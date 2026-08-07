Естония, Латвия и Литва: някога част от СССР, сега са известни с предприемачески дух и стартъпи

Някога част от СССР, трите балтийски страни - Литва, Латвия и Естония - днес се отличават с отвореността си към иновациите и с нарастващия брой технологични инициативи, които печелят международно признание, пише Франс прес, предаде БТА.

Въпреки че населението на трите балтийски страни е малко над шест милиона души, през миналата година на тяхна територия са били регистрирани около 33 000 стартиращи компании. От тях 17 са т.нар. еднорози - компании с пазарна оценка над 1 милиард щатски долара, според данни на „Лурсофт Ай Ти“ (Lursoft IT) – фирма, специализирана в търговски и финансови бази данни.

Сред тези технологични компании със световна известност са „НордВи ПиЕн“ (NordVPN), „Винтед“ (Vinted), „Болт“ (Bolt) и „Скайп“ (Skype).

Свободен предприемачески дух

След като възстановяват независимостта си в началото на 90-те години, трите страни наследяват остарели и неефективни икономики. Парадоксално обаче именно това освобождава силния предприемачески дух, който дотогава е бил потискан от плановата икономика и стимулира иновациите, подчертават експерти.

Недостатъчно развитата комуникационна инфраструктура в Естония благоприятства появата на „Скайп“. Това е първият естонски „еднорог“ и вероятно най-известният.

Основана през 2003 г. от двама скандинавски предприемачи в партньорство с четирима естонски разработчици, „Скайп“ има 50 милиона регистрирани потребители по света през 2005 г., когато е продадена на платформата за онлайн търгове „иБей“ (eBay) за около 2,6 милиарда долара. По-късно компанията е придобита от „Майкрософт“ (Microsoft), а платформата е закрита миналата година.

Този световен успех проправя пътя за цяла местна технологична екосистема, а присъединяването на трите балтийски страни към Европейския съюз през 2004 г. допълнително улеснява достъпа им до международните пазари.

„Мафията на Скайп“

Влиянието на тези създатели на първата вълна технологични компании далеч надхвърля търговския им успех. Явлението, известно като „мафията на Скайп“, показва как бивши служители и основатели влагат своя опит и капитал в нови компании, създавайки благоприятен кръг за развитието на регионалните иновации.

Естония, с население от едва 1,3 милиона души, има понастоящем 10 действащи компании „еднорози“ - най-високият брой на глава от населението в Европа.

В Литва платформата за продажба на дрехи втора употреба „Винтед“ играе подобна роля.

След като се превръща в „еднорог“ през 2019 г. и достига пазарна оценка от 8 милиарда долара през 2025 г., „Винтед“ допринася значително за укрепването на цялата екосистема от стартъпи в страната.

Днес стартъпите създават хиляди висококвалифицирани работни места, изплащат високи възнаграждения, генерират данъчни приходи и привличат чуждестранни инвестиции.

Този успех се дължи и на развитието на силна система за научно и технологично образование.

Студентите от балтийските страни в областите STEM (наука, технологии, инженерство и математика) постигат по-добри резултати от своите връстници във Франция, Швеция, САЩ и Норвегия според последното проучване PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).