Тръмп каза, че според него войната с Иран ще приключи скоро

Американският президент Доналд Тръмп каза пред журналисти, че очаква войната с Иран да приключи скоро и добави, че въоръжените сили на САЩ изпитват трудности с доставката на оръжия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Смятам, че това ще приключи доста скоро. Не мисля, че те могат да издържат още много", каза американският лидер в Овалния кабинет на Белия дом по повод войната срещу Ислямската република.

Ройтерс във вторник публикува информацията, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от ракети с голям обсег в хода на продължаващата от пет месеца война.

Тръмп днес каза в отговор на журналистически въпрос относно запасите от боеприпаси, че САЩ разполагат с почти неограничени количества от определено военно оборудване, но призна, че има и ограничени запаси от някои оръжия.

Има "определени видове боеприпаси, които са изключително мощни, от които разполагаме с неограничен, практически неограничен запас. Имаме и други, запасите от които са малко по-ограничени", обясни американският лидер.

Тръмп отбеляза, че американски оръжейни компании строят нови заводи, включително за производството на ракети "Пейтриът" (Patriot) и "Томахок" (Tomahawk).