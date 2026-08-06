Как една италианка изхвърли лотариен билет за 1 милион евро

Работниците от службата за сметосъбиране в град Битонто, Италия, откриха лотариен билет на стойност 1 милион евро, след като се наложи да претърсят цял камион, пълен с боклук. Администраторът на компанията за управление на отпадъци SANB - Роберто Никола Тоскано, заяви пред "Франс прес”, че билетът е бил намерен "по чудо все още цял”.
Тоскано получил паническо телефонно обаждане от жената, която спечелила голямата награда, но я изгубила. Жената, чието име не се споменава, участвала в съботната лотария и в неделя отишла да провери резултата от билета си в местния магазин.
Машината обаче показала, че печалбата ѝ "не подлежи на изплащане”. Това съобщение е често срещано и означава, че наградата е твърде голяма, за да може малкият търговец да я изплати. Тя погрешно разтълкувала съобщението и решила, че няма печалба.
"Победителката винаги е играла едни и същи числа, тъй като те са били свързани с близък човек”, каза Тоскано. Според италианския вестник "Кориере дела Сера” печелившата комбинация на жената е била 2, 4, 8, 10 и 51. Член на семейството на жената забелязал, че комбинацията е печелившата, и я уведомил, но тя вече беше изхвърлила билета. Когато се върнали в магазина, камионът за боклук вече беше извозил контейнера, в който се намирал билетът ѝ.
Как е открит билетът?
След като жената се свързва с SANB, фирмата за сметосъбиране предприема бързи действия, за да проследи пътя на изхвърления билет, разказа Тоскано пред "Франс прес”. Те успяват да идентифицират точния камион и го спират.
Претърсването на събраните отпадъци би представлявало риск заради потенциално наличие на опасни материали в тях, затова превозното средство е откарано до специален обект, оборудван за извършване на претърсването, обясни Тоскано. На работниците им отнема един ден "работа в условия, които бяха всичко друго, но не и приятни”, за да намерят билета, каза Тоскано пред "Кориере дела Сера”.
Тоскано сподели, че жената се разплакала, когато разбрала по телефона, че билетът е намерен. Той заяви пред вестника, че професионализмът, организацията и голяма доза късмет са довели до този момент, като подчерта, че този на вид невъзможен резултат не би станал реалност без помощта на работниците по сметосъбирането. Тъй като SANB е публична организация, разходите за претърсването ще бъдат поети от данъкоплатците, но Тоскано заяви, че жената е обещала да "покрие всички допълнителни разходи”.
Мина Киркова (редактор)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
Коментиран от #6, #7, #8, #9
20:28 06.08.2026
2 Сопол
Трябваше да си Лопатова а не Киркова
20:28 06.08.2026
3 Робот
20:29 06.08.2026
4 Комундел Комунделов
20:31 06.08.2026
5 Сатана Z
20:33 06.08.2026
6 Факт
До коментар #1 от "Швейк":И "по една случайност" по-простите отново са западнАЛяци.
20:34 06.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Овчар
До коментар #1 от "Швейк":Русофилите като бяха на власт такива като тебе ги хвърляха на прасетата в Белене..! Сега прасетата определят правилата..!
Коментиран от #10
20:37 06.08.2026
9 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Швейк":Радев: Крим е на Путин. Аз също.
20:37 06.08.2026
10 Кога
До коментар #8 от "Овчар":Ще идваш да събереш сиренцето
20:49 06.08.2026
11 Звездоброец
11:25 07.08.2026