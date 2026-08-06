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Как една италианка изхвърли лотариен билет за 1 милион евро

Как една италианка изхвърли лотариен билет за 1 милион евро

6 Август, 2026 20:23 2 304 11

  • лотария-
  • италия-
  • джакпот-
  • билет-
  • битонто-
  • боклук

1 милион евро е печалбата на италианката, която по грешка изхвърля лотарийния си билет на боклука. Местната компания за сметосъбиране спасява печалбата.

Как една италианка изхвърли лотариен билет за 1 милион евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Работниците от службата за сметосъбиране в град Битонто, Италия, откриха лотариен билет на стойност 1 милион евро, след като се наложи да претърсят цял камион, пълен с боклук. Администраторът на компанията за управление на отпадъци SANB - Роберто Никола Тоскано, заяви пред "Франс прес”, че билетът е бил намерен "по чудо все още цял”.

Тоскано получил паническо телефонно обаждане от жената, която спечелила голямата награда, но я изгубила. Жената, чието име не се споменава, участвала в съботната лотария и в неделя отишла да провери резултата от билета си в местния магазин.

Машината обаче показала, че печалбата ѝ "не подлежи на изплащане”. Това съобщение е често срещано и означава, че наградата е твърде голяма, за да може малкият търговец да я изплати. Тя погрешно разтълкувала съобщението и решила, че няма печалба.

"Победителката винаги е играла едни и същи числа, тъй като те са били свързани с близък човек”, каза Тоскано. Според италианския вестник "Кориере дела Сера” печелившата комбинация на жената е била 2, 4, 8, 10 и 51. Член на семейството на жената забелязал, че комбинацията е печелившата, и я уведомил, но тя вече беше изхвърлила билета. Когато се върнали в магазина, камионът за боклук вече беше извозил контейнера, в който се намирал билетът ѝ.

Как е открит билетът?

След като жената се свързва с SANB, фирмата за сметосъбиране предприема бързи действия, за да проследи пътя на изхвърления билет, разказа Тоскано пред "Франс прес”. Те успяват да идентифицират точния камион и го спират.

Претърсването на събраните отпадъци би представлявало риск заради потенциално наличие на опасни материали в тях, затова превозното средство е откарано до специален обект, оборудван за извършване на претърсването, обясни Тоскано. На работниците им отнема един ден "работа в условия, които бяха всичко друго, но не и приятни”, за да намерят билета, каза Тоскано пред "Кориере дела Сера”.

Тоскано сподели, че жената се разплакала, когато разбрала по телефона, че билетът е намерен. Той заяви пред вестника, че професионализмът, организацията и голяма доза късмет са довели до този момент, като подчерта, че този на вид невъзможен резултат не би станал реалност без помощта на работниците по сметосъбирането. Тъй като SANB е публична организация, разходите за претърсването ще бъдат поети от данъкоплатците, но Тоскано заяви, че жената е обещала да "покрие всички допълнителни разходи”.

Мина Киркова (редактор)


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    9 24 Отговор
    Имало по-прости и от нашите русофили.

    Коментиран от #6, #7, #8, #9

    20:28 06.08.2026

  • 2 Сопол

    7 0 Отговор
    Мина Киркова (редактор)

    Трябваше да си Лопатова а не Киркова

    20:28 06.08.2026

  • 3 Робот

    7 2 Отговор
    По това време Дойче веле хакат ракия..! Очаквам да пуснат някоя пръдня..!

    20:29 06.08.2026

  • 4 Комундел Комунделов

    4 11 Отговор
    Ако беше в България русофилът бачкатор на сметището щеше да се направи на улав и да запази билета за себе. Но само след два удара с лопатето щеше да си признае за гнусната постъпка и да върне билетчето на собственика.

    20:31 06.08.2026

  • 5 Сатана Z

    13 5 Отговор
    От първият коментар се вижда ,че Жълтопаветните скотове вече са се прибрали от сметището ,което им дава препитание.

    20:33 06.08.2026

  • 6 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    И "по една случайност" по-простите отново са западнАЛяци.

    20:34 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчар

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Русофилите като бяха на власт такива като тебе ги хвърляха на прасетата в Белене..! Сега прасетата определят правилата..!

    Коментиран от #10

    20:37 06.08.2026

  • 9 ФАКТ Е

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Радев: Крим е на Путин. Аз също.

    20:37 06.08.2026

  • 10 Кога

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Ще идваш да събереш сиренцето

    20:49 06.08.2026

  • 11 Звездоброец

    0 0 Отговор
    Когато си роден с късмет - можеш да го откриеш и в купчина смет !

    11:25 07.08.2026

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