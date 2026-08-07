Bugatti представи поредния модел, който доказва, че парите могат да купят всичко

Ултраексклузивната програма „Solitaire“ на Bugatti отново влезе в заглавията, превръщайки най-безкомпромисното състезателно оръжие от Молсхайм в движещо се произведение на изкуството. Новопредставеният Bugatti Destrier се основава на карбоновата структура и суровата механична мощ на модела Bolide с 1 600 к.с., но се лишава от всяко крило, спойлер и агресивно аеродинамично устройство в стремежа си към чиста естетическа елегантност. След вдъхновените от историята уникални модели Brouillard и FKP Hommage, Destrier се появява като третата поръчкова разработка на дивизията – проект, воден от дизайна и кръстен на ценните бойни коне, предпочитани от средновековните рицари.

С височина точно един метър Destrier заслужава титлата на най-ниския Bugatti, създаван някога. Построен върху карбоновия монокок на Bolide, разработен от Dallara, каросерията заменя ориентираната към пистата притискаща сила с плавни, драматични пропорции. По-големите 20-цолови предни и 21-цолови задни джанти запълват арките, ограждайки преработената предна част, закрепена от разширена решетка във формата на подкова. По дължината на страничните части емблематичната C-линия на Bugatti придобива нова интерпретация, като се прекъсва за кратко зад предните колесни арки, преди да се извива обратно към предната част. В задната част деликатен, интегриран спойлер, вдъхновен от Chiron Profilée, замества масивното двуелементно крило на Bolide, което позволява на шасито да се стеснява в средата, преди да се разшири над преувеличените задни арки.

Дизайнерският екип в Молсхайм прави пряк историческа паралел между Destrier и легендарния Type 57 от 30-те години на миналия век. Точно както едно-единствено шаси на Type 57 някога е послужило както за състезателните автомобили Type 57G Tank, спечелили „Льо Ман“, така и за ефирния пътен автомобил Type 57SC Atlantic, Bolide и Destrier споделят една и съща основна архитектура, за да изразят две напълно различни автомобилни философии – едната създадена, за да счупи рекордите за време на обиколка, а другата – изработена, за да доминира на изложбените площадки.

Екстериорът е облечен в Sapphire Celeste, специално изработено многослойно тъмносиньо покритие, обогатено с диамантоподобни частици, които блестят на слънчева светлина. Тонирани карбонови елементи, полирани алуминиеви акценти и фини повърхности от кован метал, наподобяващи ръчно изкована рицарска броня, допълват визуалната концепция. Вътре в интериора суровите карбонови елементи от моторспорта са заменени с лукс от висока класа, съчетаващ топлата кожа „Ambre Voyageur“ и набук с 3D-плетен текстил, в който са вплетени медни нишки в дизайн с кръгова ореола. Под изработената по мярка каросерия се крие необузданото сърце на донорския автомобил: 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора, развиващ 1 600 конски сили. Предвиден за публичния си дебют на Pebble Beach Concours d'Elegance на 16 август 2026 година, единственият екземпляр на Destrier се издига като зашеметяващ паметник на майсторството в изработката на каросерии, а цената му остава в строго пазена тайна.