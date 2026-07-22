Австралия определи китайско ракетно изпитание като "дестабилизиращо"

Австралийската външна министърка Пени Уонг заяви, че е обсъдила с китайския си колега Ван И неотдавнашното изстрелване на ракета, извършено от Китай – изпитание, което тя определи като "дестабилизиращо", предаде Франс прес, съобщи БТА.

На 6 юли китайска атомна подводница изстреля в Тихия океан ракета, оборудвана с тренировъчна бойна глава, което предизвика възражения от страна на редица държави в региона, сред които и Австралия. Ракетата падна в тясна ивица на международните води между Науру, Тувалу и Соломоновите острови. Китай твърди, че този тест "не е бил насочен срещу никоя държава" и не е нарушил никакви международни правила.

"Ние ясно, публично и директно дадохме да се разбере на Китай, че считаме това ракетно изпитание за дестабилизиращо и (...) го казахме директно на министъра на външните работи Ван И по време на разговорите ми (с него, бел. АФП) вчера", заяви Пени Уонг пред пресата в кулоарите на среща с партньорите си от Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила.

"Искаме регион, в който страните, всички сили, включително големите сили, спазват международното право и, по-специално, морското право", добави тя.

Канбера по-рано заяви, че не е била предупредена достатъчно рано за изстрелването.

По друг въпрос министърката осъди вчера "опасното поведение" на Пекин след сблъсък в Южнокитайско море, в близост до оспорван риф, между служители на китайската брегова охрана и филипински моряци, един от които е бил ранен според Манила.

Днес Пени Уонг отново изрази "дълбоката загриженост" на Австралия.

По време на посещение на кораб на филипинската брегова охрана в понеделник Пени Уонг обяви, че Австралия ще дари "най-съвременни технологии в областта на дроновете" и ще организира обучение за оператори за филипинската брегова охрана. Стойността на помощта ще възлиза на около 5,9 милиона евро.