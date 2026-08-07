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Тръмп каза, че според него войната с Иран ще приключи скоро
  Тема: Иранската криза

Тръмп каза, че според него войната с Иран ще приключи скоро

7 Август, 2026 07:15 1 896 46

  • иран-
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  • война

"Не мисля, че те могат да издържат още много", каза американският лидер в Овалния кабинет на Белия дом

Тръмп каза, че според него войната с Иран ще приключи скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп каза пред журналисти, че очаква войната с Иран да приключи скоро и добави, че въоръжените сили на САЩ изпитват трудности с доставката на оръжия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Смятам, че това ще приключи доста скоро. Не мисля, че те могат да издържат още много", каза американският лидер в Овалния кабинет на Белия дом по повод войната срещу Ислямската република.

Ройтерс във вторник публикува информацията, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от ракети с голям обсег в хода на продължаващата от пет месеца война.

Тръмп днес каза в отговор на журналистически въпрос относно запасите от боеприпаси, че САЩ разполагат с почти неограничени количества от определено военно оборудване, но призна, че има и ограничени запаси от някои оръжия.

Има "определени видове боеприпаси, които са изключително мощни, от които разполагаме с неограничен, практически неограничен запас. Имаме и други, запасите от които са малко по-ограничени", обясни американският лидер.

Тръмп отбеляза, че американски оръжейни компании строят нови заводи, включително за производството на ракети "Пейтриът" (Patriot) и "Томахок" (Tomahawk).


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    37 2 Отговор
    НА ЕДНАТА СТРАНА И СВЪРШИХА РАКЕТИТЕ
    ....

    07:17 07.08.2026

  • 2 Механик

    47 4 Отговор
    Освидетелствайте човека и го лекувайте! Не е почтено така да се хилите на болен човек.

    07:19 07.08.2026

  • 3 Тръмп каза :

    47 1 Отговор
    ,,Ако спечеля изборите,ще спра войната в Украйна за 24 часа!"...
    Всички знаем какво стана на практика...

    Коментиран от #20

    07:20 07.08.2026

  • 4 Рускиня

    1 23 Отговор
    На американците победата им е 100% сигутна!

    Коментиран от #18

    07:20 07.08.2026

  • 5 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 1 Отговор
    Шофьорът копанар що не е вземал детето Ма...та Рижав !?! Питам.

    07:21 07.08.2026

  • 6 ЗЕВЗЕК!

    33 2 Отговор
    На Тръмп нещо му се... ,,закучи" победата ,в Иран и направо забрави за Гренландия...,пък за Куба-да не говорим - последният му кахър...!

    Коментиран от #8

    07:23 07.08.2026

  • 7 Баш Хайдутин и действащ комунист

    11 1 Отговор
    Хубава работа ама влажка - копъ...Питам Бай дончо !? Днес съм на плажа св.св.Сонстантин и елена !Чадър 5 е шезлонги 5 евро със жената 15 евра .Поздрави от Гагаузландия .

    07:24 07.08.2026

  • 8 Мишел

    31 2 Отговор

    До коментар #6 от "ЗЕВЗЕК!":

    САЩ нямат победна война от 1946 г. и няма да имат скоро.

    Коментиран от #11

    07:29 07.08.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    8 25 Отговор
    Войната приключва до последния пиян руснак 👈😁

    07:30 07.08.2026

  • 10 Някой

    35 0 Отговор
    Тръмпи, а ние мислим, че ти не можеш да изкараш още дълго. Я инфаркт, я импийчмънт... А и ракетите свършиха.
    В дъглата игра се оказа, че нямате стратегия. Очаквате всеки да се продава като пишман-президентката на Венецуела. Но изтока е тънка работа...

    07:33 07.08.2026

  • 11 Механик

    28 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    САЩ нямат ни една победа във война. Никога не са имали.
    Изгубиха и войната в Украина. И както бе очкавано, изгубиха и тази СИ война (срещу малък Иран).

    Коментиран от #39

    07:33 07.08.2026

  • 12 Фейк - либераст

    21 0 Отговор
    Тръмпоча тръмпи тръмпизми нон стоп!

    07:34 07.08.2026

  • 13 Гост

    18 0 Отговор
    Смяях,смяях,смяях.........

    07:35 07.08.2026

  • 14 Kaлпазанин

    25 0 Отговор
    Днес ще отваряш ли пак ормуза с голямата си л@уста

    07:36 07.08.2026

  • 15 Анонимен

    25 0 Отговор
    Още ли има хора които му вярват? Една шепа луди старчета подпалиха света.

    07:38 07.08.2026

  • 16 Мишел

    26 0 Отговор
    Оказва се, че тази война ще приключи, когато Иран приключи със САЩ.
    САЩ зорлем правят Иран ядрена държава.

    07:38 07.08.2026

  • 17 българина

    18 2 Отговор
    ще приключи с приключването на паразита израел

    Коментиран от #40

    07:40 07.08.2026

  • 18 Би ли дала инфо...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рускиня":

    На руски език това ,,сигутна",нали означава -,,изгубена"...?!

    07:42 07.08.2026

  • 19 Мартин

    0 0 Отговор
    Няма да е скоро предател !

    07:47 07.08.2026

  • 20 Нирмално

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп каза :":

    Народ лесной се лъже, но сама веднъж.

    Коментиран от #34

    07:48 07.08.2026

  • 21 Велчов

    3 11 Отговор
    И той като джуджето Путин почна да лъже. Айде сега руските тролове да ме опровергават.

    Коментиран от #35, #38

    07:52 07.08.2026

  • 22 Чукча писател

    10 0 Отговор
    Толкова години издържаха под санкции, та сега ли няма ?!
    Войната ще приключи с края на мандата на това рижаво нещо или след смъртта му.
    Други варианти дори иранците не виждат.

    07:53 07.08.2026

  • 23 На кукундела

    13 0 Отговор
    Съвсем му се е спаружил мозъка!
    Писна ми от глупостите му!
    Хубав ден Ви пожелавам, без Тръмп, без Украйна, без Радев, без анализитна едни и същи до втъсване изперкали политолози и без всичко, което Ви дразни!
    Амин!

    Коментиран от #41

    07:54 07.08.2026

  • 24 Знаещ

    10 0 Отговор
    Тръмп каза,че според него,нищо не зависи от него.

    07:55 07.08.2026

  • 25 ТИР

    5 0 Отговор
    Долу ръцете от Иран и войната свършва ,,,
    трудно е се да пренебрегне факта че за 5 евро получаваш 100 литра дизел ,,,

    08:00 07.08.2026

  • 26 китайски балон

    9 0 Отговор
    БайДончо олекна толкова, че вече се рее и над китайския балон😅 Въздухар!

    08:01 07.08.2026

  • 27 Емигрантин

    8 0 Отговор
    А ние у немско ще си плащаме нафта по 2.20 и нагоре, от които 1,30 са данъци, за да има за Украйна и ще си трошим ръняците по дупките.

    08:13 07.08.2026

  • 28 Укротрола да го хване скоротечен рак!

    2 1 Отговор
    Укротрола да го хване скоротечен рак!

    08:22 07.08.2026

  • 29 Покришкин

    8 0 Отговор
    Рижавият клоун пак ме разсмя за добро утро! Тенкю вери мач, Дони!

    08:23 07.08.2026

  • 30 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Кравария ще капитулира, защото няма ракети вече...

    Коментиран от #32

    08:44 07.08.2026

  • 31 Поп Кръстю

    1 0 Отговор
    Тя приключи няма оръжие търси от Украйна дронове без пари даги взима .

    08:49 07.08.2026

  • 32 Има ядрени в изобилие

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Тях ще ползва да ги вземат на сериозно че се подиграват с Тех вече

    08:56 07.08.2026

  • 33 Они

    2 1 Отговор
    От тоя клоун не зависи нищо! Хванали са го и прави каквото му кажат. Ама това е характерно за така наречените демокрации които отдавна не съществуват. Европа е примера!

    Коментиран от #42, #43

    09:25 07.08.2026

  • 34 Гого

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нирмално":

    Ари Ве! Нас ни лъжат вече 35 години. Как стигна до тая мъдра мисъл?

    09:26 07.08.2026

  • 35 АБЕ ПОСЛЪГВА

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Велчов":

    АМА СЪС УКРОПРОПАГНДАТА НА ЗЕЛЕНСКИ НЕ ЮОЖЕ ДА СЕ МЕРИ
    ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ ВСУ ЗАВЗЕЛИ 600 КМ КВ ЗА ЮЛИ
    АМА НЕ СЕ ЗНАЕ КЪДЕ

    Коментиран от #37

    09:35 07.08.2026

  • 36 Бай Дончо

    2 0 Отговор
    действа събота и неделя, га борсата не бачка 😁 ,а през седмицата е на "тука има ,тука нема", демек "купувай -продавай " !Тая война все повече мяза на договорняк !И едните и другте си пълнят джобовете и симулират бойни действия ! Айде не на нас тия !Даже вече не стрелят по Израел ,а Биби май е в родната си САЩ ,от известно време се изгуби тоя човек ....

    09:40 07.08.2026

  • 37 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "АБЕ ПОСЛЪГВА":

    Е, как къде ....на Запад !

    09:42 07.08.2026

  • 38 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Велчов":

    велчо,щот лъжеш,путин е 1.70,което е среден ръст,явно се стремиш да го обидиш ама не се получава бе клошар

    09:50 07.08.2026

  • 39 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Тръмп помага на Русия, не на Украйна. Кани Путин на червения килим в САЩ. И тъй като застана на страната на Русия, ще загуби и тази война.

    10:12 07.08.2026

  • 40 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "българина":

    Израел е една модерна високо технологична държава. Но живеят сред туземци.

    10:15 07.08.2026

  • 41 Тъй ама

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "На кукундела":

    За Русия нищо не казваш.

    10:17 07.08.2026

  • 42 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Они":

    Децата и внуците на руските лидери живеят и учат в САЩ и Европа. Не щат и да чуят за Русия. Нещо да кажеш?

    10:19 07.08.2026

  • 43 Я да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Они":

    Ти какво толкова си се загрижил за Европа? Нека е зле. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!

    10:21 07.08.2026

  • 44 Конфликтът обаче ще остане дори и

    1 0 Отговор
    мятането на ракети да се преустанови поне докато се произведат нови. До Втората световна войните са приключвали с капитулации и след тях с конференции и евентуално съд за виновните. Сега вече всички войни водят само до победа за всички воюващи страни и всъщност не се води война до край, а победа до безкрай. Военните понятия нещо много се измениха и пообъркаха.

    10:37 07.08.2026

  • 45 дядо Дони

    0 0 Отговор
    Ако имах ракети досега да съм победил.Кой разпореди това безобразие?

    11:07 07.08.2026

  • 46 ганю

    0 0 Отговор
    Мисля че почна 3-тата световна
    това беше грешка.
    много ще загинат и ще патите много
    водата ще изчезне.

    12:46 07.08.2026