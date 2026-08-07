Извънредна ситуация в Италия: нивото на река По е рекордно ниско

Спадът на нивата на река По и големите езера в Италия продължава, заяви агенцията, отговорна за обслужването на басейна на река По (Adbpo), цитирана от италианската новинарска агенция АНСА, предаде БТА.

„Постоянните високи температури изчерпват последните останали водни запаси, а именно големите предалпийски езера“, каза генералният секретар на Adbpo Алесандро Делпиано.

„Извънредната ситуация продължава и няма край“, заяви Adbpo и добави, че нивото на опасност остава високо, като над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия са изправени пред критични проблеми с водоснабдяването с питейна вода.

В няколко града се използват цистерни за вода, за да се осигурят доставки за бита. Недостигът причинява огромни щети и на селското стопанство.

Учените смятат, че климатичната криза, причинена от емисиите на парникови газове, прави екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши, свръхинтензивни бури и наводнения по-чести и по-интензивни.

Въпреки че има много източници на парникови газове, които причиняват глобално затопляне, основният двигател е изгарянето на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища, продажбите на които генерират огромни печалби за световните енергийни гиганти, посочва АНСА.

„Последиците от изменението на климата в Северна Италия биха могли да станат още по-сериозни за селското стопанство, промишлеността, населението и за живота като цяло“, каза Делпиано.

„Без вода и храна не може да има живот, затова трябва бързо да предприемем допълнителни мерки за адаптиране към изменението на климата, за да не се окажем в още по-лоши ситуации от тази след няколко години“, посочи той.