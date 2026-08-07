Извънредна ситуация в Италия: нивото на река По е рекордно ниско

Спадът на нивата на река По и големите езера в Италия продължава, заяви агенцията, отговорна за обслужването на басейна на река По (Adbpo), цитирана от италианската новинарска агенция АНСА, предаде БТА.
„Постоянните високи температури изчерпват последните останали водни запаси, а именно големите предалпийски езера“, каза генералният секретар на Adbpo Алесандро Делпиано.
„Извънредната ситуация продължава и няма край“, заяви Adbpo и добави, че нивото на опасност остава високо, като над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия са изправени пред критични проблеми с водоснабдяването с питейна вода.
В няколко града се използват цистерни за вода, за да се осигурят доставки за бита. Недостигът причинява огромни щети и на селското стопанство.
Учените смятат, че климатичната криза, причинена от емисиите на парникови газове, прави екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши, свръхинтензивни бури и наводнения по-чести и по-интензивни.
Въпреки че има много източници на парникови газове, които причиняват глобално затопляне, основният двигател е изгарянето на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища, продажбите на които генерират огромни печалби за световните енергийни гиганти, посочва АНСА.
„Последиците от изменението на климата в Северна Италия биха могли да станат още по-сериозни за селското стопанство, промишлеността, населението и за живота като цяло“, каза Делпиано.
„Без вода и храна не може да има живот, затова трябва бързо да предприемем допълнителни мерки за адаптиране към изменението на климата, за да не се окажем в още по-лоши ситуации от тази след няколко години“, посочи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жабарите
Коментиран от #5, #7
09:23 07.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Фронтът се мести към Москва
09:27 07.08.2026
4 Последния Софиянец
09:29 07.08.2026
5 Старото ново
До коментар #1 от "Жабарите":Слънчеви панели вместо АЕЦ и ТЕЦ и както преди - восък с конец
09:41 07.08.2026
6 Хахахаха
Коментиран от #10
09:45 07.08.2026
7 Пешо
До коментар #1 от "Жабарите":Демократичен капитализъм...сигурна смърт за природата... всичко да изсъхне... западни..м.рши.
09:48 07.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Родина
Най голямото замърсяване идва от САЩ , Китай
и Индия . Но пак е малък процент върху климата.
Магнитният полюс се мести . От там и промяна
на климата и сезоните . Зелената сделка , феминизма и консуматорското трябва да отидат
в кошчето за боклук.
Коментиран от #13
10:18 07.08.2026
12 адаптиране
10:19 07.08.2026
13 Хахахаха
До коментар #11 от "Родина":Най голямото замърсяване идва от САЩ , Китай
и Индия .
Значи и те трябва да се присъединят към зелената сделка. Виж ся пич, ако си в един парник и пушиш вътре неограничено време, в един момент въздуха ще свърши! Така разглеждай и планетата, тя пак е затворена, само че по-голяма от парник. Но въздуха не може да се смени от космоса, той е тук около планетата. Всичко което се изхвърля във въздуха, в един момент се диша от хората. От тази горещина, като изгорят горите и пресъхнат реките, какво ще пречиства въздуха?
Коментиран от #14
10:27 07.08.2026
14 Родина
До коментар #13 от "Хахахаха":Човешката дейност влияе един процент върху
климата . Един вулкан е много повече . Както
и пластмасата в океаните . Човечество трябва
да залесява , съгласен съм . Но , той не го
прави .
Коментиран от #15, #16
11:07 07.08.2026
15 Хахахаха
До коментар #14 от "Родина":Вулкан и природни бедствия са неща, които човек не може да промени и не може да повлияе. Става въпрос за нещата, на които човек може да повлияе за да намали замърсяването. Пластмасата в океаните не е ли от човешка дейност?
11:19 07.08.2026
16 Хахахаха
До коментар #14 от "Родина":Човешката дейност не влияе на един процент от замърсяването. На много повече е, много повече.
11:20 07.08.2026