Тръмп каза, че според него войната с Иран ще приключи скоро

Американският президент Доналд Тръмп каза пред журналисти, че очаква войната с Иран да приключи скоро и добави, че въоръжените сили на САЩ изпитват трудности с доставката на оръжия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Смятам, че това ще приключи доста скоро. Не мисля, че те могат да издържат още много", каза американският лидер в Овалния кабинет на Белия дом по повод войната срещу Ислямската република.
Ройтерс във вторник публикува информацията, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от ракети с голям обсег в хода на продължаващата от пет месеца война.
Тръмп днес каза в отговор на журналистически въпрос относно запасите от боеприпаси, че САЩ разполагат с почти неограничени количества от определено военно оборудване, но призна, че има и ограничени запаси от някои оръжия.
Има "определени видове боеприпаси, които са изключително мощни, от които разполагаме с неограничен, практически неограничен запас. Имаме и други, запасите от които са малко по-ограничени", обясни американският лидер.
Тръмп отбеляза, че американски оръжейни компании строят нови заводи, включително за производството на ракети "Пейтриът" (Patriot) и "Томахок" (Tomahawk).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
07:17 07.08.2026
2 Механик
07:19 07.08.2026
3 Тръмп каза :
Всички знаем какво стана на практика...
Коментиран от #20
07:20 07.08.2026
4 Рускиня
Коментиран от #18
07:20 07.08.2026
5 Баш Хайдутин и действащ комунист
07:21 07.08.2026
6 ЗЕВЗЕК!
Коментиран от #8
07:23 07.08.2026
7 Баш Хайдутин и действащ комунист
07:24 07.08.2026
8 Мишел
До коментар #6 от "ЗЕВЗЕК!":САЩ нямат победна война от 1946 г. и няма да имат скоро.
Коментиран от #11
07:29 07.08.2026
9 Владимир Путин, президент
07:30 07.08.2026
10 Някой
В дъглата игра се оказа, че нямате стратегия. Очаквате всеки да се продава като пишман-президентката на Венецуела. Но изтока е тънка работа...
07:33 07.08.2026
11 Механик
До коментар #8 от "Мишел":САЩ нямат ни една победа във война. Никога не са имали.
Изгубиха и войната в Украина. И както бе очкавано, изгубиха и тази СИ война (срещу малък Иран).
Коментиран от #39
07:33 07.08.2026
12 Фейк - либераст
07:34 07.08.2026
13 Гост
07:35 07.08.2026
14 Kaлпазанин
07:36 07.08.2026
15 Анонимен
07:38 07.08.2026
16 Мишел
САЩ зорлем правят Иран ядрена държава.
07:38 07.08.2026
17 българина
Коментиран от #40
07:40 07.08.2026
18 Би ли дала инфо...?!
До коментар #4 от "Рускиня":На руски език това ,,сигутна",нали означава -,,изгубена"...?!
07:42 07.08.2026
19 Мартин
07:47 07.08.2026
20 Нирмално
До коментар #3 от "Тръмп каза :":Народ лесной се лъже, но сама веднъж.
Коментиран от #34
07:48 07.08.2026
21 Велчов
Коментиран от #35, #38
07:52 07.08.2026
22 Чукча писател
Войната ще приключи с края на мандата на това рижаво нещо или след смъртта му.
Други варианти дори иранците не виждат.
07:53 07.08.2026
23 На кукундела
Писна ми от глупостите му!
Хубав ден Ви пожелавам, без Тръмп, без Украйна, без Радев, без анализитна едни и същи до втъсване изперкали политолози и без всичко, което Ви дразни!
Амин!
Коментиран от #41
07:54 07.08.2026
24 Знаещ
07:55 07.08.2026
25 ТИР
трудно е се да пренебрегне факта че за 5 евро получаваш 100 литра дизел ,,,
08:00 07.08.2026
26 китайски балон
08:01 07.08.2026
27 Емигрантин
08:13 07.08.2026
28 Укротрола да го хване скоротечен рак!
08:22 07.08.2026
29 Покришкин
08:23 07.08.2026
30 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #32
08:44 07.08.2026
31 Поп Кръстю
08:49 07.08.2026
32 Има ядрени в изобилие
До коментар #30 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Тях ще ползва да ги вземат на сериозно че се подиграват с Тех вече
08:56 07.08.2026
33 Они
Коментиран от #42, #43
09:25 07.08.2026
34 Гого
До коментар #20 от "Нирмално":Ари Ве! Нас ни лъжат вече 35 години. Как стигна до тая мъдра мисъл?
09:26 07.08.2026
35 АБЕ ПОСЛЪГВА
До коментар #21 от "Велчов":АМА СЪС УКРОПРОПАГНДАТА НА ЗЕЛЕНСКИ НЕ ЮОЖЕ ДА СЕ МЕРИ
ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ ВСУ ЗАВЗЕЛИ 600 КМ КВ ЗА ЮЛИ
АМА НЕ СЕ ЗНАЕ КЪДЕ
Коментиран от #37
09:35 07.08.2026
36 Бай Дончо
09:40 07.08.2026
37 Ха ха
До коментар #35 от "АБЕ ПОСЛЪГВА":Е, как къде ....на Запад !
09:42 07.08.2026
38 си пън
До коментар #21 от "Велчов":велчо,щот лъжеш,путин е 1.70,което е среден ръст,явно се стремиш да го обидиш ама не се получава бе клошар
09:50 07.08.2026
39 По точно
До коментар #11 от "Механик":Тръмп помага на Русия, не на Украйна. Кани Путин на червения килим в САЩ. И тъй като застана на страната на Русия, ще загуби и тази война.
10:12 07.08.2026
40 Само че
До коментар #17 от "българина":Израел е една модерна високо технологична държава. Но живеят сред туземци.
10:15 07.08.2026
41 Тъй ама
До коментар #23 от "На кукундела":За Русия нищо не казваш.
10:17 07.08.2026
42 Така де
До коментар #33 от "Они":Децата и внуците на руските лидери живеят и учат в САЩ и Европа. Не щат и да чуят за Русия. Нещо да кажеш?
10:19 07.08.2026
43 Я да те питам
До коментар #33 от "Они":Ти какво толкова си се загрижил за Европа? Нека е зле. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!
10:21 07.08.2026
44 Конфликтът обаче ще остане дори и
10:37 07.08.2026
45 дядо Дони
11:07 07.08.2026
46 ганю
това беше грешка.
много ще загинат и ще патите много
водата ще изчезне.
12:46 07.08.2026