026
6 гаранция е че
15:15 06.08.2026
7 Но за тези които избиха
Коментиран от #11
15:27 06.08.2026
8 Ами всъщност
До коментар #2 от "Феникс":След 10-12 години изобщо няма да има държава Германия, не и в този си вид. А въпросният афганец може и медал да получи за заслуги към исляма когато неговите сънародници станат прекалено много и почнат да колят наред белите европейци.
15:41 06.08.2026
9 0407
16:33 06.08.2026
10 Теслатъ
17:02 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе само
00:27 07.08.2026