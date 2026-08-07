Соломоновите острови се стремят да задълбочат връзките си със САЩ

Външният министър на Соломоновите острови Рик Хоуенипвела заяви, че страната му се стреми да възстанови връзките си със своите традиционни партньори, включително САЩ и Австралия, като същевременно се придържа към принципа "приятел на всички и враг на никого", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Хоуенипвела отбеляза, че през последните години някои стари партньори на Соломоновите острови се чувствали загърбени и че правителството на новия премиер Матю Уейл, който встъпи в длъжност през май, би искало да поднови по-тясното сътрудничество с тези държави.
"Трябва да възстановим отношенията", каза Хоуенипвела в интервю за Ройтерс в кулоарите на провеждащата се във Фиджи среща на външните министри страните от Форума на тихоокеанските острови.
Уейл, който е отправял критики към Китай, през юли бе на посещение в Канбера. Тогава австралийското правителство му обеща да работи за укрепването на двустранните отношения на фона на опасенията, свързани с влиянието на Пекин в Тихия океан.
Уейл миналия месец посети и Вашингтон, където участва в преговори за задълбочаване на връзките между Соломоновите острови и САЩ. Тогава бе подписано и писмо за намерения за възстановяването на дейността на американската правителствена агенция "Корпус на мира" на територията на Соломоновите острови.
Правителството на Уейл активизира дипломатическите си контакти в момент, в който лидери от Тихоокеанския регион се изправят пред нарастващата стратегическа конкуренция между Китай и западните партньори. Министрите на страните от Форума на тихоокеанските острови се срещат в столицата на Фиджи - Сува, за да обсъдят регионалното лидерство и други въпроси.
Хоуенипвела посочи, че е до момента има консенсус по дневния ред на срещата.
Той подчерта, че усилията за възстановяване на връзките на страната му с традиционните ѝ партньори не променят общия принцип на външната политика "приятел на всички и враг на никого".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аа ясно
08:54 07.08.2026
2 Ъъъ🐒
Коментиран от #12
08:57 07.08.2026
3 Тези
Коментиран от #15
09:00 07.08.2026
4 Владимир Путин, президент
Коментиран от #11
09:01 07.08.2026
5 Всеки иска да е под Американски ботуш
Явно всеки обича парите и свободата
Коментиран от #9
09:05 07.08.2026
6 Папуа Нова Гвинея
ианкии го хоме !!!
09:05 07.08.2026
7 Укротрола да го хване скоротечен рак!
Коментиран от #10
09:13 07.08.2026
8 ЗОРО
09:23 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Русотрола детето му да го хване
До коментар #7 от "Укротрола да го хване скоротечен рак!":Скоротечен Рак
Син да има Зет да му докара и тогава рак да го хване
09:29 07.08.2026
11 Търновец
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Дружбата със САЩ както нашето стратегическо партньорство може да доведе до покупки на морално остаряващи оръжия както ефки и Страйкери а питайте коренното население на Хаваите как бяха присъединени за щат - Полинезийците наричат присъединяването кражба отказват да учат Английски и бойкотират изборите. Освен във голяма военно морска база Хаваите бяха превърнати в база за производство на захарна тръстика като плантациите бяха разположени по дъната на реките и фермери пришълци от Британия и Холандия влязоха в конфликт с местното Полинезийско население и повикаха морски пехотинци. На Соломоновите острови е подобно.
09:32 07.08.2026
12 Търновец
До коментар #2 от "Ъъъ🐒":Целият регион е застрашен от Китайски риболовни кораби нарушаващи териториалните води на страни като почнем с Филипините. Освен това дъната на океана са богати на нефт и газ и редкоземни елементи и Китайците пращат бойни кораби. А Американците могат да загубят своите технологични предимства в бойните кораби - Япония вече има електромагнитни оръжия на последния разрушите може би такива оръжия имат и Китайците които работят. Америка харчи милиарди заради Израел.
09:43 07.08.2026
13 Тръм Гръм
09:43 07.08.2026
14 Соломон Пасе
09:46 07.08.2026
15 Кой ли иска да има нещо с рашистите
До коментар #3 от "Тези":3 Тези
70ОТГОВОР
хора, вероятно наистина не знаят, какво си причиняват.
-;-
що така не искат дружбата с Райха?!
10:16 07.08.2026
16 име
10:26 07.08.2026
17 да ги връщат на Израел
10:50 07.08.2026
18 Израелски заселник
11:26 07.08.2026