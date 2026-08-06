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Плавателен съд в ДР Конго е поставен под карантина след пет смъртни случая сред пътниците

Плавателен съд в ДР Конго е поставен под карантина след пет смъртни случая сред пътниците

6 Август, 2026 19:51 1 424 6

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По официални данни досега са потвърдени 3973 случая на вируса, а 1801 души са починали, което прави сегашната епидемия втората най-смъртоносна в историята на страната

Плавателен съд в ДР Конго е поставен под карантина след пет смъртни случая сред пътниците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в ДР Конго извършват изследвания за ебола и холера на всички 255 пътници на плавателен съд, спрян по река Конго, съобщи Би Би Си, предаде БТА.

Плавателният съд „Инфън-2“ (Yingfeng 2), управляван от китайска компания, е бил спрян край пристанището Бенде Бенде, на около 65 километра от столицата Киншаса нагоре по течението на реката.

Министърът на здравеопазването на ДР Конго Роже Камба заяви, че изследванията се извършват като предпазна мярка, след като пътник с висока температура и диария, слязъл на предишна спирка, е починал в болница. Починали са още двама възрастни, тригодишно дете и едно новородено.

Екипи на здравното министерство и на Световната здравна организация (СЗО) са се качили на борда на плавателния съд и са разположили мобилна лаборатория за извършване на изследвания.

„Засега никой не е дал положителна проба и е вероятно никой да не даде положителен резултат и след изтичането на 21-дневния инкубационен период“, каза Камба пред журналисти.

По информация на Би Би Си плавателният съд е отплавал от Кисангани - третия по големина град в ДР Конго - преди около две седмици. Наскоро там бяха регистрирани случаи на ебола, като най-малко четирима души са починали.

Камба допълни, че противно на по-ранни съобщения в провинция Монгала, където е слязъл пътникът, който впоследствие е починал, не са били регистрирани случаи на ебола.

Плавателният съд е изминал повече от 1700 километра по течението на реката към столицата Киншаса, преди да бъде спрян.

На службите за сигурност е разпоредено да поставят „Инфън-2“ под карантина край брега в съответствие със стандартите на СЗО, за да се предотврати евентуално разпространение на вируса в столицата.

ДР Конго се бори със 17-ата си епидемия от ебола, обявена на 15 май. Тя е причинена от редкия щам „Бундибуджо“ на вируса, който не бе засичан повече от десетилетие. Срещу него няма специфично лечение, нито одобрена ваксина, въпреки че във Великобритания са започнали първите изпитания на ваксина на хора.

Три месеца след обявяването на епидемията броят на заразените и починалите продължава да се увеличава.

По официални данни досега са потвърдени 3973 случая на вируса, а 1801 души са починали, което прави сегашната епидемия втората най-смъртоносна в историята на страната.


Конго (Демократична Република)
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