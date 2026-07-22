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Австралия определи китайско ракетно изпитание като "дестабилизиращо"

Австралия определи китайско ракетно изпитание като "дестабилизиращо"

22 Юли, 2026 12:20 788 6

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  • пени уонг-
  • тих океан

На 6 юли китайска атомна подводница изстреля в Тихия океан ракета, оборудвана с тренировъчна бойна глава

Австралия определи китайско ракетно изпитание като "дестабилизиращо" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австралийската външна министърка Пени Уонг заяви, че е обсъдила с китайския си колега Ван И неотдавнашното изстрелване на ракета, извършено от Китай – изпитание, което тя определи като "дестабилизиращо", предаде Франс прес, съобщи БТА.

На 6 юли китайска атомна подводница изстреля в Тихия океан ракета, оборудвана с тренировъчна бойна глава, което предизвика възражения от страна на редица държави в региона, сред които и Австралия. Ракетата падна в тясна ивица на международните води между Науру, Тувалу и Соломоновите острови. Китай твърди, че този тест "не е бил насочен срещу никоя държава" и не е нарушил никакви международни правила.

"Ние ясно, публично и директно дадохме да се разбере на Китай, че считаме това ракетно изпитание за дестабилизиращо и (...) го казахме директно на министъра на външните работи Ван И по време на разговорите ми (с него, бел. АФП) вчера", заяви Пени Уонг пред пресата в кулоарите на среща с партньорите си от Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила.

"Искаме регион, в който страните, всички сили, включително големите сили, спазват международното право и, по-специално, морското право", добави тя.

Канбера по-рано заяви, че не е била предупредена достатъчно рано за изстрелването.

По друг въпрос министърката осъди вчера "опасното поведение" на Пекин след сблъсък в Южнокитайско море, в близост до оспорван риф, между служители на китайската брегова охрана и филипински моряци, един от които е бил ранен според Манила.

Днес Пени Уонг отново изрази "дълбоката загриженост" на Австралия.

По време на посещение на кораб на филипинската брегова охрана в понеделник Пени Уонг обяви, че Австралия ще дари "най-съвременни технологии в областта на дроновете" и ще организира обучение за оператори за филипинската брегова охрана. Стойността на помощта ще възлиза на около 5,9 милиона евро.


Австралия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧеБурашка

    19 1 Отговор
    А на мен ми се струва, че им е дошло доста Стабилизиращо...

    12:23 22.07.2026

  • 2 Хайо

    14 1 Отговор
    Като искате ,махайте си лапите от Украйна и далеч от там .Какво търсите където се намира Сащ по света ?

    12:24 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бла

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Маро,":

    Да , вярно. Този как се плюнчеше , докато хранеше Путин и Русия, направо падах от смях. Честно казано, ми липсват неговите пасквили ! :D

    Коментиран от #5

    12:33 22.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А, американските

    7 0 Отговор
    Изпитания никога, ама никога Не са дестабилизиращи!!!Ама докато Америка се прави на едноличен господар на света, китайците дръпнаха пред тях на светлинни години!!!!

    12:48 22.07.2026

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