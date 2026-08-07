Соломоновите острови се стремят да задълбочат връзките си със САЩ

Външният министър на Соломоновите острови Рик Хоуенипвела заяви, че страната му се стреми да възстанови връзките си със своите традиционни партньори, включително САЩ и Австралия, като същевременно се придържа към принципа "приятел на всички и враг на никого", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Хоуенипвела отбеляза, че през последните години някои стари партньори на Соломоновите острови се чувствали загърбени и че правителството на новия премиер Матю Уейл, който встъпи в длъжност през май, би искало да поднови по-тясното сътрудничество с тези държави.

"Трябва да възстановим отношенията", каза Хоуенипвела в интервю за Ройтерс в кулоарите на провеждащата се във Фиджи среща на външните министри страните от Форума на тихоокеанските острови.

Уейл, който е отправял критики към Китай, през юли бе на посещение в Канбера. Тогава австралийското правителство му обеща да работи за укрепването на двустранните отношения на фона на опасенията, свързани с влиянието на Пекин в Тихия океан.

Уейл миналия месец посети и Вашингтон, където участва в преговори за задълбочаване на връзките между Соломоновите острови и САЩ. Тогава бе подписано и писмо за намерения за възстановяването на дейността на американската правителствена агенция "Корпус на мира" на територията на Соломоновите острови.

Правителството на Уейл активизира дипломатическите си контакти в момент, в който лидери от Тихоокеанския регион се изправят пред нарастващата стратегическа конкуренция между Китай и западните партньори. Министрите на страните от Форума на тихоокеанските острови се срещат в столицата на Фиджи - Сува, за да обсъдят регионалното лидерство и други въпроси.

Хоуенипвела посочи, че е до момента има консенсус по дневния ред на срещата.

Той подчерта, че усилията за възстановяване на връзките на страната му с традиционните ѝ партньори не променят общия принцип на външната политика "приятел на всички и враг на никого".