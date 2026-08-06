Как една италианка изхвърли лотариен билет за 1 милион евро

Работниците от службата за сметосъбиране в град Битонто, Италия, откриха лотариен билет на стойност 1 милион евро, след като се наложи да претърсят цял камион, пълен с боклук. Администраторът на компанията за управление на отпадъци SANB - Роберто Никола Тоскано, заяви пред "Франс прес”, че билетът е бил намерен "по чудо все още цял”.

Тоскано получил паническо телефонно обаждане от жената, която спечелила голямата награда, но я изгубила. Жената, чието име не се споменава, участвала в съботната лотария и в неделя отишла да провери резултата от билета си в местния магазин.

Машината обаче показала, че печалбата ѝ "не подлежи на изплащане”. Това съобщение е често срещано и означава, че наградата е твърде голяма, за да може малкият търговец да я изплати. Тя погрешно разтълкувала съобщението и решила, че няма печалба.

"Победителката винаги е играла едни и същи числа, тъй като те са били свързани с близък човек”, каза Тоскано. Според италианския вестник "Кориере дела Сера” печелившата комбинация на жената е била 2, 4, 8, 10 и 51. Член на семейството на жената забелязал, че комбинацията е печелившата, и я уведомил, но тя вече беше изхвърлила билета. Когато се върнали в магазина, камионът за боклук вече беше извозил контейнера, в който се намирал билетът ѝ.

Как е открит билетът?

След като жената се свързва с SANB, фирмата за сметосъбиране предприема бързи действия, за да проследи пътя на изхвърления билет, разказа Тоскано пред "Франс прес”. Те успяват да идентифицират точния камион и го спират.

Претърсването на събраните отпадъци би представлявало риск заради потенциално наличие на опасни материали в тях, затова превозното средство е откарано до специален обект, оборудван за извършване на претърсването, обясни Тоскано. На работниците им отнема един ден "работа в условия, които бяха всичко друго, но не и приятни”, за да намерят билета, каза Тоскано пред "Кориере дела Сера”.

Тоскано сподели, че жената се разплакала, когато разбрала по телефона, че билетът е намерен. Той заяви пред вестника, че професионализмът, организацията и голяма доза късмет са довели до този момент, като подчерта, че този на вид невъзможен резултат не би станал реалност без помощта на работниците по сметосъбирането. Тъй като SANB е публична организация, разходите за претърсването ще бъдат поети от данъкоплатците, но Тоскано заяви, че жената е обещала да "покрие всички допълнителни разходи”.

Мина Киркова (редактор)