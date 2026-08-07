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Соломоновите острови се стремят да задълбочат връзките си със САЩ

Соломоновите острови се стремят да задълбочат връзките си със САЩ

7 Август, 2026 08:52 1 057 18

  • соломонови острови-
  • австралия-
  • сащ-
  • тих океан

Соломоновите острови обявиха, че се придържат към принципа "приятел на всички и враг на никого"

Соломоновите острови се стремят да задълбочат връзките си със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външният министър на Соломоновите острови Рик Хоуенипвела заяви, че страната му се стреми да възстанови връзките си със своите традиционни партньори, включително САЩ и Австралия, като същевременно се придържа към принципа "приятел на всички и враг на никого", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Хоуенипвела отбеляза, че през последните години някои стари партньори на Соломоновите острови се чувствали загърбени и че правителството на новия премиер Матю Уейл, който встъпи в длъжност през май, би искало да поднови по-тясното сътрудничество с тези държави.

"Трябва да възстановим отношенията", каза Хоуенипвела в интервю за Ройтерс в кулоарите на провеждащата се във Фиджи среща на външните министри страните от Форума на тихоокеанските острови.

Уейл, който е отправял критики към Китай, през юли бе на посещение в Канбера. Тогава австралийското правителство му обеща да работи за укрепването на двустранните отношения на фона на опасенията, свързани с влиянието на Пекин в Тихия океан.

Уейл миналия месец посети и Вашингтон, където участва в преговори за задълбочаване на връзките между Соломоновите острови и САЩ. Тогава бе подписано и писмо за намерения за възстановяването на дейността на американската правителствена агенция "Корпус на мира" на територията на Соломоновите острови.

Правителството на Уейл активизира дипломатическите си контакти в момент, в който лидери от Тихоокеанския регион се изправят пред нарастващата стратегическа конкуренция между Китай и западните партньори. Министрите на страните от Форума на тихоокеанските острови се срещат в столицата на Фиджи - Сува, за да обсъдят регионалното лидерство и други въпроси.

Хоуенипвела посочи, че е до момента има консенсус по дневния ред на срещата.

Той подчерта, че усилията за възстановяване на връзките на страната му с традиционните ѝ партньори не променят общия принцип на външната политика "приятел на всички и враг на никого".


Соломонови Острови
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аа ясно

    14 0 Отговор
    винаги в партер и с отворена уста

    08:54 07.08.2026

  • 2 Ъъъ🐒

    10 1 Отговор
    Соломоновите острови са застрашени от бг национален отбор по футбол, така, че дружбата със САЩ е като въздухът и водата за тях!

    Коментиран от #12

    08:57 07.08.2026

  • 3 Тези

    11 0 Отговор
    хора, вероятно наистина не знаят, какво си причиняват.

    Коментиран от #15

    09:00 07.08.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор
    Има ли остров или туземец който иска да има нещо общо с Русия ? Не мислА 👈😁

    Коментиран от #11

    09:01 07.08.2026

  • 5 Всеки иска да е под Американски ботуш

    3 8 Отговор
    И доброволно минават към сащ да стават американци!

    Явно всеки обича парите и свободата

    Коментиран от #9

    09:05 07.08.2026

  • 6 Папуа Нова Гвинея

    11 0 Отговор
    Хи хи хи
    ианкии го хоме !!!

    09:05 07.08.2026

  • 7 Укротрола да го хване скоротечен рак!

    1 1 Отговор
    Укротрола да го хване скоротечен рак!

    Коментиран от #10

    09:13 07.08.2026

  • 8 ЗОРО

    3 0 Отговор
    Боли ме кра!

    09:23 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русотрола детето му да го хване

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Укротрола да го хване скоротечен рак!":

    Скоротечен Рак

    Син да има Зет да му докара и тогава рак да го хване

    09:29 07.08.2026

  • 11 Търновец

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Дружбата със САЩ както нашето стратегическо партньорство може да доведе до покупки на морално остаряващи оръжия както ефки и Страйкери а питайте коренното население на Хаваите как бяха присъединени за щат - Полинезийците наричат присъединяването кражба отказват да учат Английски и бойкотират изборите. Освен във голяма военно морска база Хаваите бяха превърнати в база за производство на захарна тръстика като плантациите бяха разположени по дъната на реките и фермери пришълци от Британия и Холандия влязоха в конфликт с местното Полинезийско население и повикаха морски пехотинци. На Соломоновите острови е подобно.

    09:32 07.08.2026

  • 12 Търновец

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъ🐒":

    Целият регион е застрашен от Китайски риболовни кораби нарушаващи териториалните води на страни като почнем с Филипините. Освен това дъната на океана са богати на нефт и газ и редкоземни елементи и Китайците пращат бойни кораби. А Американците могат да загубят своите технологични предимства в бойните кораби - Япония вече има електромагнитни оръжия на последния разрушите може би такива оръжия имат и Китайците които работят. Америка харчи милиарди заради Израел.

    09:43 07.08.2026

  • 13 Тръм Гръм

    6 0 Отговор
    Соломоновите острови трябва да носят името "Островите на Тръмп, надявам се в скоро време управляващите на островите да ми предложат тази чест за да има добра сделка.

    09:43 07.08.2026

  • 14 Соломон Пасе

    4 0 Отговор
    Соломоновите острови са кръстени на мен.

    09:46 07.08.2026

  • 15 Кой ли иска да има нещо с рашистите

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тези":

    3 Тези
    70ОТГОВОР
    хора, вероятно наистина не знаят, какво си причиняват.
    -;-
    що така не искат дружбата с Райха?!

    10:16 07.08.2026

  • 16 име

    5 0 Отговор
    Тука някъв инсталиран губернатор се прави че все едно от него зависи нещо. Соломоновите острови са част от така наречената "островна верига", три редици от острови, окупирани от краварите за да могат да тероризират континентална Азия. Днес за да спират китайците, а по времето на студената, за да не се разпростране комунизъм. Първата редица е от Япония, Филипини, до Борнео. Втората са островите от Мариана, през Гуам до Палау. Третата верига е от Хаваи през Самоа до Нова Зеландия. Веригата от бази е ползвана при избиването на 20% от носелението на Северна Корея.

    10:26 07.08.2026

  • 17 да ги връщат на Израел

    3 0 Отговор
    Цар Соломон си ги иска обратно.

    10:50 07.08.2026

  • 18 Израелски заселник

    1 0 Отговор
    Соломоновите острови са ни обещани преди 3000 години! Наши са!

    11:26 07.08.2026