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Том Холанд и Зендая с тайна сватба в английско имение

Том Холанд и Зендая с тайна сватба в английско имение

7 Август, 2026 09:42 913 3

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Празненството се е състояло в Beaverbrook Hotel в графство Съри, недалеч от родния район на Том Холанд

Том Холанд и Зендая с тайна сватба в английско имение - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Том Холанд и Зендая са организирали тайно сватбено тържество на 4 август в луксозно имение в английската провинция. Двамата актьори, които вече са официално женени, са събрали най-близките си роднини и приятели далеч от камерите и светлините на прожекторите.

Според информация на People празненството се е състояло в Beaverbrook Hotel в графство Съри, недалеч от родния район на Том Холанд. Мястото е известно със своята уединена атмосфера, просторни градини и историческа английска архитектура. Сред гостите са били и тримата братя на актьора.

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Събитието обаче не е било самата брачна церемония. Холанд и Зендая са сключили брак тайно по-рано през 2026 г., а на 4 август са организирали частно тържество по този повод. Подробности за датата и мястото на действителната сватбена церемония продължават да се пазят в тайна.

Първият сериозен намек, че двойката вече е семейство, дойде през март. Дългогодишният стилист на Зендая Лоу Роуч заяви по време на наградите Actor Awards, че „сватбата вече се е състояла“. По-късно Том Холанд практически потвърди новината в интервю за Esquire. На въпрос дали негови роднини са повярвали на генерирани с изкуствен интелект снимки от предполагаемата им сватба, актьорът отговори, че останалите членове на семейството му не са се подвели, „защото всички бяха там“.

Дни след празненството в Съри Холанд и Зендая бяха забелязани заедно в Лондон, като и двамата носеха семпли златни халки. За британския актьор това беше една от първите публични появи, при които брачната халка се вижда ясно.

Холанд и Зендая се запознаха по време на снимките на „Спайдър-мен: Завръщане у дома“, а връзката им стана публично известна няколко години по-късно. Двамата се сгодиха в края на 2024 г., но последователно пазят личния си живот далеч от медиите.

Така и сватбата им остана в характерния за двойката дискретен стил – без официални снимки, публична церемония или предварително обявяване, а празникът на 4 август се превърна в рядък детайл от събитие, което двамата очевидно са предпочели да споделят само с най-близките си.


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