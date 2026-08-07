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Естония, Латвия и Литва: някога част от СССР, сега са известни с предприемачески дух и стартъпи

Естония, Латвия и Литва: някога част от СССР, сега са известни с предприемачески дух и стартъпи

7 Август, 2026 07:51 3 188 90

  • ссср-
  • иновации-
  • естония-
  • латвия-
  • литва-
  • скайп-
  • стартъп

Естония, с население от едва 1,3 милиона души, има понастоящем 10 действащи компании „еднорози“ - най-високият брой на глава от населението в Европа

Естония, Латвия и Литва: някога част от СССР, сега са известни с предприемачески дух и стартъпи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Някога част от СССР, трите балтийски страни - Литва, Латвия и Естония - днес се отличават с отвореността си към иновациите и с нарастващия брой технологични инициативи, които печелят международно признание, пише Франс прес, предаде БТА.

Въпреки че населението на трите балтийски страни е малко над шест милиона души, през миналата година на тяхна територия са били регистрирани около 33 000 стартиращи компании. От тях 17 са т.нар. еднорози - компании с пазарна оценка над 1 милиард щатски долара, според данни на „Лурсофт Ай Ти“ (Lursoft IT) – фирма, специализирана в търговски и финансови бази данни.

Сред тези технологични компании със световна известност са „НордВи ПиЕн“ (NordVPN), „Винтед“ (Vinted), „Болт“ (Bolt) и „Скайп“ (Skype).

Свободен предприемачески дух

След като възстановяват независимостта си в началото на 90-те години, трите страни наследяват остарели и неефективни икономики. Парадоксално обаче именно това освобождава силния предприемачески дух, който дотогава е бил потискан от плановата икономика и стимулира иновациите, подчертават експерти.

Недостатъчно развитата комуникационна инфраструктура в Естония благоприятства появата на „Скайп“. Това е първият естонски „еднорог“ и вероятно най-известният.

Основана през 2003 г. от двама скандинавски предприемачи в партньорство с четирима естонски разработчици, „Скайп“ има 50 милиона регистрирани потребители по света през 2005 г., когато е продадена на платформата за онлайн търгове „иБей“ (eBay) за около 2,6 милиарда долара. По-късно компанията е придобита от „Майкрософт“ (Microsoft), а платформата е закрита миналата година.

Този световен успех проправя пътя за цяла местна технологична екосистема, а присъединяването на трите балтийски страни към Европейския съюз през 2004 г. допълнително улеснява достъпа им до международните пазари.

„Мафията на Скайп“

Влиянието на тези създатели на първата вълна технологични компании далеч надхвърля търговския им успех. Явлението, известно като „мафията на Скайп“, показва как бивши служители и основатели влагат своя опит и капитал в нови компании, създавайки благоприятен кръг за развитието на регионалните иновации.

Естония, с население от едва 1,3 милиона души, има понастоящем 10 действащи компании „еднорози“ - най-високият брой на глава от населението в Европа.

В Литва платформата за продажба на дрехи втора употреба „Винтед“ играе подобна роля.

След като се превръща в „еднорог“ през 2019 г. и достига пазарна оценка от 8 милиарда долара през 2025 г., „Винтед“ допринася значително за укрепването на цялата екосистема от стартъпи в страната.

Днес стартъпите създават хиляди висококвалифицирани работни места, изплащат високи възнаграждения, генерират данъчни приходи и привличат чуждестранни инвестиции.

Този успех се дължи и на развитието на силна система за научно и технологично образование.

Студентите от балтийските страни в областите STEM (наука, технологии, инженерство и математика) постигат по-добри резултати от своите връстници във Франция, Швеция, САЩ и Норвегия според последното проучване PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ГДЕ

    62 6 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #48

    07:54 07.08.2026

  • 2 известни са

    87 11 Отговор
    като изчезващи народи също като нас

    07:54 07.08.2026

  • 3 Емигрант

    71 8 Отговор
    Да бе, да.
    Ставаш най-обичания когато се превърнеш в колония и най-мразения, ако решиш да си защитаваш националния интерес.

    07:54 07.08.2026

  • 4 Велчов

    12 59 Отговор
    Затова Путин иска да си ги прибере. Той обича да граби от лошият запад.

    Коментиран от #74

    07:54 07.08.2026

  • 5 Пудели

    51 5 Отговор
    Джаф, джаф..

    Коментиран от #8, #50

    07:55 07.08.2026

  • 6 Механик

    17 52 Отговор
    Абе знам,че руснаците не могат да направят две еднакви копчета за балтон.

    Коментиран от #12

    07:55 07.08.2026

  • 7 ежко

    80 7 Отговор
    На който не е бил в Естония, може да му пробутвате подобни истории. Аз не съм от тях. Видях им и електронното правителство и промишлеността и стандарта. Имало викате компании "еднорози". Има. Днес е перспективна, утре я няма. Щото изглеждала добре, обрала парите на инвеститорите тя горката куха, та дрънка...Литва - долу-горе същата работа.

    Коментиран от #73

    07:57 07.08.2026

  • 8 Кано Корсо

    10 59 Отговор

    До коментар #5 от "Пудели":

    Тия пудели са на светлинни години пред Рашка.

    Коментиран от #24, #63

    07:57 07.08.2026

  • 9 Механик

    74 7 Отговор
    Аз не разбрах тия "стартъпи" и "еднорози" какво ПРОИЗВЕЖДАТ. Платформа за продажба на дрехи втора употреба?! Ми на това му се вика БИТАК и не е никаква иновация, защото го има от как свят светува. Да не говорим, че реално си е един ВЕХТОШАРНИК.
    Но най-много ме изкефи там дето СКАЙП било намсиквоси велико нещо, ама видите ли вече го били закрили.
    Хаха.

    07:59 07.08.2026

  • 10 Панчаревската кметица

    66 8 Отговор
    те руснаците имат повече светофари от колкото тия население

    07:59 07.08.2026

  • 11 Пич

    62 6 Отговор
    Глупости!!! Известни са предимно с тъпи и въртОглави политици!!!

    07:59 07.08.2026

  • 12 Механик

    52 6 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Така е колега. Копчета не могат, но да ви брулят с ракети каквито нито сте чували, нито сте виждали, могат. Ей така както нищо не могат, карат Зели да ревтуни ката ден за ПВО (каквото никой не м оже д а му даде)

    Коментиран от #19, #51

    08:01 07.08.2026

  • 13 8888

    42 7 Отговор
    Платената от УКР пропаганда която казва: "всичко свързано с русия трябва да няма иновации и да е архаично но видиш ли тези държави са успели да се спасят". искам и аз пари от пропагандата

    08:04 07.08.2026

  • 14 Какво значи « стартъпи»?

    47 3 Отговор
    Няма ли си българска дума!
    До гуша ми дойде от СТАР и ТЪПИ автори на мазила!

    Коментиран от #77

    08:08 07.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гост

    8 28 Отговор
    Нормално не са колхозници а с германски корени..

    08:09 07.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    35 5 Отговор
    Известно са предимно с това, че са изчезващи нации. При това и клонящи към фалит.

    08:12 07.08.2026

  • 21 Мишо

    17 5 Отговор
    чух че ер балтик ще затваря па незнам заедно с академията за пилоти

    08:12 07.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЕВРЕВР

    34 3 Отговор
    Толкоз са известни, откак се отделиха, колкото ми е известно примерно Зимбабве - знам къде се намира. И толкова. Претопяване и изяждане.

    08:14 07.08.2026

  • 24 ежко

    29 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кано Корсо":

    Да, ама не. Недей вярва на всичко което се пише. Отиди на място и виж. Аз съм ходил за разлика от теб и вярвам на собствения си опит повече отколкото на Мария, която е превела отнякъде някаква статия и сигурно не е стъпвала там. И съм ходил не като екскурзиант, а съм работил в Естония. Имаше един във фейса дето се прехласваше по Лихтенщайн, колко били работливи и кадърни със знания от Уикипедия..Та се наложи да му обясня някой работи зад кадър....

    08:15 07.08.2026

  • 25 Kaлпазанин

    13 4 Отговор
    Тук едно тъпо днес иска да ни убеди че разделяй и владей е хубаво и за добро

    08:15 07.08.2026

  • 26 Възраждане

    21 8 Отговор
    Това са изконни съветски територии и много бързо ще се завърнат в семейството на Голямата Мечка. Този техен просперитет няма да е траен

    08:15 07.08.2026

  • 27 Ако не броим

    26 3 Отговор
    руснаците в тези"държави",населението им е в пъти по малко!

    08:15 07.08.2026

  • 28 Мишел

    31 4 Отговор
    Губят бързо населението си и ненапразно Естония, Латвия и Литва са наречени балтийските умирати.

    Коментиран от #35

    08:16 07.08.2026

  • 29 Не ставайте

    34 4 Отговор
    смешни! И техният дух е само в свирката! Демокрадцията донесе само разрушения и неограничена власт на калинките на Брюксел а безработица и бедност на обикновенните хора...

    08:18 07.08.2026

  • 30 И трите

    31 6 Отговор
    едва връзват двата края. При това демократично.

    Коментиран от #32

    08:19 07.08.2026

  • 31 ежко

    24 4 Отговор

    До коментар #19 от "Офчи дирник 😄":

    Всъщност Стив Джобс си създаде секта и сега тя го храни. Затова няма съществени технологични разлики между Айфон 15 и 17 да речем. Каквото излезе на пазара и сектантите са на опашка, стига да е с ябълка. Там не се купува устройство, а нещо съвсем разли1чно и ако питаш мен-много съмнително.

    Коментиран от #34

    08:19 07.08.2026

  • 32 ха ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #30 от "И трите":

    Хабер си нямаш на кой континент са, камо ли как живеят

    Коментиран от #56

    08:21 07.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Офчи дирник 😄

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "ежко":

    Стив Джобс отдавна не е жив.

    Коментиран от #54, #60

    08:25 07.08.2026

  • 35 Мдаа

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Като руснаците в Донбас.По 30-40 хил.на месец.
    😅😅😅

    Коментиран от #58

    08:27 07.08.2026

  • 36 Червен кхмер

    9 20 Отговор
    Където няма копейки и русофили има прогрес.Факт!
    Където си мечтаят за управление в страни с несменяеми диктатори като Русия, Иран, С.Корея има терор над собствения народ и мизерия.Факт!!!

    08:34 07.08.2026

  • 37 ВЕФ

    17 5 Отговор
    Като част от СССР, едва ли са носили дрехи втора употреба.

    08:40 07.08.2026

  • 38 Бежко

    5 15 Отговор
    Моята фирма работи и то доста успешно с естонската.Ходил съм там.Добре живеят хората освен в руската Норвегия с отвратителни панелки, но и там руснаците не искат да се връщат в крепостното царство.
    За разлика от тебе съм обиколил СССР 85-89, Русия, Грузия, Армения, Казахстан.....

    Коментиран от #41, #85

    08:41 07.08.2026

  • 39 Двигателя на СССР

    5 19 Отговор
    Двигателя ня СССР бяха балтийските републики и Украйна! Останалата част и до сега са оскотели алкохолизирани хорица!

    Коментиран от #46, #52

    08:41 07.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бежко

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Бежко":

    Руската Нарва

    08:42 07.08.2026

  • 42 Крали Марко

    21 5 Отговор
    Света щеше да е по щастлив , ако СССР съществуваше и американо англосаксонската инвазия на исток не бе допустата. Имаше трайно изградени утои и принципи. Сега отново по естествен път всичко ще си дойде на мястото, но с цената на много смърт. Уви

    08:43 07.08.2026

  • 43 Айляк

    9 5 Отговор
    Предприемачески сух го поемат тия прибалтийски саполи, по примера на видната им кривоуста куку мявка Кайчето Калас.
    Руский большой сухой, понимаешь?
    Толкова за жуженцата от Прибалтика.

    08:44 07.08.2026

  • 44 "обичам" т маркета

    10 3 Отговор
    мяза на обор за животни, толкова за "предприемачите" от тези псевдо държави

    08:45 07.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Изкуфствен интеуект

    5 10 Отговор

    До коментар #39 от "Двигателя на СССР":

    Ами провери в нетя и тогава пиши глупости, кое било двигател и кое не. В Украйна и по времето на СССР пак си бяха цървули, а в Прибалтика пак си имаше високотехнологични производства.

    08:48 07.08.2026

  • 47 Засмърдя на тролове

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Друсано русначе":

    Хахаха, не обиждай и не се заяждай, да не свършиш в канавката с разбита муцуна, л-нотролско.

    08:51 07.08.2026

  • 48 Страни касички

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "А ГДЕ":

    Без население, без индустрия, без отбрана. Финансови приамидки..

    08:54 07.08.2026

  • 49 Пинчерите

    14 3 Отговор
    На Европа са тези трите. Конкретно Латвия е абсолютно празна държава. На територия колкото половин България живеят има няма 150 - 200 000 души и то рускоговорящи. Целия останал 1 милион латиши и руснаци живее в Рига и района.

    Коментиран от #53

    09:00 07.08.2026

  • 50 Ха ха ха ха

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Пудели":

    Русофили - джаф, джаф.

    09:00 07.08.2026

  • 51 Японец

    5 14 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Затова ли трябва да се възхищаваме на руснаците? Че ни брулят с ракети? А не ни брулят със супер автомобили, с върхови технологи, с мобилни телефони, с биотехнологии, с модерна медицина, с чипове, с компютри, с машини, а ни брулят с ракети със съветски двигатели измислени още от пленени немски инженери и управлявани с електроника сглобена със санкционни части внесени нелегално през Киргизстан.

    На каква възраст си? 11 - 12 годишен? Ходиш ли да "ловиш" педофили?

    Коментиран от #69

    09:03 07.08.2026

  • 52 Украинец

    3 10 Отговор

    До коментар #39 от "Двигателя на СССР":

    Айде моля да не се обиждаме!
    Двигателя на СССР бяхме ние, украинците. Литва, Латвия и Естония си бяхте същите некадърни палячовци каквито сте и сега.
    Без нас, УКРАИНЦИТЕ нямаше да има нищо на тоя свят.

    09:03 07.08.2026

  • 53 Ха ха ха ха

    4 9 Отговор

    До коментар #49 от "Пинчерите":

    Ти виждал ли си Русия? Територии, територии и в нея - мечки! Иначе се смеете на другите. По-скоро тия малки народи са за уважение, че до ден днешен съществуват и не са ги претопили нито германци, нито поляци, нито руснаци.

    Коментиран от #59

    09:05 07.08.2026

  • 54 Механик

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Офчи дирник 😄":

    Стив Джобс не е жив, но това не пречи сектата му да е жива. Ти си точния пример.
    А инак, той бандера не е жив, но я гледай колко бандеровци избиха руснаците. Че има и още, дето се вика.

    09:05 07.08.2026

  • 55 АМ ЧИ ЩО

    15 2 Отговор
    ТОГАЗ КАТ СА ТОЛКОЗ ДОБРЕ НАСЕЛЕНИЕТО ИМ НАМАЛЯВА ПО БЪРЗО И ОТ НАШЕТО
    ЩО БЕ ШЕБЕЦИ

    09:06 07.08.2026

  • 56 Бухаха

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "ха ха ха":

    Във вилнюс е пълно с небели, па не знам кви са по паспорт.

    Коментиран от #71

    09:06 07.08.2026

  • 57 защо

    7 2 Отговор
    Досрамя я Марето да напише правилно.
    Да се чете - Стар Тъпи

    09:09 07.08.2026

  • 58 Мишел

    14 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаа":

    Нищо общо с Донбас. Литва, Латвия и Естония губят населението си без война. В момента, когато се отцепиха от СССР /Русия, провалиха икономиката си. Нямат суровини ,нямат пазари.

    09:10 07.08.2026

  • 59 АМИ СЪЩЕСТВУВАТ

    13 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха ха ха":

    БЛАГОДАРЕНИЕ НА РУСИЯ
    ЩОТО БЕЗ НЕЯ ЩЯХА ДА СА ГИ ПРЕТОПИЛИ Я ПОЛЯЦИ Я ШВЕДИ
    СЪЩО КАТО ФИНЛАНДИЯ
    А СССР ИМ ПАЗЕШЕ ЗАД....НИЦИТЕ БЕЗПЛАТНО И ГИ ХРАНЕШЕ КАТО МАЛКИ ДЕЦА С ТОК И ГОРИВА ВМЕСТО ДА ГИ НАРИТА КАТО ТЕА В КАЛИНИНГРАД
    ТА ТОВА СА ГРШКИТЕ НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ
    ДЪРЖАЛА СЕ Е ПРЕКАЛЕНО МЕКО С МЕСТНИТЕ ИНДИАНЦИ

    09:13 07.08.2026

  • 60 ежко

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Офчи дирник 😄":

    Правилно. Дори съм му чел автобиографията...Една дебела книжка с неговата снимка на корицата. Интересна е. Препоръчвам.

    09:14 07.08.2026

  • 61 розов еднорог зеля

    13 2 Отговор
    Там освен компаниите еднорози друго няма, а си живееха добре като руски области, сега еврастите им обясниха като на нас, че нищо не им трябвало, особено па руско, те щели да им светят, да ги хранят, да ги поят, обаче не им казали като на нас цената, бях там и ги видях много добре еднорозите, сега много от тях се преселват обратно в Русия, че евраското спасение не се трае.

    Коментиран от #82

    09:18 07.08.2026

  • 62 010101

    8 1 Отговор
    Малко страни в света губят население по-интензивно от Литва.

    09:18 07.08.2026

  • 63 Гого

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Кано Корсо":

    Ти кога беше в Рашката за последно? Май не си ходил там.

    09:20 07.08.2026

  • 64 Пешко

    5 2 Отговор
    Аз съм притеснен за таз Мария. Ако всичко се извърти обратно какво ли ще пише? Или ще дойдат други работодатели?

    09:22 07.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гориил

    19 2 Отговор
    По същество естонските и латвийските стартиращи компании нямат никакво влияние върху технологичния прогрес в Европа, дори с пазарна капитализация от един милиард долара. Всички разработки в тези стартиращи компании се финансират и присвояват изключително от чуждестранни инвеститори и не винаги се използват по предназначение, тъй като се конкурират със съществуващите европейски технологични гиганти и претендират за полагащия им се пазарен дял. Но те се занимават със същата подмяна на концепции, замествайки реалността с разказ, а анализа с емоция. Пропагандата на успеха е съпроводена от твърда наративна схема: Героична Украйна, Русия на ръба на колапса, НАТО е непогрешим, неизбежната победа на Запада, Русия има само три дни ракети и всичко е свършено, руската армия е победена за четвърти път тази година, наближава офанзива от 30 000 севернокорейски войници!, Русия няма повече войници, изпраща призраци, може би това е краят на Русия, каквато я познаваме, може би стоим на прага на исторически поврат, руснаците или губят, или печелят, в зависимост от времето на деня, руската мобилизация е пълен провал (въпреки че в Русия няма мобилизация, а само служба по договор), въпреки подсилването на руската армия със стотици хиляди доброволци, Китай изоставя Русия!!! (е, освен в онези случаи, когато я подкрепя и т.н. и т.н. Дори когато фактите противоречат на тези версии, необоснованата пропагандна верига продължава.

    09:24 07.08.2026

  • 67 стоян

    3 14 Отговор
    Латвийска минимална заплата е около 1200 евро - рузка минимална заплата 190 евро - няма какво повече да се добави

    Коментиран от #68

    09:28 07.08.2026

  • 68 Гориил

    13 2 Отговор

    До коментар #67 от "стоян":

    Минималната работна заплата в Латвия през 2026 г. е 700 евро, но при по-внимателен анализ тя е петдесет процента субсидирана от европейските фондове за развитие. Това се случва по сложна схема за съфинансиране на бюджетния дефицит и частично попълване на фондовете за социално осигуряване, което в крайна сметка облекчава фискалната тежест върху частния бизнес и позволява минималната работна заплата да се поддържа на ниво.Хората, получаващи минималната работна заплата в Русия (по-малко от 0,07%), получават допълнителни плащания на регионално ниво, както и компенсаторни социални помощи, които в крайна сметка се приближават до 600 евро на месец.

    09:43 07.08.2026

  • 69 си пън

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Японец":

    джапи,умни сте ама що ви командват говедата,та направихте 300% дълг

    Коментиран от #83

    09:44 07.08.2026

  • 70 ?????

    12 1 Отговор
    Уф.
    Напишете нещо и за тяхната демография.
    Та да ни стане ясно как предприемаческият дух и стартъпите помагат на държавата да се развива.

    09:46 07.08.2026

  • 71 ха ха хя

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Бухаха":

    Не са повече отколкото в Москва. Само дето там ка Путин им стро джамии дори пред вратите на Кремъл.

    09:47 07.08.2026

  • 72 Сандо

    13 1 Отговор
    Не ни разсмивате,тия държавици без чужди помощи са живи умрели.Друг въпрос е,че вече са окупирани от кого ли не,а те си мислят,че Русия им е враг.Кога ли ще се усетят,че на практика ги превърнаха във военен плацдарм?

    09:53 07.08.2026

  • 73 Маринов

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "ежко":

    Чета - еднорози от продажбата на стари дрехи. Фирми на западняци с местно участие. Със западен капитал. Трябват пари за купуване и транспорт от САЩ, Канада и другаде. Хиляда тона са няколко милиона долара. Останалото е логистика, организация. Няма да се учудя че някой еднорог е на Кая Калас. Тя изпра десетки милиарди украинска помощ и върна на Байдън, е и за Урсула и за нея остана нещо.
    Колкото до сравняване на умовете между страните, да се уточним, че около 40% от населението в балтийските държави са руснаци. Това се изпуска от пропагандаторите тук.

    09:56 07.08.2026

  • 74 Сандо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Велчов":

    Че те са си руски,не знаеш ли?Купени,и то за много пари.Аз се учудвам защо още не са си ги поискали наследниците на тези земи.Да се поучат от поляците,които от доста години събират нотариалните актове от наследниците на земи в окраина и в някой удобен момент ще си предявят правата.

    09:56 07.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гориил

    10 1 Отговор
    Спомням си живо как в една от най-корумпираните страни на бившия СССР, наречена Грузия, европейските медии я хвалеха и възхваляваха до небесата за уж безпрецедентните ѝ постижения в свободата и демокрацията. За руснаците, които познаваха и разбираха отлично реалната ситуация в Грузия (основана на два века споделен живот в една държава), това изглеждаше като шизофренична европейска пропаганда и параноичен пристъп на слепота.

    10:04 07.08.2026

  • 77 Яяяяяя

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Какво значи « стартъпи»?":

    Много точно; останали са само старите и тъпите
    Другите са емигрирали

    10:11 07.08.2026

  • 78 селяк

    6 0 Отговор
    затва па ниа станааме топ вносители на боклуците от ес

    Коментиран от #79

    10:13 07.08.2026

  • 79 Посткомунисти нищо не можещи

    3 4 Отговор

    До коментар #78 от "селяк":

    78 селяк
    00ОТГОВОР
    затва па ниа станааме топ вносители на боклуците от ес
    -;-
    Кога посткомунистите ще си организират пак ТКЗС.-тата, та да покажат предимствата на кооперирането!?!?!
    Другарки и другари за какво може да ви бива?! Нито на власт, нито в опозиция комунистите са били нещо читаво и работещо!

    10:20 07.08.2026

  • 80 Гориил

    9 1 Отговор
    Не искам да възхвалявам предполагаемите успехи на Латвия, където нивото на бедност надхвърля 22%, нито да омаловажавам постиженията на Русия, където нивото на бедност е само 6%. Но да се вярва, че разликата в минималните доходи има положително въздействие върху живота на латвийците или прави живота ад за руснаците, е невъзможно и нереалистично. Руснаците купуват четири пъти повече стоки и услуги с доходите си, отколкото латвийците, литовците и естонците взети заедно.

    Коментиран от #81

    10:21 07.08.2026

  • 81 ру БЛАТА

    0 5 Отговор

    До коментар #80 от "Гориил":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    10:47 07.08.2026

  • 82 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    0 5 Отговор

    До коментар #61 от "розов еднорог зеля":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    10:48 07.08.2026

  • 83 Сесесере2🤢🤮

    0 3 Отговор

    До коментар #69 от "си пън":

    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    10:49 07.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Разбрах

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Бежко":

    че и с марковия добре се разбираш...

    11:03 07.08.2026

  • 86 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Автор на статията:Начинаещ.

    11:31 07.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Автоджамбаз

    3 1 Отговор
    Обират трошките от САЩ , ЕС и Канада , теглят им 5 кила кит , боя после продават на украинци и араби .

    12:16 07.08.2026

  • 89 Българин

    0 0 Отговор
    Хем са със стар и тъпи,хем като България обезличени от икономическата карта дори и от Африканските държави

    15:57 07.08.2026

  • 90 Белла,чао

    0 0 Отговор
    Трите горепосочени колективни субекта са най-бързо изчезващите държави .България е в същата компания.

    16:12 07.08.2026