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Седем души са убити, а 15 ранени при стрелба в училище в Тайланд

Седем души са убити, а 15 ранени при стрелба в училище в Тайланд

7 Август, 2026 09:46 754 3

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Голям брой служители на полицията и службите за извънредни ситуации са разположени на мястото на стрелбата

Седем души са убити, а 15 ранени при стрелба в училище в Тайланд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем души са убити при стрелба в училище в Тайланд днес, а 15 души са ранени, съобщи говорителят на тайландската национална полиция Трайронг Фиуфан, цитиран от Ройтерс, и уточни, че нападателят също е сред жертвите, предаде БТА.

Местният в. “Каосод” цитира местните служби за извънредни ситуации, според които убитите са трима учители, трима ученици и стрелецът - тийнейджър.

Мотивите до момента не се уточняват. Стрелбата е извършена тази сутрин в училището „Дебсирин Нонтабури“ в провинция Нонтабури, северно от Банкок, уточни ДПА.

Според първоначалното разследване заподозреният нападател е ученик. Силите за сигурност заявиха, че изглежда, той се е самоубил след нападението. Паника е избухнала сред учениците и учителите в сградата.

Голям брой служители на полицията и службите за извънредни ситуации са разположени на мястото на стрелбата, а учениците, учителите и друг персонал на училището са евакуирани. Властите съобщиха, че 15 души са ранени, най-малко един от които е в критично състояние.


Тайланд
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  • 1 ТайландскиТанс

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