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Извънредна ситуация в Италия: нивото на река По е рекордно ниско

Извънредна ситуация в Италия: нивото на река По е рекордно ниско

7 Август, 2026 09:22 1 666 16

  • климат-
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  • река по

В няколко града се използват цистерни за вода, за да се осигурят доставки за бита. Недостигът причинява огромни щети и на селското стопанство.

Извънредна ситуация в Италия: нивото на река По е рекордно ниско - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спадът на нивата на река По и големите езера в Италия продължава, заяви агенцията, отговорна за обслужването на басейна на река По (Adbpo), цитирана от италианската новинарска агенция АНСА, предаде БТА.

„Постоянните високи температури изчерпват последните останали водни запаси, а именно големите предалпийски езера“, каза генералният секретар на Adbpo Алесандро Делпиано.

„Извънредната ситуация продължава и няма край“, заяви Adbpo и добави, че нивото на опасност остава високо, като над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия са изправени пред критични проблеми с водоснабдяването с питейна вода.

В няколко града се използват цистерни за вода, за да се осигурят доставки за бита. Недостигът причинява огромни щети и на селското стопанство.

Учените смятат, че климатичната криза, причинена от емисиите на парникови газове, прави екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши, свръхинтензивни бури и наводнения по-чести и по-интензивни.

Въпреки че има много източници на парникови газове, които причиняват глобално затопляне, основният двигател е изгарянето на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища, продажбите на които генерират огромни печалби за световните енергийни гиганти, посочва АНСА.

„Последиците от изменението на климата в Северна Италия биха могли да станат още по-сериозни за селското стопанство, промишлеността, населението и за живота като цяло“, каза Делпиано.

„Без вода и храна не може да има живот, затова трябва бързо да предприемем допълнителни мерки за адаптиране към изменението на климата, за да не се окажем в още по-лоши ситуации от тази след няколко години“, посочи той.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жабарите

    7 2 Отговор
    Жаби няма, ко ши ядем?

    Коментиран от #5, #7

    09:23 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фронтът се мести към Москва

    4 5 Отговор
    Путин. Награждава Украинските генерали ,възхитен е от унищожаването на Руснаци със такъв темп

    09:27 07.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    До една седмица в България режим на тока.

    09:29 07.08.2026

  • 5 Старото ново

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жабарите":

    Слънчеви панели вместо АЕЦ и ТЕЦ и както преди - восък с конец

    09:41 07.08.2026

  • 6 Хахахаха

    4 10 Отговор
    Га ньо в ци, нали според вас глобалното затопляне било измислица и глупости? Как ви се виждат температури в Европа от над 40 градуса за такъв дълъг период, нормално ли?

    Коментиран от #10

    09:45 07.08.2026

  • 7 Пешо

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жабарите":

    Демократичен капитализъм...сигурна смърт за природата... всичко да изсъхне... западни..м.рши.

    09:48 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Родина

    4 1 Отговор
    Затоплянето се дължи на природни процеси.
    Най голямото замърсяване идва от САЩ , Китай
    и Индия . Но пак е малък процент върху климата.
    Магнитният полюс се мести . От там и промяна
    на климата и сезоните . Зелената сделка , феминизма и консуматорското трябва да отидат
    в кошчето за боклук.

    Коментиран от #13

    10:18 07.08.2026

  • 12 адаптиране

    0 0 Отговор
    „Без вода и храна не може да има живот, затова трябва бързо да предприемем допълнителни мерки за адаптиране - ще ядем пластмаса и ще пием петрол.

    10:19 07.08.2026

  • 13 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Родина":

    Най голямото замърсяване идва от САЩ , Китай
    и Индия .

    Значи и те трябва да се присъединят към зелената сделка. Виж ся пич, ако си в един парник и пушиш вътре неограничено време, в един момент въздуха ще свърши! Така разглеждай и планетата, тя пак е затворена, само че по-голяма от парник. Но въздуха не може да се смени от космоса, той е тук около планетата. Всичко което се изхвърля във въздуха, в един момент се диша от хората. От тази горещина, като изгорят горите и пресъхнат реките, какво ще пречиства въздуха?

    Коментиран от #14

    10:27 07.08.2026

  • 14 Родина

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Човешката дейност влияе един процент върху
    климата . Един вулкан е много повече . Както
    и пластмасата в океаните . Човечество трябва
    да залесява , съгласен съм . Но , той не го
    прави .

    Коментиран от #15, #16

    11:07 07.08.2026

  • 15 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Родина":

    Вулкан и природни бедствия са неща, които човек не може да промени и не може да повлияе. Става въпрос за нещата, на които човек може да повлияе за да намали замърсяването. Пластмасата в океаните не е ли от човешка дейност?

    11:19 07.08.2026

  • 16 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Родина":

    Човешката дейност не влияе на един процент от замърсяването. На много повече е, много повече.

    11:20 07.08.2026

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