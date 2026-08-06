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Осъдиха на доживотен затвор афганистанец, врязал се с автомобил в участници на протест в Мюнхен

Осъдиха на доживотен затвор афганистанец, врязал се с автомобил в участници на протест в Мюнхен

6 Август, 2026 15:03 1 085 12

  • тероризъм-
  • мюнхен-
  • германия-
  • афганистан-
  • атентат

Адвокатите на защитата заявиха, че техният клиент показва ясни признаци на шизофрения

Осъдиха на доживотен затвор афганистанец, врязал се с автомобил в участници на протест в Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германски съд постанови присъда доживотен затвор за 25-годишен афганистанец за това, че се е врязал в мирна синдикална демонстрация в Мюнхен през февруари 2025 г., убивайки майка и 2-годишното ѝ дете, предаде ДПА, съобщи БТА.

Висшият регионален съд в Мюнхен, който обяви решението, каза, че при престъплението има особено утежняващи вината обстоятелства, което означава, че е малко вероятно извършителят да може да бъде освободен от затвора при условия на пробация след 15 години, което е често срещано явление в Германия.

„Деянието, трябва да заяви ясно това, имаше за цел да унищожи човешки животи“, каза един от двамата представители на главната прокуратура.

Много други хора бяха ранени при атака. Много от тях все още страдат тежко, физически или психологически, от последствията от нападението, като някои от ранените са неспособни да работят.

Решението на съда съвпадна с исканията на прокурорите, докато защитата пледира само за 15-годишна присъда и настаняване на обвиняемия в психиатрично отделение. Адвокатите на защитата заявиха, че техният клиент показва ясни признаци на подтип на шизофренията, водещ до непредсказуемо поведение.

Но председателят на съда заяви, че мъжът е искал да атакува и произволно да убива хора в Германия като реакция на ситуацията в ислямските страни.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    16 0 Отговор
    на строг режим,постоянно в карцера и колкото издържи толкова.

    Коментиран от #2

    15:05 06.08.2026

  • 2 Феникс

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Герги":

    А на бас, че след 10-12 години ще го пуснат!

    Коментиран от #8

    15:06 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 и какво

    11 1 Отговор
    ще го хранят по три пъти на ден и може би някой ден умре толкова са смотани в Германия

    15:09 06.08.2026

  • 5 Олеся Чукчук

    5 11 Отговор
    Свобода за смелите окраинци!!!

    15:14 06.08.2026

  • 6 гаранция е че

    13 1 Отговор
    ще го хранят по три пъти на ден в затвора -и най хубавото е че всички негови роднини ще са на социал в Германия

    15:15 06.08.2026

  • 7 Но за тези които избиха

    4 3 Отговор
    Стотици хиляди души в Палестина съд няма. И за вилнеещите израелски лумпени в Банско също няма

    Коментиран от #11

    15:27 06.08.2026

  • 8 Ами всъщност

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    След 10-12 години изобщо няма да има държава Германия, не и в този си вид. А въпросният афганец може и медал да получи за заслуги към исляма когато неговите сънародници станат прекалено много и почнат да колят наред белите европейци.

    15:41 06.08.2026

  • 9 0407

    1 1 Отговор
    чакаме следващия от хората на Аллах да убие и бов съд .....

    16:33 06.08.2026

  • 10 Теслатъ

    1 1 Отговор
    Немъ страшнУ, другарЕ, след 25г. Гемания шъ съ е превърналъ у ислямскъ Федералнъ уж "република", а този другарЪ и другите кът него активно шъ участват в политическия процес на новото общество... Не вервате? Е, времето шъ покаже... .

    17:02 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе само

    1 0 Отговор
    Смъртна присъда ще ни отърве от тези психопати, навлеци и убийци.

    00:27 07.08.2026

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