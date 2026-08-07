Взрив край Дамаск: Двама убити и 13 ранени в Сирия

Най-малко двама души загинаха, а 13 други бяха ранени при тежка експлозия на взривно устройство, заложено в пътнически микробус край сирийската столица Дамаск.

Кървавият инцидент е станал в гъсто населеното предградие Джарамана, разположено югоизточно от столицата. Сирийското Министерство на здравеопазването потвърждава актуалния брой на жертвите към 6.45 тази сутрин, докато медицинските екипи в близките болници остават в пълна готовност.

Детайли за нападението в Джарамана

Взривът е избухнал на тясна търговска улица, изпълнена с магазини и улични търговци, което е предпоставка за сериозния брой пострадали. Представител на местните сили за сигурност заяви пред държавната телевизия "Ехбария" (Ekhbariya TV), че по първоначални данни става въпрос за терористичен акт чрез самоделно взривно устройство, скрито в таксиметров микробус.

Свидетели на инцидента описват мощна детонация. Пред Reuters местният жител Самер Абас споделя, че шрапнели са поразили витрината на магазина му, а ударната вълна е предизвикала паника сред стотиците преминаващи граждани. Повечето от ранените са настанени в болница „Ал Муджтахид“ в Дамаск. Към момента нито една групировка не е поела официално отговорност за атентата.

Ескалация на напрежението в Сирия

Атентатът в Джарамана, район с преобладаващо друзко и християнско население, подчертава усложнената обстановка в страната. Както съобщава медията Ас-Сувейда 24 , през последните седмици се наблюдава сериозно покачване на напрежението между фракции на друзкото малцинство и временното ислямистко правителство на страната, ръководено от Ахмад ал-Шараа. Това е третият голям взрив в района на столицата за малко повече от месец. Предишните атаки бяха извършени в началото на юли по време на държавното посещение на френския президент Еманюел Макрон в Дамаск.

Официалният доклад на Организацията на обединените нации (ООН), публикуван по-рано тази година, вече алармира за тежкия междуобщностен конфликт в Южна Сирия, който застрашава крехкия политически преход след падането на режима на Асад в края на 2024 г.