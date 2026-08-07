Естония, Латвия и Литва: някога част от СССР, сега са известни с предприемачески дух и стартъпи

Някога част от СССР, трите балтийски страни - Литва, Латвия и Естония - днес се отличават с отвореността си към иновациите и с нарастващия брой технологични инициативи, които печелят международно признание, пише Франс прес, предаде БТА.
Въпреки че населението на трите балтийски страни е малко над шест милиона души, през миналата година на тяхна територия са били регистрирани около 33 000 стартиращи компании. От тях 17 са т.нар. еднорози - компании с пазарна оценка над 1 милиард щатски долара, според данни на „Лурсофт Ай Ти“ (Lursoft IT) – фирма, специализирана в търговски и финансови бази данни.
Сред тези технологични компании със световна известност са „НордВи ПиЕн“ (NordVPN), „Винтед“ (Vinted), „Болт“ (Bolt) и „Скайп“ (Skype).
Свободен предприемачески дух
След като възстановяват независимостта си в началото на 90-те години, трите страни наследяват остарели и неефективни икономики. Парадоксално обаче именно това освобождава силния предприемачески дух, който дотогава е бил потискан от плановата икономика и стимулира иновациите, подчертават експерти.
Недостатъчно развитата комуникационна инфраструктура в Естония благоприятства появата на „Скайп“. Това е първият естонски „еднорог“ и вероятно най-известният.
Основана през 2003 г. от двама скандинавски предприемачи в партньорство с четирима естонски разработчици, „Скайп“ има 50 милиона регистрирани потребители по света през 2005 г., когато е продадена на платформата за онлайн търгове „иБей“ (eBay) за около 2,6 милиарда долара. По-късно компанията е придобита от „Майкрософт“ (Microsoft), а платформата е закрита миналата година.
Този световен успех проправя пътя за цяла местна технологична екосистема, а присъединяването на трите балтийски страни към Европейския съюз през 2004 г. допълнително улеснява достъпа им до международните пазари.
„Мафията на Скайп“
Влиянието на тези създатели на първата вълна технологични компании далеч надхвърля търговския им успех. Явлението, известно като „мафията на Скайп“, показва как бивши служители и основатели влагат своя опит и капитал в нови компании, създавайки благоприятен кръг за развитието на регионалните иновации.
Естония, с население от едва 1,3 милиона души, има понастоящем 10 действащи компании „еднорози“ - най-високият брой на глава от населението в Европа.
В Литва платформата за продажба на дрехи втора употреба „Винтед“ играе подобна роля.
След като се превръща в „еднорог“ през 2019 г. и достига пазарна оценка от 8 милиарда долара през 2025 г., „Винтед“ допринася значително за укрепването на цялата екосистема от стартъпи в страната.
Днес стартъпите създават хиляди висококвалифицирани работни места, изплащат високи възнаграждения, генерират данъчни приходи и привличат чуждестранни инвестиции.
Този успех се дължи и на развитието на силна система за научно и технологично образование.
Студентите от балтийските страни в областите STEM (наука, технологии, инженерство и математика) постигат по-добри резултати от своите връстници във Франция, Швеция, САЩ и Норвегия според последното проучване PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ГДЕ
Коментиран от #48
07:54 07.08.2026
2 известни са
07:54 07.08.2026
3 Емигрант
Ставаш най-обичания когато се превърнеш в колония и най-мразения, ако решиш да си защитаваш националния интерес.
07:54 07.08.2026
4 Велчов
Коментиран от #74
07:54 07.08.2026
5 Пудели
Коментиран от #8, #50
07:55 07.08.2026
6 Механик
Коментиран от #12
07:55 07.08.2026
7 ежко
Коментиран от #73
07:57 07.08.2026
8 Кано Корсо
До коментар #5 от "Пудели":Тия пудели са на светлинни години пред Рашка.
Коментиран от #24, #63
07:57 07.08.2026
9 Механик
Но най-много ме изкефи там дето СКАЙП било намсиквоси велико нещо, ама видите ли вече го били закрили.
Хаха.
07:59 07.08.2026
10 Панчаревската кметица
07:59 07.08.2026
11 Пич
07:59 07.08.2026
12 Механик
До коментар #6 от "Механик":Така е колега. Копчета не могат, но да ви брулят с ракети каквито нито сте чували, нито сте виждали, могат. Ей така както нищо не могат, карат Зели да ревтуни ката ден за ПВО (каквото никой не м оже д а му даде)
Коментиран от #19, #51
08:01 07.08.2026
13 8888
08:04 07.08.2026
14 Какво значи « стартъпи»?
До гуша ми дойде от СТАР и ТЪПИ автори на мазила!
Коментиран от #77
08:08 07.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 гост
08:09 07.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Някой
08:12 07.08.2026
21 Мишо
08:12 07.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЕВРЕВР
08:14 07.08.2026
24 ежко
До коментар #8 от "Кано Корсо":Да, ама не. Недей вярва на всичко което се пише. Отиди на място и виж. Аз съм ходил за разлика от теб и вярвам на собствения си опит повече отколкото на Мария, която е превела отнякъде някаква статия и сигурно не е стъпвала там. И съм ходил не като екскурзиант, а съм работил в Естония. Имаше един във фейса дето се прехласваше по Лихтенщайн, колко били работливи и кадърни със знания от Уикипедия..Та се наложи да му обясня някой работи зад кадър....
08:15 07.08.2026
25 Kaлпазанин
08:15 07.08.2026
26 Възраждане
08:15 07.08.2026
27 Ако не броим
08:15 07.08.2026
28 Мишел
Коментиран от #35
08:16 07.08.2026
29 Не ставайте
08:18 07.08.2026
30 И трите
Коментиран от #32
08:19 07.08.2026
31 ежко
До коментар #19 от "Офчи дирник 😄":Всъщност Стив Джобс си създаде секта и сега тя го храни. Затова няма съществени технологични разлики между Айфон 15 и 17 да речем. Каквото излезе на пазара и сектантите са на опашка, стига да е с ябълка. Там не се купува устройство, а нещо съвсем разли1чно и ако питаш мен-много съмнително.
Коментиран от #34
08:19 07.08.2026
32 ха ха ха
До коментар #30 от "И трите":Хабер си нямаш на кой континент са, камо ли как живеят
Коментиран от #56
08:21 07.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Офчи дирник 😄
До коментар #31 от "ежко":Стив Джобс отдавна не е жив.
Коментиран от #54, #60
08:25 07.08.2026
35 Мдаа
До коментар #28 от "Мишел":Като руснаците в Донбас.По 30-40 хил.на месец.
😅😅😅
Коментиран от #58
08:27 07.08.2026
36 Червен кхмер
Където си мечтаят за управление в страни с несменяеми диктатори като Русия, Иран, С.Корея има терор над собствения народ и мизерия.Факт!!!
08:34 07.08.2026
37 ВЕФ
08:40 07.08.2026
38 Бежко
За разлика от тебе съм обиколил СССР 85-89, Русия, Грузия, Армения, Казахстан.....
Коментиран от #41, #85
08:41 07.08.2026
39 Двигателя на СССР
Коментиран от #46, #52
08:41 07.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бежко
До коментар #38 от "Бежко":Руската Нарва
08:42 07.08.2026
42 Крали Марко
08:43 07.08.2026
43 Айляк
Руский большой сухой, понимаешь?
Толкова за жуженцата от Прибалтика.
08:44 07.08.2026
44 "обичам" т маркета
08:45 07.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Изкуфствен интеуект
До коментар #39 от "Двигателя на СССР":Ами провери в нетя и тогава пиши глупости, кое било двигател и кое не. В Украйна и по времето на СССР пак си бяха цървули, а в Прибалтика пак си имаше високотехнологични производства.
08:48 07.08.2026
47 Засмърдя на тролове
До коментар #45 от "Друсано русначе":Хахаха, не обиждай и не се заяждай, да не свършиш в канавката с разбита муцуна, л-нотролско.
08:51 07.08.2026
48 Страни касички
До коментар #1 от "А ГДЕ":Без население, без индустрия, без отбрана. Финансови приамидки..
08:54 07.08.2026
49 Пинчерите
Коментиран от #53
09:00 07.08.2026
50 Ха ха ха ха
До коментар #5 от "Пудели":Русофили - джаф, джаф.
09:00 07.08.2026
51 Японец
До коментар #12 от "Механик":Затова ли трябва да се възхищаваме на руснаците? Че ни брулят с ракети? А не ни брулят със супер автомобили, с върхови технологи, с мобилни телефони, с биотехнологии, с модерна медицина, с чипове, с компютри, с машини, а ни брулят с ракети със съветски двигатели измислени още от пленени немски инженери и управлявани с електроника сглобена със санкционни части внесени нелегално през Киргизстан.
На каква възраст си? 11 - 12 годишен? Ходиш ли да "ловиш" педофили?
Коментиран от #69
09:03 07.08.2026
52 Украинец
До коментар #39 от "Двигателя на СССР":Айде моля да не се обиждаме!
Двигателя на СССР бяхме ние, украинците. Литва, Латвия и Естония си бяхте същите некадърни палячовци каквито сте и сега.
Без нас, УКРАИНЦИТЕ нямаше да има нищо на тоя свят.
09:03 07.08.2026
53 Ха ха ха ха
До коментар #49 от "Пинчерите":Ти виждал ли си Русия? Територии, територии и в нея - мечки! Иначе се смеете на другите. По-скоро тия малки народи са за уважение, че до ден днешен съществуват и не са ги претопили нито германци, нито поляци, нито руснаци.
Коментиран от #59
09:05 07.08.2026
54 Механик
До коментар #34 от "Офчи дирник 😄":Стив Джобс не е жив, но това не пречи сектата му да е жива. Ти си точния пример.
А инак, той бандера не е жив, но я гледай колко бандеровци избиха руснаците. Че има и още, дето се вика.
09:05 07.08.2026
55 АМ ЧИ ЩО
ЩО БЕ ШЕБЕЦИ
09:06 07.08.2026
56 Бухаха
До коментар #32 от "ха ха ха":Във вилнюс е пълно с небели, па не знам кви са по паспорт.
Коментиран от #71
09:06 07.08.2026
57 защо
Да се чете - Стар Тъпи
09:09 07.08.2026
58 Мишел
До коментар #35 от "Мдаа":Нищо общо с Донбас. Литва, Латвия и Естония губят населението си без война. В момента, когато се отцепиха от СССР /Русия, провалиха икономиката си. Нямат суровини ,нямат пазари.
09:10 07.08.2026
59 АМИ СЪЩЕСТВУВАТ
До коментар #53 от "Ха ха ха ха":БЛАГОДАРЕНИЕ НА РУСИЯ
ЩОТО БЕЗ НЕЯ ЩЯХА ДА СА ГИ ПРЕТОПИЛИ Я ПОЛЯЦИ Я ШВЕДИ
СЪЩО КАТО ФИНЛАНДИЯ
А СССР ИМ ПАЗЕШЕ ЗАД....НИЦИТЕ БЕЗПЛАТНО И ГИ ХРАНЕШЕ КАТО МАЛКИ ДЕЦА С ТОК И ГОРИВА ВМЕСТО ДА ГИ НАРИТА КАТО ТЕА В КАЛИНИНГРАД
ТА ТОВА СА ГРШКИТЕ НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ
ДЪРЖАЛА СЕ Е ПРЕКАЛЕНО МЕКО С МЕСТНИТЕ ИНДИАНЦИ
09:13 07.08.2026
60 ежко
До коментар #34 от "Офчи дирник 😄":Правилно. Дори съм му чел автобиографията...Една дебела книжка с неговата снимка на корицата. Интересна е. Препоръчвам.
09:14 07.08.2026
61 розов еднорог зеля
Коментиран от #82
09:18 07.08.2026
62 010101
09:18 07.08.2026
63 Гого
До коментар #8 от "Кано Корсо":Ти кога беше в Рашката за последно? Май не си ходил там.
09:20 07.08.2026
64 Пешко
09:22 07.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Гориил
09:24 07.08.2026
67 стоян
Коментиран от #68
09:28 07.08.2026
68 Гориил
До коментар #67 от "стоян":Минималната работна заплата в Латвия през 2026 г. е 700 евро, но при по-внимателен анализ тя е петдесет процента субсидирана от европейските фондове за развитие. Това се случва по сложна схема за съфинансиране на бюджетния дефицит и частично попълване на фондовете за социално осигуряване, което в крайна сметка облекчава фискалната тежест върху частния бизнес и позволява минималната работна заплата да се поддържа на ниво.Хората, получаващи минималната работна заплата в Русия (по-малко от 0,07%), получават допълнителни плащания на регионално ниво, както и компенсаторни социални помощи, които в крайна сметка се приближават до 600 евро на месец.
09:43 07.08.2026
69 си пън
До коментар #51 от "Японец":джапи,умни сте ама що ви командват говедата,та направихте 300% дълг
Коментиран от #83
09:44 07.08.2026
70 ?????
Напишете нещо и за тяхната демография.
Та да ни стане ясно как предприемаческият дух и стартъпите помагат на държавата да се развива.
09:46 07.08.2026
71 ха ха хя
До коментар #56 от "Бухаха":Не са повече отколкото в Москва. Само дето там ка Путин им стро джамии дори пред вратите на Кремъл.
09:47 07.08.2026
72 Сандо
09:53 07.08.2026
73 Маринов
До коментар #7 от "ежко":Чета - еднорози от продажбата на стари дрехи. Фирми на западняци с местно участие. Със западен капитал. Трябват пари за купуване и транспорт от САЩ, Канада и другаде. Хиляда тона са няколко милиона долара. Останалото е логистика, организация. Няма да се учудя че някой еднорог е на Кая Калас. Тя изпра десетки милиарди украинска помощ и върна на Байдън, е и за Урсула и за нея остана нещо.
Колкото до сравняване на умовете между страните, да се уточним, че около 40% от населението в балтийските държави са руснаци. Това се изпуска от пропагандаторите тук.
09:56 07.08.2026
74 Сандо
До коментар #4 от "Велчов":Че те са си руски,не знаеш ли?Купени,и то за много пари.Аз се учудвам защо още не са си ги поискали наследниците на тези земи.Да се поучат от поляците,които от доста години събират нотариалните актове от наследниците на земи в окраина и в някой удобен момент ще си предявят правата.
09:56 07.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гориил
10:04 07.08.2026
77 Яяяяяя
До коментар #14 от "Какво значи « стартъпи»?":Много точно; останали са само старите и тъпите
Другите са емигрирали
10:11 07.08.2026
78 селяк
Коментиран от #79
10:13 07.08.2026
79 Посткомунисти нищо не можещи
До коментар #78 от "селяк":78 селяк
00ОТГОВОР
затва па ниа станааме топ вносители на боклуците от ес
-;-
Кога посткомунистите ще си организират пак ТКЗС.-тата, та да покажат предимствата на кооперирането!?!?!
Другарки и другари за какво може да ви бива?! Нито на власт, нито в опозиция комунистите са били нещо читаво и работещо!
10:20 07.08.2026
80 Гориил
Коментиран от #81
10:21 07.08.2026
81 ру БЛАТА
До коментар #80 от "Гориил":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
10:47 07.08.2026
82 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #61 от "розов еднорог зеля":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
10:48 07.08.2026
83 Сесесере2🤢🤮
До коментар #69 от "си пън":Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???
10:49 07.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Разбрах
До коментар #38 от "Бежко":че и с марковия добре се разбираш...
11:03 07.08.2026
86 Отреазвяващ
11:31 07.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Автоджамбаз
12:16 07.08.2026
89 Българин
15:57 07.08.2026
90 Белла,чао
16:12 07.08.2026